На улицы городов Ирана выведены силы «Басидж»

Появляются сообщения о том, что иранские стражи правопорядка и спецназ КСИР приступили к разгону протестов, которые стали приобретать всё более массовый характер. Основной движущей силой протестов стали национальные меньшинства, которые сначала заявляли, что протестуют против роста цен, а затем начали срывать и жечь флаги, сваливать памятники и призывать зарубежные страны «вмешаться и помочь с демократией». За свержение власти и за радикализацию протеста выступает сын свергнутого в своё время иранского шаха Пехлеви.

В течение достаточно длительного времени иранские правоохранители не предпринимали особых мер против манифестантов, однако те проводили всё более жёсткие и жестокие акции; доходило в том числе до атак на торговые точки, полицейские машины. У многих протестующих появилось огнестрельное оружие.

Накануне в Высшем совете нацбезопасности Ирана предупредили, что судебная система и силы безопасности не потерпят вандалов и диверсантов, участвующих в беспорядках по всей стране. Об этом пишет иранская пресса.

Из заявления ВСНБ Ирана:

После 12-дневной войны в июне сионистский режим вёл гибридные войны с Ираном и с тех пор лишь менял тактику. Недавние инциденты, произошедшие после протестов против нестабильности на рынке, были спровоцированы сионистским врагом.

В заявлении также говорится о том, что Израиль и США вступили в сговор против Ирана и что Трамп теперь угрожает Ирану новыми бомбардировками

Заявление аятоллы Хаменеи:

Наша нация должна оставаться сплочённой, ведь наши враги только и ждут внутреннего разделения, размежевания. Не оставим же им никаких надежд.

Тем временем из Тегерана приходят сообщения о звуках выстрелов.

Иранское информагентство FARS News сообщает о выходе на улицы крупных городов страны сил «Басидж». Это формирование подчинено Корпусу стражей исламской революции и позицирует себя как добровольческое.

FARS News:

«Басидж» в деле. Они вернули мир на улицы. После насильственных действий бунтовщиков и террористов прошлой ночью, силы «Басидж» сегодня усилили контроль.

Ранее появлялись сообщения о том, что протестующие обстреляли машины «Басидж», после чего последовали ответные меры.

«Басидж» патрулируют улицы, в том числе на мотоциклах.

Ранее Трамп угрожал Ирану новыми бомбардировками, если тот «не позволит протестующим на улицах выражать своё мнение и применит силу». В Тегеране предложили Трампу бомбить города США, где в последнее время Нацгвардия всё чаще используется для силового решения вопроса, в том числе против нелегальных мигрантов, которые «мирно протестуют и выражают своё демократическое мнение».
  Normann
    Normann
    +7
    Сегодня, 08:22
    В Тегеране предложили Трампу бомбить города США, где в последнее время Нацгвардия всё чаще используется для силового решения вопроса, в том числе против нелегальных мигрантов, которые «мирно протестуют и выражают своё демократическое мнение».
    Вы просто не понимаете - это совсем другое. А нам просто нужна нефть, да и отказать Израилю нам религия не позволяет. Все в ООН не понимают, да и плевать))
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:33
      Наглосаксам и сионистам, а также их прокси, иноагентам и НКО необходимо давать жёсткий ответ превентивного характера, иначе придётся столкнуться с потерей национальной идентичности, независимости и суверенитета государства на многочисленных примерах бандерштата, Грузии и других государств.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 09:00
        hi!
        Цитата: ZovSailor
        Наглосаксам и сионистам

        Вот почему так получается?
        Как только протестующие начинают
        призывать зарубежные страны «вмешаться и помочь с демократией»
        , так сразу становится ясно, кому и зачем это нужно. А также, на чьи деньги всё это организовано.
        Причём ясность эта наступила не сегодня и не вчера, а десятки лет назад.

        Тут много писали о том, что внутри Ирана всё не так монолитно, что народ недоволен режимом аятолл, что всё плохо с экономикой...
        Может быть...
        Но как только появляются такие призывы - вот почему сразу видно, что всё это не ради "демократии", а ради нефти? Все эти "призывальщики" нужны только для одного - свалить действующую власть в угоду Сами Знаете Кому и потом, на развалинах страны, обслуживать интересы Сами Знаете Кого.

        Какие, всё-таки, они скучные... Как уже приелась их песня про "демократию"! Неужели никакого креатива?
        Ну, хоть бы, в защиту каких-нибудь пустынных ящериц выступили, что ли... А то как разговор о том, что "не хватает демократии", так "чёрная метка" - нефти хотят или России ежа подсунуть...
        ZovSailor
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 09:23
          Zoldat_A
          Сегодня, 09:00
          Вот почему так получается?
          Как только протестующие начинают, так сразу становится ясно, кому и зачем это нужно. А также, на чьи деньги всё это организовано.

          hi Это уже близко в "десяточку", тому как ещё знаменитый автопромышленник прошлого века Генри Форд произнёс золотые слова
          -Если изъять деньги у 50 богатейших еврейских семей, то прекратятся войны и революции.
          Какие, всё-таки, они скучные... Как уже приелась их песня про "демократию"! Неужели никакого креатива?
          Ну, хоть бы, в защиту каких-нибудь пустынных ящериц выступили, что ли... А то как разговор о том, что "не хватает демократии", так "чёрная метка" - нефти хотят или России ежа подсунуть...

          А с продвижением новых лозунгов дерьмократии, думаю, проблем не будет, как с зелёными повестками, борьбой за экологию.
          Всегда можно вывести очередную Грету Тунберг для пополнения кошельков глобалистов.
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 09:34
            Цитата: ZovSailor
            А с продвижением новых лозунгов дерьмократии, думаю, проблем не будет, как с зелёными повестками, борьбой за экологию.
            Конкретно с зелёной повесткой и экологией они уже пролетели...

            Но, думаю, переживать за них не нужно - наверняка в Лэнгли уже целые отделы над выдумыванием новых лозунгов работают. А то от "защиты демократии" уже изжога.

            Впрочем, как показывают последние события, Трамп прекрасно обходится и без лозунгов - просто "Хочу нефти!" и никакой демагогии. Это Европа ещё не "перестроилась", чешет по старым методичкам. А в одиночку, без Америки побомбить - говинды не хватает.
            ZovSailor
              ZovSailor
              -1
              Сегодня, 09:48
              Zoldat_A
              Сегодня, 09:34
              Впрочем, как показывают последние события, Трамп прекрасно обходится и без лозунгов - просто "Хочу нефти!" и никакой демагогии. Это Европа ещё не "перестроилась", чешет по старым методичкам. А в одиночку, без Америки побомбить - говинды не хватает.

              hi Рыжий нарцисс из Фашингтона упустил два реальных повода при благих намерениях договориться в формате Ялта 2.0. на троих в Москве на День 80-летия Победы КА в ВОВ и саммите АСЕАН.
              Но у него замашки Вселенского масштаба, что говорит о его несамостоятельности и старческом популизме, щедро сдобренным когнитивным диссонансом.
  Илия
    Илия
    +8
    Сегодня, 08:24
    Дельное "предложение".
    В Тегеране предложили Трампу бомбить города США, где в последнее время Нацгвардия всё чаще используется для силового решения вопроса, в том числе против нелегальных мигрантов, которые «мирно протестуют и выражают своё демократическое мнение».
    gribanow.c
      gribanow.c
      +1
      Сегодня, 08:42
      Простому народу северной америки тоже нужна социал-демократия и социальная справедливость, там, как нигде в мире, нужен переход власти от правящих элит к простому народу, национализация крупной собственности и крупного бизнеса, и справедливое распределение национального дохода, равномерно по населению
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:09
      Цитата: Илия
      Дельное "предложение".
      В Тегеране предложили Трампу бомбить города США

      Вспомнился анекдот времён Шойгу
      - Тогда, может, по Воронежу жахнем?
      - Почему по Воронежу?
      - А там наших нет...

      Для Трампа строго наоборот. Во всём мире чужие, можно бомбить кого угодно. В самой Америке - да хоть бы суп на улицах в котлах варили из протестующих - всё в порядке, проблем никаких нет.
      Так что Сиэтл бомбить не будут...

      Даже не знаю, почему вдруг вспомнились "навальнята", и, опять же из анекдота,
      И эти люди запрещают нам ковырять пальцем в носу?
  bondov
    bondov
    +1
    Сегодня, 08:28
    если падет Иран, в чем сомневаюсь, но теоретически Запад получит в таком случае выход в Среднюю Азию - в очень мягенькое подбрюшье России и Китая... и прощай стабильность, мягко говоря...
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:27
      Цитата: bondov
      и прощай стабильность, мягко говоря...
      И сейчас-то, мягко говоря, не очень с той стабильностью... "Здесь демократия, здесь не демократия, тут рыбу заворачивали."
      А если у них получится в Иране...

      Да, Вы правы - прощай даже последний намёк на стабильность и предсказуемость.

      Янкесы сделали ошибку с Афганом - за 20 лет НИКАКИМИ деньгами не смогли купить то, что, например, задёшево купили на Украине. Не получили лояльного, ручного правительства. Ну, то им со страной не повезло. Они так и не поняли, куда впёрлись.
      А Ближний Восток - не Афган. Там за деньги многое можно сделать... (В Афгане от денег тоже не откажутся. А вот сделать... Что у них там под паколем в голове набурлит - то и сделают, а не то, за что деньги получены.)
      Теперь вот рассчитывают "не получилось там - получится здесь".
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 08:31
    Разогнать то конечно,можно..Но и властям следует сделать соответствующие выводы из причин протестов. На одной силе ислама,далеко не уедешь...
    Помеха с права
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 08:52
      Основной движущей силой протестов стали национальные меньшинства,
      Пожестче с ними нужно...)))
  megafair
    megafair
    +4
    Сегодня, 08:43
    Ирану нужно взять пример с Китая и устроить "протестунам", пляшущим под дудку кукловодов из США и Израиля - персидский вариант площади Тяньаньмэнь.

    Если недовольные вместо забастовок и мирного протеста - устраивают беспорядки, погромы, поджоги, сносят памятники, стараются ввергнуть страну в бездну и всё это под призывы к западным подстрекателям - "прийти и помочь разорвать Иран на части", - то к таким "протестунам" не должно быть никакой пощады...
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 08:43
    Основной движущей силой протестов стали национальные меньшинства

    Кремлевским ребятам на заметку...к чему может привести завоз миллионов мигрантов со своей культурой и мировоззрением...доиграетесь также до цветной революции нацменов.
    ARIONkrsk
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 09:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Основной движущей силой протестов стали национальные меньшинства

      Кремлевским ребятам на заметку...к чему может привести завоз миллионов мигрантов со своей культурой и мировоззрением...доиграетесь также до цветной революции нацменов.

      Им пофигу, у них здесь вахта. Только что прочитал что минпросвещения готовит указы о молельных комнатах в школах и халяльном питании, печаль полная.
  paul3390
    paul3390
    +2
    Сегодня, 08:44
    Национальные меньшинства - они зачастую такие... Не успеешь оглянуться ,- уже что-то громят, жгут и режут большинства...
  Fitter65
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 09:03
    В Тегеране предложили Трампу бомбить города США, где в последнее время Нацгвардия всё чаще используется для силового решения вопроса, в том числе против нелегальных мигрантов, которые «мирно протестуют и выражают своё демократическое мнение».
    Красивое предложение, но только в США эго вряд ли поймут.
  Яро Полк
    Яро Полк
    -1
    Сегодня, 09:06
    местная "навальнистская" погань..хочет наверно..чтобы в этой мусульманской стране ЛГБТ прайды проводили тридваразы и сатанисты ЕСвские?
  Дмитрий Ригов
    Дмитрий Ригов
    +2
    Сегодня, 09:09
    К сожалению это вообще ничего не изменит, даже в случае успешного подавления протестов это просто откладывание неизбежного. Сейчас иранскую нефть покупает с большим дисконтом только Китай, и этого явно недостаточно для развития экономики(90+ млн). К чему приводят эти истории про "санкции только на пользу" и импортозамещение, мы прекрасно видим на примере Ирана, где курс доллара взлетел в 30 раз с начала ввода санкций в 2018. У нас например также автомобилестроение, самолетостроение и космос стагнируют, легкая промышленность просто завалена продукцией из соседней страны. Как говорится в СССР были только галоши, а у нас и они будут китайские.
  Konnick
    Konnick
    -1
    Сегодня, 09:11
    Хуже всего если нпчнется в Иране гражданская война
    тоже-врач
      тоже-врач
      0
      Сегодня, 09:50
      Гражданская война, когда ты полон сил, которую ведёшь ты, это очищение общества. Много хуже, когда гражданскую войну против воей страны ведут иноагенты.

      Если войны всё равно не избежать - бей первым.
  Joker62
    Joker62
    0
    Сегодня, 09:33
    «Басидж» в деле. Они вернули мир на улицы. После насильственных действий бунтовщиков и террористов прошлой ночью, силы «Басидж» сегодня усилили контроль.

    Нужно сразу даст по несколько бунтовщикам, особенно пострекателям и лидерам радикальной оппозиции. И не нужно оглядывать на страну "демоткратии" в лице Трампа. Берите пример с Китая - они своих бунтовщиков крепко надавали по башке, и сразу восстановился мир и спокойства.
  AK-1945
    AK-1945
    0
    Сегодня, 09:36
    Надо было с самого начала всех этих "протестующих" разгонять в жесткой форме, а то вон что бывает живой пример Янукович.
  тоже-врач
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 09:47
    Протесты не надо разгонять. надо всех протестующих загонять на стадионы, где фильтровать и изолировать лидеров. А также, по результатам допросов, арестовывать скрывающихся подстрекателей по домам.
  Ростислав_
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 10:01
    Удобно. В провалах во внутренней политике всегда обвинять внешние силы... Знакомо, но не всегда работает smile
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:06
    Иран себя защитить и отпор дать не смог, так почему такая власть должна быть в Иране ?