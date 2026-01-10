На улицы городов Ирана выведены силы «Басидж»
Появляются сообщения о том, что иранские стражи правопорядка и спецназ КСИР приступили к разгону протестов, которые стали приобретать всё более массовый характер. Основной движущей силой протестов стали национальные меньшинства, которые сначала заявляли, что протестуют против роста цен, а затем начали срывать и жечь флаги, сваливать памятники и призывать зарубежные страны «вмешаться и помочь с демократией». За свержение власти и за радикализацию протеста выступает сын свергнутого в своё время иранского шаха Пехлеви.
В течение достаточно длительного времени иранские правоохранители не предпринимали особых мер против манифестантов, однако те проводили всё более жёсткие и жестокие акции; доходило в том числе до атак на торговые точки, полицейские машины. У многих протестующих появилось огнестрельное оружие.
Накануне в Высшем совете нацбезопасности Ирана предупредили, что судебная система и силы безопасности не потерпят вандалов и диверсантов, участвующих в беспорядках по всей стране. Об этом пишет иранская пресса.
Из заявления ВСНБ Ирана:
В заявлении также говорится о том, что Израиль и США вступили в сговор против Ирана и что Трамп теперь угрожает Ирану новыми бомбардировками
Заявление аятоллы Хаменеи:
Тем временем из Тегерана приходят сообщения о звуках выстрелов.
Иранское информагентство FARS News сообщает о выходе на улицы крупных городов страны сил «Басидж». Это формирование подчинено Корпусу стражей исламской революции и позицирует себя как добровольческое.
FARS News:
Ранее появлялись сообщения о том, что протестующие обстреляли машины «Басидж», после чего последовали ответные меры.
«Басидж» патрулируют улицы, в том числе на мотоциклах.
Ранее Трамп угрожал Ирану новыми бомбардировками, если тот «не позволит протестующим на улицах выражать своё мнение и применит силу». В Тегеране предложили Трампу бомбить города США, где в последнее время Нацгвардия всё чаще используется для силового решения вопроса, в том числе против нелегальных мигрантов, которые «мирно протестуют и выражают своё демократическое мнение».
