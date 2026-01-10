На улицы городов Ирана выведены силы «Басидж»

После 12-дневной войны в июне сионистский режим вёл гибридные войны с Ираном и с тех пор лишь менял тактику. Недавние инциденты, произошедшие после протестов против нестабильности на рынке, были спровоцированы сионистским врагом.

Наша нация должна оставаться сплочённой, ведь наши враги только и ждут внутреннего разделения, размежевания. Не оставим же им никаких надежд.

«Басидж» в деле. Они вернули мир на улицы. После насильственных действий бунтовщиков и террористов прошлой ночью, силы «Басидж» сегодня усилили контроль.