❝ Трамп: в силовом задержании российского президента нет необходимости ❞

В силовом задержании американскими военными российского президента нет необходимости. Такую операцию США проводить не станут.Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время беседы с журналистами, отвечая на вопрос одного из них.Представитель СМИ напомнил о словах Владимира Зеленского о том, что после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американцы знают, что нужно делать дальше. Журналист предположил, что речь может идти о похожей спецоперации в отношении главы российского государства Владимира Путина.Трамп на это ответил следующим образом:Он заявил, что так далеко не зайдет и не станет отдавать подобного приказа, как сделал это в отношении Мадуро.О своей венесуэльской операции президент США упоминал и на встрече с главами крупных американских нефтяных компаний. Он сказал, что, если бы Вашингтоне не взял под контроль эту латиноамериканскую страну, это сделали бы Пекин или Москва. В таком случае Китай или Россия, обосновавшись в Венесуэле, стали бы близкими соседями Соединенных Штатов.Американский президент отметил:По его мнению, Венесуэла нужна Вашингтону для того, чтобы она не стала российской или китайской.Массированная атака американцев на это государство в Южной Америке произошла 3 января. Под ее прикрытием были похищены и вывезены в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.