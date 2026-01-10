Трамп: в силовом задержании российского президента нет необходимости

7 699 56
Трамп: в силовом задержании российского президента нет необходимости

В силовом задержании американскими военными российского президента нет необходимости. Такую операцию США проводить не станут.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время беседы с журналистами, отвечая на вопрос одного из них.

Представитель СМИ напомнил о словах Владимира Зеленского о том, что после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американцы знают, что нужно делать дальше. Журналист предположил, что речь может идти о похожей спецоперации в отношении главы российского государства Владимира Путина.

Трамп на это ответил следующим образом:

Ну, я не думаю, что в этом будет необходимость.

Он заявил, что так далеко не зайдет и не станет отдавать подобного приказа, как сделал это в отношении Мадуро.

О своей венесуэльской операции президент США упоминал и на встрече с главами крупных американских нефтяных компаний. Он сказал, что, если бы Вашингтоне не взял под контроль эту латиноамериканскую страну, это сделали бы Пекин или Москва. В таком случае Китай или Россия, обосновавшись в Венесуэле, стали бы близкими соседями Соединенных Штатов.

Американский президент отметил:

Это своего рода ближайший сосед, если вдуматься.

По его мнению, Венесуэла нужна Вашингтону для того, чтобы она не стала российской или китайской.

Массированная атака американцев на это государство в Южной Америке произошла 3 января. Под ее прикрытием были похищены и вывезены в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.
56 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:58
    ❝ Трамп: в силовом задержании российского президента нет необходимости ❞ —

    — Успокоил ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:04
      hi С отстрелом Уха, ничтоже сумняшеся у рыжего нарцисса из Фашингтона наблюдается несварение мыслей и мозговая диарея, о чём уже неоднократно отмечено в постах ДАМа сети Meta, запрещённой в России.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        -2
        Сегодня, 09:14
        В силовом задержании американскими военными российского президента нет необходимости
        Если Трамп так заявил, то значит что-то готовится....Или готовилось !
        1. Добрый злыдень Звание
          Добрый злыдень
          +8
          Сегодня, 09:24
          В силовом задержании американскими военными российского президента нет необходимости. Такую операцию США проводить не станут.
          Путин вздохнул облегченно... good laughing
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            0
            Сегодня, 09:43
            Надо ли спец-службам Венесуэлы разрабатывать операцию по задержанию Трампа?
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +7
      Сегодня, 09:21
      - Не успокоил)))

      Нормальный политик ответил бы, что так вопрос нельзя ставить, и сравнивать нельзя.

      Трамп же сказал, что пока нет необходимости.
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      +5
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Трамп: в силовом задержании российского президента нет необходимости ❞ —

      — Успокоил ...

      Добавлю еще фактик:
    4. Ольгович Звание
      Ольгович
      -4
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Трамп: в силовом задержании российского президента нет необходимости ❞

      в силовом задержании американского президента пока нет необходимости
      1. faiver Звание
        faiver
        +3
        Сегодня, 09:30
        ну это по моему спорное утверждение ....... bully
        1. Ольгович Звание
          Ольгович
          +1
          Сегодня, 09:34
          мороки много,,..
          Цитата: faiver
          ну это по моему спорное утверждение
        2. lwxx Звание
          lwxx
          +1
          Сегодня, 10:03
          Цитата: faiver
          ну это по моему спорное утверждение ....... bully

          Ждем очередное заявление дончика с мядалями. Как только так сразу , и в Грозном Трамп окажется.
    5. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 09:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Трамп: в силовом задержании российского президента нет необходимости ❞ —

      — Успокоил ...

      Путин теперь может спать спокойно, а то не спал бедолага, ждал спецназ Трампа. Сарказм если что.
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +7
    Сегодня, 08:59
    Журналист предположил, что речь может идти о похожей спецоперации в отношении главы российского государства Владимира Путина.
    Трамп на это ответил следующим образом: Ну, я не думаю, что в этом будет необходимость.

    Вечер вопросов и ответов в психбольнице.
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +5
      Сегодня, 09:31
      Раньше такой вопрос в принципе был бы не возможен.
  3. Комментарий был удален.
  4. d1975 Звание
    d1975
    +2
    Сегодня, 09:02
    Пора Дони в хозяйственный и Зелю пусть берет , чтобы пакеты нёс . Руководителя ядерной державы ! Ну ,ну . fool
  5. dfg Звание
    dfg
    +12
    Сегодня, 09:03
    Ничего себе тезисы поперли . В ядерном ударе по сша пока нет необходимости где там мид с таким заявлением . Этак можно домолчаться до того что снова старая еврейская некрасивая женщина будет рассуждать о программе рождаемости в РФ типа для обслуживания трубы хватит 6 млн чел.
  6. Goscha Звание
    Goscha
    +6
    Сегодня, 09:05
    Гарант может спать спокойно. Хотя, если бы обо мне говорили, как о президенте банановой республике, я бы обиделся. А с другой стороны, если сыпать пустыми угрозами и надувать щеки без конкретных действий, то над тобой будут смеяться самые последние президенты самых последних банановых республик...А Донни просто весельчак и знатный тролль.
    1. G.M.V Звание
      G.M.V
      0
      Сегодня, 09:23
      Что по-вашему он должен был "родить" в ответ на вопрос о такой операции с ВВП?
      "Да хоть завтра?" или "мне страшно, мы не можем пока там купить кого надо!"
      1. Goscha Звание
        Goscha
        +4
        Сегодня, 09:30
        Здесь вопрос не в Трампе и в его ответе. Дело в самом разговоре о возможности выкрасть президента ядерной и такой немаленькой державы. Значит - не боятся! И это только начало и пока только разговоры...
  7. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +5
    Сегодня, 09:05
    Власть не должна быть слишком сконцентрирована в руках одного единоличного правителя, потому что его устранение ставит под угрозу само существование государства, в этом и преимущество парламентской формы правления, т.к. весь парламент уничтожить или украсть практически невозможно. Также и сам парламент должен быть народным, депутаты парламента избираться непосредственно народом не по партийным спискам, а по избирательным округам, непосредственно на местах, на народных собраниях граждан. Тогда никакое похищение или уничтожение правителя не будет иметь значения
    1. К_4 Звание
      К_4
      +8
      Сегодня, 09:11
      А вы уверены, что от нашего гаранта вообще-что-то зависит? По мне так совсем нет, ибо на все его указы кладется с большим пробором, а его недавнее "инфляция стоп на раз -два", вообще без смеха смотреть невозможно. По мне, так в последнее время страна на каком-то самоуправлении, где каждый губернатор управляет как вздумается, ну + чуток в канве основного курса. Мы напоминаем этакую комету, которая из единого монолита уже превратилась в кучу кусков, которые всё ещё выглядят как монолит и летят одним курсом.
      Отсюда вытекает, что исчезновение президента мало что изменит. Вон нас вообще ИИ поздравил с новым годом и что, много кто вопросы задал? Всем плевать.
    2. даэтоя Звание
      даэтоя
      +1
      Сегодня, 09:20
      глядя на наш я б предпочел не рисковать ибо еще неизвестно что хуже.хотя если переосмыслить последние времена и решения то хуже оба.
    3. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Сегодня, 09:52
      Сплошь разговор о всем хорошем...
      Этот "парламент" ещё и вести нужно куда-то, иначе будут одни дебаты болтунов, вспомним историю государства российского
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 10:01
        Парламент никуда не надо "вести", он сам должен быть высшим органом власти. В нашей истории чистой парламентской формы правления, которой бы никто не мешал, и которая бы спокойно работала, в спокойных внутренних и внешних условиях хотя бы лет 20, пока еще и не было.
        1. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          +1
          Сегодня, 10:03
          К сожалению, эта наивность и идеализм беспредельный очень дорого стоит стране...
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            0
            Сегодня, 10:08
            ещё и вести нужно куда-то

            А откуда, в Вашем представлении, берутся уникальные люди, которые единственные на всю страну могут "вести куда-то", и почему они как раз и не могут быть в парламенте? Если система отбора выстроена и работает правильно, то они в парламенте и должны быть, именно в демократическом парламенте в качестве депутатов, и будут принимать непосредственное участие в выработке государственной политики? Но как народноизбранные депутаты на срок полномочий, а не как диктаторы?
  8. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 09:06
    Вопрос;
    Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, возможно ли захватить нарцисса г-на Трампа , провести его захват, как он это сделал с Мадуро?

    Путин В В ;
    Ну, я не думаю, что в этом будет необходимость.
    .........
    Он и так разрушит Мировой порядок наплевав на международные законы
    Нарцис с манией получить медальку!
    Спасибо.
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +9
    Сегодня, 09:07
    даже такие разговоры от матрасника..это уже унижение РОССИИ.
    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 09:13
      Это еще раз говорит о том..что хватит воевать с Укрорейхом в "белых перчатках", Орешники туда каждый день должны лететь..зачем они пока РБ..аж 10 установок..лучше по укрофашистам в дело пустить..
      1. Tima62 Звание
        Tima62
        0
        Сегодня, 09:41
        И орешники будут выборочно уничтожать укров, не трогая и освобождая угнетенное русское население Украины?
        Или великие цели за 4 года поменялись, и русские стали предателями, подлежащими тотальному уничтожению?
  10. Gofman Звание
    Gofman
    +9
    Сегодня, 09:08
    Операция "Немыслимое". Технически можно, наверное. Техника у амеров сильная, может, кем-то когда -то внедрены "про запас" закладки-сюрпризы в российских системах связи и управления, разведка видит всё, они очень креативные, в своих атаках не повторяются и постоянно показывают что-то новое. А российское руководство, как и иранское, показало, что неспособно предвидеть и предотвращать креативные, не имевшие аналогов нападения. Заплатить кому-то денег, на пути в какую-нибудь резиденцию заглушить связь от ядерного чемодана, остановить кортеж, выковырять ВВП из ауруса или увезти прямо в нём и вскрыть где-нибудь перед Нью-Йоркским судом под камеры...
    Кто там второй человек после ВВП? Не легально "по Конституции" (Матвиенко или Мишустин 🤣), а по-настоящему серенький кардинал в их структуре? Когда узнает - выразит озабоченность, заявит о непреклонном и нерушимом продолжении политики ВВП и поручит МИДу проследить за гуманным обращением со знатным подсудимым и добиваться скорейшего освобождения. Чего после драки-то кулаками махать, всеобщее ядерное самоубийство вдогонку начинать?
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      +1
      Сегодня, 09:23
      скопище старых perdunov и креативность располагаются на противоположных концах галактики.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -6
      Сегодня, 09:37
      Цитата: Gofman
      Заплатить кому-то денег, на пути в какую-нибудь резиденцию заглушить связь от ядерного чемодана, остановить кортеж, выковырять ВВП из ауруса или увезти прямо в нём и вскрыть где-нибудь перед Нью-Йоркским судом под камеры..

      Почитал, вспомнил фразу персонажа из известного сериала - "Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!"

      Или ещё из песни Газманова - "Мои мысли - мои скакуны...... Удержать не могу я лихих скакунов... " laughing hi
    3. Saturn VII
      Saturn VII
      +1
      Сегодня, 09:37
      Заплатить кому-то денег, на пути в какую-нибудь резиденцию заглушить связь от ядерного чемодана, остановить кортеж, выковырять ВВП из ауруса или увезти прямо в нём и вскрыть где-нибудь перед Нью-Йоркским судом под камеры...
      К чему такие сложности? Если наплести что нибуть то он сам и прелетит куда скажут, и в машину какую укажут сядет. Первый раз что ли?
  11. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +2
    Сегодня, 09:11
    Добрый дядя Дональд. Спим спокойно.
  12. navigator777 Звание
    navigator777
    +4
    Сегодня, 09:12
    Цитата: Яро Полк
    даже такие разговоры от матрасника..это уже унижение РОССИИ.

    А президенту не привыкать, все уже поняли что его красные линии пустой звук.
  13. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 09:15
    Наверно многие бы в России на это ответили " И очень жаль", таких нехороших людей много в России
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      +2
      Сегодня, 09:26
      количество таких людей растет в геометрической прогрессии особенно последнее время
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 09:47
      Цитата: navigator777
      Наверно многие бы в России на это ответили " И очень жаль", таких нехороших людей много в России

      И гораздо больше за её пределами - причём, немало бывших граждан России, "истинных патриотов", усердно трудящихся в комментах под прикрытием VPN. yes
      1. даэтоя Звание
        даэтоя
        +2
        Сегодня, 09:54
        плевать на тех кто за пределами.к сожалению внутри страны растет благодаря мудрым решениям .так что тревожнее и тревожнее с каждым днем
  14. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 09:17
    Трамп совсем потерял связь с реальностью.
  15. mt3276 Звание
    mt3276
    +7
    Сегодня, 09:18
    .В силовом задержании американскими военными российского президента нет необходимости. Такую операцию США проводить не станут.

    Об этом заявил глава Белого дома


    Я когда первый раз прочитал подумал, что он просто издевается.
    Но поразмыслив пришёл к выводу, что это целенаправленная стратегия, чтобы все желающие убедились , что многоходовочник слаб и труслив и ответить не может, боится.
    Это направлено на принуждение России к подписанию мирного договора с Украиной на выгодных Трампу условиях.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 10:00
      Цитата: mt3276
      Но поразмыслив пришёл к выводу, что это целенаправленная стратегия, чтобы все желающие убедились , что многоходовочник слаб и труслив и ответить не может, боится.
      Это направлено на принуждение России к подписанию мирного договора с Украиной на выгодных Трампу условиях.

      Продолжение линии комментов "шатающих режим". В мае прошлого года шли комменты перед переговорами в Стамбуле в духе - теперь Россию прогнут точно, в делегации полно предателей. Был трындёж про "последний "Орешник". Потом волна о неминуемой конфискации и присвоении российских активов. Продвигалась тема - ВВП готов на мир по линии ЛБС. Ничего не сбылось, и теперь появился ещё повод поныть на публику. Просто интересно наблюдать за эволюцией содержания комментов по мере изменения политической обстановки, но их "генеральная линия" неизменна. yes
  16. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +5
    Сегодня, 09:29
    Очередной плевок в лицо...
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +1
      Сегодня, 10:06
      Как не вспомнить: «мне за державу обидно»
  17. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:30
    Пора Дональда вести в кабриолете в Даллас. . . soldier
  18. faiver Звание
    faiver
    +5
    Сегодня, 09:34
    Ждем гневного ответа от Дмитрия Анатольевича...... bully
  19. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 09:54
    А может его уже ...того?
  20. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 09:56
    А зачем? Буржуины тоже своих не бросают... smile
  21. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 09:57
    А не треснет ничего там?????????????????
  22. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 09:57
    Цитата: даэтоя
    количество таких людей растет в геометрической прогрессии особенно последнее время

    В этом явно не Трамп виноват.
  23. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 10:01
    Ну, я не думаю, что в этом будет необходимость.

    То есть такой вариант рассматривается ?
  24. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -1
    Сегодня, 10:01
    Я тут, смотрю, народ "раскочегарился", типа, позор, позор:)

    Ребята, это - ВЗАИМНЫЙ геополитический троллинг! Он наши танкеры захватывает, мы его заводы на территории 404 лупим, оба президента знают, что в полную силу махаться НЕ будут ( пока, не будут ), ну, тогда ЧТО остаётся - правильно, подкалывать друг-друга! Трамп - Близнец, Путин - Весы. Близнецы, по части троллинга, "делают" всех остальных, это да!

    Короче, выдохните!;)
  25. Dave36 Звание
    Dave36
    +1
    Сегодня, 10:05
    Да же одно то, что президент другой страны говорит нечто подобное, говорит о многом.
  26. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 10:06
    Цитата: Монтесума
    Цитата: mt3276
    Но поразмыслив пришёл к выводу, что это целенаправленная стратегия, чтобы все желающие убедились , что многоходовочник слаб и труслив и ответить не может, боится.
    Это направлено на принуждение России к подписанию мирного договора с Украиной на выгодных Трампу условиях.

    Продолжение линии комментов "шатающих режим". В мае прошлого года шли комменты перед переговорами в Стамбуле в духе - теперь Россию прогнут точно, в делегации полно предателей. Был трындёж про "последний "Орешник". Потом волна о неминуемой конфискации и присвоении российских активов. Продвигалась тема - ВВП готов на мир по линии ЛБС. Ничего не сбылось, и теперь появился ещё повод поныть на публику. Просто интересно наблюдать за эволюцией содержания комментов по мере изменения политической обстановки, но их "генеральная линия" неизменна. yes

    Пишите то, что считаете нужным. У меня своё мнение, у Вас своё.
  27. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 10:06
    А пупок не развяжется, похищая ВВП? Похоже дональду надо срочно к психиатру... СРОЧНО!!! В таком состоянии он опасен для планеты...