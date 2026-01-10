В Ватикане прокомментировали слитые в прессу США переговоры о судьбе Мадуро

Американская пресса даёт понять, что далеко не только ближний круг Дональда Трампа знал о намерениях США вторгнуться в Венесуэлу и похитить президента Николаса Мадуро. Известно это было, например, Ватикану.

В публикации Washington Post содержится информация о переговорах ватиканского кардинала Пьетро Паролина (если перекладывать на политико-административный манер, то премьер Ватикана) с властями США о том, чтобы те «проявили терпение и дали Николасу Мадуро возможность бежать в Россию».



Этот разговор состоялся в конце декабря, но, как известно, «терпел» Вашингтон недолго, и уже 3 января осуществил вторжение в Венесуэлу, результатом которого стал захват президента и его супруги.

WP пишет о том, что говорил Паролин с вызванным им же в папскую резиденцию американским послом Брайаном Берчем. Издание добавляет, что кардинал призвал Берча рассказать об американских планах в отношении Венесуэлы:

Мадуро предлагали уйти и наслаждаться своими финансами. И частью этого предложения было то, что Путин гарантирует ему безопасность.

В газете сообщается, что кардинал пытался связаться с госсекретарём США Марко Рубио, чтобы «избежать кровопролития в Венесуэле и дать Мадуро улететь в Москву». Тот оставил запросы без ответа.

В Ватикане комментируют эту публикацию, отмечая, что «глубокое разочарование вызывает тот факт, что конфиденциальные переговоры оказались опубликованы в прессе».

Напомним, что ранее Трамп заявлял, что не стал запрашивать разрешение конгресса США на операцию в Венесуэле, так как «тогда бы о её подготовке могли узнать многие». Но, получается, что о её подготовке уже знали (в том же Ватикане), иначе с чем могли бы связаны «просьбы» Пьетро Паролина «проявить терпение»...

Собирался ли Николас Мадуро вообще куда-то бежать со своей Родины, в публикации WP не обсуждается.
  1. Ольгович Звание
    Ольгович
    +5
    Сегодня, 09:17
    результатом которого стал захват президента и его супруги.

    И убийство 100 человек, в тч детей и женщин.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:33
      Ольгович
      Сегодня, 09:17
      И убийство 100 человек, в тч детей и женщин.

      hi Стреляное Ухо не оригинален, как и его окружение в лице Рубио, желающими разделить ответственность с Римским Папой за собственные промахи во внешней и внутренней политике.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 09:19
    "Кардинал пытался связаться с госсекретарём США Марко Рубио, чтобы «избежать кровопролития в Венесуэле и дать Мадуро улететь в Москву». "

    Только Мадуро нам и не хватало. Пусть уж лучше в Штатах побудет.
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +1
      Сегодня, 09:34
      Москва не резиновая , чтобы вместить всех политических лузеров.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 09:22
    Если церковь что-то знает, значит она в доле. И к Ватикану много вопросов накопилось.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Младший рядовой
      Если церковь что-то знает, значит она в доле. И к Ватикану много вопросов накопилось.

      Кто-то, начиная с Крестовых походов и до дружбы с нацистами во время Второй мировой, ещё думает, что Ватикан - это о религии, о библейских заповедях?

      А уж мне, как старому конспирологу, и подавно думается, что в стае голодных волков зимой гуманизма и "человек человеку" гораздо больше, чем во всём Ватикане - от ихнего Папы и до самого плюгавого ряженого гвардейца.
    2. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Младший рядовой
      Если церковь что-то знает

      А Ватикан - это и не церковь.
      1. Normann Звание
        Normann
        +1
        Сегодня, 10:01
        Однако - это один из ее оплотов.
  4. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 09:59
    А нам какая разница, они между собой договорились, вот и все.
  5. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 10:03
    Какое влияние на политику США может оказать т.н. "Ватикан"?))
    Скорее наоборот).
    И да, статье + за: "Собирался ли Николас Мадуро вообще куда-то бежать со своей Родины, в публикации WP не обсуждается.".
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:04
    То есть все идет по какому-то плану, и все играют страны в этот план, но США решила маленько подкорректировать этот план, так ??????????