В Ватикане прокомментировали слитые в прессу США переговоры о судьбе Мадуро

Мадуро предлагали уйти и наслаждаться своими финансами. И частью этого предложения было то, что Путин гарантирует ему безопасность.

Американская пресса даёт понять, что далеко не только ближний круг Дональда Трампа знал о намерениях США вторгнуться в Венесуэлу и похитить президента Николаса Мадуро. Известно это было, например, Ватикану.В публикации Washington Post содержится информация о переговорах ватиканского кардинала Пьетро Паролина (если перекладывать на политико-административный манер, то премьер Ватикана) с властями США о том, чтобы те «проявили терпение и дали Николасу Мадуро возможность бежать в Россию».Этот разговор состоялся в конце декабря, но, как известно, «терпел» Вашингтон недолго, и уже 3 января осуществил вторжение в Венесуэлу, результатом которого стал захват президента и его супруги.WP пишет о том, что говорил Паролин с вызванным им же в папскую резиденцию американским послом Брайаном Берчем. Издание добавляет, что кардинал призвал Берча рассказать об американских планах в отношении Венесуэлы:В газете сообщается, что кардинал пытался связаться с госсекретарём США Марко Рубио, чтобы «избежать кровопролития в Венесуэле и дать Мадуро улететь в Москву». Тот оставил запросы без ответа.В Ватикане комментируют эту публикацию, отмечая, что «глубокое разочарование вызывает тот факт, что конфиденциальные переговоры оказались опубликованы в прессе».Напомним, что ранее Трамп заявлял, что не стал запрашивать разрешение конгресса США на операцию в Венесуэле, так как «тогда бы о её подготовке могли узнать многие». Но, получается, что о её подготовке уже знали (в том же Ватикане), иначе с чем могли бы связаны «просьбы» Пьетро Паролина «проявить терпение»...Собирался ли Николас Мадуро вообще куда-то бежать со своей Родины, в публикации WP не обсуждается.