Макрон собирается заручиться поддержкой парламента для ввода войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе консультаций с руководителями парламентских фракций пытался заручиться их поддержкой в вопросе возможного размещения иностранных войск на Украине после завершения боевых действий. При этом, как отмечает французская пресса, со стороны парламентариев не прозвучало принципиального неприятия предложенного Макроном механизма.

Примечательно, что некоторая часть участников мероприятия рассматривала формат «коалиции желающих» как альтернативу структурам НАТО. Вместе с тем французские парламентарии высказывали сомнения в готовности США реально вмешаться в случае срыва режима прекращения огня. Макрон, в свою очередь, подчеркивал, что возможный европейский военный контингент не будет размещаться непосредственно на линии боевого соприкосновения и ограничится функциями контроля.



Как известно, Франция и Британия намереваются отправить на Украину до 15 тысяч своих военных. Кроме того, Германия также готова развернуть свои войска в регионе, однако не непосредственно на Украине, а в одной из соседних стран — возможно, в Польше или Румынии.

Между тем Франция рассматривает возможность выхода из НАТО. По словам вице-председателя французского Национального собрания Гете, соответствующую резолюцию уже в ближайшее время планируется вынести на голосование. По ее словам, вопрос участия Франции в НАТО стал особенно острым на фоне действий США.
  1. NAF-NAF Звание
    NAF-NAF
    +6
    Сегодня, 10:21
    видимо, раз в сто лет обязательно надо нарваться на прямое столкновение. Ну никак без этого..
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:24
      Зато ,потом можно быть спокойным.Какие то племена изредка будут бить друг друга палками и каменьями
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 10:26
        ...палками и каменьями тоже не сразу додумались пользоваться - там чуть не целая эра сменилась с поколением человекообразных... laughing для этого ещё с четверенек сначало надо встать и в прямоходящего превратится.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 10:27
      Ему заодно придётся заручиться разрешением парламента на объявление Войны России.
      Они хоть понимают, что делают???? Ну ладно Макрон… у него множество психических отклонений, но там все что ли такие?
      1. NAF-NAF Звание
        NAF-NAF
        +1
        Сегодня, 10:32
        европейские танки на Донбассе и под курском и куча их убитых военнослужащих (особенно радовала легализация смертей их высокопоставленных военных - типа убился в горах на отдыхе, упал на вертолёте и т.п.) - и что, кто-то войну России объявлял?
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          0
          Сегодня, 13:24
          Вообще-то, по-русски будет "в Донбассе, в Кузбассе, на Украине"...
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +6
        Сегодня, 10:32
        А немецкий народ понимал,что делает?В 1933-ем?Все были в эйфории..Главное правильно поставленная пропаганда и экономическая ситуация
      3. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 10:33
        конечно. Кая вона заявила что мы напали на 19 стран за последний год. Когда её попросили уточнить на какие конкретно (тамошний же евродепутат) - чухонка не смогла ответить за свои слова и не перечислила.

        Про гинекологиню и сестёр Бербок даже и напоминать не стану. Батутчица вообще вне конкуренции. laughing Они походу на должности спецом фриков назначают.
      4. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 11:18
        Цитата: Охотовед 2
        Они хоть понимают, что делают???? Ну ладно Макрон… у него множество психических отклонений, но там все что ли такие?

        Видимо, не все.В заголовке написано:
        Макрон заручился поддержкой парламента для ввода войск на Украину

        А под заголовком:
        Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе консультаций с руководителями парламентских фракций пытался заручиться их поддержкой

        Французская пресса сообщает, в частности издание Le Monde:
        По данным газеты, встреча в Елисейском дворце продлилась почти три часа. На ней присутствовали премьер-министр Себастьян Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен, начальник генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон, а также председатели Нацсобрания и Сената.
        Предложение Макрона не нашло поддержки, пишет издание. В частности, глава левой фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что ее партия потребует для размещения контингента мандата ООН. Аналогичного мнения придерживается и лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.


        П.С. Уже подправили заголовок, правильно сделал автор.
      5. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 12:29
        Цитата: Охотовед 2
        Ну ладно Макрон… у него множество психических отклонений, но там все что ли такие?

        Если судить по правящей элите Франции, они все не далеко ушли от Макрона.
      6. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 13:27
        А разве нормальный человек будет женится на Алексее Панине,который одел парик и женское платье?😂😂😂
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 10:46
      Там не только ЛГБТ, но и мазохизм видимо в почёте...
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 10:26
    Да введи ты своих французиков, наконец-то! Бонапарт ущербный...
    Не терпится уже посмотреть, как они с воплями "Berezina!!!" рванут обратно, а Макрон, по привычке, будет в воздухе крутиться, как вентилятор, переобуваясь...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 10:34
      Ну,до этого они сожгли Смоленск и Москву.Не считая сотен пунктов поменьше..Это все надо гасить в зародыше.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +3
        Сегодня, 10:50
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,до этого они сожгли Смоленск и Москву.Не считая сотен пунктов поменьше..

        Не говоря о том, что Наполеон наводнил временно оккупированную территорию фальшивыми банкнотами так, что в последствии полноценную денежную реформу проводить пришлось.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:35
      ❝ Не терпится уже посмотреть, как они с воплями "Berezina!!!" рванут обратно ❞ —
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 10:45
        Молодое поколение французов уже не знает, какая-такая "Березина" и что это вобще такое. Говорят, не задумываясь над смыслом. Но само слово "Berezina!!!" прочно вошло во французский язык синонимом нашего "всёпропало".
        Макрон считает, что настал момент напомнить Франции его этимологию?
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:46
      Между тем Франция рассматривает возможность выхода из НАТО.

      А вот это интересно! Если что - орешник им запулить можно будет
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:51
        Цитата: роман66
        Между тем Франция рассматривает возможность выхода из НАТО.

        А вот это интересно! Если что - орешник им запулить можно будет
        По большому счёту, и сейчас ничего не мешает, кроме "тесных туфлей". Значимость 5-й статьи Устава НАТО колоссально преувеличена... Американские юристы, её писавшие, себе чего-нибудь обязательного, что может собственной шкурке грозить, не прописали бы - в стране, где "лоер" ценится больше, чем собственные родители, такое попросту невозможно.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 11:54
          , где "лоер" ценится больше,

          Неверно!
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 12:15
            Цитата: роман66
            , где "лоер" ценится больше,

            Неверно!

            Это у нас адвокат, а у них - именно "лоер". Потому что наши адвокаты, даже при всей их лживости, жалкая пародия на чудовищ-лоеров. Не зря они сами про себя говорят, что не важно, что ты натворил. Важно то, кто защищает твои интересы в суде.
            Какая уж тут принципиальность, какое уж тут правосудие... У нас пока только гонорары адвокатов масштабируются с американскими, а решает всё по-старинке, судья.
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 12:27
              решает всё по-старинке, судья.

              При чем, со времени тяжбы Троекурова с Дубровским нихрена не изменилось
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 12:32
                Цитата: роман66
                решает всё по-старинке, судья.

                При чем, со времени тяжбы Троекурова с Дубровским нихрена не изменилось

                По интернетам гуляет шутка (здесь ещё не читал), что украсть президента Венесуэлы оказалось гораздо проще, чем выселить из квартиры Долину. Говорит, что потеряла ключи и просила не ломать дорогущую дверь. Хотя - ей не по фигу на ТЕПЕРЬ УЖЕ чужую дверь?
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +1
                  Сегодня, 12:34
                  Надежда умирает последней.. " Прилетит вдруг волшебник... "
                  1. Zoldat_A Звание
                    Zoldat_A
                    0
                    Сегодня, 12:45
                    Цитата: роман66
                    Надежда умирает последней.. " Прилетит вдруг волшебник... "

                    У нас роль "волшебника" пока играют не адвокаты и не судьи - интернет. Если бы из-за нашего "кривосудия" не поднялся такой шум - было бы решение о том, что кажется всем вменяемым людям очевидным? Сколько уже было случаев, когда добиться адекватного рассмотрения дела помогал только шум в интернетах? А сколько тысяч таких дел, не получивших такой огласки, уже состряпано и будет ещё?
                    1. роман66 Звание
                      роман66
                      +1
                      Сегодня, 12:51
                      Не всегда помогает. У нас тут( я из Королëва, если что) есть ( пока) заповедник " Лосиный остров" . И страсть как захотелось кому-то, дорогу через него проложить. Кричали, писали, шумели... Дорогу проложили, деревья вырубили. Национальный заповедник! Охраняется государством!!! Ждем уже Ж К " Лосиный остров", а что - место хорошее, не пропадать же
                      1. Zoldat_A Звание
                        Zoldat_A
                        0
                        Сегодня, 13:01
                        Цитата: роман66
                        У нас тут( я из Королëва, если что) есть ( пока) заповедник " Лосиный остров" . И страсть как захотелось кому-то, дорогу через него проложить. Кричали, писали, шумели...

                        Слышал про Ваш Лосиный остров и по телевизору, и в интернетах, и в своих, строительных, кругах.
                        Сам застройщик, но на такие "вкусные" места не рассчитываю. Проблем приносят больше, чем гешефта. Начиная с того, что "всё уже украдено до нас", то есть все тендеры до их объявления уже "выиграл" КТО НАДО и заканчивая многочисленными проблемами со всех сторон в процессе строительства. С чемоданом денег по кабинетам ходить отец не учил, потому на такие "вкусности" даже не облизываюсь, смотрю равнодушно.
                      2. роман66 Звание
                        роман66
                        +1
                        Сегодня, 13:05
                        Ой, анекдот знаю : заказчик разработал дом, из гавна и палок. Застройщик решил сэкономить на гавне, а подрядчик на палках. Но дом был построен!
                      3. Zoldat_A Звание
                        Zoldat_A
                        0
                        Сегодня, 13:18
                        Цитата: роман66
                        Но дом был построен!

                        good drinks
    4. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Zoldat_A
      как они с воплями "Berezina!!!" рванут обратно

      И называют русских - Сher ami. Вот так и появились шарамыжники.
  3. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:36
    Если слегка вдуматься в название :"коалиция желающих",то что первым приходит на ум??
    Захватить,получить или отхватить!? fool
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 10:47
      "Желание-основа Вселенной"...
      Запись в предисловии к Камасутре...
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 10:38
    Трамп РЕЗКО ускорил темп, вот и бритишам пришлось ускоряться, взяли трость свою, потыкали своего "агента влияния" нетрадиционной ориентации, ты, давай, это... парламент свой шевели, подкупай кого надо, скоро тебе на коня залезать да рейтузы и треуголку надевать!:)))
  5. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 10:38
    Если у Путина по-прежнему хорошие или умеренные контакты с Трампом, то Путин должен предложить...
    Дональд, ты хочешь Нобелевскую премию мира? Тогда давай на месяц-два приостановим поставки нефти и газа в ЕС! И тогда будет мир, вы получите своё сырье, а мы — свои территории.
    И самое приятное, что мы перераспределяем мировые ресурсы вместе с китайцами практически без сопротивления со стороны ЕС!
    США — вся Центральная и Южная Америка + Гренландия
    Россия/Китай — Евразия/Азия
    США/Россия/Китай — Африканский континент
    И ЕС может продолжать существовать как рынок сбыта для нашей продукции!
  6. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 10:44
    Так вот пусть Макрон с парламентом, за ручки держась (раз заручился), и идёт в первых рядах на Украину! Почему всегда за решения вот таких вот "политиков" должны отдуваться граждане страны ими управляемой?
  7. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 10:48
    Так я не понял...Пытался заручиться или уже заручился? Из статьи первое,из заголовка второе...🤔
  8. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 10:50
    Вот просто интересно, Макарн, Старпёр и иже с ними действительно убеждены в том, что мы будем бить исключительно по вооружённому контингенту "желающих" (коих им не жалко), а не по территории стран, их отправивших?
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 10:51
    Не понимаю действий Макрона, нелепые они какие-то. Шаг вперед, два назад и еще один в сторону. Как то так у него получается.
  10. Панадол Звание
    Панадол
    0
    Сегодня, 10:53
    В последний раз , когда Франция хотела выйти из НАТО, неожиданно, снесли президента. Интересно , в этот раз , студенты будут сносить . Или фермеры ? laughing
  11. ramzzay Звание
    ramzzay
    0
    Сегодня, 10:54
    Вот так и рождаются слухи....))) Макрон провел закрытую встречу по вопросу отправки военного контингента на окраину. На ней присутствовали премьер-министр Себастьян Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен, начальник генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон, а также председатели Нацсобрания и Сената. Откуда автор статьи придумал, что "Макрон заручился поддержкой парламента для ввода войск на Украину" известно только ему одному)))) наверное сильное воображение)))) На эту тему есть только одна информация опубликованная изданием "Le Monde" из которого следует, что основная масса присутствующих была против ввода войск. Были представители парламента которые не исключали рассмотреть ввод французских войск, НО ТОЛЬКО при наличии соответствующей резолюции сов.беза. ООН. Представленная в статье информация - это вымысел автора.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 11:31
      Уже появилась "новая статья" на эту тему- теперь уже речь там не идёт о том, что "Макрон заручился", он типа только "пытается заручиться"...
  12. Lynnot Звание
    Lynnot
    +1
    Сегодня, 10:57
    Маркон отстаивает интересы вложившихся в Украину, а те, естественно, хотят защитить свои инвестиции и готовы делать это, естественно, чужими руками.
  13. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 10:58
    sad "Напрасно ждет мама Пьера домой. Ей скажут она зарыдает..."
  14. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 11:05
    Как известно, Франция и Британия намереваются отправить на Украину до 15 тысяч своих военных
    Главное, чтобы они держались компактно.
  15. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 11:11
    Поведение Французов животное. Давно не сносили им будку. Отпустили Наполеона. Не разорили Париж. Эта доброта расценивается как слабость. Даже Державино в Казахстане переименовали в честь хана Орды, прославившегося тем, что убивал русских пленников. Почему мы не можем смотреть вперёд? Не бережём своих. Что то не так у нас в парадигме. Спасаем кого то постоянно в ущерб себе, назначили победителем в ВОВ Францию. Отдали Польше в кое веки отбитую у немцев Пруссию. Этот набор фактов связан и это расстраивает.
  16. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 11:27
    Чего-то тянут то - все равно не законая цель.
  17. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    0
    Сегодня, 12:08
    Когда то с началом войны мало кто верил, что начнутся массовые поставки бронетранспортёров, тяжёлых танков, реактивных систем, артиллерии, систем ПВО и уж тем более авиации с ракетами малой и средней дальности бандеровцам. Прощупав почву началом поставок военной амуниции, ПЗРК и стрелковки, Запад понял, что военного ответа с нашей стороны не будет, военный хаб Жешув работает в полную силу, всё высшее военно-политическое руководство Украины целёхонько и управление не нарушено (уж не знаю в силу каких причин), то именно тогда и было принято решение о всеоблемлюющей поддержке этого режима. Именно нерешительное бездействие с нашей стороны позволило Западу уверовать в свою безнаказанность, что рано или поздно приведёт к открытой интервенции, причём не только на территорию Украины под молчаливое согласие "пятой колонны". Тут на форуме "герои" шапками кидаются со страшной силой, неистово минусуют как и в далёком в 2022-м на "Русской весне", когда мною озвучивалось недоумение о здравии главарей и неограниченных поставках им оружия, о неиспользованных "ржавеющих" тактических зарядах которые можно и нужно использовать для разрушения мостов, тоннелей и военного хаба Жешув, вместо тысяч жизней российских солдат и гражданских, хотя в последние два года ситуация на форуме меняется, постепенно приходит понимание что произошло и происходит. А раз так, то многие понимают, что произойдёт.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:41
    Цитата: Охотовед 2
    Макрон… у него множество психических отклонений, но там все что ли такие?
    Все! wink