Макрон собирается заручиться поддержкой парламента для ввода войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе консультаций с руководителями парламентских фракций пытался заручиться их поддержкой в вопросе возможного размещения иностранных войск на Украине после завершения боевых действий. При этом, как отмечает французская пресса, со стороны парламентариев не прозвучало принципиального неприятия предложенного Макроном механизма.Примечательно, что некоторая часть участников мероприятия рассматривала формат «коалиции желающих» как альтернативу структурам НАТО. Вместе с тем французские парламентарии высказывали сомнения в готовности США реально вмешаться в случае срыва режима прекращения огня. Макрон, в свою очередь, подчеркивал, что возможный европейский военный контингент не будет размещаться непосредственно на линии боевого соприкосновения и ограничится функциями контроля.Как известно, Франция и Британия намереваются отправить на Украину до 15 тысяч своих военных. Кроме того, Германия также готова развернуть свои войска в регионе, однако не непосредственно на Украине, а в одной из соседних стран — возможно, в Польше или Румынии.Между тем Франция рассматривает возможность выхода из НАТО. По словам вице-председателя французского Национального собрания Гете, соответствующую резолюцию уже в ближайшее время планируется вынести на голосование. По ее словам, вопрос участия Франции в НАТО стал особенно острым на фоне действий США.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»