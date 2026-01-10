The Telegraph: 800 миллиардов долларов станут толчком для экономики Украины

The Telegraph: 800 миллиардов долларов станут толчком для экономики Украины

800 миллиардов долларов станут толчком для экономики Украины. Эти средства планируется привлечь в течение последующих десяти лет и направить на восстановление страны после окончания вооруженного конфликта.

Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Telegraph.

Журналисты утверждают, ссылаясь на источники среди должностных лиц Украины, что соответствующий документ подпишут президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Деньги, о которых идет речь, планируется собрать фондом реконструкции Украины. Его создание предусмотрено так называемым «мирным планом Трампа». Данная структура управляется Соединенными Штатами. Первые суммы, которые в нем могут появиться, это 100 миллиардов долларов из заблокированных активов РФ, и еще столько же внесут европейские партнеры Киева. Где взять еще 600 миллиардов, неясно, но Трамп уверен, что заявленная им сумма в фонде появится, так как он будет находиться под управлением американцев.

Кроме предоставления средств на послевоенное восстановление, соглашение предусматривает также установление режима свободной торговли между США и Украиной.

Бесспорно, план получился впечатляющий. Правда, непонятно, как можно планировать что-либо на Украине на десятилетний срок, если сложно с уверенностью спрогнозировать, что будет с этой страной через месяц или даже через неделю.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:51
    ❝ 800 миллиардов долларов станут толчком для экономики Украины ❞ —

    — Есть у слова «толчок» одно интересное значение ...
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 11:34
      Все договоры с США действуют только в одном направлении - в пользу США, остальным достаются в лучшем случае объедки, в худшем от договаривавшихся ничего не остается.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +10
    Сегодня, 10:57
    Бесспорно, план получился впечатляющий.

    Может быть, зря мы над Самоходным Дедом смеялись? Трамп-то с каждым днём всё чудесатее и чудесатее чудесит...

    Пугает тенденция - это что, в Америке Кеннеди больше не рождаются? Не Кеннеди вобще, а конкретно JFK. Обезьяна с гранатой, знаете ли, это такой себе сосед по планете...
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Zoldat_A
      Может быть, зря мы над Самоходным Дедом смеялись? Трамп-то с каждым днём всё чудесатее и чудесатее чудесит...

      Да всё это общий план, что самоходный дед, что Трамп играют одной командой, только подходы различаются!
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 11:34
        Цитата: opuonmed
        всё это общий план, что самоходный дед, что Трамп играют одной командой, только подходы различаются!

        Собственно у меня и не было иллюзий на этот счёт. Выборы президента в США - это смена вывески и кастелянши в публичном доме. "Мадам" и "крыша" остаются всё те же.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 11:52
          Да раньше хоть вменяемые были или это вызов времени?
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 12:09
            Цитата: роман66
            Да раньше хоть вменяемые были или это вызов времени?
            Пугает, что это, на протяжении последних десятилетий, превращается в тенденцию, вектор.
    2. Цензор Звание
      Цензор
      +3
      Сегодня, 11:51
      Трамп как Гитлер. Тот на пути к власти был достаточно рационален. Но затем, став "фюрером", ему снесло "крышу". Особенно это стало хорошо заметно после удачной авантюры по ремилитаризации рейнской области. Он уверовал в свою избранность высшими силами. Политические и военные успехи 38-40 г.г. и неудачные покушения еще более укрепили его в это вере. Трамп, пусть и в другой последовательности, повторяет путь Гитлера. После удачи с Мадурой его просто "прет" и "несет".
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 12:03
        Цитата: Цензор
        Трамп, пусть и в другой последовательности, повторяет путь Гитлера.

        Ничего... У каждого свой "Сталинград". У Гитлера свой, у нас свой. И Трамп своего дождётся. Вылечит....
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:51
      . Где взять еще 600 миллиардов, неясно

      Здрасссте! А захват танкеров? Стоит поставить на постоянную основу и уж за 10 лет всяко награбят
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 12:04
        Цитата: роман66
        . Где взять еще 600 миллиардов, неясно

        Здрасссте! А захват танкеров? Стоит поставить на постоянную основу и уж за 10 лет всяко награбят

        Спрячьте от него учебники истории! А то, ни дай бог, про каперство прочитает...
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 10:58
    А 800 триллионов станут ещё большим толчком... Чего мелочиться-то?

    Я так понимаю - Донни крайне обидно что старик Деменций столько казённого бабла на Цэгабонии освоил. Ему тоже хочется присосаться к столь удачной схеме, только в гораздо больших масштабах..
  4. belost79 Звание
    belost79
    +3
    Сегодня, 10:59
    На изьятии российских заблокированных активах все и закончится
  5. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -2
    Сегодня, 11:00
    Рыжий "прожектёр" серьёзно думает, что Россия спокойненько так отдаст 100 млрд. из сворованного у неё и позволит построить там Лас-Вегас по хотелкам янки, чтобы янки ещё и на российские и европейские денежки армию Киеву восстановили, все эти 600 тысяч штыков? И, конечно же, после всего этого у рыжего аппетит разыграется ещё больше...

    Донни почему-то, ПОЧЕМУ забывает, что все эти игры - это дорога с ДВУХСТОРОННИМ движением. Можно ведь "в ответку" сделать так, что в его страну никто и цента не вложит, Дикий Запад будет. Даже НЕ прибегая к МБР, "Посейдонам" и тому подобным вещам.

    :)
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +3
      Сегодня, 11:14
      Донни прекрасно помнит, что никакой ответ ему от Кремля не грозит, ибо сердца, кошельки, имущество и семьи "кремлёвских элит" лежат на Западе и ему нечего бояться кроме "глубокой обеспокоенности" от Лаврова, которое всегда можно безболезненно послать в короткое эротическое путешествие.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 11:48
        Как бы... у нас в Кремле есть РАЗНЫЕ "башни" ( ну, Вы понимаете ). Из какой-то "башни", не спорю, рады хоть завтра сбежать на Запад либо открыть перед Западом все двери. А из какой-то башни понимают, что им на Западе - конец, даже если они, гипотетически, "сдадутся", даже если им дадут куда-нибудь уехать, всё равно их потом по-тихому прикопают. И да, по поводу кошельков. Дмитрий Анатольевич, вон, тоже перед западниками расстилался, всё им дарил, а как итальянские дачи отобрали, так похлеще "Терминатора" не найти теперь на просторах Интернета. Понятно, что он тоже играет свою игру, но, тем не менее:)))

        Мой ответ получился... эмм... откровенным, ну, да ладно. Вы САМИ такой ждали:)
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +2
          Сегодня, 11:56
          Если в боевом подразделении есть предатели, которые даже не шифруются, боеготовность и надёжность такого подразделения как из экстрементов пуля. Или если в бочку меда добавить ложку дерьма, ценность такого продукта становится очень сомнительной.
          Мой ответ получился ... эмм... откровенным...)))
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 12:47
            Цитата: g_ae
            Если в боевом подразделении есть предатели, которые даже не шифруются, боеготовность и надёжность такого подразделения как из экстрементов пуля. Или если в бочку меда добавить ложку дерьма, ценность такого продукта становится очень сомнительной.
            Мой ответ получился ... эмм... откровенным...)))

            Из 56 расстрелянных в войну генералов 6 было расстреляно за хищения. Исходя из вашей теории
            Цитата: g_ae
            бочку меда добавить ложку дерьма
            - получается что советский генералитет был так себе продукт?
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Denis_999
      Рыжий "прожектёр" серьёзно думает, что Россия спокойненько так отдаст 100 млрд. из сворованного у неё и позволит построить там Лас-Вегас по хотелкам янки, чтобы янки ещё и на российские и европейские денежки армию Киеву восстановили, все эти 600 тысяч штыков? И, конечно же, после всего этого у рыжего аппетит разыграется ещё больше...

      Донни почему-то, ПОЧЕМУ забывает, что все эти игры - это дорога с ДВУХСТОРОННИМ движением. Можно ведь "в ответку" сделать так, что в его страну никто и цента не вложит, Дикий Запад будет. Даже НЕ прибегая к МБР, "Посейдонам" и тому подобным вещам.

      :)

      Отдаст конечно, а что наша власть может американцам сделать, мы уже все ответки видели, не более чем надувание щек.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 11:53
        5 год активы отжимают но никак не могут отжать, скорее всего боятся и надувают щеки (мои слова подтверждаются тем что активы не забирают), а ваши же слова ничем не подкреплены
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          +2
          Сегодня, 11:55
          Цитата: Кулл90
          5 год активы отжимают но никак не могут отжать, скорее всего боятся и надувают щеки (мои слова подтверждаются тем что активы не забирают), а ваши же слова ничем не подкреплены

          В мирном плане наши резервы расписаны на освоение США и еще куда то, но нам с них ни чего не перепадает.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Сегодня, 11:56
            у нас нету никакого мирного плана
            1. ARIONkrsk Звание
              ARIONkrsk
              +2
              Сегодня, 11:58
              У нас нету, у них есть и его на днях передали Москве, там изложены все хотелки Великобритании, Франции, Украины и США.
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                0
                Сегодня, 11:59
                какая разница что есть у них, у нас нету мирного соглашения и СВО продолжается
                1. ARIONkrsk Звание
                  ARIONkrsk
                  +1
                  Сегодня, 12:00
                  Наши сказали что будут с ним работать, следите за новостями.
                  1. Кулл90 Звание
                    Кулл90
                    0
                    Сегодня, 12:02
                    мы обсуждаем реальные события, эти планы уже 5 год обсуждают в том числе и наши, но СВО продолжается
            2. Тури_ст Звание
              Тури_ст
              0
              Сегодня, 12:14
              У нас нет. А кого кого волнует?
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                0
                Сегодня, 12:16
                ну нас точно не волнуют их планы
                1. Тури_ст Звание
                  Тури_ст
                  +1
                  Сегодня, 12:16
                  Вас может и нет. А Кремль волнуют.
                  1. Кулл90 Звание
                    Кулл90
                    -1
                    Сегодня, 12:19
                    вы из кремля или предсказатель, чем можете подкрепить свои слова
                    1. Тури_ст Звание
                      Тури_ст
                      +1
                      Сегодня, 12:19
                      Я просто смотрю на жизнь как она есть, а вы фантазируете.
                      1. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 12:21
                        мои слова подкреплены тем, что мирного плана нет и СВО продолжается, у вас же есть только слова
                      2. Тури_ст Звание
                        Тури_ст
                        0
                        Сегодня, 12:24
                        Сво продолжается.
                        Вам от этого что пенсия больше стала?
                      3. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 12:27
                        причем сдесь пенсия, мы обсуждаем в данный момент комментарий человека к статье
                      4. Тури_ст Звание
                        Тури_ст
                        0
                        Сегодня, 12:29
                        Хорошо.
                        Скажем так спецпосланника президента Дмитриева эти планы волнуют.
                      5. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 12:30
                        то что он читает эти планы не значит что они его волнуют
                      6. Тури_ст Звание
                        Тури_ст
                        0
                        Сегодня, 12:34
                        Всего вам доброго!
                        Со всеми прошедшими.
                      7. gsev Звание
                        gsev
                        0
                        Сегодня, 12:43
                        Цитата: Тури_ст
                        Сво продолжается.
                        Вам от этого что пенсия больше стала?

                        Нет такого развала как было в 10 лет правления Ельцина. Любой конфликт с Западом для России менее затратен чем дружба и разрядка с ним.
                      8. свой1970 Звание
                        свой1970
                        0
                        Сегодня, 12:50
                        Цитата: Тури_ст
                        Сво продолжается.
                        Вам от этого что пенсия больше стала?

                        Что-то сделать с пенсиями можно только после завершения СВО( большие расходы) - но вы же против мирного плана?
                    2. Тури_ст Звание
                      Тури_ст
                      +1
                      Сегодня, 12:22
                      А слова мои подкрепляются жизненным опытом. Вот просто опытом того как ведет себя Кремль. А вы на чем опираетесь в своих мечтах?
                      1. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 12:25
                        я опираюсь не на мечты, а на реальность и в реальности мирного плана нет и СВО продолжается=как вообще можно данный факт отрицать
                        у каждого человека есть свой жизненный опыт, но факты нужно подтверждать доказательствами
                      2. Тури_ст Звание
                        Тури_ст
                        0
                        Сегодня, 12:29
                        По гуглите куда крайний раз орешник прилетел.
                      3. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 12:32
                        судя по Лостармору прилеты были по производственной инфраструктуре авиаремонтного завода
        2. g_ae Звание
          g_ae
          +3
          Сегодня, 12:17
          Вообще-то эти деньги работают на экономику запада. И проценты, кстати, идут на финансирование Украины.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Сегодня, 12:20
            ну так и бизнесы забранные у запада, работают на нашу экономику
            сами активы не трогают, боятся и надувают щеки
    3. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +1
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Denis_999
      Рыжий "прожектёр" серьёзно думает, что Россия спокойненько так отдаст 100 млрд. из сворованного у неё и позволит построить там Лас-Вегас по хотелкам янки,)

      Ну а почему бы и нет? Ещё и благодарность выразят, что избавил страну от этих "грязных шекелей Госдепа", тем более, что в условиях почти построенного многополярного Мира, мы переходим с многими странами к расчетам в национальных валютах и всем уже должно быть понятно, что ихние грязные бумажки нам уже и не сильно нужны. Впрочем, как и эти ржавые корыта (танкеры) какого-то непонятного теневого флота, принадлежащие не понятно кому, но уж точно не нам... Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой (источник https://tass.ru/politika/26112651 ) "В ответ на наше обращение президент США Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике, - отметила дипломат. - Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США". И ведь нельзя сказать, что Трамп так же, в ответ, не любезен (хотя, какая там любезность, просто забоялся ответа нашего Главнокомандующего!) : "Российский, или, своего рода, как я его называю - наполовину-российский корабль, который мы вчера захватили. И Россия решила не защищать его от нас. Это большой шаг." Ну и в качестве жеста доброй воли, показывающего, в какую отчаянную ситуацию загнан Трамп нашим Верховным, Трамп был и вовсе вынужден заискивающе заявить - "Вопрос: Могли бы вы когда-нибудь отдать приказ о захвате Владимира Путина?
      Ответ: Ну, я не думаю, что это будет необходимо." Всё! Нет у матрасников противодействия нашим методам! Трамп просто вынужден, снова стать НАШИМ СЛОНЯРОЙ! Такие вот наступили времена, когда НАШ ВЕРХОВНЫЙ диктует свою несгибаемую волю остальному Миру... P.S. Злые языки клевещут, что на захваченных танкерах оказалось так много украинских граждан потому, что из-за международного непризнания Крыма российским, в этих самых международных документах все жители Крыма указываются как украинские граждане. Но это уже и не важно, а даже наоборот хорошо, что Трамп помог разоблачить столько внедрившихся к нам в сограждане украинцев. Ну и по делом им, скрытым крипто-бандеровцам, решившим, втихаря спрятаться, за могучей фигурой РФ и нашего Лидера, символа России (ВВП)! P.P.S. Думаю, если даже и не на зп, то на премию как минимум, от АП я сегодня наработал... За пропагандистов их работу делаю, понимаешь... request
    4. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Denis_999
      Донни почему-то, ПОЧЕМУ забывает, что все эти игры - это дорога с ДВУХСТОРОННИМ движением. Можно ведь "в ответку" сделать так, что в его страну никто и цента не вложит, Дикий Запад будет. Даже НЕ прибегая к МБР, "Посейдонам" и тому подобным вещам.

      Кто этот великий? Без сарказма.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:03
    Действительно,на Украине ничего нельзя планировать. Страна ( территория) непредсказуема. Впрочем,как и её население.
  7. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 11:05
    Подождем пока не появятся сообщения о том что документ подписан. А то меня терзают смутные сомнения в готовности Трампа выложить столько бабла.
  8. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 11:07
    Первые суммы, которые в нем могут появиться, это 100 миллиардов долларов из заблокированных активов РФ

    Деньги все таки свистнули. "Враг" Байден не тронул, а "друг" Трамп отжал.
    По факту - Байден похоже меньше навредил, чем Трамп
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:19
      Байдены на Бурисме наварились.
      А Доне понравилось отжимать под надуманными предлогами. Опять же он "борец с коррупцией". Ему путь Байдена не подходит. Отжать - круче. Типа он тут везде хозяин и что вы все ему сделаете.... Его уже несёт с адскими заносами - уже типа и ВВП пообещал не арестовывать. Властелин мира, блин...
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:53
      трамп не может свистнуть, так как деньги лежат в европе
  9. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 11:08
    «Может», «должен», «возможно», «на самом деле» — все это бессмысленные слова.
  10. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Сегодня, 11:09
    Если "это" часть договорённостей в Анкоридже, то ВСЁ возможно.
  11. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 11:09
    Доллар это фантик или все же не фантик? Спрашиваю на полном серьезе, ибо в финансах и уж тем более в геополитике я полный ноль.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:22
      дык даже если и фантик - папуасы то очень любят фантики, зеркальца, бусы... и продолжают любить - примеров то море. вот на зеркпльца с бусами и то ли 100 баксов то ли вообще 30 баксов целый Манхеттен купили тогда. Главное что на фантики бусы и зеркальца купить можно и папуасы продадут с удовольствием...
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 11:29
        ЕПТЬ, какими же мы были папуасами в 90-х!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 11:30
          request ну да, были, из песни слов не выкинуть.... feel у многих эйыория попёрла - свой бизнес, эээх стану капиталистом! бывшие фарцовщики и бандюки стали уважаемыми бизнесменами. партейные туда же рванули резво. прятать наворованное стало незачем. стало возможным туда всё вывозить и кататься туда тратить и никто за руку не ловил.... "обували" народ по-полной....
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 11:53
            Nexcom hi ,ага американская мечта в действии,
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 12:02
              Именно, Ропот 55 hi

              Только как всегда - мечта то не для всех оказалась.
              Это не означает что мне "американская мечта - срубить денег по-легкому и чтобы за это ничего не было" нравится. У них и фильмы то все - грабануть банк или клад найти или мафиоз или кого кинуть - и свинтить в "своё светлое будущее" без последствий.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 12:04
                Nexcom,мне тоже не прельщает,однако янки сумели внедрить эту "мечту" по всему миру и сделать США прям желанной для молодежи во многих странах.
  12. stels_07 Звание
    stels_07
    0
    Сегодня, 11:36
    Аэрбас, Рейнметтал перенесут в Украину? Навряд ли, будет аграрной страной и то с квотами
  13. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 11:37
    Этот фонд не заработает. Кто будет вкладывать в недострану, которая в контрах с Россией и где гиперкоррупция?
    Максимум, что получится - свиснуть резервы РФ в Евроклир, но их же хотят видеть как покрытие кредитов на 2026-2027, что только что одобрены ЕК для Украины. Этот фонд - прикрышка для редкоземельной сделки, главным бенефициаром которой будут США. А в самой украине до плясунов еще не доехало, сколько они уже безвозвратно потеряли на востоке и юге. Коксующийся уголь, электрогенерация, металлургия…
    Это основа экономики. Но на выпуск труселей и шароваров для гопака наскребут.
    1. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      0
      Сегодня, 12:32
      Максимум, что получится - свиснуть резервы РФ в Евроклир
      А вот это интересно. Физически в евроклире никаких активов России нет. Эта контора ведет учет ценных бумаг выпущенных в европе и производит расчеты по купонам с облигаций и дивидендам акций. Упрощенно - в Евроклире есть список кому сколько и каких акций и облигаций принадлежит. Лицо выпустившее облигации или предприятие продавшее акции на бирже перечисляет сумму выплат по купонам или дивиденды в евроклир, а эта контора распределяет их в соответствии с имеющимся у её списком. Так, что максимум, что может сделать евросоюз - это заставить евроклир переписать собственника акций и облигаций. Физических денег на 300 млрд. евро там нет.
      1. Glagol1 Звание
        Glagol1
        0
        Сегодня, 12:42
        Это вам так кажется. Реальность - другая. Евроклир - это депозитарий ценных бумаг. Они там физически, в основном - в электронной форме. Допустим РФ приобрела облигации французского эмитента. Эти активы принадлежат РФ и она, если нет заморозки, в любой момент может эти бумаги продать и забрать кэш или купить что то другое. Если заморозка - собственником остается РФ, но продать, получить купоны нельзя. А если конфискация? Очень просто. Эти бумаги изымаются из собственности РФ и обретают нового собственника. Невыплаченные купоны тоже. Такая история. В Евроклир русских денег 300 млрд, это ЦБ, юрлица и физики. ЦБ - 2/3 от всего.
  14. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 11:37
    А чо мелочиться? Давай сразу трюлик долларей , що-бы два раза не вставать.
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 11:52
      . Давай сразу трюлик долларей

      Два. А лучше три. :)
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:54
      Ирек hi ,если верить СМИ у них Ж.Д. корпорация заявила технический дефолт и послала лесом заёмщиков,так что вставать придётся не два раза.
  15. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 11:45
    А также станет толчком для появления новых миллионеров ~казнокрадов~ Украины.
  16. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:14
    Украина имеет все предпосылки стать крупнейшим промышленным и с/х центром ЕС=Нато, вопрос токмо в перспективах отношений Чёрной скалы и ЕС
  17. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:36
    Бесспорно, план получился впечатляющий. Правда, непонятно, как можно планировать что-либо на Украине на десятилетний срок, если сложно с уверенностью спрогнозировать, что будет с этой страной через месяц или даже через неделю.

    Золотые Слова! Весь этот многомиллиардный проект попахивает профанацией.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:37
    Скажите, а 200 рублей не спасут Гиганта Мысли? ©
  19. Гюйс72 Звание
    Гюйс72
    0
    Сегодня, 13:28
    Украдут же тарасики как обычно деньги 🤣