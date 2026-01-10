The Telegraph: 800 миллиардов долларов станут толчком для экономики Украины
800 миллиардов долларов станут толчком для экономики Украины. Эти средства планируется привлечь в течение последующих десяти лет и направить на восстановление страны после окончания вооруженного конфликта.
Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Telegraph.
Журналисты утверждают, ссылаясь на источники среди должностных лиц Украины, что соответствующий документ подпишут президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Деньги, о которых идет речь, планируется собрать фондом реконструкции Украины. Его создание предусмотрено так называемым «мирным планом Трампа». Данная структура управляется Соединенными Штатами. Первые суммы, которые в нем могут появиться, это 100 миллиардов долларов из заблокированных активов РФ, и еще столько же внесут европейские партнеры Киева. Где взять еще 600 миллиардов, неясно, но Трамп уверен, что заявленная им сумма в фонде появится, так как он будет находиться под управлением американцев.
Кроме предоставления средств на послевоенное восстановление, соглашение предусматривает также установление режима свободной торговли между США и Украиной.
Бесспорно, план получился впечатляющий. Правда, непонятно, как можно планировать что-либо на Украине на десятилетний срок, если сложно с уверенностью спрогнозировать, что будет с этой страной через месяц или даже через неделю.
