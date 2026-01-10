Антирекорд: украинская гривна обновила исторический минимум к доллару
Гривна продолжает терять почву под ногами. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 12 января на уровне 43,0757 гривны – американская валюта впервые в истории превысила отметку в 43 гривны за доллар. Евро тем временем перевалил за 50 гривен. И, судя по настроениям на рынке, это не предел.
Финансовые аналитики говорят о нескольких причинах происходящего. Во-первых, в начале года вырос спрос на валюту со стороны бизнеса, тогда как объемы долларовых продаж от экспортеров, наоборот, сократились.
Во-вторых, на курс влияет текущее удешевление евро на мировом рынке. Но ключевым фактором остается политика самого Нацбанка, который фактически решил «тянуть вверх» и доллар, и евро одновременно.
Как отмечает аналитик Андрей Шевчишин, валютный рынок на Украине давно стал дефицитным и живет в режиме ручного управления через интервенции регулятора.
Технически, по его словам, курс вполне может дойти и до 44 гривен за доллар – а к нынешним 43 рынку еще только предстоит привыкнуть. Аналогичная история и с евро, который все увереннее закрепляется над уровнем в 50,23 гривны.
Эксперты признают: формально нынешний скачок можно списать на сезонные факторы, но в целом тенденция негативная. При рекордном дефиците бюджета, растущем госдолге и зависимости от внешней помощи гривна все больше выглядит валютой, курс которой определяется не экономикой, а решениями регулятора и требованиями международных кредиторов.
