Антирекорд: украинская гривна обновила исторический минимум к доллару

3 608 22
Гривна продолжает терять почву под ногами. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 12 января на уровне 43,0757 гривны – американская валюта впервые в истории превысила отметку в 43 гривны за доллар. Евро тем временем перевалил за 50 гривен. И, судя по настроениям на рынке, это не предел.

Финансовые аналитики говорят о нескольких причинах происходящего. Во-первых, в начале года вырос спрос на валюту со стороны бизнеса, тогда как объемы долларовых продаж от экспортеров, наоборот, сократились.



Во-вторых, на курс влияет текущее удешевление евро на мировом рынке. Но ключевым фактором остается политика самого Нацбанка, который фактически решил «тянуть вверх» и доллар, и евро одновременно.

Как отмечает аналитик Андрей Шевчишин, валютный рынок на Украине давно стал дефицитным и живет в режиме ручного управления через интервенции регулятора.

Технически, по его словам, курс вполне может дойти и до 44 гривен за доллар – а к нынешним 43 рынку еще только предстоит привыкнуть. Аналогичная история и с евро, который все увереннее закрепляется над уровнем в 50,23 гривны.

Эксперты признают: формально нынешний скачок можно списать на сезонные факторы, но в целом тенденция негативная. При рекордном дефиците бюджета, растущем госдолге и зависимости от внешней помощи гривна все больше выглядит валютой, курс которой определяется не экономикой, а решениями регулятора и требованиями международных кредиторов.
  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +1
    Сегодня, 12:25
    Экономика краины существует исключительно на внешнем финансировании, какой надо ,такой и делают курс.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 12:29
      Да уж, курс "упал".
      А ничего, что гривна вообще держится.
      Понятно, за счёт бешенных вливаний со стороны. Но держится, хотя давно должна была упасть ниже плинтуса.
      По отношению к рублю упала всего на 23% за последний год.
      Недоработали наши дроноводы.
      Надо не только по заводам и электростанциям бить. Но и по банкам.
      (тем более, что, в отличии от заводов, сочувствующих у народа тут не найдётся)
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        +2
        Сегодня, 12:39
        С 23 года по большому счету курс к рублю не меняется не знаю как она там к доллару но к рублю плюс минус 2 рубля гривна
        И как она могла рухнуть к доллару, если к рублю Как вкопанная мне не понятно.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 12:43
          Так, рублик, тоже не совсем стабилен
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +3
            Сегодня, 12:52
            Цитата: роман66
            рублик, тоже не совсем стабилен

            Именно. Вот кому бы над плясками гривны смеяться - только не нам...
            – Бог подаст. Копейка рубль бережёт. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Не жили богато, нечего и начинать...
            – Министр финансов, вы закончили доклад?
            1. ваш вср 66-67 Звание
              ваш вср 66-67
              +1
              Сегодня, 13:28
              Цитата: Zoldat_A
              Не жили богато, нечего и начинать...

              +
              Во все времена актуально! laughing
        2. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 13:26
          Цитата: Тури_ст
          как она могла рухнуть к доллару,

          Гривна продолжает терять почву под ногами.

          А вот мне, как то до одного места, что и как с их тугриком!
          Меня больше интересует курс рубля! Сейчас из магазинов с супругой. Цены растут, как на хороших дрожжах брага бушует!
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 12:42
        А что банк? Контора с компом. Бить надо по транспорту, чтоб ни туда ни оттуда. Все само и встанет
  2. ettore Звание
    ettore
    +4
    Сегодня, 12:27
    К чему эта статья, сами себе шпильку сделали. По сравнению с рублём гривна сама стабильность и крепость.
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      +3
      Сегодня, 12:42
      Да люди просто не соображают о чем пишут.
      Вы совершенно правы.
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +5
    Сегодня, 12:32
    И к чему нам эта информация, главное чтоб нашу валюту не обесценили, а то уже звучат подобные инициативы, да мы знаем что наши власти не способны что то хорошее сделать с экономикой, а вот обвалить рубль и радоваться пополнению бюджета- это пожалуйста, легко.
  4. Machete Звание
    Machete
    +1
    Сегодня, 12:36
    Это всё мелочи. Если бы не бесконечные вливания валюты извне, то гривна давно бы уже была пятью нулями и диким курсом за доллар.
    Как настанет мир, там всё сразу рухнет в пропасть. ВЕдь своих денег нет совсем.
    1. Havoc Звание
      Havoc
      -1
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Machete
      Это всё мелочи. Если бы не бесконечные вливания валюты извне, то гривна давно бы уже была пятью нулями и диким курсом за доллар.
      Как настанет мир, там всё сразу рухнет в пропасть. ВЕдь своих денег нет совсем.

      А может вообще не будем писать как замерзает Европа, как стало хреново в Финляндии, как там на Украине. На днях пришла платёжка из Управляющей компании тариф подняли уже за декабрь на 85 % и это только одна от УК - это как?
      1. Machete Звание
        Machete
        -1
        Сегодня, 13:14
        Тут новость про Украину. Комментарии про неё.
        Не надо сюда свои проблемы приплетать. Нам ничего не повысили.
        Это ваша УК, похоже, страх потеряла.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:36
    А что за свиное рыло у них на деньгах нарисовано? На Бандеру вроде бы и не похож!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 12:45
      А не Петлюра ли? Похож, вроде
    2. Machete Звание
      Machete
      0
      Сегодня, 13:22
      Тарас Шевченко.
      По глупости, наверное, его поместили на банкноту.
  6. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +1
    Сегодня, 12:53
    Не знаю кому как,но мне лично фиолетово что там с гривной.Меня больше волнует вопрос когда будут привлечены к ответственности люди отдавшие западу 300 млрд долл?И почему эти средства не были инвестированы в ключевые сектора нашей экономики,а вместо этого были размещены в зарубежных депозитариях?
  7. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:56
    По отношению к рублю гривна за год упала меньше -23% чем доллар -24%, хотя это не имеет смысла, гривна как и вся Украина абсолютно зависимое явление, держится на внешних вливаниях, что захотят то и нарисуют.
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:00
    цена гривны должна стоить как стакан воды из под крана то есть не чего
  9. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 13:16
    Про внешний долг США ещё забыли написать. А надо бы.
  10. геологоразведка Звание
    геологоразведка
    0
    Сегодня, 13:29
    там "друзья" сэ Европа, какой им нужно такой курс и поставят... можно подумать там что то без их согласия происходит