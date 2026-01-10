В Финляндии тайно рассматривают возможность размещения ядерного оружия

Из-за агрессивной риторики со стороны Хельсинки российско-финские отношения сильно ухудшились. В Финляндии даже тайно рассматривают возможность размещения в стране ядерного оружия Североатлантического альянса.

Об этом в интервью агентству ТАСС заявил финский политик Армандо Мема, представляющий консервативную партию «Альянс свободы».

Он сказал журналистам:

Нынешнее руководство тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия.

Мема отметил, что о таком варианте говорил финский президент Александр Стубб. Глава государства рассуждал, что такой шаг был бы правильным после вступления страны в НАТО.

По мнению политика, власти Финляндии стали рассматривать Россию как экзистенциальную угрозу для своей страны. Это североевропейское государство становится участником конфликта на Украине, оказывая активную помощь Киеву. Президент Стубб превратился в одного из самых деятельных участников «коалиции желающих», занимая откровенно русофобскую позицию.

Мема считает, что сегодня российско-финские отношения стали самыми плохими за всю свою историю. При этом он считает, что и в ближайшем будущем нет оснований для оптимизма:

Отношения не улучшатся в ближайшее время, до следующих парламентских выборов, где что-то может измениться, но, вероятно, ненамного.

На данный момент Финляндия активно укрепляет свои Вооруженные силы. Похоже, она готовится к потенциальному военному конфликту с Россией.
