В Финляндии тайно рассматривают возможность размещения ядерного оружия
Из-за агрессивной риторики со стороны Хельсинки российско-финские отношения сильно ухудшились. В Финляндии даже тайно рассматривают возможность размещения в стране ядерного оружия Североатлантического альянса.
Об этом в интервью агентству ТАСС заявил финский политик Армандо Мема, представляющий консервативную партию «Альянс свободы».
Он сказал журналистам:
Мема отметил, что о таком варианте говорил финский президент Александр Стубб. Глава государства рассуждал, что такой шаг был бы правильным после вступления страны в НАТО.
По мнению политика, власти Финляндии стали рассматривать Россию как экзистенциальную угрозу для своей страны. Это североевропейское государство становится участником конфликта на Украине, оказывая активную помощь Киеву. Президент Стубб превратился в одного из самых деятельных участников «коалиции желающих», занимая откровенно русофобскую позицию.
Мема считает, что сегодня российско-финские отношения стали самыми плохими за всю свою историю. При этом он считает, что и в ближайшем будущем нет оснований для оптимизма:
На данный момент Финляндия активно укрепляет свои Вооруженные силы. Похоже, она готовится к потенциальному военному конфликту с Россией.
