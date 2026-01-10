ВС РФ освободили большую часть села Прилуки в Запорожской области

4 178 1
ВС РФ освободили большую часть села Прилуки в Запорожской области

Российские войска, продолжая продвижение в Запорожской области, создали очередной плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Продвигаясь на северном фланге освобождённого ранее Гуляйполя, российские бойцы заняли большую часть села Прилуки. Это позволяет расширить фронт продвижения в направлении железной дороги Покровское-Зализничное.

При дальнейшем продвижении в западном направлении подразделения противника в Терноватом, на высотах, могут оказаться отрезанными от основных своих сил.





Дело в том, что Вооружённые силы России уже взяли под контроль южную часть так называемого днепропетровского географического балкона от Январского на востоке до Андреевки на западе. Это позволяет войти в Запорожскую область с северо-восточного участка, а значит – создать дополнительное давление на противника, засевшего на Терноватских высотах.

Соответственно, контроль высоты в Терноватом близок к тому, чтобы для ВСУ потерять смысл.



Продвижение к западу от Андреевки приближает армию Россию к стратегическому транспортному узлу северо-востока Запорожской области - пгт Новониколаевка. В нём сходятся автодороги Н15 Запорожье-Донецк и Т0408 Павлоград-Токмак. Потеря контроля ВСУ над этим транспортным узлом скомкает всю его логистику на севере Запорожской и на востоке Днепропетровской областей.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    0
    Сегодня, 12:55
    Помню в СССР были костяшки домино с надписью Прилуки. Но это наверняка не эта деревня прославилась с домино, а город Прилуки в Черниговской области. Надеюсь дойдём и до него и забьём козла. fellow laughing