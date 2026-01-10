Президент Колумбии: США исторически пренебрегают правами других наций
Президент Колумбии Густаво Петро отмечает, что в США на протяжении более ста лет вне зависимости от действующей администрации представление о международных отношениях всегда сводилось к тому, что Вашингтон предпочитал не принимать во внимание права других наций, особенно стран Латинской Америки. При этом США исторически рассматривают себя как империю. По мнению Петро, имперские амбиции Вашингтона могут в конечном итоге привести к международной изоляции США.
Петро констатирует, что пока экономика США на 70% зависит от нефти и угля, что толкает Вашингтон все к новым войнам за ресурсы. По мнению президента Колумбии, причины многих войн были бы устранены в случае отказа от ископаемого топлива и соблюдения Парижского соглашения. После захвата американцами президента Венесуэлы Мадуро Петро не исключает вероятность силового давления США на Колумбию. При этом во взаимоотношениях с США Богота предпочитает делать ставку «не на оружие, а на людей и диалог».
Мнение президента Колумбии по крайней мере отчасти разделяет американский сенатор Берни Сандерс, который, хотя считает Мадуро диктатором, вместе с этим отмечает, что Трамп только делает вид, что ему небезразлична демократия, и заигрывает с диктаторами по всему миру, когда это ему выгодно. Сандерс подчеркивает, что стремление Трампа заполучить венесуэльскую нефть является не стремлением к демократии, а проявлением самого настоящего империализма.
