Президент Колумбии: США исторически пренебрегают правами других наций

Президент Колумбии Густаво Петро отмечает, что в США на протяжении более ста лет вне зависимости от действующей администрации представление о международных отношениях всегда сводилось к тому, что Вашингтон предпочитал не принимать во внимание права других наций, особенно стран Латинской Америки. При этом США исторически рассматривают себя как империю. По мнению Петро, имперские амбиции Вашингтона могут в конечном итоге привести к международной изоляции США.

Петро констатирует, что пока экономика США на 70% зависит от нефти и угля, что толкает Вашингтон все к новым войнам за ресурсы. По мнению президента Колумбии, причины многих войн были бы устранены в случае отказа от ископаемого топлива и соблюдения Парижского соглашения. После захвата американцами президента Венесуэлы Мадуро Петро не исключает вероятность силового давления США на Колумбию. При этом во взаимоотношениях с США Богота предпочитает делать ставку «не на оружие, а на людей и диалог».

Мнение президента Колумбии по крайней мере отчасти разделяет американский сенатор Берни Сандерс, который, хотя считает Мадуро диктатором, вместе с этим отмечает, что Трамп только делает вид, что ему небезразлична демократия, и заигрывает с диктаторами по всему миру, когда это ему выгодно. Сандерс подчеркивает, что стремление Трампа заполучить венесуэльскую нефть является не стремлением к демократии, а проявлением самого настоящего империализма.
  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    0
    Сегодня, 11:50
    Президент Колумбии передумал сражаться с полосатыми в джунглях и решил поехать в США в начале февраля.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 11:53
      Цитата: ASSAD1
      Президент Колумбии передумал сражаться с полосатыми в джунглях и решил поехать в США в начале февраля.

      Конгресс США тоже одобрил визит Российских дипломатов.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:57
        ARIONkrsk hi , да только четверых и не понятно ЗАЧЕМ? У нас парламент за внешнюю политику не отвечает и не решает.
  2. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 11:54
    Президент Колумбии: США исторически пренебрегают правами других наций
    По мнению американцев, они - орхидеи среди людей. Европейцев они считают ромашками, а остальных - сорняками. По сути, обыкновенный фашизм.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:02
      Earl hi ,ну а что ,доллар рулит в мировой экономике не смотря не на что , английский язык мировой язык и не благодаря Англии, мода на джинсы,айфоны,стиль жизни,кинематограф,спорт(некоторые виды его), армия которая много чего может и где может,я не слышал чтоб их элита денежки из страны где нибудь в других странах вкладывала в собственные блага(хотя и не исключаю). Вот и считают себя супер -пупер.
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        +1
        Сегодня, 12:09
        Бабки они тоже могу по офшорам распихать, а в остальном вы правы.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Earl
      По сути, обыкновенный фашизм.
      Никто никогда и не спорил. Индейцы и негры подтвердят. Не говоря уже про тех, к кому они в мире своё свинячье рыло сунули.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 12:03
    А говорили, что надо объединяться всем ЛА странам против США ..... recourse
    Гигантомания Трампа затронет всю ЛА так или иначе. Ему всё будет мало.
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 12:19
    Президент Колумбии Густаво Петро отмечает, что в США на протяжении более ста лет вне зависимости от действующей администрации представление о международных отношениях всегда сводилось к тому, что Вашингтон предпочитал не принимать во внимание права других наций.

    Наверное этот Петро, а не Колумб Америку открыл.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 12:33
    причины многих войн были бы устранены
    Расстреляете 50 банкиров и войны прекратятся сами собой! wink
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:59
    При этом во взаимоотношениях с США Богота предпочитает делать ставку «не на оружие, а на людей и диалог».

    А как же заявление - отстреливаться до последнего патрона?