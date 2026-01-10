Минобороны восстановит высшее танковое училище в Челябинске - ЧВТКУ
После 19 лет перерыва Челябинское высшее танковое командное училище (ЧВТКУ) возобновит работу. Оно станет одним из трех учебных заведений, которые планируется заново открыть в 2026 году.
Вместе с ним начнут прием курсантов Ульяновское высшее военное авиационное училище и Новочеркасское высшее военное командное училище связи.
Решение вписывается в программу Минобороны по расширению системы военного образования до 2034 года. Всего в этот период ведомство намерено создать 15 новых военных вузов. Цель – закрыть дефицит кадров по ключевым направлениям: танки, авиация, военная медицина, беспилотники.
История у Челябинского училища непростая. Его расформировали в 2007 году, а территорию начали застраивать жильем. Поэтому возрождение вуза – задача не только организационная, но и инфраструктурная: многое придется фактически создавать заново. Тем не менее, в военном ведомстве рассчитывают вернуть ЧВТКУ статус опорной кузницы командных кадров для бронетанковых войск.
Такое решение отражает тенденцию системной подготовки офицеров под новые реалии на фронте. Возвращение Челябинского танкового – это не просто ностальгия по традициям, а попытка связать наработанный ранее опыт с требованиями нашего времени.
