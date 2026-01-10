Минобороны восстановит высшее танковое училище в Челябинске - ЧВТКУ

Минобороны восстановит высшее танковое училище в Челябинске - ЧВТКУ

После 19 лет перерыва Челябинское высшее танковое командное училище (ЧВТКУ) возобновит работу. Оно станет одним из трех учебных заведений, которые планируется заново открыть в 2026 году.

Вместе с ним начнут прием курсантов Ульяновское высшее военное авиационное училище и Новочеркасское высшее военное командное училище связи.



Решение вписывается в программу Минобороны по расширению системы военного образования до 2034 года. Всего в этот период ведомство намерено создать 15 новых военных вузов. Цель – закрыть дефицит кадров по ключевым направлениям: танки, авиация, военная медицина, беспилотники.

История у Челябинского училища непростая. Его расформировали в 2007 году, а территорию начали застраивать жильем. Поэтому возрождение вуза – задача не только организационная, но и инфраструктурная: многое придется фактически создавать заново. Тем не менее, в военном ведомстве рассчитывают вернуть ЧВТКУ статус опорной кузницы командных кадров для бронетанковых войск.

Такое решение отражает тенденцию системной подготовки офицеров под новые реалии на фронте. Возвращение Челябинского танкового – это не просто ностальгия по традициям, а попытка связать наработанный ранее опыт с требованиями нашего времени.
  1. Machete Звание
    Machete
    +10
    Сегодня, 12:33
    Ага, сказались плоды "оптимизаторов". Выяснилось, что пехотой с калашом не навоюешь много.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +15
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Machete
      Ага, сказались плоды "оптимизаторов". Выяснилось, что пехотой с калашом не навоюешь много.

      Самое главное что оптимизаторы на свободе с огромными оптимизированными средствами кайфуют и продолжают находиться на руководящих должностях.
      1. Machete Звание
        Machete
        +4
        Сегодня, 12:40
        Если не ошибаюсь, это в сердюковские времена всё началось. Тогда им казалось, что они правильно делают всё в свете нехватки финансов.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 13:04
          Что с Сердюковым собираются сделать?А!Ну,конечно,о чем я...
          1. Мурзик Звание
            Мурзик
            0
            Сегодня, 13:20
            Ох это Сердюков, хозяин что хотел то и творил, " царь хороший бояре плохие"
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 13:17
          Цитата: Machete
          Если не ошибаюсь, это в сердюковские времена всё началось.

          Это с конца 80-х и начала 90-х не прекращалось. При Маршале Табуреткине только обнаглели настолько, стали явно училища разгонять, а недвиж и землю распродавать.
          1. Machete Звание
            Machete
            +1
            Сегодня, 13:19
            В конце 80-хя ещё маленький был, не интересовался. Раз говорите, значит, так и было.
          2. Мурзик Звание
            Мурзик
            0
            Сегодня, 13:21
            А с 2000х кто мешал восстановить, Обама?
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 13:25
              Цитата: Мурзик
              А с 2000х кто мешал восстановить, Обама?
              Не на мою зарплату вопрос.
              Улыбнулся бы, если бы не было так невесело...
              1. Мурзик Звание
                Мурзик
                0
                Сегодня, 13:29
                Невесело это когда боимся признаться что патриот- историк за 25 лет продолжил дело своих начальников 90х
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 13:14
        Цитата: ARIONkrsk
        Самое главное что оптимизаторы на свободе с огромными оптимизированными средствами кайфуют и продолжают находиться на руководящих должностях.
        Вот тоже про это подумал...
        "Открыли вновь!" "Ура!" Бросаем кружевные чепчики, у кого есть, вверх...
        А почему никто не задаст вопрос: "А кто, зачем, и по заданию какой разведки их закрывал?" Фамилии известны, персонажи все во здравии... Что мешает? Опять "туфли жмут?"

        И ещё.
        А не случись бы войны на Украине - ТАМ, НАВИРХУ, так бы и не поняли, что Армии нужны офицеры танкисты, лётчики и прочие? Индусов наняли бы? Или ещё из Средней Азии "незаменимых специалистов" завезли бы?
        Помнится, в ТЕ САМЫЕ времена шёл разговор о том, что можно аутсорсинг устроить для авиации, пилотов в Китае нанимать... Хуже это или лучше того, как в начале 90-х говорили, что нам армия совсем не нужна, поскольку врагов теперь нету - пусть Прокуратура разбирается...
    2. golen Звание
      golen
      +9
      Сегодня, 12:40
      Это была даже не "оптимизация" а осознанное и планомерное уничтожение основы кадрового потенциала Вооруженных Сил Российской Федерации :
      Список расформированных военных учебных заведений в РФ за период с 1992 года по настоящее время:
      1.Военно-технический университет (Балашиха) — расформирован в 2015 году
      2.Военный Краснознамённый институт (Москва) — расформирован в 1994 году
      3.Военный институт радиоэлектроники (Воронеж) — расформирован в 2006 году
      4.Самарский военно-медицинский институт — расформирован в 2010 году
      5.Саратовский военно-медицинский институт — расформирован в 2010 году
      6.Томский военно-медицинский институт — расформирован в 2010 году
      7.Военно-ветеринарный институт (Москва) — расформирован в 2010 году
      8.Нижегородское (Горьковское) высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна — расформировано в 1999 году
      9.Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого — расформировано в 2011 году
      10.Дальневосточное автомобильное командно-инженерное училище — расформировано в 2007 году
      11.Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В. П. Дубынина — расформирован в 2010 году
      12.Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище — расформировано в 2010 году
      13.Волжское высшее военное строительное командное училище (Дубна) — расформировано
      14.Горьковское высшее военное строительное командное училище (Кстово) — расформировано
      15.Камышинское высшее военное строительное командное училище — расформировано
      16.Тольяттинский военно-технический институт — расформирован в 2010 году
      17.Хабаровское высшее военное строительное командное училище — расформировано в 1992 году
      18.Военный финансово-экономический институт — расформирован в 2010 году
      19.Военный институт повышения квалификации специалистов мобилизационных органов (Саратов) — расформирован в 2011 году
      20.Высшие офицерские орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённые курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова (Солнечногорск) — расформированы в 2009 году
      21.Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище — расформировано в 1999 году
      22.Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М. В. Фрунзе — расформировано в 1999 году
      23.Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко — расформировано в 1993 году
      24.Благовещенское высшее танковое командное Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова — расформировано в 1999 году
      25.Челябинский танковый институт — расформирован в 2007 году
      26.Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище — расформировано в 2011 году
      27.Коломенское высшее артиллерийское командное училище — расформировано в 2008 году
      28.Санкт-Петербургское высшее артиллерийское командное училище — расформировано в 1993 году
      29.Казанское высшее артиллерийское командное училище — расформировано в 2008 году
      30.Саратовское высшее военное командно-инженерное Краснознамённое, ордена Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А.И.Лизюкова — расформировано в 2003 году
      31.Тульский артиллерийский инженерный институт — расформирован в 2010 году
      32.Кемеровское высшее военное командное училище связи имени маршала войск связи И. Т. Пересыпкина — расформировано в 2009 году
      33.Новочеркасское высшее военное командное училище связи — расформировано в 2011 году
      34.Рязанское высшее военное командное училище связи — расформировано в 2011 году Томское высшее военное командное училище связи — расформировано в 1999 году
      35.Ульяновское высшее военное командное училище связи — расформировано в 2008 году
      36.Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи — расформировано в 2000 году
      37.Нижегородский военный институт инженерных войск — расформирован в 2012 году
      38.Тамбовское высшее военное командное Краснознамённое училище химической защиты имени Н. И. Подвойского — расформировано в 2003 году
      39.Саратовский военный институт биологической и химической безопасности — расформирован в 2012 году
      40.Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище — расформировано в 1998 году
      41.Оренбургское высшее зенитное ракетное училище (военный институт) — расформировано в 2008 году
      42.Военно-воздушная академия имени Ю.А.Гагарина (Монино) — расформирована в 2011 году
      43.Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны — расформировано в 1992 году
      44.Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны — расформировано в 1999 году
      45.Энгельсское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны — расформировано в 1994 году
      46.Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники — расформировано в 2011 году
      47.Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны — расформировано в 1998 году
      48.Ставропольское высшее военно-авиационное училище лётчиков и штурманов — расформировано в 2010 году
      49.Курганское военное авиационно-техническое училище — расформировано в 1995 году
      50.Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Главного маршала авиации К.А.Вершинина — расформировано в 1999 году
      51.Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР В.М.Комарова — расформировано в 2011 году
      52.Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина, Краснознамённое училище лётчиков имени А.Ф.Мясникова (Волгоград) — расформировано в 1998 году
      53.Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза И.С.Полбина — расформировано в 1993 году
      54.Тамбовское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков имени М.М.Расковой — расформировано в 1995 году
      55.Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков — расформировано в 1999 году
      56.Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище — расформировано в 2009 году
      57.Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище — расформировано в 2009 году
      58.Ачинское военное авиационно-техническое училище — расформировано в 1999 году
      59.Калининградское военное авиационно-техническое училище — расформировано в 1994 году
      60.Кировское военное авиационно-техническое училище — расформировано в 2007 году
      61.Ломоносовское военное авиационно-техническое училище (Лебяжье) — расформировано в 1994 году
      62.Пермское военное авиационно-техническое училище имени Ленинского комсомола — расформировано в 1999 году
      63.Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск — расформировано в 1998 году
      64.Пермский военный институт ракетных войск — расформирован в 2003 году
      65.Ростовский военный институт ракетных войск — расформирован в 2011 году
      66.Ставропольский военный институт связи Ракетных войск — расформирован в 2010 году
      67.Северо-Кавказский военный институт внутренних войск (Владикавказ) — расформирован в 2011 году.
      Наверное проще составить список того, что осталось.
      1. Machete Звание
        Machete
        0
        Сегодня, 12:42
        Да, помню, регулярно писали, что то одно то другое закрывается.
        И денег не было и думали, что войн больше не будет. И вредительство, конечно. У нас, как всегда, ничто не идёт поодиночке. Если -опа, то полная и со всех сторон.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 12:49
          Machete hi ,по первому вашему комментарию,с Калашом не на воюешь,тут периодически появляется информация о том что наши идут вперёд с таким трудом из-за ДИКОГО количества FPV дронов и на отдельных участках не хватку личного состава ВСУ перекрывает этим видом войск,так что с Калашом и танками не навоюешь если у тебя нет низкого неба,вот что надо развивать и модернизировать продвигать и популизировать.
          1. Machete Звание
            Machete
            0
            Сегодня, 13:11
            Так-то оно так, пишут про открытие Высших командных и профильных технических направлений. Не хватает больше не самой пехоты, а командного обученного и технического состава.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 13:21
              Machete,Высших командных, что не слыхал про нехватку Высшего коммандного состава не в СССР ни в Р.Ф. не хватает операторов не хватает техников да и самих "птичек" то есть производства. Многие продолжают закупать импортные модели а это не правильно.
              1. Machete Звание
                Machete
                0
                Сегодня, 13:27
                Первая строчка новости : После 19 лет перерыва Челябинское высшее танковое командное училище (ЧВТКУ).
                Наверное, будут расширять танковые войска и нужны офицеры с высшим образованием.
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +3
        Сегодня, 12:50
        Цитата: golen
        Наверное проще составить список того, что осталось.

        А мы удивляемся, почему СВО идет 4 года. Что создавалось десятилетиями, ушло в небытие, прошлое вернуть не реально.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 13:06
        Замечу,это все уничтожалось в большинстве своем не при Ельцине..
      4. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:19
        Дальневосточное высшее военное автомобильное командно-инженерное училище
        Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище - закрыто в 2007 году
    3. belost79 Звание
      belost79
      +2
      Сегодня, 12:45
      "...пехотй с калашом не навоюешь"
      Не совсем так. В 22 году случился крах всех этих теорий "сетецентрических войн", "маленьких компактных профессиональных армий" и тд. Как раз оказалось, что пехоты с калашами нужно много. И танков. И самолетов. И артиллерии.
    4. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 12:47
      Вы правы. Нынешняя война показала, что вблизи ЛБС танки живут буквально несколько дней, и танкистов не хватает. Не зря теперь на передовой танки используются редко.
      1. sergey4791 Звание
        sergey4791
        +1
        Сегодня, 13:07
        А может, логика как раз должна быть противоположной. Почему танки теперь живут несколько дней? Потому что легко вышибаются дронами. Так давайте лучше дроны развивать!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 12:35
    ❝ Минобороны восстановит высшее танковое училище в Челябинске - ЧВТКУ ❞ —

    — «Повезло вам, вы – танкисты! Весь мир посмотрите!» © ...
    1. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      +3
      Сегодня, 12:38
      «Повезло вам, вы – танкисты! Весь мир посмотрите!» ©
      "А Вы были в германии, был. А Вы как туда ездили, на поезде или самолетом?- Нет, я пешком , в пехоте".
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Минобороны восстановит высшее танковое училище в Челябинске - ЧВТКУ ❞ —

      — «Повезло вам, вы – танкисты! Весь мир посмотрите!» © ...

      Мир изменился и появились дроны, поэтому посмотреть мир больше как раньше не получится.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 12:52
        ARIONkrsk hi , даже больше скажу грозная машина прорыва и гроза пехоты с появлением этих жужжалок сама стала дичью, причём судя по видео не самой сложной.
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +5
      Сегодня, 12:41
      Ещё напишите "в море поплаваете". Неужели нечего сказать по существу!!! Ведь это реальный пример устранения плодов "оптимизации", проведенной не без согласия Путина. Тлеет слабая надежда на то, что опомнятся и устранят вредную "оптимизацию" в учреждениях медицины и образования !!!
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +4
    Сегодня, 12:36
    Цитата: Machete
    Ага, сказались плоды "оптимизаторов". Выяснилось, что пехотой с калашом не навоюешь много.

    И высокообученой малочисленной армией контрактников.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:54
      ARIONkrsk, ну а что вон даже благополучные дойче осознали и хотят вернуть призванную армию,да и многие из тех сытых и благодатных встрепенулись по этому поводу.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:22
      Цитата: ARIONkrsk
      И высокообученой малочисленной армией контрактников.

      На мотоциклах и буханках....
  4. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 12:46
    Опомнились спустя двадцать лет, ну лучше уж поздно чем никогда, у нас всегда так, пока жаренные петух в одно место не клюнет, никто даже не пошевелится!!!
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 12:47
    Я больше удивляюсь, что спустя годы "оптимизации" вообще хоть что то осталось.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 12:54
      Цитата: AK-1945
      Я больше удивляюсь, что спустя годы "оптимизации" вообще хоть что то осталось.

      Ну инстинкт самосохранения то все таки еще есть.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 12:56
    То, что восстанавливают - это очень хорошо! А вот тех, кто принимал решение о закрытии этого и еще нескольких военных училищ и академий, которые снова восстанавливают, наказали, накажут или опять "как с гуся вода"?
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Дилетант
      То, что восстанавливают - это очень хорошо! А вот тех, кто принимал решение о закрытии этого и еще нескольких военных училищ и академий, которые снова восстанавливают, наказали, накажут или опять "как с гуся вода"?

      Подсказать, кого наказывать нужно в первую очередь? Ну да, тут ошибиться уже не получится...
  7. 955535 Звание
    955535
    +2
    Сегодня, 12:57
    А сколько ещё училищ нужно возродить из пепла? И каких усилий и средств это будет стоить?
    Реформаторы х-вы!
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 13:22
      А где людей туда набрать? Вышвыривали не только из квартир, а из профессии, начисто...
  8. ism_ek Звание
    ism_ek
    +4
    Сегодня, 12:59
    Очень сложно с "нуля" создать училище и набрать кадры, которые которые одновременно были профессионалами и имели высоки морально-волевые качества. Вся элита армии сейчас на СВО, а "пена" собирается в данных "теплых" местах.
    В свое время был знаком с преподавателями нашего, ныне закрытого, танко-артиллерийского училища. Это просто человеческий мусор. Да они просто открыто смеялись над ребятами которые добровольно пошли на СВО.
    За забором у меня институт МЧС - все экзамены и зачеты принимаются за деньги. Хочешь учиться честно - не получится.
    Поэтому считаю, что более оптимальным было бы создание военных кафедр в гражданских вузах.
  9. ag-85 Звание
    ag-85
    0
    Сегодня, 13:15
    побольше таких новостей , пожалуйста!
  10. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 13:19
    История у Челябинского училища непростая. Его расформировали в 2007 году, а территорию начали застраивать жильем. Поэтому возрождение вуза – задача не только организационная, но и инфраструктурная: многое придется фактически создавать заново. Тем не менее, в военном ведомстве рассчитывают вернуть ЧВТКУ статус опорной кузницы командных кадров для бронетанковых войск.

    Такое решение отражает тенденцию системной подготовки офицеров под новые реалии на фронте. Возвращение Челябинского танкового – это не просто ностальгия по традициям, а попытка связать наработанный ранее опыт с требованиями нашего времени.

    Долго шли к этому, долго...
    Жаль автора - он сильно не свободен в оценке запоздалого решения...
    К сожалению, даже многолетняя война не заставила высшее военно-политическое руководство признать, что уничтожение военного образования и военной инфраструктуры были не небольшой ошибкой, а ошибкой хуже преступления.
    Страна обязана тратиться на свои Вооруженные силы, и это тренд не на несколько лет - а на всё 21 столетие, если не больше.... и восстанавливать нужно не 19 ВВУЗов, о которых сегодня объявили до 30 года, а минимум ещё два десятка...
    БВВТКУ в Благовещенске, например - Дальний Восток кроме ДВВОКУ и ТОВВМУ ничего не имеет, кадры готовить негде, а армия там ох как нужна.
    И напомнить народу, что разрушил военное образование не папа римский, а нынешний глава государства. Надеюсь, он хоть в душе признал, что не смог оценить о прогнозировать изменения в мире и место управляемой им страны в нём...
  11. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 13:23
    Что, безумные идеи компактных эффективных армий прошли? И армия в один миллион оказалась маленькой в реальности? А где же великий мебельщик, пилитель и оптимизатор бюджета? Ах да, забыл что критиковать ни-ни, а то ай-я-яй! Он же теперь великий авиастроитель, самолеты пилит. Нашелся бы тот, кто пилу у него отобрал бы.
  12. Боло Звание
    Боло
    0
    Сегодня, 13:29
    Так, стопэ, а когда мы увидим расстрел предателей за свинарником, которые позакрывали военные училища и, тем самым, нанесли огромный ущерб обороне России???