Показано уничтожение тремя ФАБ-500 ПВД противника в Запорожской области

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения ударами трех полутонных авиабомб ПВД с личным составом 92-й ошбр ВСУ в районе населенного пункта Новое Поле в Запорожской области.

Как можно увидеть на показанных кадрах, три ФАБ-500 с УМПК точно поразили выявленные аэроразведкой цели, уничтожив строения, в которых разместились украинские боевики. Подобные действия способствуют размягчению обороны противника и обуславливают успех наступления наших войск.



Между тем противник пытается вернуть контроль над недавно освобожденным ВС РФ городом Гуляйполе. Подразделения «восточной» группировки армии России успешно отражают многочисленные контратаки штурмовых подразделений ВСУ на этом направлении, при этом расширяя плацдармы на левом берегу реки Гайчур и продвигаясь в направлении Покровского со стороны Андреевки.

На северном фланге ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Братское, освободив практически всю южную часть Днепропетровской области, примыкающую с севера к Запорожской области. Освобождение Нового Поля и Христофоровки приведет к оперативному окружению Терноватого и впоследствии существенно облегчит предстоящий штурм Орехова и Покровского. В настоящее время с плацдарма южнее Терноватого ВС РФ атакуют позиции противника в селе Придорожное, а также в направлении Рождественского и Воздвиженки.

Складывающаяся на Запорожском направлении обстановка говорит о том, что бои за Ореховский оборонительный район могут начаться уже в ближайшее время.


  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -11
    Сегодня, 14:00
    Откуда уверенность что они попали куда надо?
    Пока писал там другое уже видео.
    Вопросы снимаются ибо непонятно что смотреть.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Аркадий007
      Откуда уверенность что они попали куда надо?
      Пока писал там другое уже видео.
      Вопросы снимаются ибо непонятно что смотреть.

      Можно было просто удалить коммент.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 14:04
    Хорошо,что ликвидирован этот" балкон" на Днепропетровщине.И с него можно вдарить на юг,в Запорожскую..
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 15:06
    Даёшь ещё больше фабов по нацистской нечисти … чем больше их утилизируют тем чище планета … а то коричневого что-то многовато повыползало
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 16:20
    Надеемся, что попали куда целили. По видео действительно, не очень понятно.
    Жаль, что четвёртая пятисотка куда-то исчезла. Сейчас говорил по этому поводу с другом, который в своё время на Су-17 М3 на Афган на удары ходил, говорит, что в практике, четыре бомбы Су-34 нести должен...