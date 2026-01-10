Показано уничтожение тремя ФАБ-500 ПВД противника в Запорожской области

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения ударами трех полутонных авиабомб ПВД с личным составом 92-й ошбр ВСУ в районе населенного пункта Новое Поле в Запорожской области.Как можно увидеть на показанных кадрах, три ФАБ-500 с УМПК точно поразили выявленные аэроразведкой цели, уничтожив строения, в которых разместились украинские боевики. Подобные действия способствуют размягчению обороны противника и обуславливают успех наступления наших войск.Между тем противник пытается вернуть контроль над недавно освобожденным ВС РФ городом Гуляйполе. Подразделения «восточной» группировки армии России успешно отражают многочисленные контратаки штурмовых подразделений ВСУ на этом направлении, при этом расширяя плацдармы на левом берегу реки Гайчур и продвигаясь в направлении Покровского со стороны Андреевки.На северном фланге ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Братское, освободив практически всю южную часть Днепропетровской области, примыкающую с севера к Запорожской области. Освобождение Нового Поля и Христофоровки приведет к оперативному окружению Терноватого и впоследствии существенно облегчит предстоящий штурм Орехова и Покровского. В настоящее время с плацдарма южнее Терноватого ВС РФ атакуют позиции противника в селе Придорожное, а также в направлении Рождественского и Воздвиженки.Складывающаяся на Запорожском направлении обстановка говорит о том, что бои за Ореховский оборонительный район могут начаться уже в ближайшее время.

