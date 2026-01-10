Альтернативная термодинамика СБУ: как сопло и двигатель «Орешника» легли в снег

11 037 40
Альтернативная термодинамика СБУ: как сопло и двигатель «Орешника» легли в снег

Эксперты продолжают анализировать те объекты, которые Служба безопасности Украины определяет как «фрагменты «Орешника».

Напомним, что после удара ВС РФ по объекту в Львовской области СБУ представила несколько фотографий, на которых запечатлены некие металлические части. Все они украинскими спецслужбами позиционируются как части БРСД «Орешник». А одна из частей – и вовсе как «мозги» баллистической ракеты средней дальности.



Обращает на себя внимание тот факт, что практически все представленные фрагменты лежали на снегу. Причём снег, в который они упали, даже не растаял – нет следов температурного воздействия от механического контакта.

Это более чем странно, особенно если учесть, что в СБУ заявляют об обнаружении «сопла с платформы блока разведения». Даже если не принимать во внимание реальную скорость «падения фрагментов» баллистической ракеты в Стрыйском районе Львовщины, можно говорить о том, что температура сопла «блока разведения» в любом случае превышает тысячу градусов при реализации своего функционала. В версии же СБУ получается, что такой фрагмент просто упал на снег, не вызвав даже его растапливания, равно как и обугливания грунта.



То же можно говорить о «запчастях двигательной установки», как это назвали в СБУ. Нагрев реальной двигательной установки таков, что его термическое воздействие на окружающие предметы по определению не позволило бы привести к налипанию на него снега, равно как и к «лежанию» таких деталей на снегу – даже не на грунте. А СБУ, напомним, представила фото фрагментов уже через несколько часов после удара – когда обильного снегопада в Стрыйском районе не было. То есть, если допускать, что фрагмент остыл, что тогда на него обильно налипло? Снег, который остался под ним? Если он многократно «отскакивал» от поверхности и, в конце концов, остановился в глубоком снегу, то этого времени явно бы не хватило до его остывания до температуры окружающего снега.

Таким образом, СБУ представляет всё так, что «двигательная установка» и «сопло» упали на землю холодными? Какая-то альтернативная термодинамика.

Если отбрасывать «альтернативные теории физики», то вариант следующий: представленное никакого отношения к реальному «Орешнику» не имеет, или, если имеет, то далеко не всё. Эти фрагменты с «таким же успехом» могут быть деталями средств ПВО ВСУ, которые использовались для перехвата российских средств огневого поражения, причём в разное время - как до снегопада, так и во время и после снегопада. Среди версий озвучивается и такая: на снимках то, что разлетелось по округе после прилёта «Орешника» по цели - фрагменты используемого Украиной оборудования.
  1. Machete Звание
    Machete
    +6
    Сегодня, 13:30
    Это новости не про факты, а про воздействие "на хомячков" внутри незалежной и снаружи. (ЕС).
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 13:37
      Эксперты продолжают анализировать
      То, что сами разбросали...делать то им больше нечего, как жаловаться и врать. fool
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 13:49
        А в чем фишка? Ну даже если нашли какие-то обломки, что дальше? Мы же не скрываем. что долбанули по этому ПХГ. Я понимаю, когда нас хотят обвинить в ударе по жилому дому или супермаркету, а тут то в чем вопрос?
        Или укры нашли "мозги" от "Орешника" и хотят их восстановить? А потом передать военному атташе США, как мы передали контроллер с беспилотника летевшего на резиденцию?
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +3
          Сегодня, 14:29
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Или укры нашли "мозги" от "Орешника" и хотят их восстановить?

          Своих нет, так "ореховыми" обзавестись надеются?
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:19
        По внешнему виду-скорее всего этот металлолом просто засыпало снегом.
      3. Ватник_
        Ватник_
        +1
        Сегодня, 14:19
        Вопрос зачем? Странно все это…
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Machete
      Это новости не про факты, а про воздействие "на хомячков" внутри незалежной и снаружи. (ЕС).

      Не пойму, ну нашли, и что побегут в кузницу, сделают аналог и запустят по Кремлю?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 14:18
        Аналогично. Ну нашли. Дальше что?
        Гена, добрейшего! hi раскопал гараж?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +4
          Сегодня, 14:29
          Цитата: роман66
          раскопал гараж?
          Привет Рома. Еле-еле раскопал. hi

          Цитата: роман66
          Ну нашли. Дальше что?
          Всё это преподносится с одной простой идеей: выпросить Украине больше оружия и какие-то более суровые системы ПВО, чтобы конфликт никогда не кончался.
          Помнишь, как Пётр Порох в 2015 г. приехал в Давос с дверью от автобуса из Волновахи, которая была пробита осколками. am
          А Зеля подарил Папе Римскому Франциску бронепластину из бронежилета, раскрашенную в цвета украинского флага.
          Потом сборная Украины по футболу привезла на чемпионат Европы в Германию фрагмент трибуны со стадиона Харькова, который пострадал в результате обстрела.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +2
            Сегодня, 14:39
            Прям, по Зощенко!!
            . О чём имею врачебную записку и, окромя того, кровь и теперя текёть, если, например, ежедневно сдирать болячки.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 14:48
              Цитата: роман66
              Прям, по Зощенко!!
              . О чём имею врачебную записку и, окромя того, кровь и теперя текёть, если, например, ежедневно сдирать болячки.

              Точно "Честный европейский громадянин". yes
    3. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 13:38
      Дальше то что? Части Орешника это или сенокосилки из колхоза поблизости, какая разница для нас.... Может хуторяне цветмет собирают. Долбить по тупым головам, а они пусть собирают что хотят..... negative
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +2
        Сегодня, 14:10
        Цитата: майор Юрик
        Части Орешника это или сенокосилки из колхоза поблизости,

        Больше на глушитель от скутера смахивает.
    4. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -8
      Сегодня, 13:56
      А почему не возникло мысли что снег выпал под утро после, а не до?
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +2
        Сегодня, 14:31
        Цитата: Аркадий007
        А почему не возникло мысли что снег выпал под утро после, а не до?

        Да. И закатился под...
  2. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +3
    Сегодня, 13:32
    Термодинамика у кастрюль лженаука !!
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 13:37
      Точно. Да еще и москальская она!))
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +2
    Сегодня, 13:35
    Украинские власти делают новые открытия в физике претендующие на шнобелевскую премию, плазма уже не плавит снег.
  4. Биги Звание
    Биги
    +2
    Сегодня, 13:37
    Ну во первых термодинамика це москальская лженаука, а во вторых это же бандероснег он как гранит не мнется и не плавится от вражеского воздействия.
  5. megafair Звание
    megafair
    +4
    Сегодня, 13:37
    Полностью согласен с Автором статьи!

    Мало того, что блок разведения выполняет свою функцию не над целью, а потому даже теоретически - должен был упасть явно не рядом с местом основного поражения, так ещё укро-ЦИПсОвцы забывают о том, что сами стальные болванки у них там половину ПХГ разобрали с проникновением в глубь грунта на 50-60 метров, разрушая всё на своём пути и соответственно разрушаясь сами.
    А тут укро-СМИ пытаются всех убедить, что остальные части, которые летели +/- с той же скоростью, и потому обладали соответствующей кинетической энергией - повели себя как-то иначе laughing

    В общем, Автор статьи всё верно расписал, - "запчасти" от "Орешника" там собрать - это блеф, максимум бесформенные расплавленные металлические ошмётки можно ОТКОПАТЬ на глубине нескольких метров, но не более того...

    P.S. Это всё напоминает историю с "Герберой", которая чудесным образом очутилась на прогнившей крыше польского сарая, даже не повредив шифер laughing
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 14:31
      А тут укро-СМИ пытаются всех убедить, что остальные части, которые летели +/- с той же скоростью, и потому обладали соответствующей кинетической энергией - повели себя как-то иначе

      Ну, дык они на парашютах спускались... Ценные же вещи! wassat
  6. котик-русич Звание
    котик-русич
    +3
    Сегодня, 13:37
    Когда на "обломках орешника" СБУ найдёт отпечатки пальцев В. Путина... - вот тогда это будет "новость", а так это просто сбор металлолома.
    wassat
  7. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 13:41
    Вчера ещё писал что опознать части может только специалист а таких не много ,даже те что есть у этих чесоточных могут только предположить,и ещё меня смутило количество "оставшихся" фрагментов и их фотографии.
  8. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +3
    Сегодня, 13:49
    Хрен с ними, результат удара-то какой? Показали бы кто-нибудь...
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:58
    Пригласили бы самого "крупного" спеца--Педалика,он любит фоткаться с "обломками" "Кинжалов",а тут цельный "Орешник"....Виталя точно определит. от какой стиралки блок управления "LG2 или "Samsung"...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:21
      Кстати, а блок управления не должен самоликвидироваться, после выполнения программы? Ну так, чтоб врагу не достался
  10. Злoй Звание
    Злoй
    +2
    Сегодня, 14:04
    Нам обломки сбитого "Кинжала" один глава одного города уже показывал, а еще фото приземлившихся на крольчатник "Гераней" представляли, пипл хавает.
  11. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 14:08
    Таким образом, СБУ представляет всё так, что «двигательная установка» и «сопло» упали на землю холодными? Какая-то альтернативная термодинамика.

    У чубатых свое представление о математике
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:23
    Поумничаю ,эфект "Пельт -е " .Обломки упали замороженными .Не знаю ( прокурил) но штука неприятная ,когда в камеру подаётся переохлаждённый хладон. Бывает ,но редко . laughing drinks
  13. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 14:25
    Эта "термодинамика"-результат украинского образования.. Хотя, прекрасно помню свои детские годы, при Союзе- если нет мозгов-в украинскую школу. Есть мозги и желание учиться-в русскую. А что началось в образовании после развала СССР, можете сами себе представить.. Начиная с "рытья украми Черного моря", до "Человек произошел от древних укров". Включая, "Геракл НародЫвся на Украине".( сам слышал в отпуске, по украинскому радио. Выдавал эти перлы какой то шароварный акадЭмик Украины. Ну вот... А вы удивляетесь, какой то "украинской термодинамике". Тут не удивляться, тут даже плакать и смеяться, не хочется. Вывод: хуторское украинство-хуже сифилиса..
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      -1
      Сегодня, 15:44
      Начиная с "рытья украми Черного моря", до "Человек произошел от древних укров". Включая, "Геракл НародЫвся на Украине".
      Наши "историки" недалеко от укропов топчатся : начиная от "татаро-монгольского ига на Руси" и "тысячелетней истории Православия", а также десятками тысяч лет цивилизации на Земле ! Спросишь такого : откуда такие датировки - в ответ рычание, обвинения в невежестве и, самое смешное - "читай учебники" по истории...

      Кстати о Геракле : миф о ДВЕНАДЦАТИ подвигах Гелакла - это форма т.н. "зодиака", т.е., в мифических рассказах зашифрована дата некоего исторического события. Не больше, не меньше !
  14. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 14:28
    Нет, ну зачем Вы, зачем?!... Парни хотели иметь свой маленький профит, ну подумаешь, какая разница, от Орешника обломки, или от стиральной машинки?! Ну да, снег не растаял... Так пока обломки Орешника скакали по земле, они остыли! А потом в снег, а снег их присыпал... Не было снегопада, ага, так ведь от взрыва снег тоже поднялся в воздух!.. wassat
    Не, ну вот сейчас западные спецслужбы прочитают, и СБУ без денег останется... Бяда!.. laughing
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:32
    Что то нашли, собрали, теперь колдуют, версии догадки собирают в одну кучу... а дальше то что?
  16. Павел Патрашов Звание
    Павел Патрашов
    +1
    Сегодня, 14:57
    местные аборигены инфу схавают,
  17. Магог_ Звание
    Магог_
    -3
    Сегодня, 14:59
    Когда по сути те же авторы крапают здесь статьи про американские или китайские космические аппараты, якобы вернувшиеся с орбиты, то ни у кого не возникают вопросы : каким образом эти СА так сохранились после воздействия плазменных высокотемпературных гиперзвуковых потоков, в разы превосходящие скорости боевых блоков того же "Орешника". Я тут многократно показывал фотографии спускаемых аппаратов означенных "космических держав" с едва заметными следами воздействия горелок, а то и без всяких следов обугливания поверхности, как только что с завода... И мало кого это смущает : ведь в новостях сказали, что летали в космос, значит, так и есть !? То, что гиперзвуковое оружие открыто продемонстрировала только Россия, тоже ничего не значит ! ?

    А тут, прям, разоблачили укроповскую пропаганду ! Получается, здесь видим - возмутительная ложь, а там - в упор не замечаем, да ещё и космонавты Роскосмоса подтверждают ! И тысячи других специалистов ! И это основа таких "доказательств" ! Тут следует решить : или "основы термодинамики", или верим специалистам и новостям !
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Магог_
      Когда по сути те же авторы крапают здесь статьи про американские или китайские космические аппараты, якобы вернувшиеся с орбиты, то ни у кого не возникают вопросы : каким образом эти СА так сохранились после воздействия плазменных высокотемпературных гиперзвуковых потоков, в разы превосходящие скорости боевых блоков того же "Орешника". Я тут многократно показывал фотографии спускаемых аппаратов означенных "космических держав" с едва заметными следами воздействия горелок, а то и без всяких следов обугливания поверхности, как только что с завода...

      Потрясающий коммент со сравнением БРСД с возвращением космического аппарата с орбиты. Просто потрясающий))

      Видимо, читатель всерьёз полагает, что космические аппараты оказываются на Земле исключительно методами прямого баллистического удара о её поверхность)). Видимо, ещё и всерьёз считает, что спускаемый аппарат выполняется исключительно в той же технологии, что и боевой блок БРСД. Гениально laughing
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        0
        Сегодня, 16:00
        Вы вот глупость написали, и сами этого не осознаёте. Мне на это следует как-то отвечать ? Речь об условиях гиперзвукового полёта, а не о результатах кинетического удара о землю...
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 16:02
          Цитата: Магог_
          Вы вот глупость написали, и сами этого не осознаёте. Мне на это следует как-то отвечать ? Речь об условиях гиперзвукового полёта, а не о результатах кинетического удара о землю...

          да вы уж ответили. Спасибо... По вашей "неглупой" логике, и станцию "Мир" можно было спокойно "ронять" на Землю, а не разрабатывать целую операцию с расчётами по затоплению несгоревших обломков.
          1. Магог_ Звание
            Магог_
            0
            Сегодня, 16:03
            И вы себя раскрыли сполна ! Контора пишет.
            1. Володин Звание
              Володин
              0
              Сегодня, 16:06
              Цитата: Магог_
              И вы себя раскрыли сполна ! Контора пишет.

              Раскрыл, раскрыл. И даже ещё раз "раскрою": сравнить приземление спускаемого космического аппарата с БРСД - ну это же действительно гениально))
              1. Комментарий был удален.
  18. Комментарий был удален.