Альтернативная термодинамика СБУ: как сопло и двигатель «Орешника» легли в снег
Эксперты продолжают анализировать те объекты, которые Служба безопасности Украины определяет как «фрагменты «Орешника».
Напомним, что после удара ВС РФ по объекту в Львовской области СБУ представила несколько фотографий, на которых запечатлены некие металлические части. Все они украинскими спецслужбами позиционируются как части БРСД «Орешник». А одна из частей – и вовсе как «мозги» баллистической ракеты средней дальности.
Обращает на себя внимание тот факт, что практически все представленные фрагменты лежали на снегу. Причём снег, в который они упали, даже не растаял – нет следов температурного воздействия от механического контакта.
Это более чем странно, особенно если учесть, что в СБУ заявляют об обнаружении «сопла с платформы блока разведения». Даже если не принимать во внимание реальную скорость «падения фрагментов» баллистической ракеты в Стрыйском районе Львовщины, можно говорить о том, что температура сопла «блока разведения» в любом случае превышает тысячу градусов при реализации своего функционала. В версии же СБУ получается, что такой фрагмент просто упал на снег, не вызвав даже его растапливания, равно как и обугливания грунта.
То же можно говорить о «запчастях двигательной установки», как это назвали в СБУ. Нагрев реальной двигательной установки таков, что его термическое воздействие на окружающие предметы по определению не позволило бы привести к налипанию на него снега, равно как и к «лежанию» таких деталей на снегу – даже не на грунте. А СБУ, напомним, представила фото фрагментов уже через несколько часов после удара – когда обильного снегопада в Стрыйском районе не было. То есть, если допускать, что фрагмент остыл, что тогда на него обильно налипло? Снег, который остался под ним? Если он многократно «отскакивал» от поверхности и, в конце концов, остановился в глубоком снегу, то этого времени явно бы не хватило до его остывания до температуры окружающего снега.
Таким образом, СБУ представляет всё так, что «двигательная установка» и «сопло» упали на землю холодными? Какая-то альтернативная термодинамика.
Если отбрасывать «альтернативные теории физики», то вариант следующий: представленное никакого отношения к реальному «Орешнику» не имеет, или, если имеет, то далеко не всё. Эти фрагменты с «таким же успехом» могут быть деталями средств ПВО ВСУ, которые использовались для перехвата российских средств огневого поражения, причём в разное время - как до снегопада, так и во время и после снегопада. Среди версий озвучивается и такая: на снимках то, что разлетелось по округе после прилёта «Орешника» по цели - фрагменты используемого Украиной оборудования.
