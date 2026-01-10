Американский генерал: у Украины есть одна стратегия победы над Россией

Американский генерал: у Украины есть одна стратегия победы над Россией

Генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, предложил Киеву «единственно рабочую», по его мнению, стратегию победы над Россией. И, что характерно, искать уязвимость он предлагает не на линии фронта, а далеко в тылу – в нефтегазовой инфраструктуре, которая, по его мнению, остается главным источником финансирования войны.

По логике Ходжеса, уничтожение отдельных подразделений на поле боя – дело важное, но второстепенное. Куда болезненнее для Москвы – системные удары по НПЗ, нефтебазам, узлам перевалки и логистическим коридорам. Именно через них идет экспорт сырья в Китай и Индию, а вместе с ним – поток валюты, за счет которого и крутится вся военная машина.



Свою логику генерал объясняет просто:

Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ. Именно так Украина побеждает Россию.

Генерал отметил кампанию ударов по нефтяной и газовой инфраструктуре России. В том числе он подчеркнул атаки на танкеры так называемого нефтяного флота:

Это важная часть в победе над Россией. И что интересно, большинство этого делается с помощью украинских технологий, украинского оружия, которое они разработали сами, и украинской разведки. Поэтому, как по мне, это правильный путь.

Отсюда и второй тезис Ходжеса – срочное наращивание производства украинских дальнобойных дронов. Именно они, как он считает, должны стать инструментом давления на глубокий тыл, куда ни артиллерия, ни обычные ракеты массово не дотягиваются.
  1. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +7
    Сегодня, 14:13
    Говорит логично, но нам нужно думать чем ответить, так как цели озвучены для непонятливых, например перекрыть поставки в Украину оружия и топлива путем уничтожения жд инфраструктуры и атаковать идущие суда в порты Украины, ну и НПЗ еще пободрить.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 14:20
      Не совсем понятна стратегия победы России над Украиной..... если занять определенную территорию и десятилетиями перевоспитывать население одурманенное ненавистью к России и восстанавливаать им промышленность ?.....не вариант, тогда остается полное жеское уничтожение, на войне как на войне.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 14:29
        Цитата: Silver99
        Не совсем понятна стратегия победы России над Украиной..... если занять определенную территорию и десятилетиями перевоспитывать население одурманенное ненавистью к России и восстанавливаать им промышленность ?.....не вариант, тогда остается полное жеское уничтожение, на войне как на войне.

        Судя по имеющимся данным из заявления наших властей, нам достаточно Донбасса, даже с Новороссией пока не ясно, нет четкого заявления про освобождения Укро войсками Запорожской и Херсонской области.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +4
          Сегодня, 14:51
          А смысл тогда? Лет через 5 новая война. И уже хуже будет - обзаведутся дальнобойным оружием
          1. ARIONkrsk Звание
            ARIONkrsk
            -9
            Сегодня, 14:58
            Цитата: роман66
            А смысл тогда? Лет через 5 новая война. И уже хуже будет - обзаведутся дальнобойным оружием

            За 5 лет и мы многим обзаведемся и подготовимся, демобилизованные укры расскажут об аде на фронте и с набором желающих будут проблемы, так что через 5 лет слишком оптимистично, но вот когда вырастет новое поколение солдат, тогда возможно.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 14:44
        Цитата: Silver99
        восстанавливаать им промышленность ?

        Зачем промышленность восстанавливать? Пусть останется такой историко-этнографический парк большого размера. Ну, разве что заводик по производству туалетной бумаги добавить и все!!! hi
    2. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +7
      Сегодня, 14:21
      Да в массе тут на сайте да и так у народа все громче вопросы и звучат (например перекрыть поставки в Украину оружия и топлива путем уничтожения жд инфраструктуры и атаковать идущие суда в порты Украины, ну и НПЗ )ПОЧЕМУ МЫ ЭТО НЕ ДЕЛАЕМ еще поза позавчера,почему руководство и главкомы всу сбу свр все живы,мы просто дождемся перекроют нефть и газ,и БПЛА уже летают над Уралом будут летать и над Сибирью и Дальним востоком ,не дай Бог конечно но с этим раздолбайством чего угодно надо ждать.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 14:32
        Цитата: tank_killer156
        НПЗ )ПОЧЕМУ МЫ ЭТО НЕ ДЕЛАЕМ еще поза позавчера,

        Открываете поиск на ВО, забиваете Кременчугский НПЗ и ищите. На вас выпадает гора статей начиная с февраля 2022 -" нанесен удар по Кременчугскому НПЗ"
        И так по любому интересующему вас обьекту
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 14:35
        Свою логику генерал объясняет просто:

        Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ. Именно так Украина побеждает Россию.

        В переводе на понятный язык это означает:
        Американский генерал - Зеленскому: "Володя, хочешь победить Россию? Тогда подойди к еще дремлющему медведю (Путину) и ударь его дубинкой по яйцам! И тогда, стопудово победа будет за тобой!" fellow
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 14:52
          Говорят, медведь может обосраться в такой момент. Медвежья болезнь ибо
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 14:59
            Цитата: роман66
            Говорят, медведь может обосраться в такой момент. Медвежья болезнь ибо

            Тем более, продаст мерцам, макронам и каям, как доказательство своей победы.
        2. tank_killer156 Звание
          tank_killer156
          -1
          Сегодня, 15:20
          [/quote]Тогда подойди к еще дремлющему медведю (Путину) и ударь его дубинкой по яйцам![quote]
          Простите а они эти яйца у этого медведя (Путина) есть,или промолчу, больше так скажем,есть место где они должны быть. laughing
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 15:23
            Цитата: tank_killer156
            Простите а они эти яйца у этого медведя (Путина) есть,

            Вот про это Зеленскому и скажите. yes Пусть не боится bully
            1. tank_killer156 Звание
              tank_killer156
              +1
              Сегодня, 15:31
              angry Вот про это Зеленскому и скажите. Пусть не боится
              Ему есть кому кто ему говорит об этом(пример читайте статью)а я лишь пишу о том, что с такой политикой все наглее и наглее выпады и не дружественные так скажем действия в сторону России,от наших как наверное до сих пор,эй вы там наверху считают партнеров angry
              1. Теренин Звание
                Теренин
                -1
                Сегодня, 15:36
                Цитата: tank_killer156
                angry Вот про это Зеленскому и скажите. Пусть не боится
                Ему есть кому кто ему говорит об этом(пример читайте статью)а я лишь пишу о том, что с такой политикой все наглее и наглее выпады и не дружественные так скажем действия в сторону России,от наших как наверное до сих пор,эй вы там наверху считают партнеров angry

                Ну, конечно, winked значит, я должен ответить
                Цитата: tank_killer156
                яйца у этого медведя (Путина) есть
                а Зеленскому пусть другие говорят laughing
          2. Мол Звание
            Мол
            0
            Сегодня, 16:21
            По вашему яйца это самое главное? Мозги это уже пережиток прошлого?
      3. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 14:51
        Видимо, стратегия не для нас. Тактика наш конек
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 15:00
          Цитата: роман66
          Видимо, стратегия не для нас. Тактика наш конек

          Теперь уж, что имеем, то имеем. Везде хорошо, где нас нет winked
      4. yuliatreb Звание
        yuliatreb
        +2
        Сегодня, 15:33
        А потому что главный враг русского народа и народов живущих исконно на этой земле находится не за океаном, и не в Западной Европе, и даже не в на Украине, он значительно ближе, он тот кого нельзя называть в слух, он породил тимократию, возродил ее и усовершенствовал, стал не досягаем, для закона и т.д. Люди устали от лжи, а сами бояться правды и не хотят ее, потому что их устраивает то что они имеют сейчас, и то как их имеют.
    3. Кармела Звание
      Кармела
      +1
      Сегодня, 14:31
      Цитата: ARIONkrsk
      перекрыть поставки в Украину оружия и топлива путем уничтожения жд инфраструктуры и атаковать идущие суда в порты Украины

      С этого можно было начинать. Но и сейчас ещё не поздно.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +2
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Кармела
        Цитата: ARIONkrsk
        перекрыть поставки в Украину оружия и топлива путем уничтожения жд инфраструктуры и атаковать идущие суда в порты Украины

        С этого можно было начинать. Но и сейчас ещё не поздно.

        Конечно с этого нужно было начинать, возможно меньше погибло бы наших солдат. Суровикин активно начал бодрить Украину и почему то был спешно переведен в Алжир.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 14:53
        И завтра будет не поздно... И послезавтра
    4. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 14:37
      Надо поступать как янкесы-нейтрализовать суда, везущие оружие.
      Где были ГРУ и СВР, когда транспорт из Австралии спокойно довез танки до украинского порта?
    5. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 16:05
      Этот упырь напоминает Маккейна wassat .... тоже наверное кончит плохо yes
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 16:18
        Цитата: Владислав_2
        Этот упырь напоминает Маккейна wassat .... тоже наверное кончит плохо yes

        Маккейн прожил 81 год, не особо то и плохо он кончил, работал сенатором, получал хорошо, умер старым.
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 14:13
    Так вот чьи идеи кохлы и пытаются осуществить на практике,а говорили что сами додумались...
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:14
    Идет обоюдное.Мы выносим на вна энергетику.Они пытаются вынести у нас нефтегазовый комплекс.Тут такое дело,кто первый сможет...
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 14:25
      Цитата: dmi.pris1
      Идет обоюдное.Мы выносим на вна энергетику.Они пытаются вынести у нас нефтегазовый комплекс.Тут такое дело,кто первый сможет...

      Они без энергетики могут продолжать воевать, т.к. Европа и США кратно нарастили про-во оружия для Украины, а вот без топлива немного сложнее, полностью они конечно его нам не вырубят, т.к страна большая, но усложнить дело могут и вызвать социальное напряжение из-за нехватки и дороговизны топлива для населения, да это и есть их цель, теперь озвученная.
      1. tank_killer156 Звание
        tank_killer156
        +1
        Сегодня, 14:35
        [/quote]но усложнить дело могут и вызвать социальное напряжение из-за нехватки и дороговизны топлива для населения, да это и есть их цель,[quote]

        А еще добавлю ,с нашими (честными)монополистами торговых сетей и продумано в предпринимателей привыкших к сверх доходам. и раздолбайство контролирующих служб у народа точно жизнь будет как в сказке,и вот тут и может начаться волнения,ну я думаю наши политикомы должны это учитывать если не хотят что бы было как в Иране.
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          +2
          Сегодня, 14:38
          Цитата: tank_killer156
          но усложнить дело могут и вызвать социальное напряжение из-за нехватки и дороговизны топлива для населения, да это и есть их цель,

          А еще добавлю ,с нашими (честными)монополистами торговых сетей и продумано в предпринимателей привыкших к сверх доходам. и раздолбайство контролирующих служб у народа точно жизнь будет как в сказке,и вот тут и может начаться волнения,ну я думаю наши политикомы должны это учитывать если не хотят что бы было как в Иране.

          Наши власти и учитывают опыт др. стран, отрубают иностранные мессенджеры, которые выводят и координируют народ и переводят на отечественный МАХ, чтоб в случае чего, отключить его.
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:16
    Теперь ясно кто такие идейки чубатым подкидывает. Надо бы этот "дом советов" слегка поунять.
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 14:21
    Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ.

    Только это "теория победы" не Украины, а США. Что США и делают - подрывают нам трубы, захватывают "теневой флот", ну и наносят удары (пусть и руками Украины) по нашей нефтегазовой инфраструктуре.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 14:39
      А в эту игру можно играть и в другую сторону.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 14:51
        Цитата: Grencer81
        А в эту игру можно играть и в другую сторону.

        Безусловно, если игрок проснется и начнет играть yes
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          0
          Сегодня, 15:09
          Или поймёт, что это уже не шахматный турнир,а рукопашный бой без правил.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 15:11
            Цитата: Grencer81
            Или поймёт, что это уже не шахматный турнир,а рукопашный бой без правил.

            Да, или так. yes
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 14:53
        В другую сторону, это как? будем захватывать корабли США? будем бить по нефтегазовой инфраструктуре США?
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          0
          Сегодня, 15:08
          А почему бы и нет?Или не найти, тех,кто это будет делать?
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 15:17
            Найти то конечно можно было бы. Но у нас как раз проблема в "искателе"... hi
  6. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 14:23
    Генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе
    Ну просто феерит оригинальными идеями. laughing
  7. Ватник_
    Ватник_
    +1
    Сегодня, 14:24
    Ну так можно до каменного века на Окрайне договориться. Американскому генералу конечно на украинцев пофигу, ответка то им прилетит.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:25
    Воздействовать на критически важные объекты на территории противника... тактика не новая, как её реализовать??? Методов не один, но все равно это не просто, особенно тогда, когда противник делает все необходимое для защиты оных.
    В общем, генерал сказал... вернее повторил то, что и так все знают, понимают.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 14:35
    Именно так Украина побеждает Россию.

    А она её точно побеждает?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:49
      А вот на этот вопрос есть разные точки зрения.Однозначной победы пока не видно.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 15:15
        Цитата: dmi.pris1
        А вот на этот вопрос есть разные точки зрения.

        Да. Превращать/переименовывать, для себя, зраду в перемогу вукры умеют. И, кого волнует, что эта перемога чуть погодя снова превращается в зраду?
        Цитата: dmi.pris1
        Однозначной победы пока не видно.

        "Однозначной" победы и не ожидается. "Однозначная" победа (для нас) - это прекращение существования государственного образования под названием "Украина". А этого не будет.
        В лучшем случае - вырвутся изрядно ощипанными, но не побеждёнными (по их мнению), затихнут на какое-то время, как та же Германия после ВМВ, и будут ждать нашего ослабления, чтобы снова возбухнуть.
  10. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 14:38
    Самый лучший способ для Зеленского победить Россию,это пустить себе пулю в лоб.
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 14:45
    Ответ на это тогда может быть только один - освобождение всей территории "украины", а дальше есть два варианта: установление политического контроля, над вновь образованным государством (государстваМИ), или присоединение к РФ, в качестве "новых регионов".
    Но это нужно сделать быстрее, потому что, опять же, если его стратегия верна, то время работает не на Россию, чем больше позволять существовать этой "площадке" для запуска оттуда беспилотников (а потом возможно и ракет), тем больше ущерба это может нанести. Значит, надо войскам быстрее продвигаться, но с этим какая-то проблема,
  12. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 14:48
    Из всего сказаного в реальности угрозой которую нельзя парировать являются танкерная война, ударами дронов нефтегазовую инфраструктуру не выбить.
  13. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    -1
    Сегодня, 15:30
    Начнём с того, что г-н Ходжес - пенсионер. И как таковой имеет огромное преимущество перед действующими генералами в том, что ему не нужно реализовывать свои предложения и вообще как-то отвечать за базар, трынди себе на завалинке за небольшую денюшку - не жизнь, а сказка.

    Мне вот что интересно, если бы он был действующим генералом и ему предложили (не приказали) такой план, он бы рванул реализовывать? Почему-то мне кажется, что он покрутил бы пальцем у виска. И был бы прав.