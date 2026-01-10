Американский генерал: у Украины есть одна стратегия победы над Россией
Генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, предложил Киеву «единственно рабочую», по его мнению, стратегию победы над Россией. И, что характерно, искать уязвимость он предлагает не на линии фронта, а далеко в тылу – в нефтегазовой инфраструктуре, которая, по его мнению, остается главным источником финансирования войны.
По логике Ходжеса, уничтожение отдельных подразделений на поле боя – дело важное, но второстепенное. Куда болезненнее для Москвы – системные удары по НПЗ, нефтебазам, узлам перевалки и логистическим коридорам. Именно через них идет экспорт сырья в Китай и Индию, а вместе с ним – поток валюты, за счет которого и крутится вся военная машина.
Свою логику генерал объясняет просто:
Генерал отметил кампанию ударов по нефтяной и газовой инфраструктуре России. В том числе он подчеркнул атаки на танкеры так называемого нефтяного флота:
Отсюда и второй тезис Ходжеса – срочное наращивание производства украинских дальнобойных дронов. Именно они, как он считает, должны стать инструментом давления на глубокий тыл, куда ни артиллерия, ни обычные ракеты массово не дотягиваются.
