В Норвегии нашли ироничный способ охладить интерес Трампа к Гренландии

В Норвегии нашли ироничный способ охладить интерес Трампа к Гренландии

В Норвегии нашли, как, по их версии, остудить интерес Дональда Трампа к Гренландии. Местные сатирики предложили переименовать датский остров в «остров Эпштейна» – мол, тогда у хозяина Белого дома сразу пропадет всякое желание даже смотреть в ту сторону. Об этом с иронией пишет европейская пресса.

Идея не про географию, а про ассоциации. Слишком уж токсичной остается история с финансистом Джеффри Эпштейном, вокруг которой до сих пор ходят слухи, намеки и полунамеки. В ноябре 2025 года Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по делу, но опубликованные в декабре документы оказались щедро закрашены черным маркером.



Сатирики тонко намекают: Трамп сейчас делает все, чтобы дистанцироваться от этой темы. А значит, любое появление рядом с ней – пусть даже в виде названия острова – будет для него как красная тряпка. И уж точно не повод продолжать разговоры о покупке, «аренде» или ином способе заполучить Гренландию.

Когда вопрос стратегического контроля над Арктикой и североатлантическими коммуникациями пытаются отбивать мемами и переименованиями, становится предельно ясно: в Европе прекрасно понимают, что Трамп – человек в первую очередь эмоций и ассоциаций.
  1. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:06
    Идея конечно забавная, но глупая и не осуществимая.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:42
      Это если Гренландию хочет лично он, а не те, кто за ним. Прикажут - и сожрет с улыбкой
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 15:29
        Цитата: роман66
        Это если Гренландию хочет лично он, а не те, кто за ним. Прикажут - и сожрет с улыбкой

        И всё таки Гренландию хотят те, кто за ним. Просто Трамп больше подошёл на роль тарана.
        Ещё в 1934 году матрасы имели цель отжать Гренландию под свою юрисдикцию, но положили этот план под скатерть и вот, спустя 90 лет, вернулись к мысли по его реализации.
        Подробнее тут -
        https://colonelcassad.livejournal.com/10296437.html
    2. Юра Звание
      Юра
      +2
      Сегодня, 15:13
      Российские шутники в сети, предлагают Дании построить в Гренландии хороший дом для Долиной и вопрос будет решён. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 15:18
        ...смотрю - Долина, а присмотрелся по-внимательнее - по сути то Кудельман... lol
        1. Юра Звание
          Юра
          0
          Сегодня, 16:02
          Цитата: Nexcom
          ..смотрю - Долина, а присмотрелся
          good
        2. sdivt Звание
          sdivt
          0
          Сегодня, 16:24
          Долина - непотопляемый айсберг!
          Оказалось, легче выкрасть Мадуро, нежели выселить Долину
        3. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:29
          Цитата: Nexcom
          ...смотрю - Долина, а присмотрелся по-внимательнее - по сути то Кудельман...

          laughing
          - Бабушка, что вы можете пояснить суду как свидетель по делу об изнасиловании?
          - Иду я, значит, смотрю - а в кустах совершают сексуальные действия насильственного характера. А потом присмотрелась - а они, бесстыжие, ....тся...
          feel
  2. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    0
    Сегодня, 14:16
    пусть даже в виде названия острова – будет для него как красная тряпка.

    Вообще то быки агрессивно относятся к красной тряпке и атакуют её.
    1. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 14:29
      Цитата: ARIONkrsk
      пусть даже в виде названия острова – будет для него как красная тряпка.

      Вообще то быки агрессивно относятся к красной тряпке и атакуют её.

      Тогда для нас гораздо полезнее переименовать другой остров... с Биг-Беном
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 14:32
        Цитата: mann
        Цитата: ARIONkrsk
        пусть даже в виде названия острова – будет для него как красная тряпка.

        Вообще то быки агрессивно относятся к красной тряпке и атакуют её.

        Тогда для нас гораздо полезнее переименовать другой остров... с Биг-Беном

        В чем для нас полезность?, все равно ни кто в мире не будет его таковым называть и в итоге мы только опозоримся своей тупостью, как Трамп.
    2. Симаргл Звание
      Симаргл
      +2
      Сегодня, 15:07
      Быки дальтоники. Тряпка красная - для зрителей.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 15:10
        Цитата: Симаргл
        Быки дальтоники. Тряпка красная - для зрителей.

        Трамп как бык, ему лишь бы что то отжать и неважно на флаг.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 14:17
    Идея может принести совершенно обратный результат... laughing
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 14:25
    мол, тогда у хозяина Белого дома сразу пропадет всякое желание даже смотреть в ту сторону.

    А по моему, это ещё больше раззадорит рыжего. Мадуро вон дотанцевался, что сидит теперь в апартаментах 2х2 и эти доюморят, что Трамп переименует Гренландию в Трампландию.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:43
      А потом и Данию заберет, раз уж она к Гренландии приделана
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:28
    Так то намечается трагедия... по приколу, её хотят перевести в комедию, гротеск!
    Всё занимательнее и занимательнее на это смотреть!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 14:38
      Цитата: rocket757
      Так то намечается трагедия... по приколу, её хотят перевести в комедию, гротеск!

      Тогда уж разумнее было бы предложить Трампу "сделку". "Мы вам премию мира, а вы забываете про Гренландию"
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:40
    Норвежские ,пусть переименовывают о. Ян - Майен ,в о. Эпштейна.
    Мой" любимый " Барнцсерунок * начал что то понимать - пока норвежские дети обеспокоены своей гендерностью ,мурманские дети обеспокоены только одним .Как засунуть в жопу норгу трофейный противотанковый гранатомёт производства Норвегии ,взятый трофеев на Украине.Норвежское изделие номер 2 очень возмущено детским воспитанием в Мурманске ,южнее Мурманска в 25 км действует военно - патриотический комплекс для детей .Могут принимать 2 класса в день ,с полным пансионом.Шведам не расслабляться - в экспозиции есть гранатомёт Густав ,он поболее норвежского. laughing drinks
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:45
      Малые детки - и забавы невинные. А, скажем, "Искандер" на подходе есть? Для старших классов?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:53
        Наверно там не только Искандер .Преподы ,прошедшие СВО .
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 14:54
          Плохо. Плохо, что только в Мурманске
  7. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 14:41
    Господа норвежцы, пора бы Вам перестать заниматься всякой ерундой, поддерживая 404, а вспомнить своё славное викинговское прошлое. А то, этак скоро рыжий х.рюндель и на Шпицберген замахнётся, скажет, что скоро мимо архипелага китайцы будут плавать, а Вы НЕ в состоянии осуществлять оборону, стало быть, пора, пора ( отдавать ).
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:46
      В качестве второго шага - а почему бы и нет? Тут, главное, начать
    2. stels_07 Звание
      stels_07
      +1
      Сегодня, 14:57
      Есть версия, что викинги пришли с северо-запада Руси и к Скандинавии никакого отношения не имеют
    3. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Denis_999
      Господа норвежцы, пора бы Вам перестать заниматься всякой ерундой, поддерживая 404, а вспомнить своё славное викинговское прошлое. А то, этак скоро рыжий х.рюндель и на Шпицберген замахнётся, скажет, что скоро мимо архипелага китайцы будут плавать, а Вы НЕ в состоянии осуществлять оборону, стало быть, пора, пора ( отдавать ).
      о. Шпицберген нужно забирать нам - России, вот для нас это действительно государственный интерес безопасности.
      Пришёл в бордель мировой политики - не надо топтаться в прихожей и ждать "приглашения"...
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:50
    ❝ Местные сатирики предложили переименовать датский остров в «остров Эпштейна» – мол, тогда у хозяина Белого дома сразу пропадет всякое желание даже смотреть в ту сторону ❞ —

    — У хозяина Белого дома может возникнуть желание сделать с местными сатириками и неместными то, что делали на «острове Эпштейна» ...
    (Исключительно фигурально)
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 14:59
    Зажилили премию мира, а теперь еще и издеваются?
    А не боятся, что Трамп захочет стать норвежским королем, коль склро в Штатах такого титула нет?
    Как Карл Великий захотел по молодости сталь королем лангобардским, попутно к своему франкскому титулу, и стал!
    А потом его и императором признали отцы церкви и единственная империя того времени Византийская.
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 14:59
    Сатирики тонко намекают:


    Ну и я намекну. Только наоборот, что бы решить проблему.

    Как известно, Трамп пообещал каждому жителю Гренландии денежную выплату в случае, если Гренландия станет американской (в смысле США).

    В Гренландии призвали США прекратить "неуважительное отношение" к острову. С таким заявлением выступили лидеры пяти гренландских партий.

    Это неприемлемо, что всем по 100тыс долларов, лидерам партий должно быть не менее чем по 10 миллионов, а также повышенная выплата активистам, добавили они.