В Норвегии нашли ироничный способ охладить интерес Трампа к Гренландии
В Норвегии нашли, как, по их версии, остудить интерес Дональда Трампа к Гренландии. Местные сатирики предложили переименовать датский остров в «остров Эпштейна» – мол, тогда у хозяина Белого дома сразу пропадет всякое желание даже смотреть в ту сторону. Об этом с иронией пишет европейская пресса.
Идея не про географию, а про ассоциации. Слишком уж токсичной остается история с финансистом Джеффри Эпштейном, вокруг которой до сих пор ходят слухи, намеки и полунамеки. В ноябре 2025 года Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по делу, но опубликованные в декабре документы оказались щедро закрашены черным маркером.
Сатирики тонко намекают: Трамп сейчас делает все, чтобы дистанцироваться от этой темы. А значит, любое появление рядом с ней – пусть даже в виде названия острова – будет для него как красная тряпка. И уж точно не повод продолжать разговоры о покупке, «аренде» или ином способе заполучить Гренландию.
Когда вопрос стратегического контроля над Арктикой и североатлантическими коммуникациями пытаются отбивать мемами и переименованиями, становится предельно ясно: в Европе прекрасно понимают, что Трамп – человек в первую очередь эмоций и ассоциаций.
