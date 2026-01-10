Испытания нового ракетного двигателя в Индии – важный шаг к созданию гиперзвука

Индийские инженеры из Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) создали прямоточный воздушно-реактивный силовой агрегат с активным охлаждением. Проведенные в минувшую пятницу испытания этого нового ракетного двигателя в Индии – важный шаг к созданию страной собственного гиперзвука.

Об этом сообщила пресс-служба индийского министерства обороны.

Длительные наземные испытания проводила лаборатория оборонных исследований и разработок (DRDL), расположенная в Хайдарабаде, на испытательном стенде Scramjet Connect Pipe Test (SCPT). В ходе проверки камера сгорания продемонстрировала стабильную работу на протяжении более 12 минут. В условиях, имитирующих гиперзвуковой полет, удалось добиться успешного зажигания и стабильного горения. Считается, что это очень сложная задача, сравнимая с поддержанием пламени свечи во время урагана.

Успех этих испытаний – свидетельство достижения значительного прогресса в индийской программе создания гиперзвуковых крылатых ракет по сравнению с предыдущими испытаниями, которые проводились в апреле прошлого года.

Полномасштабная камера сгорания двигателя и стенд для ее испытания создавался специалистами DRDO при участии партнеров из числа индийских оборонных компаний. В ходе испытаний были подтверждены характеристики данного оборудования. В индийском Минобороны отмечают, что теперь можно с уверенностью считать Индию одним из мировых лидеров в сфере гиперзвуковых и аэрокосмических технологий.
