В большинстве районов Киева полностью остановлено электро- и теплоснабжение

В большинстве районов Киева из-за перебоев с электричеством в настоящее время полностью остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Ранее руководство украинской столицы сетовало на значительные повреждения, нанесенные объектам энергетической инфраструктуры вследствие традиционной ночной атаки «Гераней». Несмотря на то, что ситуацию с электроснабжением удалось частично стабилизировать в некоторых районах украинской столицы, возможные сроки завершения восстановительных работ в большей части Киева пока даже не называются. Однако, учитывая, что «Герани» поразили все ключевые ТЭЦ региона, ситуацию с энергетикой в Киеве, вероятнее всего, удастся стабилизировать еще очень не скоро.



Накануне мэр Киева призвал жителей города покинуть украинскую столицу из-за серьезных проблем в энергетике, из-за которых больше половины жилых домов оказались без теплоснабжения. По оценкам украинских энергетиков, восстановить подачу тепла в дома киевлян станет возможным лишь при условии, что установится плюсовая температура воздуха. Чтобы предотвратить повреждение труб, киевские коммунальщики слили воду из отопительных систем.

Ранее сообщалось, что, по информации ряда источников, на Украине уже практически закончились все имевшиеся запасы трансформаторов и комплектующих. Заказать новые на европейском рынке в настоящее время проблематично, поскольку этот товар в последние годы по вполне объективным причинам стал весьма дефицитным.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 14:55
    Ну и хрен с ними.Что там у белгородцев? am
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 15:33
      Остановка называется - "Перегорело-пробковая" winked
  2. guest Звание
    guest
    +10
    Сегодня, 14:55
    Ну так пусть радуются там, наконец они избавились от "проклятого наследия коммуняк". laughing
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +9
      Сегодня, 15:16
      Когда холодно нужно двигаться. Пусть больше двигаются. Лучше,скачут. Они в этом профессионалы.
      1. guest Звание
        guest
        +4
        Сегодня, 15:17
        Цитата: Андрей Николаевич
        Лучше,скачут.

        Ведь "кто не скачет...". laughing
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +2
          Сегодня, 15:56
          Ну да, ещё кто-то "русню резать" собирался. Пальчики не отмёрзли?
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 15:47
        Цитата: Андрей Николаевич
        Когда холодно нужно двигаться.

        Их к этому, уже на майдане готовили.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +14
    Сегодня, 14:57
    А что случилось в Куеве ,потужность в элсети куда-то пропало .Если в розетке нет потужности ,обращайтесь к просроченному еврею .Сами выбирали .
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 15:48
      Цитата: tralflot1832
      Если в розетке нет потужности ,обращайтесь к просроченному еврею

      Как всегда на Украине - "не на ту лошадь поставили".
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +13
    Сегодня, 15:00
    Наконец мы понемногу начинаем… расстаемся с вегетарианством … рушим инфру которая обеспечивала комфорт нациков всех мастей и изводов… ещё б любые поставки по дорогам закошмарить в ноль и вообще хорошо
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 15:03
      Крупные масти сидят на генераторах и автономном отопления - и в ус не дуют
      1. silberwolf88 Звание
        silberwolf88
        +5
        Сегодня, 15:07
        Владимир … с ДТ тож не очень … запасы далеко не бесконечны … так что Усы лучше сбрить))
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 15:21
          ".... Зачем Виталька сбрил усы.... "
        2. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +4
          Сегодня, 15:25
          Цитата: silberwolf88
          так что Усы лучше сбрить))

          И мушку спилить...
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -15
    Сегодня, 15:05
    а в Белгороде отопление и водоснабжение восстановили?!
    может сначала своими проблемами озаботимся?!
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +12
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Василенко Владимир
      а в Белгороде отопление и водоснабжение восстановили?!
      может сначала своими проблемами озаботимся?!

      Считаете, что никто не озадачивается, если на ВО про это статьи нет?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -7
        Сегодня, 15:49
        считаю глупостью каждый раз писать о проблемах шарвоарии при то что у нас такие же
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 16:26
      а в Белгороде отопление и водоснабжение восстановили?!
      может сначала своими проблемами озаботимся?!

      Вы что "набрасываете на вентилятор" как здесь на ВО любят говорить некоторые. Это го не может быть белгородцы не дадут соврать. soldier К стати есть тут на ВО из Белгорода?
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +11
    Сегодня, 15:07
    Украинские ЦИПСО получили приказ подготовить множество постановочных видеоматериалов о замёрзших насмерть детях и стариках из-за российских ударов по энергетике.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +14
      Сегодня, 15:15
      сколько они детей и стариков убили, кого изнасиловали, сожгли и прочае - не хотят вспомнить?
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +4
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Nexcom
        сколько они детей и стариков убили, кого изнасиловали, сожгли и прочае - не хотят вспомнить?

        Но они скажут - это другое!!!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 15:20
          ...канечно - чего там "клятых москалей и пидмоскаликов" (с) жалеть то - это ж "неправильные черепа" (с)... чей подход то и откуда выкопан?
      2. guest Звание
        guest
        +4
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Nexcom
        сколько они детей и стариков убили, кого изнасиловали, сожгли и прочае - не хотят вспомнить?

        Это же другое. laughing hi
      3. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 16:24
        Цитата: Nexcom
        сколько они детей и стариков убили, кого изнасиловали, сожгли и прочае - не хотят вспомнить?

        Есть им что вспомнить. Но вот наша пропаганда пока не торопится использовать регулярно и широко такие материалы. А стоило бы людям напомнить!
    2. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +11
      Сегодня, 15:17
      Зато как они маршировали,как они мечтали...А теперь?
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +2
        Сегодня, 15:59
        Владиславhi, знатная подборка наглядного материала по новейшей истории "братского народа"!
    3. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 15:18
      Цитата: Товарищ Берия
      Украинские ЦИПСО получили приказ подготовить множество постановочных видеоматериалов о замёрзших насмерть детях и стариках из-за российских ударов по энергетике.
      1. Stalingrad2010 Звание
        Stalingrad2010
        +1
        Сегодня, 15:56
        О как оперативно! Только подумал об этом...
    4. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -4
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Товарищ Берия
      Украинские ЦИПСО получили приказ подготовить множество постановочных видеоматериалов о замёрзших насмерть детях и стариках из-за российских ударов по энергетике.

      Да плевать на их страдания, лишь бы нашему дедушке не показывали, а то разчувствуется и пожелеет мирняк. Пусть лучше думает о наших мирных в приграничье и Белгороде.
    5. мерцание Звание
      мерцание
      +4
      Сегодня, 15:27
      Украинские ЦИПСО получили приказ подготовить множество постановочных видеоматериалов о замёрзших насмерть детях и стариках из-за российских ударов по энергетике.
      Значит когда реально начнут замерзать уже мало кого впечатлит.
    6. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 16:15
      Цитата: Товарищ Берия
      ЦИПСО получили приказ подготовить множество постановочных видеоматериалов о замёрзших насмерть детях и стариках из-за российских ударов по энергетике.

      Ну это мир уже проходил, начиная с Югославии, когда начался конфликт со Словенией. Методичка та же самая. В этом недавно признался один их эксов МИ-6.
    7. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 16:25
      Цитата: Товарищ Берия
      из-за российских ударов по энергетике

      так по их сводках о работе ПВО там вообще ни чего не долетело, да и об Орешнике они еще не отрапортовали, Кинжалы же сбивают.... как они своих ПВОшников собираются тогда отмазывать
  7. Фразах Звание
    Фразах
    -11
    Сегодня, 15:11
    На ресурс можно месяцами не заглядывать. Вот аот Киев падёт, оборона разрушена, чубатое войско бежит, денег нет... из года в год.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +7
    Сегодня, 15:21
    В большинстве районов Киева из-за перебоев с электричеством в настоящее время полностью остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

    Отсутствие водоснабжения - это неработающая канализация. В городе, это - катастрофа! Но, кого это волнует?
    1. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 15:45
      Цитата: Васян1971
      В городе, это - катастрофа!

      Да ну...Какая же это катастрофа? В ведёрко и на улицу с балкона выплескиваешь. Элементарно.
      1. faiver Звание
        faiver
        +3
        Сегодня, 15:50
        опять войдут в моду широкополые шляпы?
      2. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 16:27
        Цитата: Грица
        Какая же это катастрофа? В ведёрко и на улицу с балкона выплескиваешь. Элементарно.

        Особенно с 25 этажа! Никого не убьет? wink
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 15:36
    В днепрож.ке и св.ом роге тоже.
    Накануне мэр Киева призвал жителей города покинуть украинскую столицу
  10. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 15:39
    Я читал что Кулачко ой или отшиби мозг предложил покинуть Куев по подсчетам примерно с тех проблемных районов 500к жителям,только кто их выпустит,Куев окружен блокпостами с ТЦК там же повяжут или это хитрый план мистера нетмозгов пополнить всу
  11. nikvp Звание
    nikvp
    +5
    Сегодня, 15:40
    Если следующий подобный удар будет через год, то толку мало. На ход войны он мало повлияет. Повторить надо через несколько дней, потом еще повторить. Нам побеждать надо быстрее.
  12. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 15:53
    Там наверное вовсю уже идут съёмки якобы замёрзших насмерть детей с мамами, стариков и т.д с висящими сосульками и припорошенные снегом. Ждёмс новую "Бучу"...
  13. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 16:02
    Цитата: Грица
    Да ну...Какая же это катастрофа? В ведёрко и на улицу с балкона выплескиваешь. Элементарно.

    А , придет весна... hi
  14. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 16:29
    А что, евротруселя от мороза не спасают?!