В большинстве районов Киева из-за перебоев с электричеством в настоящее время полностью остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.Ранее руководство украинской столицы сетовало на значительные повреждения, нанесенные объектам энергетической инфраструктуры вследствие традиционной ночной атаки «Гераней». Несмотря на то, что ситуацию с электроснабжением удалось частично стабилизировать в некоторых районах украинской столицы, возможные сроки завершения восстановительных работ в большей части Киева пока даже не называются. Однако, учитывая, что «Герани» поразили все ключевые ТЭЦ региона, ситуацию с энергетикой в Киеве, вероятнее всего, удастся стабилизировать еще очень не скоро.Накануне мэр Киева призвал жителей города покинуть украинскую столицу из-за серьезных проблем в энергетике, из-за которых больше половины жилых домов оказались без теплоснабжения. По оценкам украинских энергетиков, восстановить подачу тепла в дома киевлян станет возможным лишь при условии, что установится плюсовая температура воздуха. Чтобы предотвратить повреждение труб, киевские коммунальщики слили воду из отопительных систем.Ранее сообщалось, что, по информации ряда источников, на Украине уже практически закончились все имевшиеся запасы трансформаторов и комплектующих. Заказать новые на европейском рынке в настоящее время проблематично, поскольку этот товар в последние годы по вполне объективным причинам стал весьма дефицитным.

