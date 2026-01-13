О некоторых частных военных компаниях России в 2010-х
Медиа на протяжении последних 5 лет раскрутили образ «ЧВК Вагнера» как чуть ли не единственной частной военной компании в России, проскакиваемые лишь иногда упоминания компаний «Редут» или «РСБ-групп» оказались не настолько популярны у блогеров и журналистов. Тем не менее именно компания «Редут» стала своеобразным продолжением одной из первых ЧВК в России – «Moran», который в свою очередь дал начало и другим небезызвестным проектам – «Славянский Корпус» и «БТГ (батальонно-тактическая группа) Вагнера».
Моран на морях
В уже далеком 2010 году случайно встретились 2 человека: один когда-то работал в Африке, другой – на Ближнем Востоке. И решили эти 2 человека между собой, что «надо». Надо организовать частное дело по обеспечению безопасности другим частным бизнесам, тем более в те времена работали ситуативно – проекты упирались в конкретного заказчика, поэтому поиски такого интересанта оказались недолгими. Среди знакомых учредителей Морана был найден человек из силовых структур, у кого в свою очередь был знакомый в службе безопасности «Совкомфлота». Тогда через этого знакомого было передано предложение, что «компания Моран может все» – и служба безопасности Совкомфлота согласилась на это предложение, став постоянным заказчиком услуг новой компании. В задачи Морана входило сопровождение нефтетанкеров по Красному морю, которые шли до Индии и Шри-Ланки. Так Моран проработали долго и хорошо 2 года, обзаведясь собственными 4 кораблями и базой в акватории Красного моря.
2013 год принес много событий в этой сфере. От Совкомфлота пришла задача сопроводить судно в Гвинейском заливе. Управление Морана доверилось Совкомфлоту, якобы на местах уже были договоренности (но в устной форме). По такому же принципу было предложено работать и с другими государствами Гвинейского залива, например в Нигерии.
Работа сотрудников «Морана» в море
В нигерийском Лагосе корабль Морана долго стоял на рейде, в итоге разрешение на заход в порт было получено. Однако, несмотря на наличие официально оформленной документации, экипаж судна был арестован при заходе в порт. Группа охраны Морана, среди которых был и Дмитрий Валерьевич Уткин, провели в нигерийской тюрьме около 2-3 месяцев, а затем еще год в российском консульстве в Лагосе, без возможности покинуть территорию консульства. Судебный процесс окончился ничем: чтобы вызволить россиян из тюрьмы, был внесен значительный залог, оружие Морана было изъято властями Нигерии, а корабль был отогнан на испанскую Майорку. Компания Моран понесла не только значительные материальные убытки, но и репутационные потери. О том, что это был британский «заказ», прямо говорили руководству Морана и руководитель разведслужбы Нигерии (NSA), и Томпола – лидер освободительного движения Дельты Нигера.
По словам одного из учредителей компании Моран (в результате беседы с которым и была написана эта статья), 2013 год мог быть в некоторой степени переломным: на протяжении 2000-2010-х годов наблюдалось некое «заигрывание» со странами Запада, когда российским компаниям позволяли работать, не переходя некоторых условных границ «сфер влияния», а Великобритания негласно контролировала не только пиратство в водах Гвинейского залива, но и внутреннюю политику Нигерии и других прибрежных стран. Такое заигрывание сверху перед Западом в некоторой степени и помогло вытащить из тюрьмы сотрудников Морана, в ущерб существованию этой компании.
Славянский Корпус в пустыне
Все в том же 2013 г. от неких лиц в Сирии пришла просьба помочь на местах по вопросам безопасности (тогда в САР уже 2 года как бушевала гражданская война, а атаки незаконных бандформирований были в первую очередь нацелены на объекты нефтегазового промысла). Тогда 250 человек (среди которых снова оказался Дмитрий Уткин, только освободившийся от уголовного преследования в Нигерии) отправились из России в Сирию различными путями: в обход через Ливан, напрямую в Дамаск и т. д. Сирийские же силовые структуры были об этом предупреждены, Славянский Корпус получил защиту и от российских структур.
Однако сирийская сторона не выполнила всех обязательств, в результате произошло серьезное боестолкновение с боевиками в мухафазе Хомс, которое, к счастью, закончилось без потерь из-за начавшейся песчаной бури. Бойцы группы вернулись в Дамаск, и организация на свои деньги стала вывозить 2 чартерами «славян». В Москве по прилету группу ждал неприятный сюрприз: в аэропорту задержали всех, были изъяты телефоны. В итоге были арестованы и получили реальные сроки заключения по ст. 359 УК РФ Вадим Гусев (выходец из Кубанского Казачества) и Евгений Сидоров (ранее служивший в 45-м полку СпН ВДВ) как учредители Славянского Корпуса (однако уже зимой 2015 г. оба были освобождены досрочно). Некоторые высказывали мнение, что Гусева и Сидорова «слили» курировавшие их службы. Одновременно с этими событиями начались проблемы и у Морана: основной заказчик – Совкомфлот – отказался от услуг сопровождения, развалилось все африканское направление. Руководители Морана и Славянского Корпуса попали в «черный список».
Русская весна и пересмотр роли ЧВК
В марте 2014 г. Крым вернулся в состав России по счастливой случайности легким и бескровным путем, когда на других направлениях (как, например, тот же Харьков или Николаев), где в том числе организовывал русское движение бизнесмен Константин Малофеев, дела пошли, мягко говоря, не по плану. Тогда на самом Верху было принято решение: заменить Малофеева более гибким и активным бизнесменом – неким Евгением Пригожиным. Как рассказывал очевидец, Евгений Викторович был весьма обескуражен от идеи создания частной военной компании и очень долго отказывался от предлагаемой ему роли руководителя некой [квази]частной военной структуры, впоследствии ставшей известной компанией «Европолис», более популярная в СМИ как «Группа Вагнера».
С 2015 г. БТГ (батальонно-тактическая группа) под командованием «Вагнера» (Д. В. Уткина) стала выполнять задачи и в Сирии совместно с военнослужащими ЦСО ВС РФ. Уже в январе 2016 г. командование Сирийской Арабской Армии совместно с названными выше объединенными российскими силами и при поддержке иранских прокси-сил «Хезболла» успешно провело операцию по зачистке туркоманского района с центром в городе Ар-Рабия на севере провинции Латакия.
Параллельно с этими событиями существовала и другая российская компания – «Редут», чьим учредителем был Геннадий Чуксин. Работа велась в Ираке с курдами: в основном проводилась инструкторская работа.
Редут в Сирии
В 2016 г. российский бизнесмен Геннадий Тимченко подписал контракт с правительством Сирии о том, что в регионе на месторождениях будет работать его компания «Стройтрансгаз» (СТГ). Однако для осуществления непосредственно добычи (углеводороды, фосфаты) и транспортировки ресурсов (в основном фосфатов) с месторождений до того же порта Тартус необходима была не только охрана инфраструктуры и рабочих, но и помощь в инженерном восстановлении – точнее, в очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Для задач охраны и разминирования и была привлечена компания «Редут». Этот подряд также планировали получить структуры из «Вымпела», однако преимущества Редута как компании с сотрудниками, имеющими зарубежный опыт, сыграли в пользу компании Чуксина. В итоге «Редут» работал в Сирии в период с 2017 по 2021 год, обеспечивали безопасность вдоль трубопроводов, нефтяных вышек и НПЗ в г. Хомс, обнаруживали и обезвреживали мины и СВУ, уничтожали неразорвавшиеся боеприпасы.
В принципе, для работы Редута в Сирии не были характерны активные боевые действия, компания по сути своей представляла ЧОП – частное охранное предприятие, где среди прочих работали и выходцы из 45-го полка СпН ВДВ (например Василий Леванович), МВД (Алексей Волошкин) или из других опытных формирований (как Ян Петровский или Денис Федосеев, пришедшие уже сложенной группой после участия в боевых действиях на Донбассе и в Сирии в составе одной известной ДШРГ). Единственным случаем вооруженного столкновения стало происшествие в конце лета 2018 г., когда группа сотрудников Редута под руководством «Мая» попали в засаду боевиков вблизи объекта нефтедобычи: российские специалисты отправились на помощь лояльным сирийцам, собирающим урожай, который подожгли боевики-исламисты. В той засаде был 1 раненый и трое погибших.
Тесные связи Редута с 45-й бригадой (бригадой этой подразделение стало с 2015 г.) спецназа ВДВ обеспечили создание 7 и 8-го отрядов на базе этой бригады. И именно из этих отрядов и началось формирование известного «Африканского Корпуса» МО РФ в 2023 г.
Здесь стоит сделать важное замечание: не стоит путать этот «Редут» с отрядами «Редут», появившимися в 2022 г., через которые контрактуются добровольцы для службы в зоне СВО и которые выполняют задачи МО РФ.
