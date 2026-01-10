Ядерная держава Пакистан готова заключить крупную оружейную сделку с Суданом
Пакистан, судя по утечкам из дипломатических и военных кругов, выходит на финишную прямую по оружейной сделке с Суданом на сумму около 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой сразу на несколько источников, знакомых с переговорами.
В соглашение входят десять легких штурмовиков Karakoram-8, более двухсот разведывательных и ударных дронов, а также системы противовоздушной обороны.
По словам отставного маршала авиации Пакистана Аамира Масуда, сделка фактически уже заключена, а в перечне могут появиться и учебные самолеты Super Mushshak, и даже истребители JF-17 – совместный пакистано-китайский проект.
Если смотреть на карту, становится понятно, почему Хартум так активно вооружается. Судан – это Красное море, выход к Суэцкому маршруту, контроль над портами и логистикой в одном из самых нестабильных регионов Африки. А там, где идет борьба за порты, аэродромы и трассы снабжения, без авиации и дронов долго не протянешь.
Для ядерной державы, которой Пакистан является, эта сделка не просто экспорт. Это заявка на роль серьезного игрока на мировом рынке вооружений, причем в связке с Китаем. JF-17, Karakoram-8, беспилотники – всё это уже давно продвигается как доступная альтернатива западной технике.
По большому счету, Исламабад аккуратно заходит в нишу, где раньше безраздельно хозяйничали США и Европа. И если поставки в Судан действительно пойдут в заявленных объемах, в регионе появится еще один хорошо вооруженный участник. Правда, смена правительств, зачастую снижает роль приобретаемого оружия.
