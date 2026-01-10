В годы Второй мировой войны Вооруженные силы Германии применяли особенную технику для создания зашифрованных сообщений. Рассмотрим вкратце, как была устроена главная шифровальная машина Третьего Рейха «Энигма», что в переводе с немецкого означало «загадка».Внешне данная аппаратура выглядела очень просто и даже примитивно. Она напоминала печатную машинку, на которой располагались кнопки с 26 буквами латинского алфавита. Еще на ней присутствовала панель с 26 лампами, рядом с которыми также располагались буквы. Помимо этого, там находились вращающиеся роторы – их было чаще всего три.При нажатии на одну из клавиш загоралась лампочка, но ее буквенное обозначение было другим. Нажимали на одну клавишу, а загоралась лампа с другой буквой.Оператор набирал текст на машине, записывая в процессе его на бумагу теми буквами, которые загорались в процессе набора. В результате получалась полная «абракадабра». Получатель набирал ее на своей шифровальной машине тем же способом и получал в результате нормальный текст.Принцип работы машины заключался в том, что это была сложная электрическая цепь с перепутанными проводами, с помощью которых и происходило шифрование.Ток проходит через три ротора, на каждом из которых пронумеровано 26 делений, соответствующих буквам алфавита. Установка роторов в определенное положение позволяет, «перемешивать» текст. При нажатии клавиши электричество проходит через три ротора, доходит до отражателя и возвращается через роторы другим путем, по дороге меняя значение буквы семь раз. При этом при каждом нажатии идет проворачивание колеса ротора, то есть комбинация опять меняется, а повторное нажатие на клавишу дает новый результат. Чтобы еще более усложнить шифр, можно было поменять буквы на клавиатуре при помощи перемычек на передней панели.Перед применением на машине настраивали ее параметры. Их записывали на бумаге, чтобы противник не мог расшифровать сообщение, даже обладая «Энигмой», но не зная настроек.Несмотря на все сложность машины, союзникам антигитлеровской коалиции все же удавалось расшифровывать перехватываемые у нацистов сообщения. Как известно, значительный доступ к системе шифрования-дешифрования гитлеровцев первыми получили англичане, обнаружив «Энигму» на борту «пленённой» подлодки U-110. Там же были обнаружены и многочисленные ключи шифрования-дешифрования. Правда, до этого тоже были свои успехи, в том числе у польской группы Реевского, создавшей машину под названием «Антиэнигма» ещё в 1939 году.