У Трампа тает время для реализации плана «Мадуро-2» в Иране
Пресс-служба армии Ирана опубликовала обращение к нации. В нём говорится, что беспорядки и акции с проявлением жестокости на улицах иранских городов инспирированы зарубежными спецслужбами. В обращении указывается на то, что США и Израиль профинансировали террористические группировки, которые под видом мирных жителей радикализируют митинги.
Из обращения Вооружённых сил Ирана к народу:
Власти Ирана дают понять, что не снимают с себя ответственность за рост цен, за проблемы в экономике. При этом отмечается, что именно через вооружённые группы противники Ирана стараются превратить локальные акции протеста в настоящее побоище, чтобы потом осуществить вторжение.
Тем временем, в Иране принимаются точечные меры в отношении провокаторов и вооружённых людей, пытающихся «оседлать» протесты по известным западным методичкам. После выхода на улицы ополчения «Басидж» ситуация в ряде районов Тегерана в значительной степени успокоилась. Однако те лица, которые подпитываются финансами и оружием из-за пределов Ирана, явно не готовы капитулировать.
Суть акций понятна: на фоне недовольства многих иранцев экономической ситуацией появляются вооружённые лица, которые устраивают погромы, стрельбу, хаотизируя ситуацию на улицах. Затем в дело должны вмешаться внешние силы под лозунгом «о защите мирных протестующих и восстановлении демократии» (сын свергнутого шаха Пехлеви, по сути, к этому и призывает). И у Трампа, который уже напрямую угрожал Ирану силовым вторжением, остаётся всё меньше времени. Если радикалов иранские силовики «зачистят», протесты явно сойдут на нет, а без этого провернуть операцию «Мадуро 2.0» (в иранской версии) будет крайне сложно.
Главное, чтобы в Иране никто из высшего руководства и офицеров не покупал в последнее время партию пейджеров у непроверенных контрагентов.
Информация