У Трампа тает время для реализации плана «Мадуро-2» в Иране

10 546 68
У Трампа тает время для реализации плана «Мадуро-2» в Иране

Пресс-служба армии Ирана опубликовала обращение к нации. В нём говорится, что беспорядки и акции с проявлением жестокости на улицах иранских городов инспирированы зарубежными спецслужбами. В обращении указывается на то, что США и Израиль профинансировали террористические группировки, которые под видом мирных жителей радикализируют митинги.

Из обращения Вооружённых сил Ирана к народу:

Армия работает в сотрудничестве с другими силовыми структурами, отслеживая враждебные действия в регионе, защищая национальные интересы, стратегическую инфраструктуру и государственную собственность, а также решительно противодействуя любым заговорам.

Власти Ирана дают понять, что не снимают с себя ответственность за рост цен, за проблемы в экономике. При этом отмечается, что именно через вооружённые группы противники Ирана стараются превратить локальные акции протеста в настоящее побоище, чтобы потом осуществить вторжение.

Тем временем, в Иране принимаются точечные меры в отношении провокаторов и вооружённых людей, пытающихся «оседлать» протесты по известным западным методичкам. После выхода на улицы ополчения «Басидж» ситуация в ряде районов Тегерана в значительной степени успокоилась. Однако те лица, которые подпитываются финансами и оружием из-за пределов Ирана, явно не готовы капитулировать.

Суть акций понятна: на фоне недовольства многих иранцев экономической ситуацией появляются вооружённые лица, которые устраивают погромы, стрельбу, хаотизируя ситуацию на улицах. Затем в дело должны вмешаться внешние силы под лозунгом «о защите мирных протестующих и восстановлении демократии» (сын свергнутого шаха Пехлеви, по сути, к этому и призывает). И у Трампа, который уже напрямую угрожал Ирану силовым вторжением, остаётся всё меньше времени. Если радикалов иранские силовики «зачистят», протесты явно сойдут на нет, а без этого провернуть операцию «Мадуро 2.0» (в иранской версии) будет крайне сложно.

Главное, чтобы в Иране никто из высшего руководства и офицеров не покупал в последнее время партию пейджеров у непроверенных контрагентов.
68 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 16:33
    На улицу вывелены спецподразделения.Обстановку позоже берут в руки
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 17:01
      Цитата: dmi.pris1
      На улицу вывелены спецподразделения.Обстановку позоже берут в руки

      В России что то было подобное после "Болотной улицы" с навальнятами. Вовремя гидре отрубили щупальца.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +4
        Сегодня, 17:47
        Цитата: carpenter
        В России что то было подобное после "Болотной улицы" с навальнятами. Вовремя гидре отрубили щупальца.

        только причины совсем разные.. в Иране вышли по причине проведения аналога реформы Павлова, когда у народа за один день сперли все накопления.. а так - кончено исключительно "заграница виновата"..
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +1
          Сегодня, 18:29
          Цитата: советник 2 уровня
          в Иране вышли по причине проведения аналога реформы Павлова, когда у народа за один день сперли все накопления

          Это же совсем не похоже на реформу Павлова:
          Техническая по своей сути реформа будет готовиться Центральным банком Ирана в течение двух лет, после чего наступит трехлетний период «двойного обращения», когда «старый» и «новый» риал будут использоваться одновременно
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 18:01
        Цитата: carpenter
        В России что то было подобное после "Болотной улицы" с навальнятами.

        Вы настолько забывчивы, что уже не помните, что Болотная изначально к навальному отношения никакого не имела? И что тезисы белоленточников вошли в программы кандидатов в президенты от КПРФ?
        Не удивлен.
    2. Jrvin Звание
      Jrvin
      0
      Сегодня, 18:19
      Меня честно поражает местная публика) Вчера только примерно то же самое говорил что нужно выводить людей якобы мирных и давать люлей этой разбушевавшейся продажной толпе, дак мне минусов накидали) А сегодня когда случилось примерно то что я и предлагал всем ставят плюсы) вы уже определитесь)))
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 18:24
        Это Вы мне?Я вообще ваш коментарий вчера не читал.Так что мне нечего определяться. yesЖелаю успеха в поиске "вашей"публики.
        1. Jrvin Звание
          Jrvin
          0
          Сегодня, 18:26
          Нет, это я не вам, это просто так сказать констатация фактов, не более))
      2. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +1
        Сегодня, 18:28
        Цитата: Jrvin
        А сегодня когда случилось примерно то что я и предлагал всем ставят плюсы) вы уже определитесь

        Политика - дама капризная...
        Попал в "провластный поток" - с плюсами, не попал - с минусами wassat laughing
        1. Jrvin Звание
          Jrvin
          0
          Сегодня, 18:29
          О точно, золотые слова)))
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 18:36
      Главное, чтобы в Иране никто из высшего руководства и офицеров не покупал в последнее время партию пейджеро

      Главное, чтоб никто в мире не покупал Иранское высше руководство и офицеров
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    -4
    Сегодня, 16:33
    Ну разумеется что виноваты демоны из вне .Собаки такие ,сделали 1 зелёный на полтора миллиона реалов .
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 16:36
      Никто не отрицает экономические трудности из за ошибок руководства.Яркий пример,к чему ведет надувание щек,вразрез с ситуацией в стране внутри
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +10
        Сегодня, 17:03
        А ничего, что экономическая ситуация у них в стране опять таки из-за западных санкций ?
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +1
          Сегодня, 17:51
          Цитата: Starover_Z
          А ничего, что экономическая ситуация у них в стране опять таки из-за западных санкций ?

          ну давайте продолжим цепочку.. а санкции из-за чего и чьих решений появились у Ирана, которые не потянули? как говорится не можешь санкции, не мучай решения.. назвался груздем-полезай в санкции.. ну и т.д. вообщем не тянешь последствия- не буксуй..
          1. guga Звание
            guga
            0
            Сегодня, 18:43
            Не выдавайте базу
            А то после вашего
            давайте продолжим цепочку

            кто нибудь ещё и проведёт параллели
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 16:37
      Цитата: ASSAD1
      Ну разумеется что виноваты демоны из вне .

      "Падающего - толкни."© А тут такой удобный случай. Не только для демонов из за кромки.
    3. Володин Звание
      Володин
      +15
      Сегодня, 16:37
      Цитата: ASSAD1
      Ну разумеется что виноваты демоны из вне .Собаки такие ,сделали 1 зелёный на полтора миллиона реалов .

      Ну да. Виноваты исключительно "демоны изнутри". Именно потому что уронили риал, нужно сразу взять оружие (кстати, откуда?) и начать стрелять куда ни попадя. Сразу же каааак заживётся хорошо... В Греции и Португалии в своё время бюджет вообще обнулили, посадив народ на сухой паёк, только почему-то США не обещали "помочь" старейшим демократиям огнём. Просто навалили очередных кредитов - и всё. Ну а уж если такая забота об иранском народе, так пусть и им деньжат подкинут для бюджетных нужд.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        -7
        Сегодня, 17:00
        А может быть не надо писать в конституции про уничтожение Израиля? И не лезть в соседние государства со своим ,,экспортом революции ? Ведь если Россия создала бы отличное государство за 30 лет , Краина была бы более нормальным соседом. Я считаю вас наиболее адекватным автором на ВО .Понятно что Вам наиболее тяжело быть действительно правдивым .
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +7
          Сегодня, 17:05
          Цитата: ASSAD1
          Краина была бы более нормальным соседом.

          Ну не для этого же создавался западом "Проект Украина". Он создавался для войны с Россией.
          1. ASSAD1 Звание
            ASSAD1
            -4
            Сегодня, 17:09
            Вот ведь вы мудрый человек. Вы прекрасно помните все косяки нашего правительства при создании этого проекта . Нашего, я пишу что не считаю вас отдельно что вы проживаете в Эстонии.
            1. tihonmarine Звание
              tihonmarine
              +4
              Сегодня, 17:16
              Цитата: ASSAD1
              Вы прекрасно помните все косяки нашего правительства при создании этого проекта

              А как же не помнить уже вашего, а не нашего, так как я не по своей воле оказался в другой стране.
              Мы все, кто оказался в других странах, помним "все косяки", больше чем вы.
          2. ARIONkrsk Звание
            ARIONkrsk
            +2
            Сегодня, 17:43
            Цитата: tihonmarine
            Цитата: ASSAD1
            Краина была бы более нормальным соседом.

            Ну не для этого же создавался западом "Проект Украина". Он создавался для войны с Россией.

            Так надо было не сидеть сложа руки, а как то действовать, раз это наши интересы.
            1. tihonmarine Звание
              tihonmarine
              +3
              Сегодня, 17:47
              Цитата: ARIONkrsk
              Так надо было не сидеть сложа руки, а как то действовать, раз это наши интересы.

              Да бросьте, тогда ельцыноиды, Вашингтону и и западу в рот глядели и ботинки лизали.
              До сих пор последствия не преодолены.
              1. ARIONkrsk Звание
                ARIONkrsk
                +2
                Сегодня, 18:27
                Цитата: tihonmarine
                Цитата: ARIONkrsk
                Так надо было не сидеть сложа руки, а как то действовать, раз это наши интересы.

                Да бросьте, тогда ельцыноиды, Вашингтону и и западу в рот глядели и ботинки лизали.
                До сих пор последствия не преодолены.

                Я не про Ельцина, вы забыли наверное кто у власти последние 26 лет, наверно за такой срок что то можно было сделать.
        2. Володин Звание
          Володин
          +10
          Сегодня, 17:14
          Цитата: ASSAD1
          . Я считаю вас наиболее адекватным автором на ВО

          И именно поэтому минус от вас под каждым и абсолютно любым моим комментарием? laughing
          Цитата: ASSAD1
          Ведь если Россия создала бы отличное государство за 30 лет , Краина была бы более нормальным соседом.

          Так пусть Израиль создаст такое отличное государство, чтобы Иран был для него нормальным соседом по региону. Что ж мешает.
          1. tihonmarine Звание
            tihonmarine
            +2
            Сегодня, 17:25
            Цитата: Володин
            Так пусть Израиль создаст такое отличное государство, чтобы Иран был для него нормальным соседом по региону.

            Ну так Израиль не для этого создавали.
      2. Леший1975 Звание
        Леший1975
        +3
        Сегодня, 17:36
        Цитата: Володин
        Цитата: ASSAD1
        Ну разумеется что виноваты демоны из вне .Собаки такие ,сделали 1 зелёный на полтора миллиона реалов .

        Ну да. Виноваты исключительно "демоны изнутри". Именно потому что уронили риал, нужно сразу взять оружие (кстати, откуда?) и начать стрелять куда ни попадя. Сразу же каааак заживётся хорошо... В Греции и Португалии в своё время бюджет вообще обнулили, посадив народ на сухой паёк, только почему-то США не обещали "помочь" старейшим демократиям огнём. Просто навалили очередных кредитов - и всё. Ну а уж если такая забота об иранском народе, так пусть и им деньжат подкинут для бюджетных нужд.

        1) В жизни (как явлении) нет понятия хорошо/не хорошо. Лиса 100% съест маленького зайчонка, хотя тот ни в чём не виноват, потому, что у неё есть собственные лисята, которые, в свою очередь, тоже ни в чём не виноваты, да и самой лисе нужно кого-то съесть для выживания. Никакими протестами лису не остановить, она просто не поймет - что за предъявы? 2) Если взрослый человек (надеюсь, все согласны, что во главе государств стоят взрослые люди), видя здоровенного бугая (США + Израиль), всячески начинает того задирать, обещая уничтожить, называя главным сатаной, обещает примкнуть к конкурирующей компании и т.д., то стоит ли потом удивляться и жаловаться, что этот здоровенный бугай тебя заметил и теперь желает поквитаться? Значит ли это, что бугай прав? Нет, не значит. Но зато это значит, что сам ты тоже неадекватен, раз полез в эту заварушку без шансов на успех .. Спросите, а кто тогда адекватен? Ким вот адекватен. Прежде чем ругаться с большим хулиганом, он сначала обзавелся большой такой дубиной и теперь, при всякой напряженности, не забывает её демонстрировать этому хулигану. А потому и цел сам и цело государство - значит, политика Кима на данном этапе адекватна. И кстати, КНДР не меньше под санкциями чем ИРИ, но все же нашли способ развиваться как государство. Думаю, что отсутствие религиозных доктрин, в данном случае, было преимуществом Кима, ИРИ, по понятным причинам, была в этом случае в проигрышном положении. 3) Совсем не понимаю претензий, почему США не выдают кредиты ИРИ, как Португалии или Греции? Как говорится, а с чего бы вдруг? Если США в открытую причислили ИРИ к числу своих врагов (так же как и ИРИ - США). Заодно напомню, что в этом озвученном списке врагов США, помимо самой ИРИ, ещё так же есть КНР и мы (РФ). Думаю, что КНР, хотя они и являются основной целью, займутся в последнюю очередь, выбив вначале все слабые звенья. Уверен, что такой выбор - РФ присоединяется к США против Китая, или же США самостоятельно лишают РФ даже гипотетической возможности оказать КНР заметную помощь, или уже озвучено в рамках многочисленных переговоров или же непременно будет озвучено. Хотя, если судить по последним действиям США, то уже озвучены и пока отвергнуты, и поэтому они теперь занялись принуждением к принятию таких условий (Украина, танкеры, публичные унижения РФ, а теперь и ВВП лично, всё это и есть элементы такого давления). Главная цель Китай, здесь без сомнений. Так же, как без сомнений и известное, прошедшее через тысячелетия выражение - Vae victis (ˈwae̯ ˈwiktiːs, с лат. — «горе побеждённым». А Вы спрашиваете, почему США не дают кредиты народу Ирана? Таков Мир. И нужно уметь жить в нём реальном, а не выдуманном. Впрочем, если нужно подписать петицию - За всё хорошее против всего плохого, я поставлю подпись первым, но при условии, что такая петиция хоть как-то поможет.... hi
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          -1
          Сегодня, 18:07
          Иран ИЗНАЧАЛЬНО был поставлен в ряд злейших врагов США фактом свержения шаха и захвата посольства ( добавим провальную операцию янки по освобождению посольства, впрочем, ходит инфа, что к провалу приложило руки ЦРУ ), так что, пусть Иран хоть перекрасился бы, заявил, что стал паинькой, что любит Израиль аж жить не может, ему бы это всё НЕ помогло, он УЖЕ был в проигрышном положении.

          Так что...
          1. Леший1975 Звание
            Леший1975
            +1
            Сегодня, 18:18
            Цитата: Denis_999
            Иран ИЗНАЧАЛЬНО был поставлен в ряд злейших врагов США фактом свержения шаха и захвата посольства ( добавим провальную операцию янки по освобождению посольства, впрочем, ходит инфа, что к провалу приложило руки ЦРУ ), так что, пусть Иран хоть перекрасился бы, заявил, что стал паинькой, что любит Израиль аж жить не может, ему бы это всё НЕ помогло, он УЖЕ был в проигрышном положении.

            Так что...

            У меня есть другой, более современный и думаю, более актуальный контрпример - глава нынешней Сирии, Аль-Джулани. Был в числе оф. врагов США, за его голову была назначена награда. Что было дальше, Вы, знаете. Думаю, просто забыли про этот и подобные этому случаи в политике США. hi
            1. Denis_999 Звание
              Denis_999
              0
              Сегодня, 18:39
              Этим примером, я думаю, Вы сильно оскорбили адекватных иранцев:)

              Видимо, есть люди и целые народы, которые, ради успеха и/или выживания, могут мимикрировать под кого угодно. Наверное, персы НЕ ИЗ ТАКИХ. Для них сама мысль подстраиваться под дядю Сэма, который 50 лет назад отпраздновал свои - о, Боги! - 200 лет независимости ( пацан, штаны на лямках! ), НЕприемлема. Хотя дружить с янки они пытались ( а кто не пытался, даже мы с китайцами! ), на свою голову:)
        2. Doccor18 Звание
          Doccor18
          +1
          Сегодня, 18:39
          Цитата: Леший1975
          Ким вот адекватен. Прежде чем ругаться с большим хулиганом, он сначала обзавелся большой такой дубиной и теперь, при всякой напряженности, не забывает её демонстрировать этому хулигану.

          Вся "адекватность и непотопляемость Кима" держится на 1.недра КНДР ни чем не интересны мировому капиталу 2.народ КНДР - это этнические корейцы, а не 100500 народностей/племен/кланов...
          1. Володин Звание
            Володин
            0
            Сегодня, 19:02
            Цитата: Doccor18
            Вся "адекватность и непотопляемость Кима" держится на 1.недра КНДР ни чем не интересны мировому капиталу 2.народ КНДР - это этнические корейцы, а не 100500 народностей/племен/кланов...

            Да мировой капитал с превеликим удовольствием влез бы в недра КНДР с их никелем, вольфрамом, медью, кобальтом, серебром и золотом. Но "чтойта" мешает... И все мы прекрасно знаем, что.
          2. Леший1975 Звание
            Леший1975
            0
            Сегодня, 19:08
            Цитата: Doccor18
            Цитата: Леший1975
            Ким вот адекватен. Прежде чем ругаться с большим хулиганом, он сначала обзавелся большой такой дубиной и теперь, при всякой напряженности, не забывает её демонстрировать этому хулигану.

            Вся "адекватность и непотопляемость Кима" держится на 1.недра КНДР ни чем не интересны мировому капиталу 2.народ КНДР - это этнические корейцы, а не 100500 народностей/племен/кланов...

            По поводу этнической однородности, склонен согласится, что это добавляет стабильности. По поводу не интересующих мировой капитал недр КНДР, не согласен. Наоборот, если судить по информации в сети, то там как раз много залежей металлов и некоторых редкоземельных элементов (КНДР в 10ке по запасам). По некоторым данным, запасы природных ископаемых в КНДР оцениваются от 6ти до более чем 10ти трлн. долларов.
      3. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +1
        Сегодня, 18:35
        Цитата: Володин
        В Греции и Португалии в своё время бюджет вообще обнулили, посадив народ на сухой паёк,

        Греция и Португалия не в ОПЕК, "их проблемы - это просто их проблемы"...
        Иран будут "дожимать", к сожалению, не очень много шансов у них противостоять организованному мировому рейдерству. Если бы ещё союзники бы какие-то реальные, а в одиночку ни кто не сможет держаться долгое время...
    4. bondov Звание
      bondov
      +1
      Сегодня, 17:00
      а санкции это, конечно, их внутренние проблемы...
  3. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:42
    Прежде всего надо выслать п осла США. Нового принимать не спешить, за это время переловить бандюков и впаять им срока на каторге. Пусть роют канал Каспий - Мумбай...
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +6
      Сегодня, 16:45
      Прежде всего надо выслать п осла США.
      Там с 1979 года нет американского посольства
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 17:26
        Цитата: Schneeberg
        Прежде всего надо выслать п осла США.
        Там с 1979 года нет американского посольства

        Швейцарские гномики представляют интересы США в Иране, что ещё удобнее, поскольку янки в любой момент откосят от своих манипуляций руками гномов. Неплохо бы засветить участие "нейтральной" Швейцарии в попытке вооруженного переворота в Иране.
    2. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 17:00
      Цитата: isv000
      Прежде всего надо выслать п осла США.

      Так там его и так нет уже больше чем 45 лет.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 17:19
        Цитата: guest
        Цитата: isv000
        Прежде всего надо выслать п осла США.

        Так там его и так нет уже больше чем 45 лет.

        Оставим п.осла в покое. Но дипмиссия то есть?! Иначе откуда ведётся координация действий вооруженной преступности и обдолбанного молодняка?
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 18:59
          Цитата: isv000
          Но дипмиссия то есть?

          Нет.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 16:43
    В Тегеране убиты 217 бунтовщиков.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:19
      Цитата: Товарищ Берия
      В Тегеране убиты 217 бунтовщиков.

      Вот ещё информация.
      ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Сотрудники сил правопорядка Ирана задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, участвовавших в беспорядках, сообщает агентство Tasnim.
      "Согласно докладам некоторых источников из сил правопорядка, на данный момент были задержаны около 200 глав и руководителей оперативных террористических группировок, а из их убежищ было конфисковано значительное количество оружия, боеприпасов, гранат и коктейлей Молотова", - говорится в сообщении.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 18:47
      Цитата: Товарищ Берия
      В Тегеране убиты 217 бунтовщиков.

      Слабо, слабо работают иранские товарищи! Надо ширше углубить работу с иранскими бандюками, обдолбанной молодёжью и швейцарским посольством в Иране, представляющим интересы дяди Сэма и состоящим на две трети из спецов США с фальшивыми паспортами. Бандюков на ноль, молодёжи - одним волчьи билеты, другим коран в зубы и путёвку в жизнь - на стройки народного хозяйства.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:44
    Тамошние попы знают как подавить беспорядки. Такое у них уже не первый раз wink
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 18:53
      Цитата: Schneeberg
      Тамошние попы знают как подавить беспорядки. Такое у них уже не первый раз wink

      Восток - дело тонкое! Но всюду, где торчат уши дяди Сэма прослеживается явная недоработка со стороны властей в работе с молодёжью. Всюду должны быть свои октябрята, пионеры и комсомольцы. И остро необходимы яркие примеры борьбы государства с мировым злом. Это, кстати, нас напрямую касается, поскольку мы на пороге большой войны а патриотов не шибко много видать...
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 16:46
    провернуть операцию «Мадуро 2.0» (в иранской версии) будет крайне сложно.
    Почему рыжий с простреленным ухом так радуется, что с Мадуро получилось? Хочет сказать какие они крутые,типа ни кто не вспомнит как Иран, штатовские спецслужбы опустил ниже плинтуса, в 1980 году.
    Тут не то что Мадуро 2.0, тут Мадуро -1,5 не выйдет.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 16:49
    Если радикалов иранские силовики «зачистят», протесты явно сойдут на нет, а без этого провернуть операцию «Мадуро 2.0» (в иранской версии) будет крайне сложно

    Полагаю, это всё надуманное
    Если Трамп решит, в той или иной степень, повторить трюк с похищением, как наличие (или отсутствие) протестующих на улицах может этому помешать?
    А уж если вспомнить ракетную атаку США на ядерные объекты Ирана - то тут хоть вся страна на улицы выйдет - что изменится?
  8. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -2
    Сегодня, 16:50
    На видео под аплодисменты трудящихся Мадуро рассказывает, как удаляет с телефона империалистический WhatsApp, так как опасается слежки от Америки.
    В итоге прямо рядом с ним оказался шпион ЦРУ.

    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 17:46
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      В итоге прямо рядом с ним оказался шпион ЦРУ.

      и кто это?
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:51
    Там и рагулей уже выловили , типа айзеры но с хахлячьей ксивой.
  10. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 16:54
    Проамериканские террористы курды, борятся за демократию в Иране.

    Ща им хвост прищемят в Сирии, и походу сирийская нефть на севере страны скоро вернётся в родную гавань
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 17:04
      В какую ? Можно поподробнее?
  11. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 17:00
    Вчера у янки в аэропорту Лос-Анжелеса был замечен т.н. "Самолёт Судного дня".

    Если им ТАК НУЖЕН Иран ( ну, шествие по планете надо же продолжать, иначе будет позорный пшик, НЕ поймут Дона Пердолона ), они организуют какой-нибудь взрыв, во всеуслышание объявят, что персы уже чуть ли не артиллерией разгоняют протесты, подгонят авианосную группу и...

    Иначе потеря потраченных времени, денег, средств, лица и репутации.
  12. bondov Звание
    bondov
    +1
    Сегодня, 17:05
    ...///У Трампа тает время для реализации плана «Мадуро-2» в Иране// а типа возможности как будто такие у него есть... он и про Путина болтал, что нет необходимости реализовывать сценарий Мадуро для Путина... типа, понимаете есть у меня, у трампа, такие возможности реализовать и в РФ... и для Путина... типа, просто не хочу
  13. MrFox Звание
    MrFox
    -3
    Сегодня, 17:35
    Народ падает в нищету, а эти все про методички
  14. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 17:44
    у Трампа, который уже напрямую угрожал Ирану силовым вторжением, остаётся всё меньше времени.

    Трамп обосрется в очередной раз. Так как
    Министерство иностранных дел Китая:
    "Китай не будет сидеть сложа руки, в то время как суверенитет великой иранской нации нарушается поддерживаемыми извне бандитами и преступниками. Что бы ни понадобилось иранскому правительству в плане финансовой, технической, разведывательной или ВОЕННОЙ помощи, Китай готов ее предоставить".

    Тем более Иран уже подготовил баллистические ракеты для удара по Израилю. А Израиль второго разгрома уже не переживет.
    Так что Трамп дрыснет.
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 18:06
      несколько лет назад ВИКТОР ОРБАН заявил, что в этом столетии
      слабые народы исчезнут, я еще тогда прикинул, что первые
      кандидаты - это евреи и армяне... мнения с тех пор не изменил...
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 18:12
        Щас на Вас набегут!:)))
  15. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 18:16
    Иран в 70-х годах прошлого века вполне был светским государством.
    Аятолла реально многих в Иране достал.
    В Иране с одной стороны жёсткий исламский режим, с другой стороны Израиль там "чувствует себя как рыба в воде". И не только Израиль.
    "Падёт" Иран, нам мало не покажется. Возьмутся за Россию через Ср. Азию и Кавказ, ещё и бармалеев сирийских на нас направят....
    1. bondov Звание
      bondov
      +1
      Сегодня, 18:25
      сильно сомневаюсь, что падет... Трамп склонен к силовым решениям лишь тогда, когда они выглядят быстрыми, безопасными и гарантированными.
      Там, где появляются кровь, хаос, непредсказуемость с риском затяжного конфликта, доня-президент инстинктивно отступает. Йемен стал для него травматичным примером:
      операция, обещанная как легкая прогулка, внезапно обернулась угрозой американским самолетам кораблям и перспективой втягивания в длительную войну без ясного финала... своими дурацкими, типа, стелс бомбардировщиками, если даже до этого дойдет, много не изменить
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 18:30
        Я написал слово падёт в кавычках.
        Под "падёт" я имел ввиду хаос, развал государственности. hi
        1. bondov Звание
          bondov
          0
          Сегодня, 18:32
          я так и понял, и ответ в соответствии с этим пониманием
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            -2
            Сегодня, 18:43
            Думаю Иран все равно "дожмут", если не сейчас, то позже. Вопрос только времени.
            1. bondov Звание
              bondov
              0
              Сегодня, 18:52
              ТАК обоснуйте свою думку, я вот, наоборот, думаю, что Трамп ограничится бомбардировками, которые немного изменят, чтобы что-то серьезно изменить нужны значительные наземные силы, которых нет ни у США, ни у евреев, а вот Иран, теперь не будет действовать символически/устраивать договорняки, как это было в прошлом году, а выпишет евреям по полной программе...
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 19:08
                Я тоже думаю, что Дони ограничится массированными бомбардировками. Этого будет достаточно, что бы "рухнула" государственность Ирана. Тем более местные "попы" реально "достали" местное население.
                Дони на Израиль по большому счету плевать, после выполнения своей задачи.
                Израиль конечно России гадит и не мало, но от него есть и польза для России - пока "сдерживает" местных бармалеев. Падёт Израиль, бармалеев отправят на нас. А у нас в тылу диаспоры со своими бармалеями и сколько реально их никто и не знает.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:44
    беспорядки и акции с проявлением жестокости на улицах иранских городов инспирированы зарубежными спецслужбами

    Кто бы сомневался. Методичка то одна. fool