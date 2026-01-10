В парламенте Гренландии отреагировали на посягательство Трампа на остров

В Гренландии решили напомнить Вашингтону, что остров – это не лот на аукционе недвижимости. Руководители пяти партий, представленных в парламенте, выступили с совместным заявлением и потребовали прекратить «пренебрежительное отношение» со стороны США. Посыл у местных простой:

Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом тема Гренландии снова зазвучала как навязчивый рингтон. В январе он заявил, что остров «абсолютно необходим» США для обороны, а 10 января и вовсе дал понять, что готов «что-то предпринять» даже без согласия самих жителей – лишь бы не допустить усиления там России или Китая. Когда таи успели «усилиться» Россия и Китай, не сказал.



С точки зрения географии Гренландия – это ключ к Арктике и Северной Атлантике. Контроль над аэродромами, портами, радиолокационными станциями и морскими маршрутами делает остров стратегическим узлом между Европой и Северной Америкой.

Гренландские политики при этом подчеркивают: сотрудничать с США и другими западными странами они готовы. Но будущее острова должны решать сами жители, а не люди из-за океана, рисующие стрелки на картах Пентагона.

По большому счету, это ответ не только Трампу, но и всей логике «большой игры» в Арктике. Когда стратегическая территория превращается в объект торга, местным остается лишь напоминать: здесь живут люди, а не пешки.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 16:48
    Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами.

    Махровые сепаратизДы!
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +11
      Сегодня, 17:53
      В ЦРУ сообщили, что гренландские наркокартели уже почти завершили разработку ядерного и химического оружия. А всех, кто хочет американской демократии, держат в подземных тюрьмах и кормят тухлой селедкой.

      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 18:14
        Когда трамп пришел за недрами Украины все Гренландцы и вся Европа дружно аплодировали. Когда Трамп пришел за Венесуэльской нефтью все Гренландцы и вся Европа дружно аплодировали. Сейчас Трамп пришел за Гренландией, а завтра пойдет за Панамой.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:50
    Повякают для приличия , а потом на коленках будут ползать перед Лохматой гнидой.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Ирек
      Повякают для приличия , а потом на коленках будут ползать перед Лохматой гнидой.

      Первая стадия отрицания в разгаре.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Васян1971
        Цитата: Ирек
        Повякают для приличия , а потом на коленках будут ползать перед Лохматой гнидой.

        Первая стадия отрицания в разгаре.

        Уже вторая. Первая была девяносто лет назад в 1934 году. Тогда отплевались, сейчас наврятли получится.
        Подробнее тут -
        https://colonelcassad.livejournal.com/10296437.html
  3. gurzuf Звание
    gurzuf
    -1
    Сегодня, 17:02
    Если аннексия неизбежна, то надо первыми нанести удар...нанять негра нетрадиционной ориентации снайпера. am
  4. spirit Звание
    spirit
    +6
    Сегодня, 17:06
    мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами.

    Тут главное не хотим быть Датчанами.Их могут включить как суверенное государство в орбиту США ,как острова Палау,взять на обеспечение,выделить денег,и рассказать ну да Вы как бы независимые )Вот и все.А потом лет через 20 войдут по тихому в состав как Гаваи.А все население будет трудиться на обслуживание либо военных баз либо каких-то дата центров Маска и получать хорошие деньги .И Датчане пойдут лесом hi
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Сегодня, 17:23
      Цитата: spirit
      все население будет трудиться на обслуживание либо военных баз либо каких-то дата центров Маска и получать хорошие деньги .И Датчане пойдут лесом hi

      Трамп по мильону каждому гренландцу предлагал.
      Теперь даст политикам по десять-двадцать и выйдет дешевле, чем каждому по одному. Онли бизнес.
      Гренландские политики при этом подчеркивают: сотрудничать с США и другими западными странами они готовы.
      1. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        0
        Сегодня, 19:03
        Гренландские политики при этом подчеркивают: сотрудничать с США и другими западными странами они готовы.

        Вы правы!
        А вот это определяющее! "Мы против ваших посягательств, но мы готовы рассмотреть ваши предложения". Позиция она такая - очень даже по-гейропейски. Камасутра политическая.
        И один бизнесмен (почивший) говорил - лучше купить директора завода, чем сам завод. Дешевле будет. И завод будет делать то, что мы хотим!
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:17
      Цитата: spirit
      Датчане пойдут лесом

      С дата центрами вы в точку ,в центре Гренландии даже летом жёсткий минус. hi good Холодильник ещё тот .Не зря Маск челобитную Трампу принёс. bully
  5. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 17:07
    В январе он заявил, что остров «абсолютно необходим» США для обороны

    На это Трампу, должны ответить из Кремля, что Украина «абсолютно необходима» для обороны России.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: tihonmarine
      На это Трампу, должны ответить из Кремля, что Украина «абсолютно необходима» для обороны России.

      А Пекину нужен Тайвань для обороны Китая.
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 17:08
    Там местного населения менне 60 тыс. Кто их спрашивать будет? Цену эскимосы себе набивают. Они правительство Дании и раньше терроризировали. Требовали больше дотаций из бюджета страны. Грозились референдум о независимости провести. А сейчас пытаются с США торговаться. Кто больше даст. Их аргументы состоят в том, что Дания это социально ориентированное государство. А США не до такой степени. Вот надо сделать так, чтобы местным совсем хорошо жилось, и работать было бы не надо. Посмотрим, что ответят Штаты.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 17:11
      Цитата: Eugen 62
      Они правительство Дании и раньше терроризировали. Требовали больше дотаций из бюджета страны.

      Дания им намного больше платит, чем будет платить Трамп. Вы где то видите, чтобы США кому то платили ?
  7. Биги Звание
    Биги
    +3
    Сегодня, 17:08
    Вступайте в Российскую Федерацию. Будете республика Гренландия.😁
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:11
    ❝ Мы хотим быть гренландцами ❞ —

    — Дадут вам «гринов», будете гринландцами ...
  9. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 17:13
    Капитализьма во все красе. Все рвут и жрут. При СССР приходилось прикрываться демократией. Сейчас уже лениво...
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:14
    Какие наивные парламентарии а Гренландии... Все уже давно налажено: печеньки,покрышки, и т д.. Пусть спросят у чубатых эскимосов. Они уже по всему миру как цыгане кочуют- с флагами и в вышиванках... Вообщем, хай жэвэ незалэжна Гренландщина! Гамэрыка з вамы!!!)))
  11. stels_07 Звание
    stels_07
    0
    Сегодня, 17:16
    В Анб уже на каждого депутата папочка есть, кто когда с кем и почему.. И к выборам президента дружно проголосуют за независимость острова
  12. al3x Звание
    al3x
    -2
    Сегодня, 17:26
    Маразматик рыжий. Верните самоходного Джо, он адекватнее был!
  13. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 17:37
    Кто их спрашивать будет? Слишком большой кусок на гренладский роток.
  14. koksalek Звание
    koksalek
    +1
    Сегодня, 17:47
    это так закамуфлировано имеют в виду приготовленный хлеб с солью?
  15. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 17:55
    . Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами.

    А так не бывает, если нет ядерного оружия, а только полезные ископаемые.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:23
    Гренландцев не было ,когда триста лет назад американские корабли бороздили моря вокруг Гренландии. Всё вы фрёте !!!У трампа спросите - он ,вернее американцы Америку открыли. Ещё до Колумба .Колумб Колумбию открыл и за одно наркоту из листьев коки..Идиоты Во всём виноваты Испания и Португалия ,а Дания паровозом .wassat
  17. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:27
    Мнение жителей Гренландии абсолютно не интересно американской администрации. США по сути это большой бандит, понравилось что то чужое, хозяин не смог дать отпор, считай потерял.
  18. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 18:31
    А остатки американского "Ледяного червя", включая хим. отходы, атомную энергоустановку-уже вылезли?
  19. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:40
    Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами

    Интересный замес получается. Свободу Гренландии! angry