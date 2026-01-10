В парламенте Гренландии отреагировали на посягательство Трампа на остров

Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами.

В Гренландии решили напомнить Вашингтону, что остров – это не лот на аукционе недвижимости. Руководители пяти партий, представленных в парламенте, выступили с совместным заявлением и потребовали прекратить «пренебрежительное отношение» со стороны США. Посыл у местных простой:После возвращения Дональда Трампа в Белый дом тема Гренландии снова зазвучала как навязчивый рингтон. В январе он заявил, что остров «абсолютно необходим» США для обороны, а 10 января и вовсе дал понять, что готов «что-то предпринять» даже без согласия самих жителей – лишь бы не допустить усиления там России или Китая. Когда таи успели «усилиться» Россия и Китай, не сказал.С точки зрения географии Гренландия – это ключ к Арктике и Северной Атлантике. Контроль над аэродромами, портами, радиолокационными станциями и морскими маршрутами делает остров стратегическим узлом между Европой и Северной Америкой.Гренландские политики при этом подчеркивают: сотрудничать с США и другими западными странами они готовы. Но будущее острова должны решать сами жители, а не люди из-за океана, рисующие стрелки на картах Пентагона.По большому счету, это ответ не только Трампу, но и всей логике «большой игры» в Арктике. Когда стратегическая территория превращается в объект торга, местным остается лишь напоминать: здесь живут люди, а не пешки.