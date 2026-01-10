Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН

Совет безопасности ООН по просьбе Киева в понедельник, 12 января, соберется на экстренное заседание, посвященное недавнему удару ВС РФ БРСД «Орешник» по цели на территории Львовской области.

Просьбу Киева о созыве СБ ООН поддержали несколько государств-членов организации, включая Францию. Украинский МИД называет применение «Орешника» «серьезной и беспрецедентной угрозой безопасности всего континента» и крайне обеспокоен «рисками безопасности Европы». Украина уже «пакует» фрагменты «Орешника» (то, что она ими называет), чтобы размахивать в зале ООН.



Примечательно, что накануне украинские ресурсы пытались представить БРСД «Орешник» как неэффективное оружие, якобы не способное нанести значительный ущерб, а западная пресса, похоже, и вовсе предпочитает не вдаваться в подробности атаки и сообщает, что в результате удара российской БРСД якобы погибли четыре жителя Киева.

Между тем, информационное агентство Reuters считает, что удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Западной Украине является красноречивым сигналом Киеву и его западным «союзникам», недвусмысленно демонстрирующим, что Москву не устраивают условия заключения мира, на которых настаивают Украина и Европа, в частности, предполагающие размещение на территории бывшей УССР «миротворческих» контингентов стран НАТО. По мнению британского издания, на символический характер удара указывает то, что ракета не несла боеголовки. При этом британские аналитики отмечают, что «Орешник», благодаря своей высокой скорости и неуязвимости для систем ПВО, представляет неиллюзорную угрозу для всех европейских членов НАТО.
  1. Злoй Звание
    Злoй
    +8
    Сегодня, 17:25
    в лигу сексуальных реформ сразу жалуйтесь
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 17:29
      (представляет неиллюзорную угрозу для всех европейских членов НАТО.)
      Да не уж то доходит помаленьку. С вами в "бирюльки" играть ни кто не собирается. negative
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 18:31
        Я чё-то не понял.
        Почему в ООН, а не в США или в Лондон?
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:33
      Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН

      Ооо! belay Как чувствовал, только сегодня в утренней теме написал
      Теренин
      (Геннадий)
      Сегодня, 14:29
      Альтернативная термодинамика СБУ: как сопло и двигатель «Орешника» легли в снег

      Всё это преподносится с одной простой идеей: выпросить Украине больше оружия и какие-то более суровые системы ПВО, чтобы конфликт никогда не кончался.
      Помнишь, как Пётр Порох в 2015 г. приехал в Давос с дверью от автобуса из Волновахи, которая была пробита осколками. am
      А Зеля подарил Папе Римскому Франциску бронепластину из бронежилета, раскрашенную в цвета украинского флага.
      Потом сборная Украины по футболу привезла на чемпионат Европы в Германию фрагмент трибуны со стадиона Харькова      ,
    3. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      +4
      Сегодня, 17:45
      комментировать-только портить laughing
    4. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 18:07
      Хвост и копыта буданова лучше пусть привезут
  2. Puler Звание
    Puler
    +7
    Сегодня, 17:25
    А труселя с коричневым пятном не привезут ???
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Puler
      А труселя с коричневым пятном не привезут ???

      А чего с пятном?)) Полностью коричневые wink
      А если серьезно, то кастрюлеголовые разгоняют инфу, об отсутствии какого небудь значимого урона. Тогда непонятно, зачем экстренное заседание СБ ООН.
    2. Glagol1 Звание
      Glagol1
      0
      Сегодня, 18:30
      Там пятно желтое. А коричневая - полоска
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 17:26
    Смысл?? Если мы вроде как официально подтверждаем факт удара?
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 17:48
      Цитата: paul3390
      Смысл?? Если мы вроде как официально подтверждаем факт удара?

      Смысл психологический как в общеобразовательной начальной школе на уроках с вещественными доказательствами научной истины для неверующих школяров почувствовать ими своими глазами и руками правду. А именно.

      Чем больше в доказательстве какого-либо факта ощутимых свидетельств для эмоционального влияния акторов на присутствующих, тем оперативнее можно акторам (т.е. выгодополучателями от демонстрации обломков "Орешника") манипулировать сознаем всех присутствующих в свою пользу. Т.е. манипулировать Зеленскому в пользу помощи Киевскому режиму как боевому авангарду стран Запада: США и НАТО - против России.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        0
        Сегодня, 17:55
        Без литер "ЫЫ..." в серийном номере- это не доказательства
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 18:08
          Цитата: Сибирь55
          Без литер "ЫЫ..." в серийном номере- это не доказательства

          Профессионального Кровавого клоуна Зеленского это не волнует.

          Т.е. это в СБ ООН мыслится Зеленским своего рода как пиар-спектакль страны "404" от самого Зеленского с т.н. "театральными декорациями" для большего манипулятивного эффекта на зрителей и их согласия на предоставления ему от его иностранных кураторов из "партии войны" новой порции денег и оружия в войне против России.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:50
      Цитата: paul3390
      Смысл?? Если мы вроде как официально подтверждаем факт удара?

      Одно дело на словах, и совсем другое устрашающий вид неких малопонятных железяк, повергающих нервных европейских русофобов в леденящий ужас. Там даже можно будет выставку устроить, с возможностью потрогать и ощутить физически кошмарную "российскую угрозу", ну и рядом большую шляпу положить с табличкой - "Помогите люди добрые, подайте ещё пару миллиардов евро (долларов, фунтов) на защиту от агрессора."
      1. К-50 Звание
        К-50
        +1
        Сегодня, 18:22
        Цитата: Монтесума
        Одно дело на словах, и совсем другое устрашающий вид неких малопонятных железяк

        Железяк могут набрать любых, кто там будет экспертизу проводить. lol
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 18:43
          Цитата: К-50
          Цитата: Монтесума
          Одно дело на словах, и совсем другое устрашающий вид неких малопонятных железяк

          Железяк могут набрать любых, кто там будет экспертизу проводить. lol

          На то и расчёт. Они с собой ещё и лобзики возьмут, что бы эти железяки распилить и продать на сувениры. Надо же как то билеты туда-сюда отбить. yes
      2. torbas41 Звание
        torbas41
        0
        Сегодня, 19:02
        И несколько унитазов по кругу, в районе показа фрагментов ракеты.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:29
      Цитата: paul3390
      Смысл?? Если мы вроде как официально подтверждаем факт удара?

      Да никакого смысла нет, пусть прокатятся селюки, на Фашингтон глянут. В ООНе все всё до балды.
  4. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 17:26
    "Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН"
    Надо было туда резиновых членов насыпать (ну или чугунных, чтобы не сгорели)
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 17:44
      Цитата: VicVic
      Надо было туда резиновых членов насыпать (ну или чугунных, чтобы не сгорели)

      Это уже - поражающие элементы...
      "А если вы на него бочку катите, то это уже контейнерные перевозки получаются."©
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 18:42
        Цитата: Васян1971
        Это уже - поражающие элементы...

        Как я понимаю, там более-менее целого кусочка, кроме оплавленной вольфрамовой болванки, не найти. Все в мелкие брызги- это же метеорит, только маленький. Но, много.
  5. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 17:26
    Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН


    Фрагменты ракеты это вам не обшивка автобуса,наверняка потяжелее будут наркофюрер врядли сможет ими с трибуны трясти. Пусть кличка берут,заодно пусть и речь толкнет.
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +4
    Сегодня, 17:27
    Помним, помним. Только клоун будет другой.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:27
    ❝ Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН ❞ —

    — От ржавчины хоть почистите свой металлолом ...
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Сегодня, 17:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН ❞ —

      — От ржавчины хоть почистите свой металлолом ...
      Пусть сначала проверят нет ли там где клейма "Made in EU"...
      Мало ли какая техника на Львовщине была угроблена и выкинута.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 17:29
    В первый раз, что ли Украина везет металлолом в ООН.

    А кто такой ООН?

    Рубио: США плевать на мнение ООН, пока в Западном полушарии есть угрозы


    А не взять ли и нам этот принцип на "вооружение"
  10. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:30
    ООН?! laughing Это Шо за "колхоз" и Хто эту хрень всерьез принимают?
  11. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +2
    Сегодня, 17:32
    А в чём практический смысл этой демонстрации? Обломки там чего-то должны сильнее напугать европейцев, чем доступные ТТХ комплекса? Не понимаю what
    "Пробирка Пауэла"?
    1. Комментарий был удален.
  12. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 17:33
    А мне нравиться эта идея. Приправить обломками Сатаны. Очень вкусны салат получиться
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:38
    12 января в СБ ООН будет звёздный день товарища Ненбензя . bully drinks
  14. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 17:42
    Украина уже «пакует» фрагменты «Орешника» (то, что она ими называет), чтобы размахивать в зале ООН.

    А смысл? После порошенковского дырявого куска жёлтого железа... Трюк с пробиркой надеются повторить?
  15. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 17:43
    Может им доставить прям в ООН? И не фрагмент! Там потом сами раскопают soldier
  16. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 17:43
    Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН
    А что, в ООН есть эксперты по "Орешнику"??? По Малазийскому Боингу сбитому Украиной, почему то экспертов не нашлось, хотя обломков было предостаточно.
  17. Биги Звание
    Биги
    0
    Сегодня, 17:55
    Жахните еще раз по Валдаю, ВВ вам целый пришлет. Сможете в деталях разглядеть, если успеете
  18. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 17:55
    Orešnik je důležitá zbraň, ale obávám se, že hlupáky nic nezastaví v rozpoutání války, aby tím zakryly obrovské krize ve vlastních státech.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 17:56
      «Орешник» — важное оружие, но я боюсь, что ничто не остановит глупцов от начала войны с целью замять масштабные кризисы в собственных странах.
  19. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:59
    А оно вона что:
  20. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 18:09
    В ООН громко и публично. В ЦРУ - отдадут скрытно и втихаря. Но погоды это не сделает
  21. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 18:16
    К чему эта клоунада. В оон не представляют, как должен выглядеть металл при падении с высокой скоростью? Россия же не отрицает применение орешника, здесь нет необходимости трясти пробиркой с кокаином, выдавая его за бакоружие, как это делал пауэлл.
  22. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:17
    Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН

    Смысл? belay
    Пожаловаться как вам больно сделали?
    Если вдруг фрагментов не хватило, вы скажите, мы вам ещё вышлем, целый комплект. fellow yes
    Только главное укажите куда прислать.laughing
    1. drags33 Звание
      drags33
      -1
      Сегодня, 18:24
      !!!!!!! Поддерживаю двумя руками!
  23. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 18:22
    Им бы еще стрелянные гильзы от АК взять... )))))) Совсем плохи на голову стали...
  24. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -1
    Сегодня, 18:26
    Незабудте предьявить все обделанные памперсы. Иначе не убедительно будет.
  25. GEV67 Звание
    GEV67
    -1
    Сегодня, 18:28
    Есть доказательства...
  26. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:29
    Как же не братья любят понты. laughing Порошенко то паспортами махал, то автобус с пулевыми отверстиями разрезали. Всего и не упомнишь.
    Нашим надо фотографиями запастись. Аллеи Ангелов, Горловской Мадонны, пляжа в Зугресе, Курской и др. обл. где мирных кошмарили. И каждому члену делегаций на стол в открытом виде раскладывать. Принудительно в открытом! И журналистам передавать. Прям стенд сделать. Они же снимают.
    А еще не помешало бы заключение, что при таких скоростях Орешника таких запчастей, в ржавом виде не получится. am
  27. Карельский Звание
    Карельский
    +3
    Сегодня, 18:30
    Ну что сказать,в ООН можно для наглядности и пробирку показать,и проводок какой нибудь.Только вот разгон темы про орешник неспроста Видно ПГХ только для вида,а потеряли наверняка более ценное. А от того и мечются.А подача газа уже возобленна в львовской области.Так что цель была другая .
  28. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 18:36
    Что будет?
    Да ничего, судя по всему.
    Излишне перевозбудившихся в зал заседания не позовут, мартышкины ужимки скакуасов, мало кого волнуют...
  29. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:36
    По мне, чубатым пополам, чем их наши там долбят. Это ЕС и матрасников от Орешника потрясывает. Чем больше, тем лучше. После удара Орешника по Южмашу Путин сказал: у нас на выходе еще новые виды вооружений. Можно в Совбезе ООН и эти слова повторить!
  30. abacus66 Звание
    abacus66
    -1
    Сегодня, 18:39
    Цитата: Злoй
    в лигу сексуальных реформ сразу жалуйтесь

    Так они туда и обращаются...
  31. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 18:39
    Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН
    А во Всемирную лигу сексуальных реформ отвезти не хотят? wink
  32. bessonov932 Звание
    bessonov932
    -1
    Сегодня, 18:42
    В своём репертуаре! А вот полякам пора откапывать Качиньского. Нефиг традицию прерывать.
  33. dfg Звание
    dfg
    0
    Сегодня, 18:50
    Что это такое оон?? Надо уже относится к этим посиделкам спустя рукава , Небензя пусть там что-то говорит лишь бы говорить если все так делают он что хуже??