Украина собирается везти «фрагменты Орешника» в ООН
Совет безопасности ООН по просьбе Киева в понедельник, 12 января, соберется на экстренное заседание, посвященное недавнему удару ВС РФ БРСД «Орешник» по цели на территории Львовской области.
Просьбу Киева о созыве СБ ООН поддержали несколько государств-членов организации, включая Францию. Украинский МИД называет применение «Орешника» «серьезной и беспрецедентной угрозой безопасности всего континента» и крайне обеспокоен «рисками безопасности Европы». Украина уже «пакует» фрагменты «Орешника» (то, что она ими называет), чтобы размахивать в зале ООН.
Примечательно, что накануне украинские ресурсы пытались представить БРСД «Орешник» как неэффективное оружие, якобы не способное нанести значительный ущерб, а западная пресса, похоже, и вовсе предпочитает не вдаваться в подробности атаки и сообщает, что в результате удара российской БРСД якобы погибли четыре жителя Киева.
Между тем, информационное агентство Reuters считает, что удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Западной Украине является красноречивым сигналом Киеву и его западным «союзникам», недвусмысленно демонстрирующим, что Москву не устраивают условия заключения мира, на которых настаивают Украина и Европа, в частности, предполагающие размещение на территории бывшей УССР «миротворческих» контингентов стран НАТО. По мнению британского издания, на символический характер удара указывает то, что ракета не несла боеголовки. При этом британские аналитики отмечают, что «Орешник», благодаря своей высокой скорости и неуязвимости для систем ПВО, представляет неиллюзорную угрозу для всех европейских членов НАТО.
