ВС РФ освободили Марково и Веролюбовку на Славянском направлении

5 562 15
ВС РФ освободили Марково и Веролюбовку на Славянском направлении

По данным военных источников, подразделения «Добровольческого корпуса» освободили Веролюбовку и Марково на Славянском направлении. Большая часть соседней Миньковки также перешла под контроль российских войск.

Если смотреть не по отчетам, а по карте, становится ясно: речь идет о постепенном сжатии обороны ВСУ на подступах к крупному узлу – Славянску и Краматорску. Эти города для киевского командования давно стали не просто населенными пунктами, а символами удержания севера Донбасса и ключевыми логистическими точками всей группировки.




Веролюбовка и Марково – небольшие, но важные населенные пункты, через которые противник выстраивал линию прикрытия и перебрасывал резервы. Их потеря означает, что оборонительный «пояс» начинает трещать, а фронт – медленно, но уверенно двигается на запад.

Миньковка в этой конфигурации – удобный плацдарм. Контроль над большей частью поселка открывает российским подразделениям выход к следующим рубежам и позволяет давить уже не в лоб, а по флангам, перерезая дороги и полевые маршруты снабжения.

Каждый такой освобожденный поселок – это еще один метр дороги в сторону Славянско-Краматорской агломерации, где для ВСУ все только начинается.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:52
    ❝ Речь идёт о постепенном сжатии обороны ВСУ на подступах к крупному узлу – Славянску и Краматорску ❞ —

    — «Значит нам туда дорога» ...
    (Работайте, братья!)
    1. rocet Звание
      rocet
      +2
      Сегодня, 18:04
      эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать..
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:11
      ВС РФ освободили Марково и Веролюбовку на Славянском направлении

      Вам на месте виднее. Долбите их, как считаете нужным.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 18:42
        Цитата: Теренин
        ВС РФ освободили Марково и Веролюбовку на Славянском направлении

        Вам на месте виднее. Долбите их, как считаете нужным.

        да нормально идут, к Святогорску вернулись
    3. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Речь идёт о постепенном сжатии обороны ВСУ на подступах к крупному узлу – Славянску и Краматорску ❞ —

      — «Значит нам туда дорога» ...
      (Работайте, братья!)

      "Нам враньё п_е_н_до_с_ь_их кукловодов
      Не заменит никогда свободы"
  2. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 17:54
    Их потеря означает, что оборонительный «пояс» начинает трещать, а фронт – медленно, но уверенно двигается на запад.

    Очень хорошо, что автор пишет о наших успехах, но вот это вот "фронт начинает трещать" уже настолько в зубах завязло и, откровенно, раздражает, под конец 4-го года войны.
    А нашим воинам - удачи, возвращайтесь живыми! Мы тут в тылу можем только догадываться, через что вам там приходится проходить
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:16
    Очередная позитивная новость! Удачи нашим парням, берегите себя! drinks
  4. Sanya4544 Звание
    Sanya4544
    -1
    Сегодня, 18:44
    Только что посмотрел сводку от Подоляки. Он, конечно, не истина в последней инстанции, но во откровенном вранье вроде замечен не был. По его данным противник отбил Веролюбовку, Клиновое и Новодмитровку.
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Sanya4544
      от Подоляки. Он, конечно, не истина в последней инстанции

      в основном его слушаю, возможно не истина, о чём сам говорит, но на индивидуальный взгляд наиболее приближен к объективности
    2. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      0
      Сегодня, 19:04
      Подоляка сидит в Москве и на фронте его нет. Он Суджу в первый день украинского наступления "сдал", когда парни там почти неделю оборону держали и сорвали план блицкрига на Курчатов и Курск
    3. sergey822
      sergey822
      0
      Сегодня, 19:08
      а где вы его посмотрели? а то в телеге еще нет от него такого
      1. Sanya4544 Звание
        Sanya4544
        0
        Сегодня, 19:09
        Уже есть и в телеге и на рутубе.
  5. Sanya4544 Звание
    Sanya4544
    0
    Сегодня, 18:51
    На этой карте лучше видно.
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Сегодня, 19:01
      да лбс мотает... у них дофига наемников
  6. Sanya4544 Звание
    Sanya4544
    0
    Сегодня, 19:10
    Ладно, буду ждать инфы от МинОбороны) Спасибо неизвестному за минус))