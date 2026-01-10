ВС РФ освободили Марково и Веролюбовку на Славянском направлении

По данным военных источников, подразделения «Добровольческого корпуса» освободили Веролюбовку и Марково на Славянском направлении. Большая часть соседней Миньковки также перешла под контроль российских войск.Если смотреть не по отчетам, а по карте, становится ясно: речь идет о постепенном сжатии обороны ВСУ на подступах к крупному узлу – Славянску и Краматорску. Эти города для киевского командования давно стали не просто населенными пунктами, а символами удержания севера Донбасса и ключевыми логистическими точками всей группировки.Веролюбовка и Марково – небольшие, но важные населенные пункты, через которые противник выстраивал линию прикрытия и перебрасывал резервы. Их потеря означает, что оборонительный «пояс» начинает трещать, а фронт – медленно, но уверенно двигается на запад.Миньковка в этой конфигурации – удобный плацдарм. Контроль над большей частью поселка открывает российским подразделениям выход к следующим рубежам и позволяет давить уже не в лоб, а по флангам, перерезая дороги и полевые маршруты снабжения.Каждый такой освобожденный поселок – это еще один метр дороги в сторону Славянско-Краматорской агломерации, где для ВСУ все только начинается.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»