Последний «звонок» для Кремля: Венесуэла, Иран, далее везде... России срочно нужна «своя игра»

Многие аналитики, включая вашего покорного слугу, писали о том, что Трамп собирается уничтожить Иран, оставив Китай и Россию в одиночестве, чтобы потом раздельно добить и их. Как верно рассудила еще 4.01.2026 британская газета The Guardian – следующими целями президента США Дональда Трампа после военной операции в Венесуэле могут стать Иран и Дания.

Иран и Венесуэла имеют богатейшие запасы нефти. И это игра против нас. Иран – крайне важный союзник России, его потеря была бы для нас очень болезненной. Наша деятельность связана с военно-техническим сотрудничеством, поставкой ряда важных комплектующих. «Возвращение» Ирана под опеку США превращает Каспийское море в зону потенциальной угрозы. Выход иранской нефти и газа на мировой рынок приведет к вытеснению нашего сырья и падению цен, при этом иранский газ через турецкие газопроводы пойдет в Европу. Пропадет иранский рынок сбыта продукции нашего ВПК.



На самом деле Трамп решил нанести сокрушительные удары по России по сценариям войны Рейгана против СССР. Санкции против нашей торговли нефтью, а также взятие под контроль США нефтяных запасов Венесуэлы также призваны к вытеснению нас с нефтяных рынков по мере роста добычи Каракаса за счет инвестиций США. Еще в конце октября 2025 г. США ввели самые жесткие санкции против «Роснефти» и «Лукойла, включая их дочерние компании.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре 2025 года снизился на 5,77 % по сравнению с октябрем – до 6,86 млн баррелей в сутки (б/с), самого низкого уровня с февраля 2022 года. При этом доходы от экспорта сократились почти на 15 % – до $10,97 млрд.

Мировые цены на нефть пошли вниз: Brent, стоивший в январе 79 долларов за баррель, к декабрю упал до 62. Опасаясь вторичных западных санкций, Индия и Китай стали требовать скидки. Если в начале года разница стоимости Urals от Brent составляла около $2-3, то в декабре она достигла $20-25, т. е. торговалась с дисконтом в 30 %. За счет крепкого рубля – в декабре доллар в среднем стоил 79 рублей – создаются дополнительные проблемы для бюджета. Как следствие, если в 2024 г. нефтегазовые доходы бюджета составили 11,1311 трлн руб., что на 26,2 % больше, чем в 2023 г., то в 2025-м они могут составить 8,3-8,5 трлн рублей, сократившись на 25 % по сравнению с предыдущим годом.

И история с «российским» танкером Marinera тоже не на пустом месте. Недаром после захвата судна министр обороны США Питер Хэгсет заявил, что

блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира.

Намек: не только венесуэльской нефти, но, скорее всего, скоро и российской.

Как сообщает Axios (США), 7 января в Париже состоялась встреча спецпредставителя Президента Кирилла Дмитриева с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным издания, Дмитриеву был передан проект плана, согласованного с Украиной, т. е. с коррекцией условий от Зеленского и его европейских союзников. Как пишет источник, «придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ» на это предложение со стороны российского руководства.

Трамп «очень мил» по отношении к России. Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что проводить спецоперацию, аналогичную проведенную с Мадуро, по отношению к российскому руководству не потребуется. А вам не кажется это огромной наглостью?

Для нас «берегут» отлично отработанный сценарий СССР по развалу нашей экономики и раздуванию недовольства общества условиями «мира» на Украине. Тот же сценарий, применяемый сейчас для «оранжевой революции» в Иране.

На днях Трамп внес новый законопроект, предусматривающий санкции против стран, продолжающих покупать российскую нефть. Причина – неуступчивость Москвы по сделке с Украиной.

Украина идёт на уступки ради мира, тогда как Путин только болтает…

В свете этих событий иметь дело с Трампом в Арктике или заключить сделку по Украине может стать для Кремля и России самой крупной стратегической ошибкой со времен Перестройки.

Реальная доктрина Трампа – Make America Great Again, «сделаем Америку снова великой». Это банальный империализм, однополярность мира, непрерывное расширение – территориальное и экономическое. И первые планы о присоединении Канады и Гренландии, очевидно, говорят об этом, как и события в Каракасе и Иране. Контроль над Гренландией также нужен Трампу, чтобы контролировать Северный морской путь России и нашу Арктику, где также расположено около 13 % мировых запасов нефти и 30 % природного газа, половина из которых – на территории России.

Следующей целью должна стать Россия, которую пытаются непрерывно разрушить с 1985 г. Нас будут раскачивать изнутри на фоне невыгодных для России мирных условий по Украине, ухудшения экономической ситуации после запредельных санкций, или ласково «удавят в объятиях сотрудничества» с США, как это произошло сначала с СССР при Горбачеве, а потом с Россией при Ельцине. Выбор крайне широк.

В сложившихся условиях единственный возможный выход как для России, так и для Китая – кинуться в «объятия» друг друга, срочно формируя антиамериканскую коалицию, иначе о «многополярном мире» можно забыть. Сейчас Трамп показывает, что США – единственный гегемон на планете.

Для России нет других возможностей реально добиться целей СВО, кроме как добить ВСУ до конца, принудив к капитуляции на наших, а не на американских условиях. Нам надо перестать идти на поводу внешнего давления и срочно начать свою игру. Наш ядерный потенциал – мощнейший в мире, наша армия имеет значительный боевой опыт. Мы способны диктовать свои условия. Вопрос в политической воле и степени «нахрапистости». У Трампа ее не занимать. Достаточно вспомнить Карибский кризис, рассматривая его с позитивной точки зрения.

Уже в ближайшее время руководство России будет поставлено перед непростым выбором. Первый путь – продолжать уступать Западу, надеясь на его милость. Тупиковость этого пути показывают последние правки Зеленского и Европы к плану Трампа, санкции, события в Венесуэле и Иране. Второй путь – вспомнить, что мы еще империя, и послать всех лесом, отстаивая свои национальные интересы, так, как это делал СССР и Иосиф Сталин. Чтобы вместо Минска-3 была Ялта-2.

Если руководство России проявит слабость, страна может скатиться в социально-политический кризис, способный вызвать демонтаж либеральной системы. Новые задачи и новые вызовы будет решать другая, обновленная Россия.
    Мой адрес
    Сегодня, 04:32
    С 1885 года уступки Западу и ничего взамен. Вдумайтесь - сорок лет уступок...
      Uncle Lee
      Сегодня, 05:17
      вспомнить, что мы еще империя, и послать всех лесом, отстаивая свои национальные интересы, так, как это делал СССР и Иосиф Сталин.
      Очень хочется надеяться....
      путник 63
      Сегодня, 05:27
      Цитата: Мой адрес
      С 1885 года уступки Западу и ничего взамен. Вдумайтесь - сорок лет уступок...

      Разве? У меня почему то получилось 140 лет! Хотя намного больше!
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 04:43
    Если руководство России проявит слабость, страна может скатиться в социально-политический кризис, способный вызвать демонтаж либеральной системы. Новые задачи и новые вызовы будет решать другая, обновленная Россия.

    Впереди выборы президента 2030 года...точка в которой сольются судьба и будущее России.
    К выборам у нас будет полный набор происшествий инспирированых западными спецслужбами и внешним давлением стран ненавидящих Россию.
    Борьба предстоит не на жизнь, а на смерть.
      Wildcat
      Сегодня, 05:07
      laughing laughing laughing laughing laughing
      Единственная неизвестность 2030 - выпустят ли на выборы гражданку Собчак, чтобы она ещё раз своим юмором оживила сей процесс. Ведь даже лидеры думских партий туда не ходят...
      Stas157
      Сегодня, 05:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Впереди выборы президента 2030 года...точка в которой сольются судьба и будущее России.

      А что будет на выборах? У нас выбор появился?
      Schneeberg
      Сегодня, 05:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Впереди выборы президента 2030 года
      Я эти выборы могу предсказать даже сейчас, из 2026 года с вероятностью в 100% wink
        Тот же ЛЕХА
        Сегодня, 07:00
        Кто будет президентом России в 2030 году???
        Имя!!!
        Имя!!!
        Имяяяя??? smile
          dmi.pris1
          Сегодня, 07:12
          Тот,за кого Вы по традиции проголосуете.Что бы тут не писали yes А по факту статьи.Да верно замечено.Только закончить эту тягомотную СВО на нашиз условиях..
      путник 63
      Сегодня, 05:52
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Впереди выборы президента 2030 года...точка в которой сольются судьба и будущее России.

      Если я Вас правильно понял, то выборы президента США решат будущее России? А не пора ли самим заниматься своим будущим? И кстати занимаемся и весьма не плохо! Так, что "наш бронепоезд стоит на запасном пути"!
      Штрек
      Сегодня, 07:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА

      Впереди выборы президента 2030 года...точка в которой сольются судьба и будущее России.


      Не переживайте , всё уже слито ...
      Россия - это государство , которое отказалось от инструментов коллективного управления , в пользу ответственности первого лица , в несменяемости которого для существования вертикали никто не может сомневаться .
      ' Не будет Путина - не будет России'
      Путин стал олицетворением несменяемости и эффективности автократии ....
    yuliatreb
    Сегодня, 04:43
    Если так будет продолжаться и не отрастут яйца, мы все умрем, вот такая аналитика. Да если честно нет даже предпосылок к этому, не у кого.
      путник 63
      Сегодня, 06:01
      Цитата: yuliatreb
      Если так будет продолжаться и не отрастут яйца, мы все умрем, вот такая аналитика. Да если честно нет даже предпосылок к этому, не у кого.

      Вы хоть знаете, чем отличается пессимист,реалист и оптимист? Так, вот пессимист видит перед собой тёмный туннель! Оптимист видит перед собой тёмный туннель и свет в конце туннеля! Реалист же видит перед собой туннель и встречный поезд! А фаберже трясти не надо!
        Per se.
        Сегодня, 06:39
        Цитата: путник 63
        Вы хоть знаете, чем отличается пессимист,реалист и оптимист?
        Да, пессимист уныло говорит, что всё, хуже уже некуда, а оптимист радостно возражает, что хуже ещё есть куда. Реалист, скорее, как фаталист, принимает всё, как должное.
        Grencer81
        Сегодня, 06:56
        А машинист электропоезда видит в туннеле трёх неполноценных,которые лезут под поезд.😂😂😂
    Wildcat
    Сегодня, 05:02
    am
    Контроль над Гренландией также нужен Трампу, чтобы контролировать Северный морской путь России и нашу Арктику, где также расположено около 13 % мировых запасов нефти и 30 % природного газа, половина из которых – на территории России.
    "Аналитика, которую мы заслужили по грехам нашим" (с).
    Весь текст статьи обсуждать смысла нет, - все равно что с новостями по ТВ разговаривать.
    Только замечание по экономике.
    Возможно, при написании статьи следовало бы начать различать между "возможно есть природные ресурсы" и "есть природные ресурсы, разработка которых возможна технологически и выгодна экономически". Например: "При существующих ценах на нефть выполнить планы по бурению («Газпром» к концу 2025 года на шельфе Баренцева моря должен разведать 20 000 погонных км сейсморазведки 2D и 9000 км2 3D, пробурить 12 скважин) — становится нецелесообразным. Но и полностью свернуть разведку на шельфе «Газпром» пока не торопится. «Роснефть» бурит лишь совместно с зарубежными партнёрами.
    Так что ожидать начала добычи на шельфе раньше 2025 года смысла нет: при цене ниже 90 долларов за баррель это будет нерентабельно, своих технологий нет, а к западным путь закрыт."
    https://dprom.online/mtindustry/arkticheskie-proekty-zamorozil-ne-klimat-a-ekonomika-s-politikoj/
    Напомнить, сколько сейчас стоит нефть?
      Wildcat
      Сегодня, 05:16
      "Фактически арктическая добыча в прошлом (2015) году составила всего 800 000 тонн (Приразломное месторождение).
      ...
      Чтобы вести здесь добычу, потребуется более 500 судов обеспечения, не говоря уже о платформах, береговой инфраструктуре, опорных пунктах. Арктика потребует серьёзного развития судостроения ледового класса. ОАО КБ «Вымпел» выпускает суда для работы в сложных условиях. Это ледоколы мощностью 16 и 25 МВт и суда снабжения, и транспортно-буксирные суда, и ледокольные платформы на воздушной подушке.

      Арктика требует тщательной подготовки к возможным аварийным ситуациям, а это снова новейшие типы судов для ликвидации разливов. Своё слово в энергообеспечении при освоении арктического шельфа должна сказать атомная энергетика. Для того, чтобы взять заявленные объёмы нефти и газа, к 2030 году потребуется более 5 ГВт энергии."
      https://dprom.online/mtindustry/arkticheskie-proekty-zamorozil-ne-klimat-a-ekonomika-s-politikoj/
      путник 63
      Сегодня, 06:12
      Цитата: Wildcat
      Напомнить, сколько сейчас стоит нефть?

      Конечно напомните! А то у вас "начало добычи на шельфе раньше 2025г смысла нет" , а вас не смущает, что уже 2026г.?
        Wildcat
        Сегодня, 06:27
        Очень смущает.
        feel
        Но есть и положительный момент - чтобы не смущался, с определенного периода данных о добыче нефти с разбивкой по годам по той же Арктике и в частности Приразломной просто нет.
        recourse
        Скучно. Недавно даже "Войну и Мир" перечитал с тоски и бессонницы.
        Не смущаясь, читаю теперь вот такие статьи, как эта. Хотя такое интеллектуальное упражнение должно вызывать смущение или даже легкий стыд...
        feel
          путник 63
          Сегодня, 06:36
          Цитата: Wildcat
          Скучно. Недавно даже "Войну и Мир" перечитал с тоски и бессонницы.

          Попробуйте Достоевского! У меня он сонливость вызывал после одной страницы! А для жизни перечитайте "записки охотника" Тургенева, а ещё лучше почитайте Сабанеева! Уверяю вас ,что скучно не будет!
            Wildcat
            Сегодня, 06:40
            Слишком тяжело, особенно Достоевский.
            Мне что-нибудь приятное, как Стейнбек и Благостный Четверг/Квартал Тортильля-Флэт - о милых придурках, " колоритной компании друзей-пайсано (местных жителей), живущих в трущобах Монтерея в 1930-х, которые философски относятся к жизни, несмотря на свою бедность, мелкое воровство и пьянство, и объединены любовью к вину и дружбе".
            good drinks
            Не надо про "тварей дрожащих/право имеющих".
            crying
              путник 63
              Сегодня, 06:49
              Цитата: Wildcat
              Не надо про "тварей дрожащих/право имеющи

              Главное я понял, Вы не охотник и не натуралист, но сидя на диване далеко не уехать! Это же только в сказке можно было на печи ездить!
                Wildcat
                Сегодня, 06:56
                ...но сидя на диване далеко не уехать! Это же только в сказке можно было на печи ездить!
                Что вы!
                Для длительных перемещений есть не печи, а самолеты, часов по 13... Главное, книг побольше взять, повязку на глаза, немного помощи из дьюти фри, спортивные штаны и вуаля... только вот шашлык нельзя с собой брать (преотличный), линчуют от зависти, лучше уж как все - лапшу быструю...
                  путник 63
                  Сегодня, 07:06
                  Что вы говорите? Я вообще то одевал шлемофон. Хоть и не в самолёте, а в вертолёте, но знаете, помогало!
    Дырокол
    Сегодня, 05:41
    Автор уж сильно сгущает краски.
    Трамп собирается уничтожить Иран

    В этом вроде как должен быть заинтересован Израиль, но ни Донни, ни Бенни ничего не делают для этого. Казалось бы самое время нанести авиаудары по госструктурам Ирана которые сейчас лихорадит, дабы "помочь" толпе, но тишина. Поэтому вопрос, а хочет ли Израиль и США "уничтожить "Иран? Судя по всему нет ибо через неделю это уже будет бесполезно.
    взятие под контроль США нефтяных запасов Венесуэлы также призваны к вытеснению нас с нефтяных рынков по мере роста добычи Каракаса за счет инвестиций США

    Добыча Венесуэлы нефти мизерная и никак не влияет на мировой нефтяной рынок, а инвестировать в нефть Венесуэлы американские толстосумы не торопятся ибо нефть на минимуме по стоимости. Трамп их собирал на днях, но энтузиазмом нефтяники не пылали.
    Контроль над Гренландией также нужен Трампу, чтобы контролировать Северный морской путь России и нашу Арктику

    У автора проблемы с географией? Это каким же образом обладая Гренландией можно контролировать СМП? А Аляска для этого не подходит или Аляску оккупировали датчане?
    единственный возможный выход как для России, так и для Китая – кинуться в «объятия» друг друга

    Дык уже, обняли их ноги и целуем бянь се...
    Николай Малюгин
    Сегодня, 05:46
    Сейчас все построено на том,что Россия должна соблюдать правила рыночной экономики. А нам это не обязательно.Когда Делягин предлагает лишить недружественные страны интеллектуальной собственности,ему говорят,что это нарушение прав рыночной экономики.Буревестник надежней.Но ведь в той среде крутятся очень большие средства.Если у нас и есть кризис,то это кризис свежих идей.А западу это очень выгодно.
    Алексей 1970
    Сегодня, 06:15
    Уже в зубах навязло про "стальные тестикулы" и их отсутствие писать. Статья так, перливание из пустого в порожнее.
    FoBoss_VM
    Сегодня, 06:32
    Пока наши элиты это их элиты - никакого изменения к лучшему не будет. Пока такие люди как Шойгу , Герасимов , Набиуллина , Греф, Миллер , Сечин, Силуанов , Мантуров будут на своих постах вместо места на нарах с кайлом руках изменией к лучшему не будет. Пятую колонну надо давить всерьез , а не ладошкой по попи . Ну и давить англосаксов из же оружием : на чужой территории и чужими руками . Желающих много , главное помочь им и не бояться это делать . Иначе России не будет как государства
      Per se.
      Сегодня, 06:46
      Цитата: FoBoss_VM
      Пока наши элиты это их элиты - никакого изменения к лучшему не будет.
      Да, когда у нашей "элиты" всё на Западе и с Западом, а наши "хозяева жизни" с чужим гражданством доят и выжимают Россию, выводя активы за рубеж, вряд ли будут изменения к лучшему.
      Пока, "жадность фраера не погубит"...