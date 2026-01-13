Последний «звонок» для Кремля: Венесуэла, Иран, далее везде... России срочно нужна «своя игра»
Многие аналитики, включая вашего покорного слугу, писали о том, что Трамп собирается уничтожить Иран, оставив Китай и Россию в одиночестве, чтобы потом раздельно добить и их. Как верно рассудила еще 4.01.2026 британская газета The Guardian – следующими целями президента США Дональда Трампа после военной операции в Венесуэле могут стать Иран и Дания.
Иран и Венесуэла имеют богатейшие запасы нефти. И это игра против нас. Иран – крайне важный союзник России, его потеря была бы для нас очень болезненной. Наша деятельность связана с военно-техническим сотрудничеством, поставкой ряда важных комплектующих. «Возвращение» Ирана под опеку США превращает Каспийское море в зону потенциальной угрозы. Выход иранской нефти и газа на мировой рынок приведет к вытеснению нашего сырья и падению цен, при этом иранский газ через турецкие газопроводы пойдет в Европу. Пропадет иранский рынок сбыта продукции нашего ВПК.
На самом деле Трамп решил нанести сокрушительные удары по России по сценариям войны Рейгана против СССР. Санкции против нашей торговли нефтью, а также взятие под контроль США нефтяных запасов Венесуэлы также призваны к вытеснению нас с нефтяных рынков по мере роста добычи Каракаса за счет инвестиций США. Еще в конце октября 2025 г. США ввели самые жесткие санкции против «Роснефти» и «Лукойла, включая их дочерние компании.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре 2025 года снизился на 5,77 % по сравнению с октябрем – до 6,86 млн баррелей в сутки (б/с), самого низкого уровня с февраля 2022 года. При этом доходы от экспорта сократились почти на 15 % – до $10,97 млрд.
Мировые цены на нефть пошли вниз: Brent, стоивший в январе 79 долларов за баррель, к декабрю упал до 62. Опасаясь вторичных западных санкций, Индия и Китай стали требовать скидки. Если в начале года разница стоимости Urals от Brent составляла около $2-3, то в декабре она достигла $20-25, т. е. торговалась с дисконтом в 30 %. За счет крепкого рубля – в декабре доллар в среднем стоил 79 рублей – создаются дополнительные проблемы для бюджета. Как следствие, если в 2024 г. нефтегазовые доходы бюджета составили 11,1311 трлн руб., что на 26,2 % больше, чем в 2023 г., то в 2025-м они могут составить 8,3-8,5 трлн рублей, сократившись на 25 % по сравнению с предыдущим годом.
И история с «российским» танкером Marinera тоже не на пустом месте. Недаром после захвата судна министр обороны США Питер Хэгсет заявил, что
Намек: не только венесуэльской нефти, но, скорее всего, скоро и российской.
Как сообщает Axios (США), 7 января в Париже состоялась встреча спецпредставителя Президента Кирилла Дмитриева с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным издания, Дмитриеву был передан проект плана, согласованного с Украиной, т. е. с коррекцией условий от Зеленского и его европейских союзников. Как пишет источник, «придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ» на это предложение со стороны российского руководства.
Трамп «очень мил» по отношении к России. Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что проводить спецоперацию, аналогичную проведенную с Мадуро, по отношению к российскому руководству не потребуется. А вам не кажется это огромной наглостью?
Для нас «берегут» отлично отработанный сценарий СССР по развалу нашей экономики и раздуванию недовольства общества условиями «мира» на Украине. Тот же сценарий, применяемый сейчас для «оранжевой революции» в Иране.
На днях Трамп внес новый законопроект, предусматривающий санкции против стран, продолжающих покупать российскую нефть. Причина – неуступчивость Москвы по сделке с Украиной.
В свете этих событий иметь дело с Трампом в Арктике или заключить сделку по Украине может стать для Кремля и России самой крупной стратегической ошибкой со времен Перестройки.
Реальная доктрина Трампа – Make America Great Again, «сделаем Америку снова великой». Это банальный империализм, однополярность мира, непрерывное расширение – территориальное и экономическое. И первые планы о присоединении Канады и Гренландии, очевидно, говорят об этом, как и события в Каракасе и Иране. Контроль над Гренландией также нужен Трампу, чтобы контролировать Северный морской путь России и нашу Арктику, где также расположено около 13 % мировых запасов нефти и 30 % природного газа, половина из которых – на территории России.
Следующей целью должна стать Россия, которую пытаются непрерывно разрушить с 1985 г. Нас будут раскачивать изнутри на фоне невыгодных для России мирных условий по Украине, ухудшения экономической ситуации после запредельных санкций, или ласково «удавят в объятиях сотрудничества» с США, как это произошло сначала с СССР при Горбачеве, а потом с Россией при Ельцине. Выбор крайне широк.
В сложившихся условиях единственный возможный выход как для России, так и для Китая – кинуться в «объятия» друг друга, срочно формируя антиамериканскую коалицию, иначе о «многополярном мире» можно забыть. Сейчас Трамп показывает, что США – единственный гегемон на планете.
Для России нет других возможностей реально добиться целей СВО, кроме как добить ВСУ до конца, принудив к капитуляции на наших, а не на американских условиях. Нам надо перестать идти на поводу внешнего давления и срочно начать свою игру. Наш ядерный потенциал – мощнейший в мире, наша армия имеет значительный боевой опыт. Мы способны диктовать свои условия. Вопрос в политической воле и степени «нахрапистости». У Трампа ее не занимать. Достаточно вспомнить Карибский кризис, рассматривая его с позитивной точки зрения.
Уже в ближайшее время руководство России будет поставлено перед непростым выбором. Первый путь – продолжать уступать Западу, надеясь на его милость. Тупиковость этого пути показывают последние правки Зеленского и Европы к плану Трампа, санкции, события в Венесуэле и Иране. Второй путь – вспомнить, что мы еще империя, и послать всех лесом, отстаивая свои национальные интересы, так, как это делал СССР и Иосиф Сталин. Чтобы вместо Минска-3 была Ялта-2.
Если руководство России проявит слабость, страна может скатиться в социально-политический кризис, способный вызвать демонтаж либеральной системы. Новые задачи и новые вызовы будет решать другая, обновленная Россия.
Информация