В парламенте Франции вынесут на голосование вопрос возможного выхода из НАТО

Вице-председатель нижней палаты французского парламента (Национального собрания) Клеманс Гетте предложила провести голосование по вопросу возможного выхода страны из НАТО. По мнению французского политика, вопрос участия Франции в альянсе стал особенно острым на фоне действий президента США Трампа.

В частности, Гетте считает неприемлемым похищение американскими военными президента Венесуэлы, поддержку администрацией Трампа геноцида в Палестине, угрозы Вашингтона аннексировать Гренландию и другие агрессивные действия. Вице-председатель французского Нацсобрания подчеркивает, что сейчас более чем когда-либо встает вопрос об участии страны в военном союзе, возглавляемом и находящемся на службе США.



Между тем Трамп, в свою очередь, не исключает, что Вашингтону придется в конечном итоге сделать выбор между аннексией Гренландии и существованием НАТО. Американский президент считает, что стратегически важный для сдерживания влияния России и Китая в Арктике важнее участия в альянсе, который без США, по сути, станет бесполезным.

В свою очередь власти Дании, под чьей юрисдикцией в настоящее время находится Гренландия, предупредили Трампа, что военные действия США приведут к прекращению всего сотрудничества, включая взаимодействие в НАТО. Франция, Германия, Италия и ряд других европейских стран выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что военное решение США «гренландского вопроса» неизбежно подорвет основы трансатлантического партнерства.
  1. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 18:58
    Где-то на островах радостно потёрли свои британские лапки. Это СКОЛЬКО бесхозных ресурсов перетечёт тогда к бритам!
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 18:59
    Это называется "делать ветер".
    Французы, во главе с их лидером-недонаполеоном, до последнего будут цеплятся за НАТО.
  3. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 19:00
    И все-же иногда проскакивает мысль, Трампампам наш агент soldier
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 19:01
    ❝ Франция, Германия, Италия и ряд других европейских стран выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что военное решение США «гренландского вопроса» неизбежно подорвёт основы трансатлантического партнёрства ❞ —

    — Решение будет не военным, решение будет коммерческим ...
  5. alexleony Звание
    alexleony
    0
    Сегодня, 19:04
    По итогу получится, что начало СВО было началом развала НАТО.Если это произойдет на самом деле, то что будет с прибалтийскими шавками, так усердно лаявшими в сторону России по любому поводу?
  6. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 19:05
    Ну, если Франция и ряд других европейских государств выйдут из НАТО и образуют новый альянс сил безопасности в Европе - особенно ничего нового не произойдет кроме того, что США потеряет тактическую площадку для переброски своего контингента на Европейскую часть территории континента. И да - круг потенциальных заказчиков и покупателей американского вооружения существенно сократится, но для этого необходимо наладить диалог с соседями и достичь неких договоренностей, до которых, учитывая последние 15 лет, будет ой как далеко... Так, что эта "акция", в существующем виде, либо просто очередной пиар или хайп от лягушатников, либо просто фейк, не стоящий внимания. Такой шаг делают, когда как минимум, есть договоренности со "страшной и ужасной" для ЕС Россией.. но.. чего нет - того нет.