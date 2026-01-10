В парламенте Франции вынесут на голосование вопрос возможного выхода из НАТО
Вице-председатель нижней палаты французского парламента (Национального собрания) Клеманс Гетте предложила провести голосование по вопросу возможного выхода страны из НАТО. По мнению французского политика, вопрос участия Франции в альянсе стал особенно острым на фоне действий президента США Трампа.
В частности, Гетте считает неприемлемым похищение американскими военными президента Венесуэлы, поддержку администрацией Трампа геноцида в Палестине, угрозы Вашингтона аннексировать Гренландию и другие агрессивные действия. Вице-председатель французского Нацсобрания подчеркивает, что сейчас более чем когда-либо встает вопрос об участии страны в военном союзе, возглавляемом и находящемся на службе США.
Между тем Трамп, в свою очередь, не исключает, что Вашингтону придется в конечном итоге сделать выбор между аннексией Гренландии и существованием НАТО. Американский президент считает, что стратегически важный для сдерживания влияния России и Китая в Арктике важнее участия в альянсе, который без США, по сути, станет бесполезным.
В свою очередь власти Дании, под чьей юрисдикцией в настоящее время находится Гренландия, предупредили Трампа, что военные действия США приведут к прекращению всего сотрудничества, включая взаимодействие в НАТО. Франция, Германия, Италия и ряд других европейских стран выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что военное решение США «гренландского вопроса» неизбежно подорвет основы трансатлантического партнерства.
