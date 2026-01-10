Сын бывшего иранского шаха из США призвал протестующих к захвату власти

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви, давно обосновавшийся в американском Мэриленде, решил напомнить о себе громким и предельно прямым призывом. Из-за океана он обратился к иранским протестующим с предложением переходить от уличных акций к захвату и удержанию зданий администраций и правительственных учреждений. По сути – к открытому силовому сценарию и попытке переворота.

Параллельно Пехлеви вышел на Дональда Трампа. В эфире американских телеканалов он назвал свое обращение «срочным и неотложным призывом» и попросил президента США быть готовым вмешаться. Поводом он назвал отключение интернета и международной связи в Иране, которое, по его версии, якобы используется властями для подавления протестов.



Картина, которую рисует так называемый наследный принц, выглядит максимально драматично: улицы Тегерана, заваленные обломками, костры, лозунги, «миллионы храбрых иранцев», выходящих против режима. При этом государственные СМИ Ирана утверждают, что за беспорядками стоят «агенты террористических структур» и иностранные спецслужбы, в том числе израильские.

История тут, впрочем, куда глубже текущих событий. Пехлеви – это политический символ эпохи до 1979 года, когда Иран был прозападной монархией и ключевым союзником США на Ближнем Востоке. Его отец правил страной сорок лет, пока не был сметен исламской революцией. С тех пор фамилия Пехлеви для Тегерана – не просто оппозиция, а напоминание о времени, которое там считают колониальной зависимостью.
  1. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +13
    Сегодня, 19:36
    Зато при Пехлеви женщины КАК одевались, КАК одевались ( любимая зацепка-оправдание некоторых местных комментаторов, "сочувствующих" многострадальному иранскому народу )!

    :)

    На фото ниже - современная "угнетённая" персиянка.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 19:57
      Жалко, что нельзя десять плюсов поставит персиянке!
      И автопрому на втором плане!!
      Там же все отечественное!!!
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +3
        Сегодня, 20:27
        Получается, это сынок того самого шаха, который в 1953-ем при поддержке ЦРУ и МИ-6 свёрг демократически выбранную власть в Иране. За помощь подарил всю нефть страны американцам и англичанам.
        Создал одну из самых жестоких служб борьбы с оппозицией, которая могла хватать и пытать любого. В полном копировании гестапо.
        В 1963-ем расстрелял на улицах 15 тысяч протестующих гражданских. При полном одобрении США и Лондона.
        А когда в 1979-ом обезумевшего старика всё же свёргли, революционеры не казнили его с семьёй, а гуманно предложили свалить из страны.
        И вот этот сынок такого монстра, выживший лишь благодаря гуманности, что-то заикаится о "жестоком режиме" ?
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Сегодня, 20:35
          Цитата: Shurik70
          Это сынок того самого шаха

          Я вообще-то про изображение девушки на фоне шоссе и автомобилей имел в виду.
        2. Alex013 Звание
          Alex013
          0
          Сегодня, 20:47
          Ну насчет 15 тыс расстрелянных это перебор. Как в случае 3 млн.+ узников Гулага со слов солженицына (с большой буквы рука писать не поднимается).
        3. knn54 Звание
          knn54
          0
          Сегодня, 21:21
          -это сынок того самого шаха...
          Сынок пошел дальше-призвал народ перейти на сторону Израиля.
      2. Alex013 Звание
        Alex013
        +1
        Сегодня, 20:35
        Ну совсем отечественный. На базе Пежо - Саманды
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 20:44
          Цитата: Alex013
          Ну совсем отечественный. На базе Пежо - Саманды

          Давай посмеюсь про Москвич. Пежо не самый плохой вариант.
          1. Alex013 Звание
            Alex013
            +1
            Сегодня, 20:44
            Да, 405 нормальный вариант был.
            1. михаилл Звание
              михаилл
              0
              Сегодня, 20:46
              Цитата: Alex013
              Да, 405 нормальный вариант был.

              Даже в РФ экспортировали.
    2. Алекс Старлей Звание
      Алекс Старлей
      +1
      Сегодня, 20:02
      Ну так то у них есть музыкальный канал- персиан мюзик, по типу нашего муз-тв, там спокойно в купальниках поют и ни че, аятолле возможно даже и нравится смотреть))
  2. KAV Звание
    KAV
    +3
    Сегодня, 19:37
    Вот и первый актер на сцене появился. Видимо, режиссеры ему пенделя дали.
  3. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    +6
    Сегодня, 19:39
    в пен- до-стане эти говорящие головы для любой страны уже заготовлены и ждут своей очереди
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 19:43
    Следующим шагом будет массовая рассылка пейджеров. С бомбежкой персов произошел облом, дальше другие технологии будут применяться. Все по классике.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 19:47
    Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви, давно обосновавшийся в американском Мэриленде, решил напомнить о себе громким и предельно прямым призывом. Из-за океана он обратился к иранским протестующим с предложением переходить от уличных акций к захвату и удержанию зданий администраций и правительственных учреждений. По сути – к открытому силовому сценарию и попытке переворота.

    Для кого захватывать ? Для себя, любимого? lol
    Если так надо, то как говорили древние "приди и возьми!" fellow
    1. ssergey1978 Звание
      ssergey1978
      0
      Сегодня, 20:02
      Приходить ему страшно: убить могут. Вот если с безопасного расстояния возглавить-тогда да.
  6. Юра Звание
    Юра
    +2
    Сегодня, 19:47
    Любить свою родину издалека очень удобно и легко, голова не болит от текущей крови, а при удачном раскладе и трон светит. Как хорошо будут люди жить при его предполагаемом правлении он всем подробно расскажет, но не расскажет будет ли это "потом". Он гражданин другой страны, а его интересы это в первую очередь интересы этой страны.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Юра
      Любить свою родину издалека очень удобно и легко, голова не болит от текущей кров
      главное ни за что не несешь ответсвенности
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 20:03
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Юра
        Любить свою родину издалека очень удобно и легко, голова не болит от текущей кров
        главное ни за что не несешь ответсвенности

        Именно поэтому Николая2 и не отпустили, и не приняли.
    2. ssergey1978 Звание
      ssergey1978
      +1
      Сегодня, 20:05
      Не кто ему власть не отдаст. За власт драться нужно, а не из за океана гундеть. Попытался напомнить о себе только и всего.
      1. Юра Звание
        Юра
        +1
        Сегодня, 20:25
        Цитата: ssergey1978
        Не кто ему власть не отдаст.
        Я тоже так думаю, но всегда есть эта "но".
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 20:22
      Цитата: Юра
      голова не болит от текущей крови

      Помнится Иосиф Виссарионович Льву Давидовичу наглядно показал, что голова таки болеть может.
      1. Юра Звание
        Юра
        0
        Сегодня, 20:27
        Цитата: ГолыйМужик
        Помнится Иосиф Виссарионович Льву Давидовичу наглядно показал, что голова таки болеть может.
        Ну так это же Иосиф Виссарионович, нахмуренные брови которого повергали в трепет весь мир.)))
  7. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Сегодня, 19:56
    Цитата: Denis_999
    Зато при Пехлеви женщины КАК одевались, КАК одевались ( любимая зацепка-оправдание некоторых местных комментаторов, "сочувствующих" многострадальному иранскому народу )!

    :)

    На фото ниже - современная "угнетённая" персиянка.

    А как они раздевались.... good
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 20:02
    Вопрос: почему Иран не ответил тем, кто на него напал и бомбил? Так чему тогда удивляться что кто то пытается отнять власть !
  9. михаил3 Звание
    михаил3
    +4
    Сегодня, 20:03
    Твоего папу, сынишка, скинуло ЦРУ. Судя по всему, ситуацией в Иране воспользовалось оно же. Дофига ты приобретешь своими призывами...
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 20:34
      Так ЦРУ с ним поди рядом сидит.
  10. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +4
    Сегодня, 20:12
    Пехлеви кстати СССР и англичане в 41-м на трон и посадили ...
  11. Radius Звание
    Radius
    +3
    Сегодня, 20:13
    А сами Пехлеви в Иране кто такие? Выходцы из Азербайджана, лишь волею обстоятельств и во время смуты прошедшие к власти )))
  12. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Сегодня, 20:18
    Там у семьи их карма. Сестра и брат покончили самоубийством свои жизни. В 2001 и 2011 годах .
  13. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 20:25
    Вся гниль в штатах сидит и воняет.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 20:31
      Цитата: Ирек
      Вся гниль в штатах сидит и воняет.

      Не. Основная всё таки - в Англии...request
      1. Alex013 Звание
        Alex013
        0
        Сегодня, 20:38
        Согласен на все 100%. "Большая игра". Идет до сих пор.
  14. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 21:21
    А, что остаётся делать сыну свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви? Главное, что сие безопасно...
  15. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 21:21
    Параллельно Пехлеви вышел на Дональда Трампа. В эфире американских телеканалов он назвал свое обращение «срочным и неотложным призывом» и попросил президента США быть готовым вмешаться.
    А сынку что не знает, что папку его американцы и свергли))