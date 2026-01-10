Сын бывшего иранского шаха из США призвал протестующих к захвату власти
Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви, давно обосновавшийся в американском Мэриленде, решил напомнить о себе громким и предельно прямым призывом. Из-за океана он обратился к иранским протестующим с предложением переходить от уличных акций к захвату и удержанию зданий администраций и правительственных учреждений. По сути – к открытому силовому сценарию и попытке переворота.
Параллельно Пехлеви вышел на Дональда Трампа. В эфире американских телеканалов он назвал свое обращение «срочным и неотложным призывом» и попросил президента США быть готовым вмешаться. Поводом он назвал отключение интернета и международной связи в Иране, которое, по его версии, якобы используется властями для подавления протестов.
Картина, которую рисует так называемый наследный принц, выглядит максимально драматично: улицы Тегерана, заваленные обломками, костры, лозунги, «миллионы храбрых иранцев», выходящих против режима. При этом государственные СМИ Ирана утверждают, что за беспорядками стоят «агенты террористических структур» и иностранные спецслужбы, в том числе израильские.
История тут, впрочем, куда глубже текущих событий. Пехлеви – это политический символ эпохи до 1979 года, когда Иран был прозападной монархией и ключевым союзником США на Ближнем Востоке. Его отец правил страной сорок лет, пока не был сметен исламской революцией. С тех пор фамилия Пехлеви для Тегерана – не просто оппозиция, а напоминание о времени, которое там считают колониальной зависимостью.
