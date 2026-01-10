Вопросы радиуса: МАГАТЭ заявляет о консультациях с Киевом и Москвой по ЗАЭС

В Международном агентстве по ядерной энергии заявили о том, что начали консультации с Киевом и Москвой по поводу ситуации на Запорожской АЭС.

Суть консультаций сводится, как утверждают в самом агентстве, к последующему объявлению перемирия в районе расположения Запорожской АЭС «для ремонта резервной линии, ранее получившей значительные повреждения».

Рафаэль Гросси:

Мы хотим выйти на договорённости с Украиной и Россией о перемирии в районе расположения ЗАЭС. Там ранее была повреждена последняя резервная ЛЭП на 330 кВ, что привело к отключению. Отключение зафиксировано 2 января.

На данный момент, как сообщают в МАГАТЭ, питание Запорожской АЭС зависит от единственной остающейся в функциональном состоянии линии 750 кВ. Если будет повреждена и она, ситуация с ядерной безопасностью значительно ухудшится.



Один из вопросов состоит в том, значит ли это, что перемирие может быть объявлено только на время ремонта ЛЭП?

А главный вопрос упирается в понятие «район ЗАЭС». Украинская сторона настаивает на том, что таким районом является 50-км зона вокруг станции. Соответственно, в эту зону попадает и город Запорожье, к которому с юга подходят российские войска. Если перемирие будет объявляться в рамках окружности такого радиуса, то и боевые действия к югу от Запорожья придётся сворачивать. Поэтому крайне важно то, до каких значений нашей переговорной группе удастся снизить этот радиус.
  1. К_4 Звание
    К_4
    +9
    Сегодня, 19:23
    Какие нафиг переговоры. Это же будет зона отдыха , накопления сил и вооружений у укров. Даже и соглашаться нефиг.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: К_4
      Какие нафиг переговоры. Это же будет зона отдыха , накопления сил и вооружений у укров.

      При этом радиации не боятся. Рептилоиды, однозначно.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 19:26
    А кто ж повредил ЛЭП на 330 кВ? Не мытьём, так катаньем добиваются какого нибудь "перемирия". Фиг вам negative
  3. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +4
    Сегодня, 19:27
    Когда нужны их глаза, их мониторинг - их нет, либо смотрят в другую сторону. Когда нужно дать украм передышку на фронте - они тут как тут. Второе ОБСЕ.

    Никаких там "перемирий", не будьте лохами в очередной раз за счёт своих солдат!
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 19:27
    Рафаэль Гросси: Мы хотим выйти на договорённости с Украиной и Россией о перемирии в районе расположения ЗАЭС. Там ранее была повреждена последняя резервная ЛЭП ❞ —

    — «И кто это сделал?» © ...
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 19:30
    Бандеровцы уже неоднократно и ЛЭП-750 и ЛЭП-330 повреждали. Всем понятно, что делают они это специально. Кроме этого болвана Гросси. Когда он официально объявит, кто повреждает ЛЭП, тогда и дело сдвинется с мёртвой точки. А так какая разница? Отремонтируют и снова разрушат. "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки" - (с).
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:39
    Украинская сторона настаивает на том, что таким районом является 50-км зона вокруг станции

    А чего так? laughing ограничится территорией ЗАЭС не? + то, что входит в комплекс, поддерживающий его работу? Просто по логике.
    Не братья опять в щель прошмвыгнуть хотят.. laughing
    Опять Гросси появился. Как из табакерки. Миротворец фигов.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:45
    Цитата: Eugen 62
    Всем понятно, что делают они это специально. Кроме этого болвана Гросси

    Да все ему понятно. С ним не дипломатические речи вести надо, а через губу разговаривать, предоставляя каждый раз распечатки, где и чего он не видит и в какой момент он приезжает. А чего? Гросси приходят и уходят, а АЭСы стояли и стоять будут. На нём мир клином что ли сошёлся?
  8. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 19:50
    Умеют бандеровцы всякие условия выдумывать.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 19:52
    А зачем мы вообще слушаем МАГАТЭ и платим взносы? Мутная организация, как и все МВФ, ООН и прочие подсвинки. Надо свои гринпиписы создавать. Грет тумбергов найдем. Страна богата на такие таланты.
  10. MaikCG Звание
    MaikCG
    +6
    Сегодня, 19:56
    Гросси надо примотать скотчем к опоре той ЛЭП и пусть на своей шкуре познает что, кто и как.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 20:22
    Цитата: MaikCG
    Гросси надо примотать скотчем к опоре той ЛЭП и пусть на своей шкуре познает что, кто и как.

    Мы ж не такие... Просто оставить в составе комиссии на ЗАЭСна время СВО.
    Палатку с буржуйкой ему поставить возле этой резервной линии wink
  12. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    0
    Сегодня, 21:23
    А кто-то из сведущих может мне объяснить , нахрена так важно держать работоспособной эту линию на три четверти мегаватта? А реакторы заглушить не, не пробовали? Или после их глушения кому-то будет очень плохо? Или потом будет невозможно перезапустить реакторы?
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 21:39
      . А реакторы заглушить не, не пробовали?

      Они давно заглушены.