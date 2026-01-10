Вопросы радиуса: МАГАТЭ заявляет о консультациях с Киевом и Москвой по ЗАЭС

Мы хотим выйти на договорённости с Украиной и Россией о перемирии в районе расположения ЗАЭС. Там ранее была повреждена последняя резервная ЛЭП на 330 кВ, что привело к отключению. Отключение зафиксировано 2 января.

В Международном агентстве по ядерной энергии заявили о том, что начали консультации с Киевом и Москвой по поводу ситуации на Запорожской АЭС.Суть консультаций сводится, как утверждают в самом агентстве, к последующему объявлению перемирия в районе расположения Запорожской АЭС «для ремонта резервной линии, ранее получившей значительные повреждения».Рафаэль Гросси:На данный момент, как сообщают в МАГАТЭ, питание Запорожской АЭС зависит от единственной остающейся в функциональном состоянии линии 750 кВ. Если будет повреждена и она, ситуация с ядерной безопасностью значительно ухудшится.Один из вопросов состоит в том, значит ли это, что перемирие может быть объявлено только на время ремонта ЛЭП?А главный вопрос упирается в понятие «район ЗАЭС». Украинская сторона настаивает на том, что таким районом является 50-км зона вокруг станции. Соответственно, в эту зону попадает и город Запорожье, к которому с юга подходят российские войска. Если перемирие будет объявляться в рамках окружности такого радиуса, то и боевые действия к югу от Запорожья придётся сворачивать. Поэтому крайне важно то, до каких значений нашей переговорной группе удастся снизить этот радиус.