Если гренландцы против вхождения в США, Трамп их может объявить нелегалами

1 518 14
Если гренландцы против вхождения в США, Трамп их может объявить нелегалами

Западная пресса пишет о том, что у Европы нет никакой работоспособной стратегии противостояния возможному переходу Гренландии под контроль США. Отмечается, что, несмотря на постоянные заявления самих гренландцев о нежелании становиться американцами, у Вашингтона есть аргумент в виде подкупа. При учёте того, что население Гренландии по своей численности не дотягивает и до 60 тысяч человек, для Трампа не будет особой проблемой их переубедить, назначив щедрое вознаграждение. Как пишут в Европе: «Купили Аляску, купят и Гренландию».

Но пока и Гренландия, и её метрополия Дания, против.



Поэтому рассматриваются и иные варианты. Состоять один из них может в банальном объявлении Трампом Гренландии американской территорией, а всех несогласных – как «нелегалов» - по тюрьмам. Уже отправил не менее 120 тысяч нелегалов, что называется, куда подальше, включая тюрьму CECOT в Сальвадоре. А население Гренландии – вдвое меньше… Мало того, вряд ли исключительно все гренландцы против планов Трампа сделать Гренландию американской территорией с выдачей американских паспортов.

Для «переубеждения» несогласных США могут использовать привычные для себя средства сначала в виде тех же денег, а если не помогут деньги – запугивание и силовой сценарий.

Силовое «переубеждение» вполне реально, особенно если учесть, что у войск США есть легитимность пребывания на гренландской территории. Так, у них есть действующая база Космического командования Питуффик.



Это бывшая авиабаза Туле, располагающаяся неподалёку от одноимённого населённого пункта. База является ключевым элементом ПРО США в Арктике. Там размещено оборудование для отслеживания пусков баллистических ракет, а также системы мониторинга околоземного пространства. Изначально база рассчитана на размещение до 250 американских военнослужащих. Но «в особых ситуациях», как это прописано внутринатовским договором, это число может быть увеличено. А чем переход Гренландии под контроль США для Вашингтона не «особая ситуация»?

Звучит как хохма, но может получиться уникальный вариант, когда внутренние договоры в НАТО сыграют прямо против одной из стран НАТО, такие договоры подписавшей.

Американские войска просто увеличат своё присутствие и «освободят» местное население от «долгих лет датского монархического колониализма»… Ведь в самой Дании многие политики открыто поддерживали митинги в США, проходившие под лозунгом «Нет королям!» И пусть митинги те были исключительно антитрамповские, но самому Трампу это не важно. Если «нет королям», то «нет королям». И пусть корона датская. Выполнит пожелания по низвержению...

Соответственно, для Дании вариантов немного. Один из них - срочная денонсация всех договоров о военном присутствии США, в первую очередь - договоров по Гренландии. Но разве же у кого-то в Копенгагене сегодня есть воля, чтобы на это пойти и уж тем более пойти на выдворение американской базы с гренландской территории?
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 21:11
    Ах,какое мудрое решение! А ведь действительно- правильно.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 21:18
      Хочет, может, умеет, никого не боится.
      Идеальный лидер для страны.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 21:36
        Цитата: Aken
        Хочет, может, умеет, никого не боится.
        Идеальный лидер для страны.

        Да. Прям обзавидоваться можно...wassat
        Кстати, некий Адольф Г. тоже этим параметрам соответствовал. Пока его злые русские до самоубийства не довели...
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 21:38
          Ещё Черчилль мог. А вот Обамба до исторической личности недотягивал.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 21:39
        Цитата: Aken
        Хочет, может, умеет, никого не боится. Идеальный лидер для страны.

        А вот и нет, боится, ему недавно Меланья танцевать на публике запретила: smile
        ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая леди запрещает ему танцевать на сцене и исполнять пародии.
        "Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: "Все хотят моих танцев". "Дорогой, это не по-президентски", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 21:28
      Проще всего ввести войска для защиты острова от захвата Китаем или Россией.
      Главное на трибуне потрясти пробиркой, извиняюсь, бумагами.
  2. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 21:18
    Дональду Фредовичу глубоко "фиолетово", что думают и хотят гренландские аборигены.... Примет решение - и, заберёт, не смотря на все протесы и возмущения... Нынче, прав тот, у кого "круче" причинное место и много политической воли или, её полное отсутствие, по причине ненадобности... Как -то так....
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:31
      Раздадут деньги аборигенам и все с радостью развесят какие угодно флаги. Так как население Гренландии небольшое, денег понадобится меньше.
  3. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    0
    Сегодня, 21:23
    Чёйта координаты не бьются с картинкой...
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:28
    Трамп совсем зазнался. Если были на Аляске были договоренности, что западное полушарие принадлежит США, а восточное наше с китайцами, то Гренландия наша. Совесть надо иметь.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:29
    Пока прилюдии разыгрывается, когда до основных актов этой пьесы дойдёт... будем посмотреть.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 21:32
    Интересно, а оговорена ли в договоре о размещении американской базы площадь, ею занимаемая? Если границы базы документом не регламентированы, то можно смело объявить остров базой США под предлогом, понятное дело, противостояния нарастающей российско-китайской агрессии в Арктике. К тому же, как недавно заявил Джей Ди Вэнс, у Дании нет сил защитить Гренландию. Одна надёжа на крепкое плечо Трампа Максимуса. request smile
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:32
    Поэтому рассматриваются и иные варианты. Состоять один из них может в банальном объявлении Трампом Гренландии американской территорией, а всех несогласных – как «нелегалов» - по тюрьмам.

    Да-а-а? Не знаю, как кто, а я - с удовольствием посмотрю на сбычу этого варианта... wassat
  8. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 21:39
    Глупым европцам да и не только им стоило молится на СССР в своё время который получается хоть и косвенно но был истинным гарантом их безопасности сдерживая американских бесов.