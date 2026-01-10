Если гренландцы против вхождения в США, Трамп их может объявить нелегалами
Западная пресса пишет о том, что у Европы нет никакой работоспособной стратегии противостояния возможному переходу Гренландии под контроль США. Отмечается, что, несмотря на постоянные заявления самих гренландцев о нежелании становиться американцами, у Вашингтона есть аргумент в виде подкупа. При учёте того, что население Гренландии по своей численности не дотягивает и до 60 тысяч человек, для Трампа не будет особой проблемой их переубедить, назначив щедрое вознаграждение. Как пишут в Европе: «Купили Аляску, купят и Гренландию».
Но пока и Гренландия, и её метрополия Дания, против.
Поэтому рассматриваются и иные варианты. Состоять один из них может в банальном объявлении Трампом Гренландии американской территорией, а всех несогласных – как «нелегалов» - по тюрьмам. Уже отправил не менее 120 тысяч нелегалов, что называется, куда подальше, включая тюрьму CECOT в Сальвадоре. А население Гренландии – вдвое меньше… Мало того, вряд ли исключительно все гренландцы против планов Трампа сделать Гренландию американской территорией с выдачей американских паспортов.
Для «переубеждения» несогласных США могут использовать привычные для себя средства сначала в виде тех же денег, а если не помогут деньги – запугивание и силовой сценарий.
Силовое «переубеждение» вполне реально, особенно если учесть, что у войск США есть легитимность пребывания на гренландской территории. Так, у них есть действующая база Космического командования Питуффик.
Это бывшая авиабаза Туле, располагающаяся неподалёку от одноимённого населённого пункта. База является ключевым элементом ПРО США в Арктике. Там размещено оборудование для отслеживания пусков баллистических ракет, а также системы мониторинга околоземного пространства. Изначально база рассчитана на размещение до 250 американских военнослужащих. Но «в особых ситуациях», как это прописано внутринатовским договором, это число может быть увеличено. А чем переход Гренландии под контроль США для Вашингтона не «особая ситуация»?
Звучит как хохма, но может получиться уникальный вариант, когда внутренние договоры в НАТО сыграют прямо против одной из стран НАТО, такие договоры подписавшей.
Американские войска просто увеличат своё присутствие и «освободят» местное население от «долгих лет датского монархического колониализма»… Ведь в самой Дании многие политики открыто поддерживали митинги в США, проходившие под лозунгом «Нет королям!» И пусть митинги те были исключительно антитрамповские, но самому Трампу это не важно. Если «нет королям», то «нет королям». И пусть корона датская. Выполнит пожелания по низвержению...
Соответственно, для Дании вариантов немного. Один из них - срочная денонсация всех договоров о военном присутствии США, в первую очередь - договоров по Гренландии. Но разве же у кого-то в Копенгагене сегодня есть воля, чтобы на это пойти и уж тем более пойти на выдворение американской базы с гренландской территории?
