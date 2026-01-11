Удары нанесены по целям в районе Маяков, Эсхара, а также в Харькове
В течение ночи российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по контролируемым противником объектам в ряде областей. Наибольшее число прилётов зафиксировано в Харькове и Харьковской области. Оттуда противник накануне осуществлял массированную атаку Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении установками ПВО и подавлении средствами радиоэлектронной борьбы 17-ти летательных аппаратов. В результате атак пострадали четверо воронежцев.
Глава региона:
Повреждения получили 7 многоэтажек, включая одну строящуюся.
В ходе российского удара выведен из строя объект энергетики, расположенный в пгт Эсхар, что к юго-востоку от Харькова. Серия ударов нанесена по целям непосредственно в Харькове. «Герани» ударили по объектам материально-технического обеспечения ВСУ, а также по распределительным мощностям энергетического комплекса.
Прилёты в ночное время суток зафиксированы в Одесской области. Поражена наведённая противником переправа в районе села Маяки на Днестре.
Налёт «Гераней» осуществлён в отношении объектов в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Накануне «Укрэнерго» заявило о «возвращении к отключениям электричество по графикам», однако после новых прилётов – новый блэкаут на значительной части территории этих регионов.
Фиксировались прилёты и на оккупированной ВСУ части территории ДНР, включая промышленные объекты Краматорска.
