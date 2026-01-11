Удары нанесены по целям в районе Маяков, Эсхара, а также в Харькове

В течение ночи российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по контролируемым противником объектам в ряде областей. Наибольшее число прилётов зафиксировано в Харькове и Харьковской области. Оттуда противник накануне осуществлял массированную атаку Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении установками ПВО и подавлении средствами радиоэлектронной борьбы 17-ти летательных аппаратов. В результате атак пострадали четверо воронежцев.



Глава региона:

Пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — лёгкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы.

Повреждения получили 7 многоэтажек, включая одну строящуюся.

В ходе российского удара выведен из строя объект энергетики, расположенный в пгт Эсхар, что к юго-востоку от Харькова. Серия ударов нанесена по целям непосредственно в Харькове. «Герани» ударили по объектам материально-технического обеспечения ВСУ, а также по распределительным мощностям энергетического комплекса.

Прилёты в ночное время суток зафиксированы в Одесской области. Поражена наведённая противником переправа в районе села Маяки на Днестре.

Налёт «Гераней» осуществлён в отношении объектов в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Накануне «Укрэнерго» заявило о «возвращении к отключениям электричество по графикам», однако после новых прилётов – новый блэкаут на значительной части территории этих регионов.

Фиксировались прилёты и на оккупированной ВСУ части территории ДНР, включая промышленные объекты Краматорска.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +5
    Сегодня, 06:52
    Как были "братья" борзыми, так и остались. Только гасить эту территорию и гасить в прямом и переносном смысле.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Сегодня, 06:56
      Цитата: Теренин
      Только гасить эту территорию
      Лучше плеснуть ещё керосинчика, чтобы горело лучше! wink
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        -1
        Сегодня, 08:05
        Вы, батенкька, "поджигатель". Керосинчиком балуетесь в баньке, опыт имеете.
        Поджигателей в России и без вас хватает (ФСБ поджигателей постоянно отлавливает).
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:43
      Теренин
      Сегодня, 06:52
      Как были "братья" борзыми, так и остались. Только гасить эту территорию и гасить в прямом и переносном смысле.

      hi Выносить фашистско- нацистский режим куевской хунты жыдо наркофюрера, а исконно русские земли освобождать.
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 08:18
      "... гасить эту территорию и гасить в прямом и переносном смысле".
      На так называемой вами территории живут тоже простые люди. У богатых останется место, где будет и свет и тепло. Вы похоже злыдень тот ещё.
      Дело не в гашении (света и тепла) для простых людей, а в нанесении максимального ущерба военным производствам и поставкам.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:58
    Явно Дмитриев привёз из знатного города " Парижу" какой-то дикий план от США,ЕС и Украины.Эти бовованы можно считать как наши коментарии.Давайте ещё бабахнем Орешником - переведём его в расходный материал ,а не эсклюзив.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 07:10
      Цитата: tralflot1832
      Явно Дмитриев привёз из знатного города " Парижу" какой-то дикий план от США,ЕС и Украины.Эти бовованы можно считать как наши коментарии.Давайте ещё бабахнем Орешником - переведём его в расходный материал ,а не эсклюзив.

      На мой взгляд, Дмитриев выполняет роль игрока в поддавки. Мол, у нас дел полно, а эти фантазеры задолбали своими инициативным бредом, сгоняй Кирюха, перетри с ними о чем хочешь, они вроде тебя за своего принимают. winked
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 07:23
      tralflot1832
      Сегодня, 06:58
      Явно Дмитриев привёз из знатного города " Парижу" какой-то дикий план от США,ЕС и Украины.

      hi Считаю, здесь Кремль прогнулся: следовало ждать их посла в Москве и послать в русском стиле их посла далеко в эротическое путешествие с " Кемска волостью", что прозвучало только "Орешником", как предупреждение всем наглосаксам и гейропе.
      Пусть прислушиваются к Яше Кедми, который сказал - Бояться следует не того, что он ( ВВП ) показал, а то, что он ещё не показывает - ДАМ уже предупреждал о будущих сюрпризах для наших врагов. am
  3. Eug Звание
    Eug
    +3
    Сегодня, 06:59
    Объект энергетики на Эсхаре - Змиевская ГРЭС, по сообщениям СМИ давно уже "декоммунизированная".
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 07:13
      Цитата: Eug
      Объект энергетики на Эсхаре - Змиевская ГРЭС, по сообщениям СМИ давно уже "декоммунизированная".

      Действительно, зачем украм в лесных схронах продукция советских ГРЭС!? request
      Свечка и керосинка их народное достояние.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:14
      Цитата: Eug
      Объект энергетики на Эсхаре - Змиевская ГРЭС, по сообщениям СМИ давно уже "декоммунизированная".
      Они сами не понимали, что изобрели на свою голову, придумав термин "декоммунизация". Что там, на Украине, осталось после попытки Гитлера "европеизировать" Украину? Всё построено "клятыми коммуняками".
      И нечего бояться повторить - потом, без киевской хунты, второй раз заново отстроим. На Донбассе уже строим.

      На фотографии - "декоммунизированный" немцами Киев. Вот она какая, "декоммунизация"-то...
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:00
    после новых прилётов – новый блэкаут на значительной части территории этих регионов.

    Правильно!! Берегите электроэнергию и оплата ЖКХ станет значительно меньше!! tongue
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 07:16
      Цитата: Егоза
      после новых прилётов – новый блэкаут на значительной части территории этих регионов.

      Правильно!! Берегите электроэнергию и оплата ЖКХ станет значительно меньше!! tongue

      Это логика у нормальных людей, а в окраине ЖКХ могут и поднять. Например, на ремонт энергообьектов. yes
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 07:20
      Цитата: Егоза
      после новых прилётов – новый блэкаут на значительной части территории этих регионов.

      Правильно!! Берегите электроэнергию и оплата ЖКХ станет значительно меньше!! tongue
      А если разнести в пыль всё, что построено "клятыми коммуняками", то оплаты ЖКХ вовсе не будет. Ввиду отсутствия самого ЖКХ.
      Как я сказал выше, они сами не знали, чего хотели, когда "декоммунизацию" объявили. Как сказал М.Булгаков,
      Будьте осторожны со своими желаниями -они имеют свойство сбываться...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:30
    Цитата: Теренин
    На мой взгляд, Дмитриев выполняет роль игрока в поддавки

    Наверно наше отношение к мирному плану запада мы узнаем после " старого нового " года.Только один вопрос кто это озвучит -Ушаков ?Он мне не нравится - за каждым сказаным словом следит.Может Ненбензя сегодня в СБ ООН?
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 08:10
      Цитата: tralflot1832
      Может Ненбензя сегодня в СБ ООН?


      Завтра. Сегодня в ООН воскресение только-только началось. И скорее всего результаты узнаем только во вторник, 7 часов разницы таки.

      Ну, а нас "Фрэнсис" покинул. Пойду откапываться.

      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:19
        Извиняюсь спешу жить.А унас 13 января обещают конец света ,как раз мне с утра в 5 часов " красться" на смену ,спускаясь с гор .Будет весело.