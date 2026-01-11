Датская пресса на карте раскрыла военные базы Дании в Гренландии и упрекнула США
Британская пресса пишет о том, что Дональд Трамп отдал силовым структурам и спецслужбам США приказ о разработке детального плана вторжения в Гренландию. Как накануне сообщало «Военное обозрение», такой план может быть реализован, например, через расширение американского военного присутствия по договору об эксплуатации базы Космических сил США Питуффик. Этот договор в своё время подписывался американцами и датчанами в рамках НАТО. И если Гренландия будет против прямого подкупа, на который рассчитывает Трамп, то в дело могут вступить американские войска.
Британская Daily Mail утверждает, что военные уже приступили к разработке такого плана и вскоре он ляжет на стол президента Соединённых Штатов.
DM пишет, что часть американских политических элит выступает против присоединения Гренландии. Но для Трампа любые их аргументы вторичны. Он хочет войти в историю как президент, впервые за десятилетия увеличивший территорию страны. А основной интерес к Гренландии – это не просто интерес к территории, а заинтересованность в её природных богатствах и стратегическом положении в Арктике.
Если Гренландия станет частью США, Арктика навсегда перестанет быть безопасной и превратится в зону нескончаемых конфликтов и провокаций.
Что по этому поводу пишет датская пресса?
Из статьи Бернардо Менини для «Копенгаген Пост»:
Далее в том же издании:
Представлена карта с датским военным присутствием в Гренландии и на Фарерских островах. На ней несколько военных объектов. Это база в столице Гренландии Нууке, а также в районе населённых пунктов Кангерлуссуак (Кангердлуассук 65.40987495183627, -52.46672389925948), Грёнедаль (все на западном побережье), Местерсвиг (72.641569203621, -22.12741248587343), Данеборг (74.31663799842987, -20.134962091101283) и Станция Север (81.62800172577784, -16.356796391195807) – на восточном и северном соответственно.
Менини пишет, что американцы упрекают датчан в «недостаточной безопасности» Гренландии «от Китая и России», а сами, мол, уменьшили свои инвестиции в безопасность острова.
Воспринимается как руководство к действию для США – увеличат и «инвестиции» и военное присутствие…
