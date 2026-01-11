США на протяжении десятилетий сокращали инвестиции и дистанцировались от обеспечения безопасности Гренландии, и теперь их военное присутствие там самое слабое.

В то время как правительство США использует предполагаемое недостаточное инвестирование Дании в безопасность Гренландии в качестве «casus belli» для оправдания претензий на остров, на самом деле именно Соединенные Штаты больше всего сократили свое военное присутствие в Гренландии за последние десятилетия.