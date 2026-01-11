Датская пресса на карте раскрыла военные базы Дании в Гренландии и упрекнула США

Датская пресса на карте раскрыла военные базы Дании в Гренландии и упрекнула США

Британская пресса пишет о том, что Дональд Трамп отдал силовым структурам и спецслужбам США приказ о разработке детального плана вторжения в Гренландию. Как накануне сообщало «Военное обозрение», такой план может быть реализован, например, через расширение американского военного присутствия по договору об эксплуатации базы Космических сил США Питуффик. Этот договор в своё время подписывался американцами и датчанами в рамках НАТО. И если Гренландия будет против прямого подкупа, на который рассчитывает Трамп, то в дело могут вступить американские войска.

Британская Daily Mail утверждает, что военные уже приступили к разработке такого плана и вскоре он ляжет на стол президента Соединённых Штатов.



DM пишет, что часть американских политических элит выступает против присоединения Гренландии. Но для Трампа любые их аргументы вторичны. Он хочет войти в историю как президент, впервые за десятилетия увеличивший территорию страны. А основной интерес к Гренландии – это не просто интерес к территории, а заинтересованность в её природных богатствах и стратегическом положении в Арктике.

Если Гренландия станет частью США, Арктика навсегда перестанет быть безопасной и превратится в зону нескончаемых конфликтов и провокаций.

Что по этому поводу пишет датская пресса?

Из статьи Бернардо Менини для «Копенгаген Пост»:

США на протяжении десятилетий сокращали инвестиции и дистанцировались от обеспечения безопасности Гренландии, и теперь их военное присутствие там самое слабое.

Далее в том же издании:

В то время как правительство США использует предполагаемое недостаточное инвестирование Дании в безопасность Гренландии в качестве «casus belli» для оправдания претензий на остров, на самом деле именно Соединенные Штаты больше всего сократили свое военное присутствие в Гренландии за последние десятилетия.

Представлена карта с датским военным присутствием в Гренландии и на Фарерских островах. На ней несколько военных объектов. Это база в столице Гренландии Нууке, а также в районе населённых пунктов Кангерлуссуак (Кангердлуассук 65.40987495183627, -52.46672389925948), Грёнедаль (все на западном побережье), Местерсвиг (72.641569203621, -22.12741248587343), Данеборг (74.31663799842987, -20.134962091101283) и Станция Север (81.62800172577784, -16.356796391195807) – на восточном и северном соответственно.



Менини пишет, что американцы упрекают датчан в «недостаточной безопасности» Гренландии «от Китая и России», а сами, мол, уменьшили свои инвестиции в безопасность острова.

Воспринимается как руководство к действию для США – увеличат и «инвестиции» и военное присутствие…
  1. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:52
    [quote]Воспринимается как руководство к действию для США – увеличат и «инвестиции» и военное присутствие…[/quote][quote]
    Увеличить военное присутствие США всегда готовы. А вот инвестиции...сколько там Трамп пообещал каждому жителю Гренландии? Вот тут ошибка Надо было "верхушке" Гренландии пообещать "чуточку" больше, чем рядовому жителю. И сразу все были бы "ЗА" wassat
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 08:17
      Но для Трампа любые их аргументы вторичны. Он хочет войти в историю как президент, впервые за десятилетия увеличивший территорию страны.

      Имперский аппетит (амбиции) приходит во время... правления. winked
      А ваши писки, о какой-то значимости и суверенности, под колесами катка, только тешат самолюбие.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 07:56

    Менини пишет, что американцы упрекают датчан в «недостаточной безопасности» Гренландии «от Китая и России», а сами, мол, уменьшили свои инвестиции в безопасность острова.

    Воспринимается как руководство к действию для США – увеличат и «инвестиции» и военное присутствие…

    Стране кленового листа и Мексике приготовиться к увеличению инвестиций от матрасников и отжатию территорий.
    Западное полушарие уже провозгашено зоной интересов пингвинов.
    Аппетиты растут во время еды, скоро и Восточное полушарие объявят в духе продвижения доктрины Донро в планетарном масштабе с дальнейшим продвижением с Маском на Луну и Марс.
  3. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 07:57
    Даёшь Битву за Гренландию! Чтоб по настоящему, с АУГ, морскими боями с доблестным дацким флотом, ковровыми бомбёжками побережья, высадкой десанта, полосатыми флагами над айсбергами... laughing
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 08:09
    Даже если датчане НЕ сделают ни одного выстрела и, пардон, прокакают интервенцию на свою территорию, вполне можно сделать так, чтобы логистика на остров ( да и, вообще, по всему американскому побережью ) вошла янкам в копеечку. Кошмаря подводными дронами их суда, а на самолётах особо не навозишь. Остров, ясное дело, это НЕ вернёт, но подпортить нервов и кровушки звёздно-полосатым - это да.

    Даже если янки и смогут обнаружить какой-нибудь неразорвавшийся подводный дрон либо его обломки - там будет всё "стерильное"/безымянное! КОМУ мстить в итоге, НА КОГО кидаться потом?:)

    Дело лишь в МАЛОМ ( сознательно перехожу на капслок, подчёркивая, что тут речь как раз о многом, о большом ) - воле датчан, их характере, их способности к сопротивлению.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:10
    Попробуйте найти эту статью, что мы натворили в далёком 1985 г в районе Гренландии .И сейчас если надо натворим.Когда этот поход рассекретили?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:16
    Цитата: ZovSailor
    Стране кленового листа и Мексике приготовиться
    Мексика-то с не проблемами и латтносамт Трампу и на фиг не нужна, а вот Канаде и на самом деле надо приготовиться!
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 08:18
    Это фиаско, братан.

    Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо не сможет передать свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил норвежский Нобелевский комитет.



