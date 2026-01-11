«Соколиный глаз»: Пентагон подтвердил нанесение ударов по сирийской Пальмире
Пентагон подтверждает информацию о проведении совместной с вооружёнными силами Иордании военной операции в Сирии. В сводках американского военного ведомства говорится о том, что целью операции стали боевики ИГИЛ (*запрещённая в России террористическая группировка) в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.
Ведомство Хегсета подтверждает нанесение ударов по Пальмире, где, как заявлено, игиловцы* атаковали колонну американского военного патруля в конце прошлого года. Тогда двое американских военнослужащих и переводчик погибли, о чём сообщало «Военное обозрение».
Центральное командование США:
Целью наших атак были боевики ИГ* в Сирии. И эта операция является частью большой операции «Соколиный глаз» в ответ на атаку на наших военнослужащих в Пальмире.
Иорданские ВВС нанесли свои удары по востоку Сирии. Их целью, как утверждается, тоже стали боевики ИГИЛ*.
Почему боевики ИГИЛ* вновь активизировались именно в районе Пальмиры, которую, как известно, в своё время помогали освобождать от террористических группировок российские войска?
Дело в том, что этот город находится на пересечении важнейших для Сирии дорог. Одна из них соединяет Дамаск с Дейр-эз-Зором и ведёт к Эль-Хасеке и к границам Турции и Ирака. Другая соединяет сирийской побережье в районе Тартуса и Хомс с востоком САР - городом Абу-Кемаль. Соответственно, контроль над Пальмирой во многом позволяет контролировать эти маршруты.
