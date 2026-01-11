Канада ускоряет модернизацию своей армии, чтобы не стать 51-м штатом США

Американское издание Bloomberg пишет, что Канада опасается варианта американского военного интереса к ней после Венесуэлы и Гренландии.

Канадские власти и эксперты предполагают, что Вашингтон может применить «военное давление». Канадский специалист по глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон отметил, что любые попытки давления со стороны США должны быть для них крайне затратными. По его словам, Канада в силах это сделать.



Власти также обеспокоены политическими рисками. События в Венесуэле, где Трампу удалось установить контроль над нефтяными ресурсами, продемонстрировали его готовность к решительным действиям для укрепления своего влияния в регионе, подчёркивает агентство.

В связи с этим правительство Канады стремится ускорить модернизацию вооружённых сил, повышая зарплаты военнослужащим и закупая истребители и подводные лодки. Примечательно, что не пишут, у кого они всё это закупают. Разве не у США? Львиная доля вооружения армии и флота Канады - «мэйд ин Ю-Эс-Эй». Правда, в прошлом году на фоне заявлений Трампа о том, что Канада должна стать 51-м штатом США, Оттава в некотором роде пересмотрела свои военно-промышленные контакты с Вашингтоном. Например, начала рассматривать альтернативу программе F-35. Альтернативу эту канадцы увидели в шведском JAS-39 Gripen.

Пока же грозить Вашингтону из кабин F-35 - так себе идея для Канады.

В Оттаве при этом признают, что эти меры требуют времени и не дают немедленного результата.

Ещё одна уязвимость — экономика. Канада критически зависит от торговли с США, и угрозы отмены льгот в рамках соглашения USMCA или введения новых пошлин могут привести к серьёзным экономическим проблемам. Чтобы минимизировать риски, власти делают ставку на диверсификацию экспорта, включая расширение сотрудничества с Китаем. В свою очередь это раздражает Трампа.

Доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе утверждает, что чем больше Канада идёт на уступки ради сохранения торговых отношений и снижения давления со стороны США, тем выше риск постепенной утраты суверенитета. По его мнению, страна может оказаться в положении фактически подчинённого государства, даже если официально это не признаётся.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:29
    ❝ Канада опасается варианта американского военного интереса к ней после Венесуэлы и Гренландии ❞ —

    — В случае присоединения Гренландии к США, Канада будет рассматриваться как Гренландско-Аляскинская промежность ...
    1. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Сегодня, 09:10
      А какова при этом позиция короля всея Британии?
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 09:15
        ❝ А какова при этом позиция короля всея Британии? ❞ —
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 09:26
        Делать три раза "Ку!" и радоваться)))
  2. Jovanni Звание
    Jovanni
    +6
    Сегодня, 08:30
    Сейчас вот Гренландию присоединят, а там Канада станет просто внутренним штатом.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 09:01
      Канада уже давно штат США, возомнившая себя страной.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 09:17
        Не совсем так.Между этими "штатами" серьезные торговые терки..Впрочем-пускай тешаться.Может на другое времени не будет.Полезное для нас.
        1. Ингвар 72 Звание
          Ингвар 72
          +2
          Сегодня, 09:24
          Цитата: dmi.pris1
          Полезное для нас.

          Если использовать это время правильно, а не как всегда.
          А вообще мне почему то больше думается, что милитаризация западного мира с разными декларируемыми целями и и мнимым внутриблоковым противостоянием является операцией по отвлечению внимания. Самое главное на что сейчас нужно обратить внимание - Запад вооружается.
          1. Naum_2 Звание
            Naum_2
            0
            Сегодня, 11:27
            Мы интенсивно вооружаемся, и Запад тоже. Чему удивляться. Война с ВСУ послужила запалом к гонке вооружений и это безусловный факт (как бы нам не хотелось считать иначе).
    2. PavelT Звание
      PavelT
      0
      Сегодня, 09:43
      Ну да, ведь тогда Канада будет зажата с трех сторон только территорией США: с юга основные Штаты, с северо-запада Аляска, с северо-востока Гренландия.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 08:34
    канадцы всерьёз собрались воевать??? belay wassat
    им просто всё отключат сразу и все вооружения станут железками (ну кроме стрелковки).

    зы кстати а кто там воевать то будет - сбежавшие туда в своё время бандеровцы?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Nexcom
      кстати а кто там воевать то будет - сбежавшие туда в своё время бандеровцы?

      Да там уже новые выросли. И да, Трамп собрался депортировать "незаконных украинцев", так в Канаду их и отправит, дешевле будет, а уж они за него грудью встанут, особенно, если он пообещает им "кусочек" Канады для развития, обустройства и прочее.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 09:11
        Цитата: Егоза
        они за него грудью встанут, особенно, если он пообещает им "кусочек" Канады для развития, обустройства и прочее.
        У украинцев уже есть традиционный "кусочек" Канады - Саскачеван. Там уже 4-5 поколение украинцев растёт. Только официально около 15%. Причём, как правило, второе поколение считает себя не украинцами, а канадцами. То есть, 15% - это без учёта натурализовавшихся.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:24
          Всё верно, наши туда до того как катались в Саскатун по делам. Все были в шоке - украинцев там умотаться.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Nexcom
      канадцы всерьёз собрались воевать???

      Европа мечется в догадках - когда мы нападём на них? Разброс от 2 до 15 лет. И под эти визги нужно срочно вооружиться и вляпаться в войну самим - зайти на Украину.

      А Канада когда собралась сил накопить, чтобы противостоять США? Ускоренная программа, рассчитанная на 90 лет?

      И да, про потомков бандеровцев (и особенно, про вновь понабежавших), воюющих за независимость Канады против Америки - это "пять"... good
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 09:05
        а мы, такие сякие, всё обманываем их ожидания - ну не нападаем и хоть тресни! прокольщики мы, понимашь.... laughing

        зы канадцы не дёрнутся против амеров, а все их россказни про модернизацию армии - это для внутреннего плебса - схавают.

        зы2 спасибо за "пять" - я старался.... feel
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 09:13
          Цитата: Nexcom
          зы канадцы не дёрнутся против амеров, а все их россказни про модернизацию армии - это для внутреннего плебса - схавают.

          Странно, что все, включая США и канадского начальство, это понимают и только их плебс этому верит.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 09:16
            Ну жизнь у них скучная, у тамошнего плебса. А тут как М.Карни или кто там у них - как скажет про ситуацию, как предложит скинутся на армию Канады - плебс тут же себя почти что защитниками Ридной Канадщiны почует.... yes Принесут свои 5 канадских долларов в пункт сбора пожертвований на армию - и всё, уже патриот. laughing
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 11:29
      "канадцы всерьёз собрались воевать???"
      Канадцы серьёзно не хотят быть штатом США и в этом всё дело. Речь идет не о войне с США, а о обороне от США, а это не одно и то же.
      1. Комментарий был удален.
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 08:37
    Пока же грозить Вашингтону с брони танков Abrams и из кабин F-35 - так себе идея для Канады.


    ЗАЧЕМ танки в подбрюшье Арктики, в лесистой местности? У янков у самих многое из колёсной техники - швейцарско-канадского происхождения, те же LAV-25 и их производные! Кстати, танки у канадцев - немецкие "Леопард"-2.

    Ещё одна уязвимость — экономика. Канада критически зависит от торговли с США...


    А США, в свою очередь ( по крайней мере, пограничные районы, крупные городские агломерации ) - от канадской электроэнергии + много американцев работает в соседней Канаде ( рабочие места ).
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 08:42
    Скорее они платят дань гегемону чтоб он не назначил новых руководителей Канады. Он ведь аналогично еврайх заставил заметно увеличить траты. А тут просто отмаза другая. Потом по старой доброй традиции канадские военные отправятся воевать и умирать за интересы США
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:55
    В связи с этим правительство Канады стремится ускорить модернизацию вооружённых сил, повышая зарплаты военнослужащим и закупая истребители и подводные лодки.
    Таки собрались воевать с мерикатосами? laughing
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 09:37
      Цитата: a.s.zzz888
      Таки собрались воевать с мерикатосами?

      Нет. Они собрались покупать у п-сов вооружения. Причем весьма дорогостоящие ИА и ПЛ. Вынужденный шаг, чтобы быть "хорошей собачкой".
  7. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 09:02
    Смешно,канадцы даже в хоккее уступают американцам,куда уж им войне тягаться с ними.
  8. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 09:06
    Чингачгук откопал свой томагавк?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:12
      Скорее М.Карни прикупил бункер в Н.Зеландии и ему не страшно теперь.
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Grencer81
      Чингачгук откопал свой томагавк?

      Даже если это и так, то все, что он сможет этим томагавком сделать - это отрубить себе "большого змея".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:38
        ..ну тогда Чингачгук после отрубания себе "большого змея" (с) превратится в Чингачгукшу...
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:25
    Одно хорошо--Трамп растормашил всё западное болото...."газы" пошли....
    Что то Урсула притихла,да и "министр иностранных дел"Кая примолкла,видимо себе дороже против Трампа переть..а канадцам один совет--купите в складчину винтовку с оптикой....с хорошей оптикой.....
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 10:18
      а канадцам один совет--купите в складчину винтовку с оптикой....с хорошей оптикой.....

      Угу. Одну на всех. Застрелиться, если что. Без оптики сложно это сделать... wassat
  10. Saturn VII
    Saturn VII
    +3
    Сегодня, 09:27
    То что Канада даже Gripen вряд ли успеет закупить до того как у Трампа срок закончится, то это все фигня. Похоже кто-то в канаде просто решил бабосов под шумок поднять. Надо же провести инвентаризацию того что есть, разработать концепцию, определить вектор развития, прикинуть что еще нужно докупить... Сравнить цены и ТТХ того что есть на рынке, провести сравнительные эмуляции, подготовить договора о намерениях... И все это отнюдь не за бесплатно. Глядишь, так и срок трампа пройдет, и покупать ничего и не придется. Но денежки за все это будут уже в чьих то карманах.
  11. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 10:11
    А на юге с Мексикой зарубиться! Интересно, США выдержит войну на два фронта?
    А если Мексике будет помогать вся Латинская Америка а Канаде Европа? Этакая новая Антанта?
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:29
    Канада так или иначе станет частью США, это лишь вопрос времени. Она просто изначально была обречена на такую судьбу.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 11:51
      Пожалуй, да. А Украина и Белоруссия обречены стать частью России - разве нет? Во всяком случае, русскоязычная Украина до Приднестровья. Которая, собственно и была всегда Россией и не была даже Малороссией при царях.
  13. STRATEGOS Звание
    STRATEGOS
    0
    Сегодня, 10:46
    Санкции против США они разумеется вводить не будут.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:58
    Львиная доля вооружения армии и флота Канады - «мэйд ин Ю-Эс-Эй»
    Вот теперь пусть у нас закупаются оружием или у Китая. Или у КНДР wink
  15. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +1
    Сегодня, 11:13
    Не вижу больших проблем относительно вооружения Канады не от США. Имеются такие поставщики как Корея, Европейские страны (Германия, Швеция) + возраждающася в военном отношении Япония.
    Над вооружением Европы мы пока смеёмся (как раньше смеялись над Китаем), однако нельзя не опасаться милитаризации прежде всего Германии. Она резко увеливиает военный бюджет и сможет быстро наладить самые передовые военные производства, как это случилось в тридацатые годы прошлого века.
  16. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 11:17
    Цитата: Егоза
    особенно, если он пообещает им "кусочек" Канады для развития, обустройства и прочее.

    Одним уже пообещали :
    Наши солдаты после боя взяли в плен тяжелораненого всушника, добивать не стали, сохранили жизнь. В госпитале сделали 6 или 8 операций. Мать приехала в Донецк с территории Украины. Её спросили : Как же вы его отпустили? Какая мотивация? Она и говорит : "Обещали квартиру, землю и 6 батраков. Сказали,там одни россияне, а россиян можно брать".
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 11:32
      Это правда или очередной фейк?
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        0
        Сегодня, 11:43
        Где то в начале августа 2025 г. читал репортаж одного военблогера. Скопировал оттуда вот эту часть репортажа. Очень уж поразило переформатирование сознания людей, живших вместе в одной стране.
  17. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 12:28
    Формально Канада давно уже 51 штат США hi