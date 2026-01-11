Канада ускоряет модернизацию своей армии, чтобы не стать 51-м штатом США
Американское издание Bloomberg пишет, что Канада опасается варианта американского военного интереса к ней после Венесуэлы и Гренландии.
Канадские власти и эксперты предполагают, что Вашингтон может применить «военное давление». Канадский специалист по глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон отметил, что любые попытки давления со стороны США должны быть для них крайне затратными. По его словам, Канада в силах это сделать.
Власти также обеспокоены политическими рисками. События в Венесуэле, где Трампу удалось установить контроль над нефтяными ресурсами, продемонстрировали его готовность к решительным действиям для укрепления своего влияния в регионе, подчёркивает агентство.
В связи с этим правительство Канады стремится ускорить модернизацию вооружённых сил, повышая зарплаты военнослужащим и закупая истребители и подводные лодки. Примечательно, что не пишут, у кого они всё это закупают. Разве не у США? Львиная доля вооружения армии и флота Канады - «мэйд ин Ю-Эс-Эй». Правда, в прошлом году на фоне заявлений Трампа о том, что Канада должна стать 51-м штатом США, Оттава в некотором роде пересмотрела свои военно-промышленные контакты с Вашингтоном. Например, начала рассматривать альтернативу программе F-35. Альтернативу эту канадцы увидели в шведском JAS-39 Gripen.
Пока же грозить Вашингтону из кабин F-35 - так себе идея для Канады.
В Оттаве при этом признают, что эти меры требуют времени и не дают немедленного результата.
Ещё одна уязвимость — экономика. Канада критически зависит от торговли с США, и угрозы отмены льгот в рамках соглашения USMCA или введения новых пошлин могут привести к серьёзным экономическим проблемам. Чтобы минимизировать риски, власти делают ставку на диверсификацию экспорта, включая расширение сотрудничества с Китаем. В свою очередь это раздражает Трампа.
Доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе утверждает, что чем больше Канада идёт на уступки ради сохранения торговых отношений и снижения давления со стороны США, тем выше риск постепенной утраты суверенитета. По его мнению, страна может оказаться в положении фактически подчинённого государства, даже если официально это не признаётся.
