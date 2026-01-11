Китай после событий в Венесуэле опасается за активы в Перу, включая порт Чанкай

Китай после событий в Венесуэле опасается за активы в Перу, включая порт Чанкай

Гонконгское издание SCMP пишет о том, что в связи с откровенной экспансией США в Западном полушарии опасаться стоит целому ряду китайских инвестпроектов в Латинской Америке. В качестве примера приводится Перу, где Китай построил глубоководный порт Чанкай на побережье Тихого океана. Общие китайские инвестиции в порт составляют примерно 4 млрд долларов, и 60 процентами проекта владеет китайская CCS (China COSCO Shipping).

Обозреватель Као Цзясюань:

Проведённый 3 января рейд США на Венесуэлу высветил более широкие стратегические проблемы в Южной Америке, включая соперничество США и Китая в таких странах как Перу. Страна является ключевым центром экспорта минеральных ресурсов на азиатские рынки, но она пытается поддерживать баланс между Пекином и Вашингтоном.

Автор поднимает вопрос, касающийся того, удастся ли Пекину отстоять свои активы в Латинской Америке на фоне применения США откровенно грубой силы и возобновления политики свержения властей.

В SCMP говорится о том, что США теперь считают достаточным объявить о борьбе с наркоторговлей, чтобы брать под контроль всё, что находится в сфере их интересов. Перуанские ресурсы вряд ли станут в этом случае исключением.

Однако ряд китайских экспертов не видят в Перу вариантов продолжения венесуэльского сценария.

Цзян Шисюэ, директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета:

Вероятность превращения Перу во «вторую Венесуэлу» остается низкой. Лима не заняла жесткую антиамериканскую позицию и вряд ли это сделает.

Правда, китайский эксперт забывает, что Гренландия и Дания тоже не занимали жёсткую антиамериканскую позицию, но Трампу это не мешает отдавать приказ на разработку программы «военного решения гренландского вопроса».

Для справки: Перу входит в тройку главных производителей меди, цинка и серебра в мире, а также в 8-ку по добыче золота и молибдена. В Перу ведётся добыча редкоземельных металлов, включая рений. Как известно, Трамп ищет месторождения «редкозёмов» по всему миру, чтобы взять их под контроль. И вряд ли перуанские месторождения для Трампа вне этого перечня.
