Китай после событий в Венесуэле опасается за активы в Перу, включая порт Чанкай
Гонконгское издание SCMP пишет о том, что в связи с откровенной экспансией США в Западном полушарии опасаться стоит целому ряду китайских инвестпроектов в Латинской Америке. В качестве примера приводится Перу, где Китай построил глубоководный порт Чанкай на побережье Тихого океана. Общие китайские инвестиции в порт составляют примерно 4 млрд долларов, и 60 процентами проекта владеет китайская CCS (China COSCO Shipping).
Обозреватель Као Цзясюань:
Автор поднимает вопрос, касающийся того, удастся ли Пекину отстоять свои активы в Латинской Америке на фоне применения США откровенно грубой силы и возобновления политики свержения властей.
В SCMP говорится о том, что США теперь считают достаточным объявить о борьбе с наркоторговлей, чтобы брать под контроль всё, что находится в сфере их интересов. Перуанские ресурсы вряд ли станут в этом случае исключением.
Однако ряд китайских экспертов не видят в Перу вариантов продолжения венесуэльского сценария.
Цзян Шисюэ, директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета:
Правда, китайский эксперт забывает, что Гренландия и Дания тоже не занимали жёсткую антиамериканскую позицию, но Трампу это не мешает отдавать приказ на разработку программы «военного решения гренландского вопроса».
Для справки: Перу входит в тройку главных производителей меди, цинка и серебра в мире, а также в 8-ку по добыче золота и молибдена. В Перу ведётся добыча редкоземельных металлов, включая рений. Как известно, Трамп ищет месторождения «редкозёмов» по всему миру, чтобы взять их под контроль. И вряд ли перуанские месторождения для Трампа вне этого перечня.
Информация