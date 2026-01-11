Нобелевский комитет исключил передачу премии мира Трампу

Лишить лауреата Нобелевской премии мира награды невозможно. Ни в завещании Альфреда Нобеля, ни в уставе Нобелевского фонда не упоминается о такой возможности.

Нобелевская премия не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. После объявления решения оно остаётся в силе навсегда.

Нобелевская премия мира-2025 не досталась «остановившему» восемь военных конфликтов, как он сам неоднократно заявлял, президенту США Дональду Трампу. В октябре прошлого года лауреатом премии стала оппозиционный венесуэльский политик Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии». Трамп был номинирован на премию, но награду не получил.Хотя венесуэлка и объявила, что посвящает эту награду американскому лидеру, это очень расстроило Трампа, чего он не скрывал. Известный своим злопамятством глава Белого дома, после захвата президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, объявил, что не считает Мачадо достойной занять его место во главе латиноамериканского государства.После этого, очевидно, сильно рассчитывающая на этот пост Мачадо объявила 6 января этого года, что готова уступить престижную награду американскому президенту. Однако такой вариант не устроил Нобелевский комитет, который официально объявил, что процедура лишения премии уже получившего ее лауреата не предусмотрена уставом. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Норвежского комитета.Более того, в уставе Нобелевского фонда есть соответствующий параграф № 10, в котором однозначно прописано, что «решение органа, присваивающего премию, о присуждении премии не подлежит обжалованию».В заявлении отмечается, что Нобелевский комитет принципиально не комментирует высказывания и действия лауреатов премии мира после присуждения им этой награды. Полномочия комитета ограничиваются оценкой работы и усилий выдвинутых кандидатов до момента принятия решения о присуждении ежегодной премии.В опубликованном заявлении Нобелевского комитета лишь указано, что его члены только внимательно следят за дальнейшими действиями лауреатов, но не обладают правом давать им новые оценки.Мачадо совершила роковую для своей карьеры ошибку, которую исправить уже практически невозможно. В принципе, она могла отказаться от премии мира до ее получения, такая процедура предусмотрена уставом Нобелевского комитета. Так в 1906 году, в частности, поступил великий русский писатель Лев Толстой, отказавшийся от номинирования на премию по литературе.Правда, не факт, что в этом случае премия мира была бы присуждена Трампу. Но для Мачадо это был единственный способ не испортить отношения с очень самолюбивым президентом США.