Большинство районов Киева по-прежнему обесточены

7 335 44
Большинство районов Киева по-прежнему обесточены

Как сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК, в большинстве районов Киева так и не удалось восстановить электроснабжение. В частности, без света остается вся левобережная и значительная часть правобережной части украинской столицы.

Кроме того, по результатам проверки министерства энергетики Украины, среднее напряжение в розетках страны составляет всего 110 В вместо положенных 220 В, а почти половина жилых домов Киева все еще остаются без отопления. Несмотря на это, киевский градоначальник и бывший боксер Виталий Кличко ничтоже сумняшеся называет ситуацию с энергетикой «контролируемой».

Перебои с электроснабжением также наблюдаются в Днепропетровской и оккупированной ВСУ части Запорожской области. После серии ударов по Приднепровской ТЭЦ на большей части подконтрольной киевскому режиму территории регионов пропал свет. Вероятно, атака на объект привела к потере устойчивости энергосистемы и проблемам на ПС Днепровская 750 кВ и Рудная 330 кВ, что вызвало срабатывание аварийной автоматики на Южноукраинской АЭС, из-за чего местные генерирующие мощности просто не справились с возросшей нагрузкой.

Судя по всему, последствия массированной осенней кампании ударов по объектам украинской энергетики лишь продолжают накапливаться. Регулярные удары по объектам генерации и транзитным узлам существенно ослабили запас прочности украинских региональных сетей и в перспективе могут привести к полному коллапсу энергетики бывшей УССР.
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:16
    Да и холодновато будет в Куеве неделю.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +7
      Сегодня, 10:39
      атака на объект привела к потере устойчивости энергосистемы и проблемам на ПС Днепровская 750 кВ и Рудная 330 кВ
      Неужто у нас решились на это ? Эти подстанции нужно было ещё четыре года назад "выносить".
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +2
        Сегодня, 11:08
        Цитата: частное лицо
        атака на объект привела к потере устойчивости энергосистемы и проблемам на ПС Днепровская 750 кВ и Рудная 330 кВ
        Неужто у нас решились на это ? Эти подстанции нужно было ещё четыре года назад "выносить".

        Все равно недоработка наших, меньшинство то районов со светом, надо бы это исправить, чтоб большинству не было завидно.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 11:25
        Нет, написано что они сломались сами потому что ниже них по цепочке сломались станции. А эти так и защищены незримым куполом. Наверно позвонили израильские трансформаторы и попросили не ломать украинские высоковольтные подстанции...
    2. роман66 Звание
      роман66
      +10
      Сегодня, 10:48
      Пусть греются около панно, с горящим Крымским мостом.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +5
        Сегодня, 11:05
        Цитата: роман66
        Пусть греются около панно, с горящим Крымским мостом.

        Еще скакали у панно с полыхающим Кремлем. Это называется - бумеранг вернулся.
    3. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      -1
      Сегодня, 10:59
      Эта музыка будет вечной
      если я земеню батарейки...
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 11:23
      Для переживающих за Белгородцев ,они не ноют в отличие от вас.Что новая методичка ? И это только часть постов с Белгородских новостных порталов.А в Куеве такое есть .Ась?.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:28
        10 января открылись все катки в Белгороде- пришёл минус на улице.Зима однако.
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:23
      [quote][tralflot1832
      Сегодня, 10:16
      Да и холодновато будет в Куеве неделю./quote]
      hi Перед началом СВО было сказано понятным русским языком жыдо наркофюреру и всей бандеронацистской хунте, пусть сдают ключи от Киевско-Печёрской Лавры и у вают за кружевными труселями в гейропу и к ведьме Нудельман ( Нуланд) за Атлантическую лужу
      к печенькам am .
  2. Buyan Звание
    Buyan
    +2
    Сегодня, 10:18
    Цитата: tralflot1832
    Да и холодновато будет в Куеве неделю.

    И темновато wassat
    1. роман66 Звание
      роман66
      +6
      Сегодня, 10:49
      И темновато

      И страшновато! lol
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +5
        Сегодня, 11:06
        Цитата: роман66
        И темновато

        И страшновато! lol

        И в чубатой башке вопрос звенит: "А нас за ШО?" belay
  3. maltus Звание
    maltus
    +5
    Сегодня, 10:23
    Вы, бы лучше за Белгород пережевали, про холод и темно.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 10:36
      Это неудобные новости. Тем более, что их бомбили американскими химерами. За резиденцию Путина вон как накидали и чип какой-то притащили, вручили аташе пeндоскому. А за белгородцев обидно, за них так ответят?
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        -6
        Сегодня, 10:54
        А Белгород это глубь России? Если глубь, то ответ будет ошеломительным.
      2. Фразах Звание
        Фразах
        -2
        Сегодня, 11:42
        Мало того, что неудобные, этих новостей как бы нет. Долгое время шутили про замерзшую Украину с Европой, было много бреда, как там плохо, а здесь хорошо. Дошутились до ракетных ударов по своей земле. Но в новостях сплошная благодать.
        1. ANB Звание
          ANB
          +1
          Сегодня, 11:55
          . Дошутились до ракетных ударов по своей земле. Но в новостях сплошная благодать.

          1. Удары по Белгороду начались до выноса украинской энергетики
          2. Про Белгород говорят и пишут на всех основных гос каналах и риа новости. Где благодать?
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -2
      Сегодня, 10:49
      А что с ним не так??????......
    3. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +1
      Сегодня, 11:55
      Все переживают за Белгород. Потому и радость такая по поводу Киева - это всерьез и надолго? Это - начало настоящего принуждения врага к капитуляции (не к паршивому миру, а именно капитуляции на наших условиях)? Как хочется верить! Ждем новых ударов, как только они там все починят!
  4. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 10:24
    Ну и хорошо, так держать!
  5. Naum_2 Звание
    Naum_2
    -22
    Сегодня, 10:34
    Слишком много развелось здесь злобствующих шутников. За Белгородцев они не переживают, им на других наплевать.
    1. maltus Звание
      maltus
      -7
      Сегодня, 10:40
      Никто не шутит, но первые два комментария глупы, когда свой город в намного худшем положении, чем тот же Киев.
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        -15
        Сегодня, 10:46
        В том то и дело, что это не просто глупость, а попытка шуткой обратить на себя внимание и получить плюсы. Не зря их так задело - сколько минусов поставили мне.
        Мне же на минусы наплевать, а главное указать на таких "шутниквов" жаждущих показать себя и получить плюсы. Возможно тогда часть из них откажется от таких шуток, которые вы справедливо называете глупостью.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 10:47
      За Белгородцев они не переживают, им на других наплевать.

      А кто вам такое сказал или вы сами додумались? Вот лично мне плевать на какелов что там у них я за россиян Белгородцев переживаю. А что мы можем как то повлиять на то что бы энергоснабжение Белгорода побыстрее восстановилось? Или "скулить" как нам жалко Белгородцев и от этого им будет светло и тепло ?
  6. Venara Звание
    Venara
    +2
    Сегодня, 10:42
    В Куеве (бывший Киев) всю неделю температура от -12 до - 14 градусов. Без тепла и электроэнергии не весело. Пора бы им уже головой думать. Однако "свежо предание,но верится с трудом".
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 10:59
      Venara
      всю неделю температура от -12 до - 14 градусов.

      Не нужен холодильник. Продукты можно хранить на балконе (лоджии) или за форточкой на крючке. А восстанавливать электросети не спешат, видно будут снимать репортажи про обмороженных и непокоренных укров.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 11:30
        Как вкусны пельмени хранящиеся в авоське за форточкой на улице при минусах ,если нет балкона и лоджии . laughing Да и сало тоже неплохо идёт.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:49
    Петя совсем другое укро-лохам обещал , но им назначили Зеля-.
  8. Lako Звание
    Lako
    +5
    Сегодня, 10:50
    Удары по объектам жизнеобеспечения в Киеве должны наносится регулярно,а не носить разовый характер. Когда темно в квартире-светлее в головах. Да и холод, любовь к наркоту выветривает.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -11
      Сегодня, 10:55
      Удары по объектам жизнеобеспечения должны наносится регулярно,а не носить разовый характер. Когда темно в квартире-светлее в головах". Поглядел бы что сделали бы с вами белгородцы (свыше 500 тыс), если бы вы им сказали такое!!!
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    -6
    Сегодня, 11:03
    Не понимаю! Моя позиция надо в первую очередь радоваться за себя. Например.что у нас лучшая ПВО или мы побеждаем и идем вперед. Но поскольку с этим проблемы, да и пропаганда кое-что делает, поэтому большинство радуется не тому что нам хорошо, а тому что другим плохо. Вдумайтесь нынешняя российская власть не может сделать хорошо жителям России, так порадуемся, тому, что эта власть кому сделает хуже.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:04
    Ну вот и все! Свидомые добились того, чего хотели, жить так, как жили их давние предки - доевние укры, без света и тепла! И ходить в одних шкурах!
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:26
      ❝ Ну вот и всё! Свидомые добились того, чего хотели, жить так, как жили их давние предки - древние укры ❞ —
  11. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 11:22
    В молодости занимался ремонтом холодильником. Пришли в один дом менять уже третий по счету компрессор. И все бесплатно wink . А потом решили измерить напряжение в сети, а там оказалось 160 вольт!!!! Взяли деньги за все три компрессора с хозяев. При 110 вся бытовая техника будет в утиль уходить без стабилизаторов.
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 11:46
    Киеве может темно и холодно, а вот в бункере у клоуна светло и тепло.
    1. Биги Звание
      Биги
      -1
      Сегодня, 12:07
      Киеве может темно и холодно, а вот в бункере у клоуна светло и тепло.
      ну так это украинцев в первую очередь должно волновать, они же не рабы, и чуть что так сразу на майдан.
  13. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 12:00
    СВО показывает, что церемонится со швайнерейхом не следует. Да, жаль обычных граждан руины не скакавших на майданах и понимавших куда катиться их страна, но не имевших возможностей изменить это. Но по другому эту болезнь не вылечить - только хирургическими методами, отсекая гангренозные участки.
    1. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 12:32
      Тут после операционный Реабилитационный период ну очень затянется. Да и швы будут долго болеть и кровить.
  14. Биги Звание
    Биги
    0
    Сегодня, 12:10
    Прикольно, пишу в сообщении хо..л, в тексте выскакивает украинец. По москалям исправлений не замечал
  15. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 12:11
    Методичное и систематическое нанесение ударов по энергетической системе, чтобы ее нельзя было восстановить, и по украинским портам, чтобы они не могли загружать зерно для экспорта, должно быть приоритетной задачей.
  16. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:29
    Сегодня как 1418 дней войны.

    Столько же, сколько шла Великая Отечественная.

    И это ещё далеко не конец.
  17. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    0
    Сегодня, 12:30
    Читающим здесь - улучшения не будет. Все только усугубляется. Одним словом декоммунизация , желания исполняются.
  18. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 12:37
    Так с этого вот и надо было начинать, в 22-м то году. И сразу же логистику хохлобандеровскую бы под ноль, ту, что обеспечивают поставки оружия с запада. Сколько жизней было сохранено, сколько бы предприятий, жилых наших домов целёхонькими бы остались.
    Приказа не было. А сейчас...там оружия и натовцев как глистов в поганой рыбе из помоечного водоема.