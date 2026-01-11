Страны Европы обсуждают ввод в Гренландию войск НАТО и санкции против США

По данным британской прессы, европейские страны обсуждают размещение войск НАТО в Гренландии и разрабатывают план по введению санкций против крупнейших американских банков и технологических компаний.Как сообщает газета The Telegraph, в настоящее время Лондон ведет переговоры со своими европейскими союзниками о размещении в Гренландии объединенных военных сил под видом миссии НАТО. В частности, британские официальные лица в последние дни обсуждали подготовку к операции со своими коллегами из стран Евросоюза, включая Германию и Францию.Как сообщается, планы могут включать размещение британских солдат, военных кораблей и самолетов. При этом в Европе надеются, что усиление их военного присутствия в Арктике вынудит Трампа отказаться от притязаний на Гренландию. Кроме того, в качестве рычагов давления на Трампа рассматриваются санкции против американских компаний и даже выдворение американского контингента с военных баз в Европе. Британские дипломаты полагают, что Трамп также может рассматривать аннексию Гренландии в качестве способа отвлечь внимание американских избирателей накануне выборов в Конгресс.Между тем ЕС опасается, что США могут получить контроль над Гренландией в рамках масштабной «сделки» с Москвой по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Несмотря на то, что, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, маловероятно, что Трамп в ближайшее время может заключить такую «сделку», исходя из текущей геополитической обстановки, все может измениться.

