Страны Европы обсуждают ввод в Гренландию войск НАТО и санкции против США

По данным британской прессы, европейские страны обсуждают размещение войск НАТО в Гренландии и разрабатывают план по введению санкций против крупнейших американских банков и технологических компаний.

Как сообщает газета The Telegraph, в настоящее время Лондон ведет переговоры со своими европейскими союзниками о размещении в Гренландии объединенных военных сил под видом миссии НАТО. В частности, британские официальные лица в последние дни обсуждали подготовку к операции со своими коллегами из стран Евросоюза, включая Германию и Францию.

Как сообщается, планы могут включать размещение британских солдат, военных кораблей и самолетов. При этом в Европе надеются, что усиление их военного присутствия в Арктике вынудит Трампа отказаться от притязаний на Гренландию. Кроме того, в качестве рычагов давления на Трампа рассматриваются санкции против американских компаний и даже выдворение американского контингента с военных баз в Европе. Британские дипломаты полагают, что Трамп также может рассматривать аннексию Гренландии в качестве способа отвлечь внимание американских избирателей накануне выборов в Конгресс.

Между тем ЕС опасается, что США могут получить контроль над Гренландией в рамках масштабной «сделки» с Москвой по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Несмотря на то, что, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, маловероятно, что Трамп в ближайшее время может заключить такую «сделку», исходя из текущей геополитической обстановки, все может измениться.
  1. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +8
    Сегодня, 11:32
    Если страны Европы введут санкции против США - недостаток демократии будкт искать уже в Лондоне, Париже и Берлине.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      -5
      Сегодня, 11:38
      Местные ( и, что примечательно, российские! ) комментаторы, смотрю, уже смотрят на Донни как на Супермена.

      Если Трамп будет катить такую бочку на Лондонск, то, знаете ли, там могут окончательно прийти в ярость и заказать действительно хорошего стрелка...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +6
        Сегодня, 11:47
        Боюсь вы слишком верите в глупые конспирологические теории как мелкобриты повелевают миром со своего медленно нищающего островка. Они давно уже под пяткой американцев и воюют только куда им позволят
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          0
          Сегодня, 12:14
          Американцы всегда руководствовались принципом "сила есть - ума не надо", бритиши же, осознавая некоторую ограниченность ресурсов, включали мозги и свою мстительность/коварство, у их операций всегда самая низкая цена и самый высокий результат. Почерки всегда различаются.

          Иначе глупцами тогда придётся назвать очень многих, даже написавших весьма НЕплохие книги по данному вопросу.
      2. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        +1
        Сегодня, 11:55
        А причём тут комментаторы (хоть местные, хоть российские)? От хорошего стрелка - ни кто, не застрахован 😌
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 11:55
        А я вот тоже думаю, что Рыжий Бардак плохо закончит. Те же глобалисты его оформят, а спишут на кого угодно!
        Царев интересную новость опубликовал по поводу Мадуро.
        Его сдали практически все! То есть они выменяли своего президента на отсутствие проблем...
        1. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          +1
          Сегодня, 12:05
          Но вся соль в том что проблем то только прибавится . Выбирающий между войной и предательством всегда в конечном счете получает и то и другое
      4. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +2
        Сегодня, 12:11
        Цитата: Denis_999
        заказать действительно хорошего стрелка..

        Вы путаетесь в терминологии. Стрелка не заказывают, стрелка нанимают. smile

        И имя его - наёмный убийца. Или как было модно у нас в 90-е - просто киллер.
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          0
          Сегодня, 12:19
          Я писал образно. Да хоть "новичком" мобильник смажут или зубную щётку. Какая разница.
      5. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 12:25
        европейские страны обсуждают размещение войск НАТО
        Это равносильно отдать остров в лапы штатов. fool
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Metallurg_2
      недостаток демократии будкт искать уже в Лондоне, Париже и Берлине

      Ничего они не будут искать. Трамп слишком не угоден европейским элитам, да и не только европейским, которые легко могут нанять правильного ухострелятеля и всё закончится не успев начаться. Трамп до конца своего срока не досидит, либо с Эпштейном тему раскрутят, либо ещё чего придумают.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 12:17
        Это они на свою голову хотят попробовать Вэнса с Хегсетом? Те им быстро децимацию устроят.
        А внутреннее устройство государства Америка будет изменено с принятием новой Конституции. Проект "Трамп" на это и направлен.
        А ведь конфликту вокруг Канады уже скоро век. И тогда счёт на табло выглядел неоднозначно.
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          0
          Сегодня, 12:23
          А кто такие Вэнс с Хэгсетом для широких американских избирательных масс?

          Есть заслуги ( ну, кроме службы на благо собственному Отечеству где-то в горячих точках )?
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 12:31
            Внимательно читайте.
            Конституцию изменят, как и название страны. Несогласных - просто утилизуют (да и будет их не лес в условиях диктатуры). Трамп - это проект полного переформатирования нынешнего мироустройства (иначе придётся слиться в пользу Третьего Мира).
            1. Denis_999 Звание
              Denis_999
              0
              Сегодня, 12:36
              Конкретно, ЧТО хотят изменить - разрешить баллотироваться детям мигрантов или третий срок президентства?
        2. kventinasd Звание
          kventinasd
          0
          Сегодня, 12:28
          Цитата: Виктор Ленинградец
          Это они на свою голову хотят попробовать Вэнса с Хегсетом?

          Эти двое быстро от Трампа открестятся, когда рыжего прижмут демократы и часть его же республиканцев. Это они с ним такие смелые, как жареным запахнет, сдует как ветром. Рейтинг Трампа неумолимо падает, даже среди его соратников слишком много недовольных его правлением, который начал уже угрожать многим корпорациям внутри своей страны. Оружейники и нефтяники при Байдене имели больший гешефт, чем при нынешнем правителе.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 12:35
            В условиях демократии и мира. В условиях войны и диктатуры Эти двое с Рубио в придачу (или во главе?) себя ещё покажут. Так наивно рассуждали в Германии в 1933 г., как они Гитлера прижмут. Гитлер тоже был проектом, который просто проехал по костям этих поборников демократических ценностей. Закулиса свои проекты всегда доводит до конца. Правда результат ей же порой не нравится.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:33
    ❝ Страны Европы обсуждают ввод в Гренландию войск НАТО ❞ —

    — Вот как раз «коалицию желающих» пусть и вводят ...
    (Пока желание не пропало)
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +7
    Сегодня, 11:34
    в качестве рычагов давления на Трампа рассматриваются санкции против американских компаний и даже выдворение американского контингента с военных баз в Европе.

    Спасибо, посмеялся! wassat
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Васян1971
      даже выдворение американского контингента с военных баз в Европе.

      Спасибо, посмеялся!

      Ну ведь могут же в Европе сочинять хорошие анекдоты, а потом и сами верят что это жизнь, а не анекдот.
  4. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 11:36
    Похвалялося теляти волка забодати.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Aken
      Похвалялося теляти волка забодати.

      Хотелось бы, конечно, чтобы "билась нечисть груди в груди и друг друга извела"©, но вероятность такого исхода крайне мала...request
  5. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 11:36
    Абсанкционироваться можно. Хотя, было бы занятно. Так глядишь, титул агрессора и нападающего от России перейдёт к США. Как говорится "вот это поворот".
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 11:49
      Вы внимательно прочитайте - там всё равно Россия виновата, какая-то сделка. Санкции против России введут скорее
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 12:02
        Цитата: alexoff
        Санкции против России введут скорее

        Как в Японии - ругают тёщу, а пальцем на собаку показывают...request
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:39
    Неужели конфискуют у Трампа гольфполя в Абердине ? Но это они зря !!! laughing Представляю рожи скандинавов - а как же Россия .Мы в Гренландию ,а тут русские :здраствуй попа новый год .Киркинесс уже давно Кирсановка у Мурманчан.С Рованиеми это вопрос ? lol
  7. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 11:39
    И восстали пчелы против мёда и да все НАТО это все волишь 15 процентов от армии США хотите ввести войска НАТО вот США и введут а вы утретесь (а все началось с Косово)
  8. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 11:39
    Как сообщается, планы могут включать размещение британских солдат, военных кораблей и самолетов.

    Это чтоб было кому ковровую дорожку перед американцами расстилать...
  9. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 11:40
    Страны Европы обсуждают ввод в Гренландию войск НАТО и санкции против США

    Во аппетит у него.
    Кто ему даст?
    Дети (ЕС)очень сильно обидятся на папу.
    Да и обстановка не позволяет такое провернуть США.
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 11:44
      Если дети сильно расстроят папу, он лишит их карманных денег.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:55
        ...а ещё - "в угол поставит" и "на лисапеде кататься запретит" (с), компьютер отберёт пока не станут слушаться...
  10. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 11:52
    Короче - "Запасайтесь дьяволы гробами !" ©
    С той и с другой стороны.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 12:23
      Цитата: 16112014nk
      Короче - "Запасайтесь дьяволы гробами !" ©
      С той и с другой стороны.

      Да полноте вам, никто из американских еврошестёрок не рискнёт применить по ним оружие.
      Повоняют для порядка, щёки подуют и примут новую действительность как свершившийся факт.
  11. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 11:54
    Цитата: Aken
    Если дети сильно расстроят папу, он лишит их карманных денег.

    Приветствую.
    Или они его дохода.
    Хоть в ЕС главы государств почти все вырожденцы, но , есть кте может прийти с гранатой в кармане.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 12:02
    Страны Европы обсуждают ввод в Гренландию войск НАТО и санкции против США

    Посидят, пообсуждают, чайку попьют, этим как всегда европейские "посиделки" и закончатся.
    Европа с виду только грозная, но вот без США и против США, они кикто и ничто.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:04
    24 февраля 2022 г западные СМИ даже не представляли что они будут писать в январе 2026 г такое - все на оборону от США !!!
  14. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:07
    Страны Европы обсуждают ввод в Гренландию войск НАТО и санкции против США


    Это серьёзно?
  15. Orso Звание
    Orso
    0
    Сегодня, 12:07
    Интересно, а дальше традиционной "европейской говорильни", дело-то дойдет? А если и вдруг дойдет, то как это будет выглядеть, при наличии действующих американских базах на острове?
  16. Yuliy Звание
    Yuliy
    0
    Сегодня, 12:10
    вы сами то верите во что написали? не смешите
  17. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 12:14
    Пчёлы против мëда.
    бОльше войск наты хороших и разных!
    Потом придёт главковерх- стреляное ухо и наделит участками ледника в соответствии с количеством направленных сил, назначив себя смотрящим за этим бардаком. Аборигенам назначат пенсион.
  18. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 12:29
    Мыши меню кота обсуждают. lol
  19. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    0
    Сегодня, 12:34
    Донни пытаются всучить старые дырявые носки (Гренландия) и это уже было в истории.))) Остров с пидарасами уже пытался всучить остров США и не раз. Правда цель по стечению обстоятельств та же. Что и в 19 веке.
  20. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:35
    Обсуждают, обсуждают.... так и до самой "пьесы", не дойдёт, сплошные прилюдии... когда первый акт начнётся???