Израильские и западные СМИ сообщают о «тысячах убитых» протестующих в Иране
В Исламской Республике Иран с конца прошлого года проходят протесты, которые правильнее назвать масштабными бунтами, сопровождающимися погромами и стычками с силовиками, в ходе которых «мирные протестующие» уже применяют не только подручные средства для нападения, но и оружие. Протесты открыто поддерживают США и Израиль.
Цель более чем очевидная — сменить неугодный еврейскому государству и Штатам режим аятолл на марионеточный. На этом фоне активизировался проживающий в Америке наследный принц свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви, обратившийся за поддержкой «в защите демократии» лично к Трампу.
Кстати, члены иранской шахской династии Пехлеви, из которой происходит сын шаха Реза, призывающий к протестам, сами не являются персами по национальности, как об этом ошибочно заявляется. Пехлеви являются этническими мазендеранцами, это ираноязычное этническое меньшинство в Иране, исповедующее ислам шиитского толка, насчитывающее на сегодня 4 млн человек.
Американский лидер уже пригрозил Тегерану военным вмешательством в случае жестокого подавления протестов. По данным издания New York Times, окончательное решение ещё не принято, однако Трамп всерьёз рассматривает возможность нанесения ударов по невоенным объектам в Иране.
Близкий к Трампу сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился к иранскому народу через соцсеть:
Американское издание Wall Street Journal пишет, что в администрации Трампа провели предварительные обсуждения сценариев удара по Ирану, включая крупномасштабные авиаудары по военным объектам, чтобы «выполнить предупреждения президента». Сам глава Белого дома вчера написал в соцсети:
В ситуацию активно вмешиваются этнические группы, в том числе зарубежные. Впервые азербайджано-тюркские партии и движения в Иране выпустили официальный призыв к тюркам и азербайджанцам полностью и активно присоединиться к продолжающимся народным протестам.
На этом фоне вовсю работает западная и израильская пропаганда. В самом Иране уже третий день полностью отключен интернет. Власти республики действительно успешно мешают работе Starlink и GPS-сигналов в стране, что затрудняет работу спутникового интернета и блокирует многие каналы координации протестов. Правительство использует высокотехнологичные глушилки для создания помех GPS и спутниковой связи, что приводит к значительной потере данных на устройствах Starlink внутри страны.
Однако в зарубежных СМИ, со ссылкой на неназванные источники, утверждают о как минимум «2000 убитых мирных протестующих, включая детей» в ходе разгона силовиками демонстрантов. В частности, в иранском городе Горган накануне якобы было убито около 300 человек.
Персидскоязычный спутниковый телеканал Iran International, финансируемый Саудовской Аравией, которая в конфронтации с Тегераном, пишет сегодня:
В свою очередь, базирующаяся в Иерусалиме частная глобальная вещательная сеть «Голос Израиля» («Коль Исраэль») опубликовала карту протестов в Тегеране и по всей территории Ирана. Ссылаются на данные, полученные, что совсем не удивительно, от британской газеты The Guardian и американского аналитического центра «Институт изучения войны».
И вновь скандальный британский телеканал, с которым, к слову, судится за фейки Трамп, сообщает без фактологической доказательной базы:
Между тем, в сеть слили полный список координат всех складов с оружием в Иране. Сообщается, что часть объектов сейчас якобы практически не охраняется из‑за переброски сил на подавление протестов, а координаты передаются между участниками акций. Несложно понять, откуда эта информация и зачем она.
В Лондоне иранские протестующие заняли здание посольства Ирана и подняли над ним монархический флаг со львом и солнцем. Аналогичный символ размещен в американской соцсети Илона Маска на профилях госучереждений и чиновников Ирана.
Иранские проправительственные медиа и телеграмм-каналы заявляют, что в большинстве своём протесты в Тегеране стихли. Однако ряд западных СМИ и интернет-каналов утверждает обратное. Пишут, что протестующие в центре Тегерана жгут портреты Касема Сулеймани, известного и самого результативного военачальника Ирана, командующего подразделением «Кодс»в составе КСИР, отстоявшего и приумножившего в свое время иранское влияние в Ираке и Сирии. Он был убит по приказу Трампа 5 лет назад в Багдаде.
Мировые и региональные авиалинии один за другим массово отменяют свои рейсы в Иран, приостанавливая авиасообщение на фоне протестов и возможного американо-израильского удара.
Судя по всему, иранские власти как минимум сумели стабилизировать обстановку в стране. Этому помогает отсутствие интернета, без которого зарубежным спецслужбам намного сложнее провоцировать и координировать протесты. На большинстве основных улиц Тегерана сегодня не было участников беспорядков, обстановка полностью спокойная. На некоторых улицах возникали разрозненные собрания, которые были рассеяны полицией.
Специализирующийся на публикации инсайдерских данных портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США сообщает:
Американский журнал Foreign Policy пишет:
Очевидно, что идет преднамеренный информационный разогрев общественного мнения в зарубежных СМИ по поводу «тысяч жертв» среди протестующих мирных граждан, дабы создать благоприятный фон для американо-израильской агрессии. Агентство Reuters сообщает, что премьер Израиля Нетаньяху и госсекретарь США Рубио в ходе телефонного разговора обсудили возможное вмешательство США в ситуацию в Иране. По данным агентства, на фоне этих обсуждений Израиль был приведён в состояние повышенной готовности.
В свою очередь, спикер парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что Иран ответит ударами по Израилю и американским военным базам в регионе в случае атаки со стороны США и ЦАХАЛ.
Порою доходит до абсурда. Известный американский блогер Мэт Уоллес с более чем двумя миллионами подписчиков написал, что лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни (основатель Исламской Республики, лидер революции 1979 года) был убит при попытке бегства из страны. Через некоторое время после публикации этого заявления, которое подверглось насмешкам со стороны пользователей, он удалил этот твит без каких-либо объяснений.
Сейед Рухолла Мусави Хомейни скончался в 1989 году по причине преклонного возраста. Нынешнего духовного (верховного) лидера Ирана зовут Али Хаменеи. Он был одним из ключевых деятелей Исламской революции, близким соратником лидера революции аятоллы Рухоллы Хомейни. С 1981 по 1989 год Хаменеи занимал должность третьего президента Ирана, будучи первым представителем духовенства на этом посту.
