Иранскому народу: ваш долгий кошмар скоро закончится. Ваше мужество и решимость положить конец угнетению привлекли внимание президента Трампа и всех, кто ценит свободу. Иран никогда не будет великим под руководством аятоллы и его помощников. Помощь в пути.

Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!

По самым скромным оценкам, за последние 48 часов в Иране было убито как минимум 2000 человек.

Морг больницы Пурсина в городе Рашт переполнен телами убитых иранских протестующих. Родственникам сообщили, что за выдачу тел для похорон нужно заплатить 7 млрд риалов (около $7 000).

Согласно оценке американских разведывательных служб, протесты в Иране не обладают достаточной энергией, чтобы бросить вызов стабильности государства.

Силы безопасности Ирана сильнее, чем предполагают многие, правящая экономическая элита боится нестабильности, а оппозиция Ирана остается разобщенной и все более поляризованной.