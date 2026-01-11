Глава британского Минобороны заявил, что хотел бы похитить президента России
72413
Недавно посетивший Киев министр обороны Британии Джон Хили заявил, что хотел бы похитить президента России Владимира Путина, чтобы вынудить Москву согласиться на предложенные Украиной условия.
Отвечая на вопрос представителей украинской прессы о том, кого из мировых лидеров он хотел бы похитить, Хили сказал, что он бы выбрал Путина. Глава британского военного ведомства сетует, что Россия не стремится к миру на предложенных Киевом условиях и не прекращает атаки по украинской энергетике. Провокационное высказывание Хили прозвучало на фоне похищения американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидер Боливарианской республики и его супруга были захвачены в своей резиденции в Каракасе и доставлены в США. Вашингтон обвинил Мадуро в связях с наркоторговцами и поместил в следственный изолятор в Нью-Йорке.
Кроме того, во время своего визита в Киев Хили объявил, что Лондон намерен выделить 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к размещению британских военных на Украине. Деньги планируют потратить на обновление военной техники, средства связи, защитное снаряжение и системы противодействия дронам, необходимые для обеспечения боеготовности европейского контингента.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Трампу захватить главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По мнению Зеленского, похищение американцами Кадырова оказало бы существенное влияние на позицию Москвы в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация