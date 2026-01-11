Глава британского Минобороны заявил, что хотел бы похитить президента России

Глава британского Минобороны заявил, что хотел бы похитить президента России

Недавно посетивший Киев министр обороны Британии Джон Хили заявил, что хотел бы похитить президента России Владимира Путина, чтобы вынудить Москву согласиться на предложенные Украиной условия.

Отвечая на вопрос представителей украинской прессы о том, кого из мировых лидеров он хотел бы похитить, Хили сказал, что он бы выбрал Путина. Глава британского военного ведомства сетует, что Россия не стремится к миру на предложенных Киевом условиях и не прекращает атаки по украинской энергетике. Провокационное высказывание Хили прозвучало на фоне похищения американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидер Боливарианской республики и его супруга были захвачены в своей резиденции в Каракасе и доставлены в США. Вашингтон обвинил Мадуро в связях с наркоторговцами и поместил в следственный изолятор в Нью-Йорке.

Кроме того, во время своего визита в Киев Хили объявил, что Лондон намерен выделить 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к размещению британских военных на Украине. Деньги планируют потратить на обновление военной техники, средства связи, защитное снаряжение и системы противодействия дронам, необходимые для обеспечения боеготовности европейского контингента.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Трампу захватить главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По мнению Зеленского, похищение американцами Кадырова оказало бы существенное влияние на позицию Москвы в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса.
  1. Енотович Звание
    Енотович
    +8
    Сегодня, 12:30
    Ранее за подобное могли разорвать дипломатические отношения.
    1. Щирый прапор Звание
      Щирый прапор
      0
      Сегодня, 12:36
      Ранее за такое просто разорвали бы. Пикапом, мусоровозом или трамваем, вобщем чем под руку Петрову с Бошировым подвернулось. Не омрачая дипломатические отношения никакими разрывами и заявлениями. Караван истории топает дальше. Этот метод имеет бОльший вес и эффект.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 12:37
      Цитата: Енотович
      Ранее за подобное могли разорвать дипломатические отношения.

      Времена меняются. Сегодня даже "озабоченности не выразят".request
      Разве, что лютый Дмитрий Анатольевич глаголом прижжОт. Или Адам Рамзанович кулачком погрозит...
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:39
      Ишь как раздухарились, каждая сосиска мечтает стать сарделькой. На каждую глупость реагировать серьёзно - много чести будет. Что ещё можно ждать от представителя "коалиции мечтающих" - только очередную мрию.
      "Стоящий по уши в дерьме, да утешится сном о розах" (с)
  2. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +3
    Сегодня, 12:31
    Уже даже маскировать свою террористическую сущность перестали.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:32
      Перестали маскировка ь свою глупость... потому как на таком уровне, такое за шутку выдавать/продавать... глупо.
  3. Камалов Звание
    Камалов
    +3
    Сегодня, 12:31
    смотри Орешником не получи
  4. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 12:31
    Джон Хили заявил, что хотел бы похитить президента России Владимира Путина

    Глядя на его неумный фейс, можно предположить, какие еще бредовые идеи генерируются в его башке. А может там просто мозгов нет. fool
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 12:32
    Языком трепать - это не мешки ворочать.
  6. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 12:33
    Ща британию вместе с этим министром наши комментаторы с землей сравняют bully
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 12:34
    Он, конечно, dебил, но... как лакмусовая бумажка показывает реакцию на химию - этот финт Трампа просто вытащил на свет всех сумасшедших по всему миру "партнеров"

    Ранее в КГБ были специалисты по извлечению нужных дядей и их доставке в нужное место...
  9. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 12:38
    Высказался ----- прекрасно. Что бы не было в России иллюзий насчёт "партнёров".
    Сколько столетий бритты зарятся на просторы России и богатства. Подталкивают других к войне с Россией. Это навязчивая идея
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 12:38
    Лучше бы молился этот Xyли всем богам на то, что бы часы на правой руке Путина не остановились, и всегда на этом же месте оставались.