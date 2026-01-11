Сообщается о новых взрывах в Сарнах Ровенской области на западе Украины
Террористический киевский режим продолжает атаки по территории России, стараясь расширить географию ударов. Вчера поздно вечером дежурными силами ПВО ВС РФ только за три часа (с 20:00 до 23:00 мск) было перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в четырех регионах РФ. Более всего, 17 БПЛА, были сбиты над Воронежской областью. От вражеских атак по областному центру пострадали четыре мирных жителя.
В ответ на террористические атаки ВСУ, как заявляет Минобороны РФ, наши военные в круглосуточном режиме наносят комбинированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с ВСУ объектам на подконтрольной киевскому режиму территории. Минувшей ночью взрывы гремели в Харьковской, Черкасской, Киевской и Ровенской областях.
В частности, в Ровенской области, расположенной на западе Украины, после прилета ранним утром по объекту в райцентре Сарны на нем возник сильный пожар. Соответствующие видео публикуют местные жители. Для перехвата БПЛА противник задействовал вертолет и истребитель. Не справились. Известно как минимум о трех взрывах после прилета «Гераней» и/или «Гербер» сегодня утром.
На данный момент поступают сообщения о новых взрывах в Сарнах. Местные паблики пишут об ударных дронах и вторичной детонации. Информация о том, что именно поражено, пока отсутствует. В ходе утренней атаки был поражен некий инфраструктурный объект, сообщают власти.
С утра в Ровенской области все поезда пустили в обход станции Ракитное. Возможно, в Ракитном ударами «Гераней» поражен железнодорожный мост. Людей высаживают как раз на станции Сарны. Судя по всему, наши военные (наконец-то) плотно взялись за разрушение логистики на западе Украины.
Воздушные силы ВСУ вновь бодро отчитываются о ночном перехвате 125 БПЛА из 154, но предупреждают о новых полетах «Гераней» курсом на Сарны и Дубровицу Ровенской области. И не только.
Противник рефлексирует по поводу обнаружения новой, уже пятой, версии БПЛА «Герань» с реактивным двигателем Telefly, впервые примененной ВС РФ в этом году (на фото). Об этом пишет ГУР Минобороны Украины.
В новой модификации ударный беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки «Герань», аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме и внешне сильно отличается от предшествующей модели. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии, что ускоряет и удешевляет производство. Масса боевой части БПЛА составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.
По мнению противника, российские конструкторы прорабатывают варианты применения БПЛА «Герань-5» с авиационных носителей, в частности, самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 для противодействия украинской авиации.
Один из украинских мониторинговых каналов подвел статистику количества атак ВС РФ за минувший год по регионам. Что примечательно, лидером оказалась Сумская область. Здесь тревога объявлялась более 3000 раз. А ведь после начала СВО Сумщина долгое время была одним из наиболее спокойных регионов Украины. Все изменилось после вторжения ВСУ в курское приграничье и использования врагом территории области для массированных атак по РФ.
В числе аутсайдеров как раз западноукраинские области. Реже всего ВС РФ беспокоили в прошлом году жителей Закарпатья. В Ровенской области, по данным ресурса, тревога объявлялась чуть более 250 раз. Похоже, спокойной жизни «западенцев» приходит конец.
