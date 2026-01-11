Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
Ресурсы противника утверждают, что с начала 2026 года ВС РФ начали применять для ударов по объектам на Украине беспилотники «Герань-5», являющиеся принципиально новой версией хорошо зарекомендовавших себя БПЛА-камикадзе.
По информации ГУР МО Украины, в отличие от предыдущих модификаций «Герани», новый беспилотник обладает улучшенной аэродинамической схемой, при этом большинство ключевых узлов аппарата унифицировано с другими образцами серии. Кроме того, новая версия «Герани» оснащена 12-канальной системой спутниковой навигации «Комета», трекером на базе микрокомпьютера Raspberry, а также 3G/4G-модемами. БПЛА «Герань-5», дальность поражения которого, как предполагает противник, достигает тысячи километров, обладает реактивным двигателем Telefly, аналогичным тому, который используется на дроне «Герань-3», но с большей тягой.
С осени 2022 года, когда ВС РФ начали массовое применение «Гераней» для ударов по тылам противника, конструкция этого беспилотника претерпела существенные изменения. В частности, БПЛА-камикадзе семейства «Герань» получили возможность летать с коррекцией по сигналу мобильной связи, была увеличена мощность боевой части и т.д. Кроме того, новые версии «Гераней» оснащаются камерами переднего и заднего вида для уклонения и даже минами для борьбы с дронами-ПВО.
Трудно переоценить влияние «Гераней» на ход боевых действий — за время СВО при помощи дронов-камикадзе было уничтожено значительное количество целей. При этом очевидно, что добиться такого результата ракетными ударами было бы намного сложнее из-за высокой стоимости и более медленных темпов производства ракет.
