Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»

Ресурсы противника утверждают, что с начала 2026 года ВС РФ начали применять для ударов по объектам на Украине беспилотники «Герань-5», являющиеся принципиально новой версией хорошо зарекомендовавших себя БПЛА-камикадзе.

По информации ГУР МО Украины, в отличие от предыдущих модификаций «Герани», новый беспилотник обладает улучшенной аэродинамической схемой, при этом большинство ключевых узлов аппарата унифицировано с другими образцами серии. Кроме того, новая версия «Герани» оснащена 12-канальной системой спутниковой навигации «Комета», трекером на базе микрокомпьютера Raspberry, а также 3G/4G-модемами. БПЛА «Герань-5», дальность поражения которого, как предполагает противник, достигает тысячи километров, обладает реактивным двигателем Telefly, аналогичным тому, который используется на дроне «Герань-3», но с большей тягой.



С осени 2022 года, когда ВС РФ начали массовое применение «Гераней» для ударов по тылам противника, конструкция этого беспилотника претерпела существенные изменения. В частности, БПЛА-камикадзе семейства «Герань» получили возможность летать с коррекцией по сигналу мобильной связи, была увеличена мощность боевой части и т.д. Кроме того, новые версии «Гераней» оснащаются камерами переднего и заднего вида для уклонения и даже минами для борьбы с дронами-ПВО.

Трудно переоценить влияние «Гераней» на ход боевых действий — за время СВО при помощи дронов-камикадзе было уничтожено значительное количество целей. При этом очевидно, что добиться такого результата ракетными ударами было бы намного сложнее из-за высокой стоимости и более медленных темпов производства ракет.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 13:50
    Посмотрим получится ли Герань использовать в режиме роя...отбить атаку сотен Гераней одновременно атакающих цель нереально...воздушная война 20 века очень сильно изменилась в 21 веке.
    Нет таких воздушных схваток какие были во времена Люффтвафе и Покрышкина...все изменилось.
  2. navigator777 Звание
    navigator777
    +4
    Сегодня, 13:54
    А чем этот БПЛА с реактивным движком от крылатой ракеты отличается? Судя по фото это уже ракета какая то.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +7
      Сегодня, 14:01
      Цитата: navigator777
      А чем этот БПЛА с реактивным движком от крылатой ракеты отличается?

      В первую очередь - ценой, во вторую - скоростью и количеством боевой части. Крылатые ракеты несоизмеримо дороже Гераней.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      +6
      Сегодня, 14:03
      У ракеты мощнее двигатель и выше скорость. У БПЛА за счет более низкой скорости можно увеличить дальность. Способ запуска еще отличается.
      1. Ablet Звание
        Ablet
        +1
        Сегодня, 14:53
        Новую герань как раз удобнее приспособить для запуска с пилона самолета или вертолета. Скорее всего, поэтому и фюзеляж другой. Скорость тоже практически как у КР.
        По сути это гибрид дрона и КР.
    3. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 14:33
      Собственно, Вы, в каком-то смысле, правы. Визуально - это уже ПОЧТИ крылатая ракета или этакое подобие самолёта-снаряда "V-1"/Fi-103 "Reichenberg". По характеристикам Вам всё верно объяснили выше меня по треду. Кстати, есть чешская фирма PBS, создающая крылатые ракеты, так сказать, промежуточной ступени между "Геранями" и "Томагавками".
    4. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 14:40
      Цитата: navigator777
      А чем этот БПЛА с реактивным движком от крылатой ракеты отличается? Судя по фото это уже ракета какая то.


      Грани между БПЛА и ракетами стираются.

      . Сегодня украинские паблики, со ссылкой на источники в ГУР МО Украины сообщили, что после анализа обломков ракет, примененных нами в одном из недавних ударов по Одесской области, они пришли к выводу, что это было первое использование т. н. «Гераней-5» в боевых условиях ... по данным украинских источников (ссылающихся на данные украинской разведки), новая ракета будет выпускаться в двух «калибрах» 450 кг и 850 кг. При этом украинская разведка прямо указывает, что основным ее носителем предполагается штурмовик Су-25 «Грач», парк которых у нас довольно велик.

      Причем, именно широкая унификация узлов и компонентов новой ракеты с хорошо отлаженной в массовом производстве «Геранью-2» позволяет делать новую ракету крайне дешевой (по украинским данным в случае воздушного старта стоимость одной «Герани-4» составляет 600 т.р. или 7,5 тыс.$ по сегодняшнему курсу, а «Герани-5» 1 200 тыс. руб. или 15 тыс.$ за штуку). При этом «Герань-4» комплектуется ТРД меньшей тяги, а потому при весе в 450 кг несет всего 50 кг БЧ со скоростью 350-500 км/ч на дальность до 950 км (при старте с Су-25), а «Герань-5» уже 90 кг БЧ со скоростью 450-600 км/ч на дальность до 1050 км.


      https://t.me/yurasumy/26438

      Ну и новости касаемо непосредственно классических ракет.

      . В России разработали новые авиационные средства поражения (АСП) для стратегических и дальних бомбардировщиков-ракетоносцев ВКС РФ. Теперь россияне готовятся к проведению их боевых испытаний. Об этом сообщают украинские и западные информационные ресурсы, приводя некоторые детали. ...
      Х-99, то это современное управляемое оружие – гиперзвуковая крылатая ракета для «стратегов». В качестве носителя выступают усовершенствованные сверхзвуковые Ту-160М. Ракета способна лететь в атмосфере со скоростью 5,4 Маха (6600 км/ч) и маневрировать, используя аэродинамические силы, что делает ее очень сложной для перехвата. Дальность применение составляет 5500 км.

      Х-МЦ – сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета, носителями которой будут Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Дальность действия составляет около 900 км, скорость – 4200 км/ч. Рассматривается в качестве замены ракеты Х-22 «Буря».

      Х-БД-К – дозвуковая крылатая ракета большой дальности класса «воздух-земля», известная также как «Изделие 506». Ее носителями станут не только Ту-160М, но и турбовинтовые Ту-95МС. Данный боеприпас является дальнейшим развитием и заменой стратегической крылатой ракеты Х-101 («Изделие 504АП»), он может развивать скорость в 900 км/ч и перемещаться на расстояние в 3000 км.


      https://topcor.ru/67668-rossija-gotovitsja-ispytat-na-ukraine-novye-rakety.html
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        0
        Сегодня, 15:33
        Просто применили технологии массового производства БПЛА, для производства недорогих компактных крылатых ракет, я думаю в этом вся разница и есть. А цена и скорость не имеет значения, главное принцип, ведь что B-2, что Ан-2 с тканевым крылом, оба самолеты, хотя цена, скорость и технологии очень отличаются.
    5. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 15:00
      navigator777
      Судить по данному фото будет неправильно. С таким крылом не может быть бОльших скоростей, чем у предыдущих моделей.
      1. mark1 Звание
        mark1
        0
        Сегодня, 15:56
        600 кМ/час не такая уж и скорость, а если посмотреть на "Калибр" или Х-55 с такой же геометрией крыла то для "Герани 4/5" и М 0,8 доступна в теории.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 13:59
    Логичное развитие систем, которые показали высокую эффективность. Понятно, что противник принаравливается, находит более эффективные методы борьбы с такой угрозой, модернизация, а то принципиальные изменения самого устройства затрудняют противнику им противодействовать. Все понятно, все логично...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 14:54
      Цитата: rocket757
      Логичное развитие систем, которые показали высокую эффективность. Понятно, что противник принаравливается, находит более эффективные методы борьбы с такой угрозой, модернизация, а то принципиальные изменения самого устройства затрудняют противнику им противодействовать. Все понятно, все логично...


      Тут вот ещё какая интересная информация в СМИ появилась касаемо управления БПЛА.Если что то подобное внедрить в те же Герани по сути останутся ограничения только по запасу топлива на БПЛА.

      .В ходе 71-й Российской антарктической экспедиции на станции «Мирный» был реализован беспрецедентный проект дистанционного управления беспилотным воздушным судном (БВС) на межконтинентальном расстоянии. Беспилотный комплекс ZALA T-16, находясь в воздушном пространстве Антарктиды, перешёл под прямой контроль операторов из Центра управления полётами в Ижевске — за тысячи километров от места старта.Технологический прорыв стал возможен благодаря инновационной системе загоризонтного управления, разработанной специалистами компании ZALA Aero Group. Эта система обеспечила стабильную и защищённую линию связи C2 (Command & Control), позволяющую в реальном времени не только передавать телеметрию, но и транслировать видеопоток высокого разрешения с борта аппарата.


      https://www1.ru/news/2026/01/08/vpervye-v-istorii-bespilotnik-zala-t-16-pilotirovali-iz-rossii-vo-vremia-poleta-nad-antarktidoi.html
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:02
        Много раз писал, что создание... различных систем контроля, управления, связи, высокой степени защищенности от воздействия противника, задача АРХИ ВАЖНАЯ!!!
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 16:26
      Цитата: rocket757
      Понятно, что противник приноравливается, находит более эффективные методы борьбы с такой угрозой

      Да, на 600 км/ч дронами цель уже не собьешь.
      Тут нужны более дорогие средства поражения.
  4. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Сегодня, 14:00
    Мечта производителя... Все круглое и прямоугольное :)
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +4
    Сегодня, 14:12
    Больше гераней, разнообразных
  6. Laksamana Besar Звание
    Laksamana Besar
    0
    Сегодня, 14:15
    Герань-5 это деза, не ведитесь smile
  7. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 14:16
    XOXЛЫ этот БПЛА называют "Шахед-107" !.............................................................................................................
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 14:27
      Да накакать как они это называют, главное чтобы прилетало по ним больше и мощнее.

      А так то да, если картинка к статье верна то Геранька превратилась почти что в простейшую крылатую ракету внешне.... А ведь с чего начинали - летающий треугольник с мопедным движком....
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        0
        Сегодня, 15:10
        если картинка к статье верна
        Нигде в тексте нет ссылки на эту картинку, что именно так выглядит новая "Герань-5". Это либо косяк автора статьи, либо картинка прилеплена просто так, "от фонаря", как здесь часто бывает.

        По тексту :
        оснащаются ... и даже минами для борьбы с дронами-ПВО
        - непонятка. Кто-то может пояснить что это такое ?
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 15:28
        Цитата: Nexcom
        если картинка к статье верна то Геранька превратилась почти что в простейшую крылатую ракету внешне....

        Рендер-изображение нового дрона-ракеты «Герань-5» и «Герань-5» упавшая на Украине в начале 2026 года
        1. Магог_ Звание
          Магог_
          0
          Сегодня, 15:51
          Это изображение приводится украинскими пабликами. Считать доказательствами пока нет веских оснований. Совершенно другая аэродинамическая форма БПЛА, какие причины это называть "Герань" ?
          1. Piramidon Звание
            Piramidon
            0
            Сегодня, 16:11
            Цитата: Магог_
            Совершенно другая аэродинамическая форма БПЛА, какие причины это называть "Герань" ?

            Та же, по какой разные самолеты носят одно название, например, "СУ" или "МИГ" и только цифры меняются. Фирменная марка.
  8. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -1
    Сегодня, 14:24
    Движок, я так понимаю, всё так же китайский. Мда...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:29
      если верить о чем пишут СМИ, то уже локализовали производство у нас....

      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 14:37
        Я про НЕздоровую тягу брать у китайцев то, что можно было обмозговать и запустить в производство САМИМ.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 14:38
          иной раз быстрее, проще и дешевле взять готовое изделие и методом обратного проектирования запустить в производство свой вариант. с доработкой по ходу пьесы (изделие то всё-равно одноразовое). Наши Герани ведь так и оттолкнулись от иранского исходника...
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 15:31
          Цитата: Denis_999
          Я про НЕздоровую тягу брать у китайцев то, что можно было обмозговать и запустить в производство САМИМ.

          Зачем тратится и изобретать велосипед, если время поджимает. Быстрее купить лицензию и начать выпуск.
          1. Denis_999 Звание
            Denis_999
            0
            Сегодня, 15:53
            Скажем честнее ( прежде всего, самим себе ) - лень. Иначе бы давно уже и КАЗы на фронте были и прочее.

            Совсем НЕ занудствую и НЕ "разгоняю волну"! Просто пишу своё мнение.
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 16:09
      Движок, я так понимаю, всё так же китайский. Мда...
      Вот в конце 40-х годов СССР закупил в Великобритании авиационные двигатели Роллс-Ройс для реактивных истребителей. Скоро началось их производство уже в СССР. Двигатели устанавливали на истребитель МИГ-15, который хорошо показал себя в Корейской войне. Что здесь плохого?
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 16:23
        Валентин Петрович Глушко наловчился делать советских "первенцев" ЗАДОЛГО ДО появления послевоенных копий немецких "Юмо" и английских "Нинов". В 1938-м году Реактивный НИИ, где он трудился, разогнали, а его - на пару с Королёвым и пр. - арестовали и отправили в "шарагу". Слава Богу, хоть жив остался.

        А то, что англичане так любезно - и это после фултоновской речи Черчилля!!! - позволили нам купить у них двигатели для реактивных истребителей ( на которых потом советские лётчики воевали против лётчиков войск ООН в Корее ), так я Вам скажу ПОЧЕМУ. Американцы НЕ допустили бритишей в свой атомный проект по созданию ядерной бомбы, а у тех их собственная программа шла туго, времени было в обрез, потому и решили бритиши схитрить и пойти на сделку ( редкая для них практика в отношении СССР, но такие случаи были! ) - мы Вам движки, а Вы почитаете нашим учёным в наших университетах лекции по ядерной физике, поможете им.
  9. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 14:48
    Наконец хинзиры заметили настоящее название - Герань.
  10. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 15:07
    ей под крылья ещё пзрк подвесить и вообще дрон истребитель будет )
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 15:36
      Цитата: 501Legion
      ей под крылья ещё пзрк подвесить и вообще дрон истребитель будет )

      Так вроде бы "Иглу" к "Гераням" уже прикручивали. Вот только о её боевом применении пока нигде ничего не попадалось
  11. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +1
    Сегодня, 15:20
    Было бы неплохо запустить в производство двухмоторную поршневую Герань, нагрузки бы хватило для подвеса 1 ракеты Р73, для надежного поражения F16 и Миражей. Кроме этого очень нужен многоразовый дрон-перехватчик, так как тратить драгоценные ракеты на дроны-обманки весьма расточительно. Перехват дронов должен стоить не дороже 5 литров топлива и пулеметной очереди
  12. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 15:26
    Цитата: Магог_
    если картинка к статье верна
    Нигде в тексте нет ссылки на эту картинку, что именно так выглядит новая "Герань-5". Это либо косяк автора статьи, либо картинка прилеплена просто так, "от фонаря", как здесь часто бывает.

    По тексту :
    оснащаются ... и даже минами для борьбы с дронами-ПВО
    - непонятка. Кто-то может пояснить что это такое ?

    В интернете есть фото сбитой Герани 5, картинку составили по собранным обломкам, примерно так и выглядит.
  13. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 15:29
    Цитата: Аркадий007
    navigator777
    Судить по данному фото будет неправильно. С таким крылом не может быть бОльших скоростей, чем у предыдущих моделей.

    Крыло как у крылатой ракеты, но скорость меньше поэтому и крыло увеличили.