ВС РФ освободили Белогорье близ Орехова, продвинувшись вдоль реки Конка

6 657 12
ВС РФ освободили Белогорье близ Орехова, продвинувшись вдоль реки Конка

Поступают сообщения о продвижении российских войск вдоль северного берега реки Конка в Запорожской области на Ореховском оперативном направлении.

В результате успешных действий подразделения армии России освободили населённый пункт Белогорье, что к юго-востоку от Орехова.



Соответственно, линия обороны по северному берегу реки Конка, которую ранее занимал противник, теперь имеет «прореху», что принципиально сводит дальнейший смысл её держание украинскими войсками к минимуму.

Продвижение на указанном участке фронта позволяет говорить о фактическом объединении Ореховского и Гуляйпольского направлений.


Напомним, что после освобождения Гуляйполя российской армией ВСУ пытались контратаковать, однако успехи эти контрвыпады для них не возымели. Мало того, российские подразделения продвинулись западнее Гуляйполя к Зализничному и Святопетровке.

Также в Запорожской области наши войска продвигаются вдоль южного берега Малокатериновского лимана - на месте впадения Конки в Каховское водохранилище. Это продвижение позволяет приблизиться к областному центру, городу Запорожье, остающемуся под контролем противника.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +10
    Сегодня, 14:07
    Процесс идёт! Не давать противнику времени на передышку, будет метаться туда-сюда, больше потеряет. Удачи нашим воинам! soldier
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 14:53
    Украинские власти объявили эвакуацию из населенного пункта Кушугум, который расположен в непосредственной близости от города Запорожья. Сначала детей до 29.01.2026, позже и население. По всей вероятности, в Киеве считают, что в самое ближайшее время боевые действия могут развернуться на подступах к областному центру.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:11
      Цитата: Товарищ Берия
      По всей вероятности, в Киеве считают, что в самое ближайшее время боевые действия могут развернуться на подступах к областному центру.

      Как пишут на ВО сегодня 1418-й день СВО. ВОВ длилась 1418 дней и, к этому дню, был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции Германии...
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +2
        Сегодня, 15:13
        Уместно было бы указать потери воющих сторон тогда и сейчас.
        1. isv000 Звание
          isv000
          -1
          Сегодня, 15:16
          Цитата: Товарищ Берия
          Уместно было бы указать потери воющих сторон тогда и сейчас.

          Каким, интересно, образом вы предлагаете указать потери с нашей стороны?! Собственными умозаключениями? А противной стороны - эмпирически, на основании данных от США и СМИ? hi
        2. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          +1
          Сегодня, 16:24
          Ну тогда уж, заодно, товарищу пришлось-бы озвучить и численность армий и уровень мобилизации, но это неинтересно, интереснее сидя на диване, куда-нибудь невпопад воткнуть свое высокоинтеллектуальное "экспертное" замечание, вместо того, чтобы взять автомат и показать, как это делается "правильно" в реале.
          Давно замечено, что самые компетентные в политике, экономике, науке, а теперь и в военном деле "специалисты" сидят на диванах, а в свободное время "для души" таксуют или разносят пиццу, ну если учителя не сильно наказывают за пропуск уроков laughing
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 15:12
      Украинские власти объявили эвакуацию из населенного пункта Кушугум, который расположен в непосредственной близости от города Запорожья.

      Это радует. Но я вот не понимаю,
      Сначала детей до 29.01.2026, позже и население.
      То есть они по прежнему отрывают детей от родителей? Или, все-таки, с родителями эвакуируют?
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 16:03
        Полагаю, что главное в этом процессе не как, а куда. Эвакуируемых ждёт теплый прием на Западной Украине, за интересы которой они и воюют даже в том числе?
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 15:12
    А почему бы не поменять направление удара на Егоровку.
    Конечно моё диванное мнение, но так нарисуются сразу два кола одновременно.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 15:32
      Как понимаю основном продвижение идет через населеные пункты и вдоль рек, где растительность дает хоть кукую-то защиту от дронов. Рвануть через поле, если будут соответствующие погодные условия можно, но если продвижение замедлится, то снабжать будет трудно.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Аркадий007
      А почему бы не поменять направление удара на Егоровку.

      Более 10 км, полей с лесополками, которые дронами и артиллерией полностью простреливаются, спрятаться, закрепится не где. Дороги грунтовые да ещё балки.
    3. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 16:17
      Слишком далекая перспектива при таком охвате. Практика показывает, что проще зацепиться за окраины города чем сразу широко обходить его.
      А с этой точки зрения лучше двигаться по северному берегу реки Конки, чтобы обезопасить позиции в Малой Токмачке, судя по карте занятой нашими войсками. А там видно будет, куда лучше двигаться или в сам город Орехом или уже к северу на Егоровку. К тому же, надо трассу на Малую Токмачку по возможности обезопасить, выбив противника с противоположного берега реки.