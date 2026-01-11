По требованию США власти Венесуэлы начали массово освобождать «политзаключённых»

По требованию США власти Венесуэлы начали массово освобождать «политзаключённых»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы по требованию Вашингтона начали «масштабное освобождение» заключенных, осужденных по «политическим» статьям.

В своей соцсети Трамп поблагодарил Каракас за эти действия и выразил надежду, что выпущенные на свободу заключенные никогда не забудут, что их освобождение было обусловлено действиями США. При этом очевидно, что значительная часть венесуэльских «политзаключенных» была осуждена за участие в массовых беспорядках, нападения на сотрудников правоохранительных органов и другие подобные правонарушения. Их освобождение обеспечит Трампу внутри Венесуэлы дополнительные силы, которые можно в любой момент использовать для осуществления очередного госпереворота.

Кроме содействия в освобождении радикалов, администрация США продолжает морскую блокаду Венесуэлы, лишая Боливарианскую республику возможности экспортировать свою нефть и фактически лишая Каракас около 40% доходов. Этими действиями Трамп, по всей видимости, рассчитывает вызвать в Венесуэле гуманитарный кризис, который с высокой долей вероятности приведет к массовым беспорядкам, в которых, как рассчитывает американский президент, будут принимать активное участие выпущенные на свободу заключенные.

Между тем президент Колумбии Густаво Петро предложил соседним странам объединиться в единый союз в формате конфедерации. Петро, по сути, предлагает возродить существовавшую в 1819-1831 годах Великую Колумбию, в состав которой входили территории современных Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Панамы, а также отдельные районы нынешних Бразилии, Гайаны и Перу.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 14:33
    ...как бы эти освобождённые "политзаключённые" не рванули к тебе в США, Доня, бойцами в банды всяких Санчес Нуарто-Пабло... laughing

    Но так то да, бомбить магазины амеров в США эти деятили вполне возможно будут с криками Вива Трамп! (ну так себе утешение то для амеров)...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 14:45
      ..как бы эти освобождённые "политзаключённые" не рванули к тебе в США, Доня, бойцами в банды всяких Санчес Нуарто-Пабло..

      Эти не рванут ,для них уже наверняка "тёплые"места заготовлены. Америкосы сей час будут везде ставить лояльных и не "замаранных" с прежней администрацией.
    2. bamsik Звание
      bamsik
      0
      Сегодня, 14:47
      не как бы, а в самолет и в штаты....
  2. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Сегодня, 14:41
    Маша Распутина когда то пела : " Была страна необъятная моя"...
    Про Венесуэлу теперь можно сказать - была когда то такая страна Венесуэла...Раздербанят всю.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:54
      Цитата: 16112014nk
      была когда то такая страна Венесуэла...

      Трамп уже и поминки по Венесуэле справил... Вон, Маска пригласил...
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 14:55
      Разделяй и властвуй - всё согласно традициям истории.
    3. General Failure Звание
      General Failure
      0
      Сегодня, 15:54
      Раздербанят всю.

      Весьма сомнительно.
      Когда чависты победили, гегемон был куда бодрее, но чегой-то "нешмог".
      Счас гегемон совсем занемог и мало на что способен кроме как громко орать.

      ...Разве что, у чавистов совсем разброд и шатания и они сами дров наломают.
  3. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 14:42
    Наёмников на Украину прибыло...

    Вот ещё осталось рыжему в Колумбии поставить СВОЕГО президента, тот и вовсе обещает сразу же после инаугурации целую бригаду спецназа ВС Колумбии на помощь украм.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 15:46
      Отправить то можно, только когда у тебя в стране тишь, да гладь... а тут по славам самого же Трампа
      Президент США Дональд Трамп полагает, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. "Они живут в страхе в собственных странах. Потому что картели управляют этими странами" https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25438211

      а за примером далеко ходить не надо - Гаити под боком, бывшая администрации пыталась
      Власти США выделят дополнительно $100 млн на работу Многонациональной миссии по поддержке безопасности на Гаити, а также предоставят населению гуманитарную помощь на $33 млн. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. "Увиденное нами в последние дни должно напомнить, что и без того трудная ситуация в сфере безопасности еще более ухудшилась https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20205843
      .
      Трамп просто запретил въезд гаитян в штаты... теория управляемого хаоса оно конечно, но насколько он будет управляем... штаты не могут справиться с ситуацией в небольшой Гаити, а тут если Венесуэла, Колумбия и Мексика пойдут в разнос.... Администрацию в ту же Венесуэлу назначить можно, но где брать инвестиции чтобы обеспечить стабильность и лояльность населения...
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 15:59
        Я Вас умоляю, технологии давно уже отработаны. И в той же Латинской и Южной Америке, и в той же Сирии, и на той же Украине.

        Народу - полный зрелищ телевизор, дешёвые углеводы и калории в виде забитых фаст-фудом магазинов, шмотки, айфоны, всеобщее ощущение, что "жизнь удалась, всё как в Америке!". Ну, а кто будет возмущаться, поднимать шум - для тех есть "эскадронес де ла муэрте" или какие-нибудь ЧВК.
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          Сегодня, 16:23
          Цитата: Denis_999
          дешёвые углеводы и калории в виде забитых фаст-фудом магазинов, шмотки, айфоны, всеобщее ощущение, что "жизнь удалась,

          что же они из Афганистана удрали, на Гаити... да и в Сирии пока "забитых фаст-фудом магазинов"... одно дело менять администрации (это отработано, тут не поспоришь),а другое дело удержать эти страны - те же военные базы становятся прекрасной мишенью - много ли примеров где штаты за последние 10-20 лет поменяли администрации и эти страны живут в изобилии
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 14:43
    президент Колумбии Густаво Петро предложил соседним странам объединиться в единый союз в формате конфедерации.

    Сомневаюсь я, что такое объединение произойдет. Не то время, не то мышление. "Поезд ушел" Раньше надо было думать.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +1
      Сегодня, 14:48
      После коллективного отравления лидеров Латинской и Южной Америки ( наивные, попёрлись в Штаты на конференцию, понадеялись на порядочность янки, после чего кто-то ( Чавес ) умер, кто-то ( Лула ) выжил, но облысел ), да, поезд ушёл.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:44
    А какие там новости с офисом PDVSA в Москве - новые власти его уже закрыли ?Через него шла торговля венесуэльской нефтью для России и КНР.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:53
      Денежки от торговли венесуэльской нефтью хранили в США...Трамп эти денежки заморозил - значит сприватизировал....
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:57
        РDVSA имеет актив в США - НПЗ вот эти денюжки Трамп ,Байден и тд и тп коммуниздили .На юани у Трампа управы не было .Вот он и спёр Мадуро ,от безысходности.
        1. Комментарий был удален.
        2. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 15:01
          Он много чего еще хочет спереть - от нефти и редкоземов, до островов и стран !
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 15:04
            ...как этот жлоб ещё и костюм найковский у Мадуро не отобрал... what
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:09
    Стандартная ситуация... освобождённых "борцы с режимом", чем теперь займутся?
    Вариантов не много и все в одну сторону...
  7. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 15:30
    По требованию США власти Венесуэлы начали массово освобождать «политзаключённых»
    - америкосы ещё не переживали свою версию "холодного лета 53-го" - есть перспектива.
  8. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    +1
    Сегодня, 15:33
    Не вмерла. Ну нет полимерных и других изделий.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 15:45
    Там такие "политзаключенные" по сравнению с которыми Эскобар малыш из песочницы.
  10. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 15:46
    Тут выяснилось, что у вице-президентши Венесуэлы два сына сидят в США за наркоторговлю...
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:48
    Было бы не плохо заслушать вторую сторону, а то может они и ничего не знают. laughing