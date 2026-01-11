По требованию США власти Венесуэлы начали массово освобождать «политзаключённых»
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы по требованию Вашингтона начали «масштабное освобождение» заключенных, осужденных по «политическим» статьям.
В своей соцсети Трамп поблагодарил Каракас за эти действия и выразил надежду, что выпущенные на свободу заключенные никогда не забудут, что их освобождение было обусловлено действиями США. При этом очевидно, что значительная часть венесуэльских «политзаключенных» была осуждена за участие в массовых беспорядках, нападения на сотрудников правоохранительных органов и другие подобные правонарушения. Их освобождение обеспечит Трампу внутри Венесуэлы дополнительные силы, которые можно в любой момент использовать для осуществления очередного госпереворота.
Кроме содействия в освобождении радикалов, администрация США продолжает морскую блокаду Венесуэлы, лишая Боливарианскую республику возможности экспортировать свою нефть и фактически лишая Каракас около 40% доходов. Этими действиями Трамп, по всей видимости, рассчитывает вызвать в Венесуэле гуманитарный кризис, который с высокой долей вероятности приведет к массовым беспорядкам, в которых, как рассчитывает американский президент, будут принимать активное участие выпущенные на свободу заключенные.
Между тем президент Колумбии Густаво Петро предложил соседним странам объединиться в единый союз в формате конфедерации. Петро, по сути, предлагает возродить существовавшую в 1819-1831 годах Великую Колумбию, в состав которой входили территории современных Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Панамы, а также отдельные районы нынешних Бразилии, Гайаны и Перу.
