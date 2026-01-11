Конгрессвумен Луна обратится в Госдеп США по поводу украинских политзаключённых

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна (31-й округ штата Флорида) намерена обратиться с запросом в Государственный департамент по поводу украинских политических заключенных. Поводом стало полученное ею письмо за подписью оппозиционных депутатов Верховной рады Артёма Дмитрука, Александра Дубинского и Александра Куницкого по этому поводу.

Конгрессвумен, ветеран ВВС США, пообещала передать письмо по гонениям режима Зеленского на опальных политиков в стране в американское дипведомство и добиться надлежащего ответа. В своем аккаунте соцсети Луна написала:

Подтверждаю получение данного письма и завтра утром позвоню в Госдепартамент (США).

В обращении нардепы заявили, что число украинских политзаключенных, включая духовенство, уже превысило 42 тысячи человек. При этом они подчеркнули, что эта цифра занижается на международном уровне, в первую очередь в странах Европы и Брюсселе. В документе указано на грубое нарушение прав и свобод верующих, преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в пользу подконтрольной властям раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Украина, по сути, превратилась в крупнейший в истории концентрационный лагерь, из которого мужчинам запрещено выезжать, и где любые попытки говорить о конституционных и правовых нормах, правах человека наказываются тюремным заключением. Зеленский даже создал собственного, «правильного», государственного бога, которому разрешено молиться.


Нардеп Дубинский, второй год находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, также заявил, что помимо политических заключенных в Украине ведется уголовное преследование около 400 тысяч мужчин, отказавшихся идти на фронт. Все эти люди лишены прав, опасаются выходить на улицу и каждому из них грозит тюремное заключение, подчеркнул оппозиционный политик.

Дубинский прокомментировал и заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которая накануне озвучила общее количество заключенных на Украине в 34 600 человек. Нардеп привел в ответ сообщение Офиса Генпрокурора Украины, согласно которому с начала 2022 года в стране было возбуждено более 36 тысяч уголовных дел только по статьям, связанным с угрозами национальной безопасности.

Дубинский отметил, что наличие политических заключенных на Украине, что отвергает Стефанишина, признается в отчете Госдепартамента США за 2024 год, а также в материалах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Говоря о самом Александре Дубинском, его положение весьма интересное. Он не лишен депутатских полномочий, хотя находится в следственном изоляторе по обвинению в связях с ГРУ Минобороны РФ и ФСБ России. На Украине это тягчайшие статьи УК.

При этом нардеп активно и беспрепятственно публикует посты с в соцсетях, жестко критикуя киевские власти и лично Зеленского. Даже ведет обратный отсчет до дня, когда глава режима якобы потеряет власть. Сегодня, согласно «счетчику Дубинского» в его ТГ-канале, осталось 58 дней, а «может и гораздо меньше», до краха режима Зеленского.

  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 14:49
    Правильно, Луна, фигали 42 тыщи сидят-прохлаждаются? В окопы их. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:39
      Дмитрий . hi Там в окопах убить могут.Да все они воспитаны на классике ." А в тюрьме сейчас макороны дают ".( с).
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 15:43
        laughing Классика жанра насчёт макарон, Андрей hi
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 14:50
    ❝ Зеленский* даже создал собственного, «правильного», государственного бога, которому разрешено молиться ❞ —

    — Сатане он поклоняется ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:58
      согласно «счетчику Дубинского» в его ТГ-канале, осталось 58 дней, а «может и гораздо меньше», до краха режима Зеленского.
      Итого - пару месяцев.... feel
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:06
    Вопрос, как всегда, один и тот же... конгрессвумен карьеру строит таким образом или следует тем принципам, которые ей ближе по сути...?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:24
      а одно другому разве ей мешает? laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:30
        Может и так...
        Сказать, что это их дела... фиг её знает, посмотрим, что из этого выйдет.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:31

    Конгрессвумен, ветеран ВВС США, пообещала передать письмо по гонениям режима Зеленского

    Это конечно, хорошо. Но, обещать, не значит жениться. Хотя хоть кому то глаза открывают, чего там в 404 происходит.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 15:33
    Я не очень понял, что она хочет конкретно? Если помочь им выйти на свободу, то это похвально, но вот вопрос что с ними дальше будет. На Украине человеку исчезнуть проще некуда. Да и не только человеку, там деньги, техника просто испаряются. Страна чудес такая.
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 16:18
    USA trpí schizofrenií. Na jednu stranu je dobře, že se USA budou zajímat o politické vězně na Ukrajině, na straně druhé překračují mezinárodní práva několika států najednou a vůbec je nezajímají nějaké práva obyvatel Venezuely, Iránu, Ruska, Číny nebo Gronska, protože Americké zájmy jsou úplně nejvíc a ty dnes převažují. Svět ustupuje od práv občanů.., začíná platit právo silnějšího, protože světové velmoci docházejí suroviny a její síla uvadá, stejně jako síla Dolaru, který už je jenom obarvený papírek při životě díky věřitelům.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 16:18
      США страдают шизофренией. С одной стороны, хорошо, что США интересуются политическими заключенными на Украине, с другой стороны, они нарушают международное право сразу нескольких государств и совершенно не заинтересованы в правах жителей Венесуэлы, Ирана, России, Китая или Гренландии, потому что американские интересы важнее всего, и сегодня они преобладают. Мир отступает от прав граждан... начинает брать верх закон сильнейшего, потому что у мировых держав заканчиваются ресурсы, и их власть увядает, как и власть доллара, который теперь всего лишь цветной клочок бумаги, живой благодаря кредиторам.