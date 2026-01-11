Подтверждаю получение данного письма и завтра утром позвоню в Госдепартамент (США).

Украина, по сути, превратилась в крупнейший в истории концентрационный лагерь, из которого мужчинам запрещено выезжать, и где любые попытки говорить о конституционных и правовых нормах, правах человека наказываются тюремным заключением. Зеленский даже создал собственного, «правильного», государственного бога, которому разрешено молиться.

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна (31-й округ штата Флорида) намерена обратиться с запросом в Государственный департамент по поводу украинских политических заключенных. Поводом стало полученное ею письмо за подписью оппозиционных депутатов Верховной рады Артёма Дмитрука, Александра Дубинского и Александра Куницкого по этому поводу.Конгрессвумен, ветеран ВВС США, пообещала передать письмо по гонениям режима Зеленского на опальных политиков в стране в американское дипведомство и добиться надлежащего ответа. В своем аккаунте соцсети Луна написала:В обращении нардепы заявили, что число украинских политзаключенных, включая духовенство, уже превысило 42 тысячи человек. При этом они подчеркнули, что эта цифра занижается на международном уровне, в первую очередь в странах Европы и Брюсселе. В документе указано на грубое нарушение прав и свобод верующих, преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в пользу подконтрольной властям раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).Нардеп Дубинский, второй год находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, также заявил, что помимо политических заключенных в Украине ведется уголовное преследование около 400 тысяч мужчин, отказавшихся идти на фронт. Все эти люди лишены прав, опасаются выходить на улицу и каждому из них грозит тюремное заключение, подчеркнул оппозиционный политик.Дубинский прокомментировал и заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которая накануне озвучила общее количество заключенных на Украине в 34 600 человек. Нардеп привел в ответ сообщение Офиса Генпрокурора Украины, согласно которому с начала 2022 года в стране было возбуждено более 36 тысяч уголовных дел только по статьям, связанным с угрозами национальной безопасности.Дубинский отметил, что наличие политических заключенных на Украине, что отвергает Стефанишина, признается в отчете Госдепартамента США за 2024 год, а также в материалах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.Говоря о самом Александре Дубинском, его положение весьма интересное. Он не лишен депутатских полномочий, хотя находится в следственном изоляторе по обвинению в связях с ГРУ Минобороны РФ и ФСБ России. На Украине это тягчайшие статьи УК.При этом нардеп активно и беспрепятственно публикует посты с в соцсетях, жестко критикуя киевские власти и лично Зеленского. Даже ведет обратный отсчет до дня, когда глава режима якобы потеряет власть. Сегодня, согласно «счетчику Дубинского» в его ТГ-канале, осталось 58 дней, а «может и гораздо меньше», до краха режима Зеленского.