ВС РФ вошли в Купянск-Узловой Харьковской области

Российское министерство обороны продолжает утверждать, что украинские войска не могут пробиться в Купянск. Согласно заявлениям пресс-службы Минобороны, противник «лишь обозначает якобы своё присутствие» в указанном городе.

Из сегодняшней сводки:

Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи БПЛА украинского флага на здании городской администрации.

Далее говорится о том, что российские войска уничтожили и дрон, и флаг.

Однако источники на местах свидетельствуют о боях в городской черте Купянска, в том числе в центральной его части, близ зданий районной администрации и местного краеведческого музея.



Противник с середины декабря контратакует на Купянском направлении, стараясь отбросить наши войска на восточный берег реки Оскол. Российское оборонное ведомство, как видно из сводки, заявления о локальных успехах противника под Купянском считает ложными.

Тем временем появляются сообщения о развитии успеха Вооружёнными силами России на упомянутом левобережье Оскола. Речь идёт о переходе под контроль ВС РФ улицы Железнодорожная в пригороде Купянска – населённом пункте Купянск-Узловой.


Продвижение на глубину примерно в 3,5 км фиксируется в районе водохранилища у реки Лозоватка.

Вхождение в Купянск-Узловой способствует закреплению на новых рубежах Оскольского левобережья Харьковской области.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 15:31
    Скажем так. В Купянск узловой мы уже входили ранее.
    Может стоит подождать с такими заявлениями сегодня?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 15:58
      Пусть делают, что хотят и заходят, куда хотят. Им на месте видней. Это не нам, диванным....
      Главное- спокойно, без суеты и с минимальными потерями.. Молодцы, парни! Гордимся!
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 16:16
      Но не с востока. Если хорошо обложить Купянск с востока, то положение сильно изменится. Но подождать конечно надо.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:35
    Вспоминать про "туман войны"... идёт серьёзное противостояние в конкретном населённом пункте, на общую обстановку на фронте, это сказывается... да не особо, наверное.
  3. dementor873 Звание
    dementor873
    -3
    Сегодня, 15:49
    Целый месяц не могут пробиться в Купянск? Ну либо кто-то , как баран бьется в ворота, либо кто-то, мягко говоря, лукавит...
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:57
      Не понятно почему всу бьются целый месяц
  4. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    0
    Сегодня, 16:21
    Стакан наполовину пуст или полон - так можно оценить сообщения МО РФ и ВСУ. Ситуация в динамике и все отчасти правы.