ВС РФ вошли в Купянск-Узловой Харьковской области
Российское министерство обороны продолжает утверждать, что украинские войска не могут пробиться в Купянск. Согласно заявлениям пресс-службы Минобороны, противник «лишь обозначает якобы своё присутствие» в указанном городе.
Из сегодняшней сводки:
Далее говорится о том, что российские войска уничтожили и дрон, и флаг.
Однако источники на местах свидетельствуют о боях в городской черте Купянска, в том числе в центральной его части, близ зданий районной администрации и местного краеведческого музея.
Противник с середины декабря контратакует на Купянском направлении, стараясь отбросить наши войска на восточный берег реки Оскол. Российское оборонное ведомство, как видно из сводки, заявления о локальных успехах противника под Купянском считает ложными.
Тем временем появляются сообщения о развитии успеха Вооружёнными силами России на упомянутом левобережье Оскола. Речь идёт о переходе под контроль ВС РФ улицы Железнодорожная в пригороде Купянска – населённом пункте Купянск-Узловой.
Продвижение на глубину примерно в 3,5 км фиксируется в районе водохранилища у реки Лозоватка.
Вхождение в Купянск-Узловой способствует закреплению на новых рубежах Оскольского левобережья Харьковской области.
