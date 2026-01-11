Пресса США: при захвате Мадуро было применено мощное, ранее неизвестное оружие

4 379 39
Пресса США: при захвате Мадуро было применено мощное, ранее неизвестное оружие

По информации американской прессы, во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецназ армии США применил мощное, неизвестное ранее оружие, при помощи которого удалось полностью обезвредить венесуэльских солдат и технику.

Как пишет издание The New York Post, ссылаясь на показания сотрудника охраны Мадуро, американские спецназовцы сходу «ослепили» венесуэльских военнослужащих, отключив радиолокационные системы, а также при помощи множества беспилотников подавив очаги сопротивления.

По словам охранника президента Венесуэлы, высадившиеся с вертолетов американцы были вооружены чем-то гораздо более мощным, чем обычное огнестрельное оружие. По своему воздействию это было похоже на чрезвычайно мощную звуковую волну, которая полностью вывела обороняющихся из строя. После применения этого оружия у охраны Мадуро пошла кровь из носа, некоторых рвало кровью, военнослужащие падали на землю и не могли пошевелиться.

Очевидец также отмечает, что благодаря значительному технологическому превосходству атакующих, группа всего из 20 американских спецназовцев сумела без потерь со своей стороны нейтрализовать несколько сотен обороняющихся. По данным МВД Венесуэлы, в ходе атаки на резиденцию Мадуро погибло около 100 сотрудников сил безопасности. Американское издание утверждает, что публикация этих показаний официальным представителем администрации Трампа с высокой долей вероятности свидетельствует об их достоверности.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 15:37
    У всей охраны Мадуро после воздействия низких частот пошла кровь из носа, а у америкосов ничего не было после принятия таблеток из коки. Вот зачем Трамп туда полез, теперь понятно.
    1. Алексей G Звание
      Алексей G
      +1
      Сегодня, 15:39
      у мериносных были наушники и джаз бенд в ушах...
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 15:56
        применено мощное, ранее неизвестное оружие
        Das is fantastisch lol
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          +1
          Сегодня, 16:09
          Инфразвуковое и ультразвуковое излучение направленного действия.
          Мощное инфразвуковое оружие может вызвать носовые кровотечения и другие симптомы, так как сильные звуковые колебания могут приводить к повреждениям внутренних органов и слизистых, вызывая кровотечения, головокружение, тошноту, а также неврологические расстройства.
          Носовые кровотечения чаще связывают с сильными ультразвуковыми или другими видами звукового оружия, поражающего внутренние ткани.
          1. Mitos Звание
            Mitos
            0
            Сегодня, 16:16
            От пзрк и пво, это "чудо" оружие бы не спасло. Ослик с золотом не чудо оружие, хотя как посмотреть. А так ультра звуковые пушки они давно используют против не демократических протестов. Просто мощьность и частоты попроще, а тут прилеткли убивать церемониться не стали.
        2. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 16:17
          Точно, световые мечи! ...,.
  2. Алексей G Звание
    Алексей G
    -3
    Сегодня, 15:37
    воздействию это было похоже на чрезвычайно мощную звуковую волну, которая полностью вывела обороняющихся из строя. После применения этого оружия у охраны Мадуро пошла кровь из носа, некоторых рвало кровью, военнослужащие падали на землю и не могли пошевелиться.

    И вновь вопросы к разведке! Новое оружие и кто что знает о нем?
    Ослепили локаторы, оглушили охрану...
    Локаторы то похоже наши были? Надо бы получше знать чем они орудовали?
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Алексей G
      Новое оружие и кто что знает о нем?
      Муля о том, что подобное было применено против атаки сербов в Югославии гуляет давно. Симптомы те же: - кровь из носа; головокружение вплоть до поноса…
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -4
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Алексей G
      вновь вопросы к разведке! Новое оружие и кто что знает о нем?
      Ослепили локаторы, оглушили охрану...

      Американцы просто включили фиолетовый луч. Причем действовал он только на военных, которые должны были сбивать вертолеты, распознавая их на генном уровне.

      Небольшая разгадка того, что Мадуро вылетел как пробка из бутылки в выдающихся успехах тамошней экономики - инфляция в 2025 году 270%. Первое место в мире. Для сравнения Россия под кучей санкций и с огромными военными расходами 9%, Украина, которую утюжат днем и ночью, а население бросают на убой в промышленных масштабах 12%.

      Возможно Венесуэле и правда будет полезнее наладить отношения с самых своим могущественным соседом.
      1. Бан Зай
        Бан Зай
        -1
        Сегодня, 15:54
        Рассмешил, у нас всего 9% инфляция, как люди лекговерны)))
        1. al3x Звание
          al3x
          0
          Сегодня, 16:10
          Может где-то в тяжёлой промышленности и 9, а вот на бытовом уровне в разы выше, это факт.
    3. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 15:43
      "Оружие направленной энергии (ОНЭ) — вид оружия, поражающее действие которого основано на излучаемой энергии, сконцентрированной в узком пучке.

      Некоторые виды ОНЭ:
      - Лазерное оружие. Основано на использовании направленного лазерного излучения для поражения людей и вывода из строя военной техники. Пример — мобильный боевой лазерный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны «Пересвет», принятый на вооружение Минобороны России в 2017 году.;
      - Ускорительное (пучковое) оружие. Основано на использовании атомных пучков (потоков атомов водорода, гелия, лития и др.) для поражения военной техники, главным образом космических и воздушных целей.;
      - Инфразвуковое оружие. Основано на поражающем воздействии на организм человека инфразвуковых волн — направленных звуковых колебаний инфранизких (от единиц до 20 Гц) частот. Считается нелетальным, поскольку не приводит к серьёзным последствиям для здоровья человека.;
      - Электромагнитное оружие. Поражающим фактором такого оружия является мощный, обычно импульсный, поток электромагнитных волн радиочастотного, когерентного оптического и некогерентного оптического излучения."
      Да неуж то инфразвук...? winked Но, лично мне, что то подсказывает - сказки это...
      1. Удав КАА Звание
        Удав КАА
        +1
        Сегодня, 16:11
        Цитата: sub307
        Да неуж то инфразвук...?

        инфразвук частотой 5-7 герц смертелен для организма чела: вызывает остановку сердца, поражение внутренних органов. Но генератор? Его в руках не унесешь, да и не каждый авто потянет.
        ЭМО -- то м.б., т.к. электромагнитный импульс узкой направленности возможно организовать носимым комплексом. Микро-кровеизлияния, когда лопаются мелкие кровеносные сосудики, лично сам видел, когда инженер БЧ-2 попал под высокое... Так что, вполне возможно, что что-то такое было.
        1. Игоряша
          Игоряша
          0
          Сегодня, 16:20
          Постоянный ток в ряде случаев может вызвать "закипание" жидкости в организме.
      2. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 16:23
        - Электромагнитное оружие. Поражающим фактором такого оружия является мощный, обычно импульсный, поток электромагнитных волн радиочастотного, когерентного оптического и некогерентного оптического излучения."

        Повторяетесь: когерентное оптическое излучение и лазерное излучение - одно и тоже.
    4. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 16:01
      если и правда, то это, типа, оружие локального действия, иначе давно бы применили в более масштабных конфликтах - против Ирана, РФ и да вообще всю Венесуэлу захватили...
    5. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 16:11
      Трудно что-либо знать заранее о том, что придумали только что laughing
      Локаторы ослепили и охрану оглушили "зеленой волной", направленным излучением хрустящих бумажек с американскими президентами, а теперь они ищут отмазки, почему не стреляли и не сопротивлялись.
      Американское издание утверждает, что публикация этих показаний официальным представителем администрации Трампа с высокой долей вероятности свидетельствует об их достоверности
      Ну да Администрация Трампа ведь не врет, от слова никогда, эталон правды. Администрация президента США это-же просто министерство правды, если потрясли пробиркой, то там химическое оружие, если страна случайно расположилась над американской нефтью, то там нет демократии winked
      Скоро "Звезду смерти" запустят, но далеко, за орбитой Плутона, поэтому увидеть с земли ее нельзя.
  3. Earl Звание
    Earl
    +9
    Сегодня, 15:38
    Пресса США: при захвате Мадуро было применено мощное, ранее неизвестное оружие
    Называется "осел, груженый золотом".
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:49
      Самое точное определение, описание ситуации...
      Если и применял с какие то технические новшества, то без попустительства, предательства местного военного, политического руководства, такие фокусы реализовать сложно, да и возможно ли вообще???
    2. Михаил Сибирский Звание
      Михаил Сибирский
      0
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Earl
      Пресса США: при захвате Мадуро было применено мощное, ранее неизвестное оружие
      Называется "осел, груженый золотом".

      Сейчас и осел и золото устарели, просто открывается счёт с 5 или 6 значными наполнением и предательство оплачено (Иуда обзавидовался бы)
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:38
    ❝ При захвате Мадуро было применено мощное, ранее неизвестное оружие ❞ —

    — Похоже, что мощное, но всё же известное ...
  5. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +2
    Сегодня, 15:39
    Удивительно, что сам Мадуро и его жена при применении такого оружия не пострадали. Там, наверное, еще чипы персонализации урона стоят laughing
  6. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    -1
    Сегодня, 15:40
    Шлюхи, золото и алмазы? Армия США - техпомощь, на минималках. Донни и Рубио что, может быть лучше. Доннии не подведи!
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 15:41
    спецназ армии США применил мощное, неизвестное ранее оружие, при помощи которого удалось полностью обезвредить венесуэльских солдат и технику.

    Да. И это оружие действует только на венесуэльских солдат. Кубинцев пришлось убивать по старинке ...request
  8. zippy99 Звание
    zippy99
    +1
    Сегодня, 15:41
    Орешник покоя не даёт.... тут есть, а там нет. И надо выдумать что-то невероятное предпринято.... am
  9. Lako Звание
    Lako
    +2
    Сегодня, 15:43
    Ссылка на показания некоего сотрудника охраны, которого никто никогда не увидит. Я тоже люблю фантастику почитать и посочинять.
  10. Морской инженер Звание
    Морской инженер
    0
    Сегодня, 15:44
    «…ссылаясь на показания сотрудника охраны Мадуро,»

    Что только не придумаешь, чтоб оправдаться - «отмыться».
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:45
    По информации американской прессы, во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецназ армии США применил мощное, неизвестное ранее оружие, при помощи которого удалось полностью обезвредить венесуэльских солдат и технику

    Бабло? feel
    Американское издание утверждает, что публикация этих показаний официальным представителем администрации Трампа с высокой долей вероятности свидетельствует об их достоверности

    Вот как надо изъявляться. И тебе факты и тебе доказательства.
    Короче:"Супер-пупер ракета" 2:0. laughing
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:46
    NYT утверждает что использовался комплекс дальнего акустического воздействие LORAD.Экспортировался в Индию,Турцию и зачем-то в Гонконг.Кому верить.Врубили на всю мощь этого с жабрами как там его уже не помню ( ихтиандра) и всё.
  13. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 15:50
    Я так понимаю, что подразумевают что-то подобное, как на картинке ниже:
  14. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 15:53
    Как всё это напоминает байки про оружие,применённое кубинцами против дипломатов -американцев...те же симптомы....отомстили?Так почему тогда "неизвестное"?
  15. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    -1
    Сегодня, 15:56
    "И мертвые с косами стоят", купились на американские посулы, что теперь будет с теми кто в этой сделке не участвовал им всё равно. Противно.
  16. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 15:59
    Сладков говорит о приборах ночного видения, которыми хорошо владеют американцы. И призывает также осваивать их.
  17. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 16:05
    Американское издание утверждает, что публикация этих показаний официальным представителем администрации Трампа с высокой долей вероятности свидетельствует об их достоверности.

    Такая же достоверность, как и болтовня самого Трампа - очень низкая.
  18. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 16:06
    По информации американской прессы, во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецназ армии США применил мощное, неизвестное ранее оружие, при помощи которого удалось полностью обезвредить венесуэльских солдат

    Газы особой вонючести? Состав: горох, колбаса копченая, молоко, огурцы малосоленые, газированная вода "Колокольчик". Я бы тоже вырубился от аромата...
  19. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 16:07
    Бла бла бла в духе одноухого сказочника/миротворца всея мира и окрестностей про невиданное мега/супер оружие грейт таки америги
    Самое их мощное оружие это доллары и наличие печатного станка коими подкупили часть военных …
  20. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 16:14
    Новое сверхмощное оружие: предательство окружения. Оно же было использовано против Хусейна.
  21. Силуэт Звание
    Силуэт
    0
    Сегодня, 16:20
    Светлышев, неужели вам непонятно, что пресса США обеспечивает информационное прикрытие госперереворота в Венесуэле сказками о вундерфаффе?
    Это же ясно как божий день.
    Только жертве информационно-психологической операции , автору сего материала ничего не понятно.
  22. Damien_C Звание
    Damien_C
    0
    Сегодня, 16:20
    This weapon has a special code name ... its called a wad of cash