Пресса США: при захвате Мадуро было применено мощное, ранее неизвестное оружие
4 37939
По информации американской прессы, во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецназ армии США применил мощное, неизвестное ранее оружие, при помощи которого удалось полностью обезвредить венесуэльских солдат и технику.
Как пишет издание The New York Post, ссылаясь на показания сотрудника охраны Мадуро, американские спецназовцы сходу «ослепили» венесуэльских военнослужащих, отключив радиолокационные системы, а также при помощи множества беспилотников подавив очаги сопротивления.
По словам охранника президента Венесуэлы, высадившиеся с вертолетов американцы были вооружены чем-то гораздо более мощным, чем обычное огнестрельное оружие. По своему воздействию это было похоже на чрезвычайно мощную звуковую волну, которая полностью вывела обороняющихся из строя. После применения этого оружия у охраны Мадуро пошла кровь из носа, некоторых рвало кровью, военнослужащие падали на землю и не могли пошевелиться.
Очевидец также отмечает, что благодаря значительному технологическому превосходству атакующих, группа всего из 20 американских спецназовцев сумела без потерь со своей стороны нейтрализовать несколько сотен обороняющихся. По данным МВД Венесуэлы, в ходе атаки на резиденцию Мадуро погибло около 100 сотрудников сил безопасности. Американское издание утверждает, что публикация этих показаний официальным представителем администрации Трампа с высокой долей вероятности свидетельствует об их достоверности.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация