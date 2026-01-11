Задействованные в специальной военной операции войска Вооруженных сил России продолжают весьма успешную денацификацию Украины на фронте. Российское Министерство обороны в сегодняшней сводке сообщает о разгроме бригады спецназначения известного еще со времен освобождения Мариуполя националистического формирования «Азов»* в составе Национальной гвардии Украины (НГУ).Сокрушительное поражение националистам нанесли бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ, ведущие бои в ДНР и Днепропетровской области. Помимо спецназа националистов, наши войска данной ГрВ знатно потрепали три тяжелые механизированные, две десантно-штурмовые и еще четыре «обычные» бригады Нацгвардии противника.В ходе боев только на этом участке фронта за минувшие сутки враг потерял свыше 400 военнослужащих, американскую БМП «Bradley», французский бронетранспортер VAB, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и британскую 155-мм САУ AS-90. Выявлена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.Судя по тому, что Минобороны РФ сообщает о разгромленных бригадах ВСУ и НГУ в ДНР, речь может идти о 12-й бригаде «Азов»* Нацгвардии Украины. Буквально в последние дни прошлого года (30 декабря) они хвалились в своем официальном телеграм-канале, что совместно с 1-м корпусом НГУ заняли оборону на Добропольском направлении, где с подразделениями ВСУ «проводят контрдиверсионные, ударно-поисковые (дословно — автор) действия, а также укрепление линии обороны».Очевидно, что-то, а вернее всё, пошло не так. Минобороны России сообщает, что бригаду спецназначения националистического формирования НГУ наши бойцы разгромили как раз в районе Доброполья, что к северо-западу от Красноармейско-Димитровской агломерации в ДНР. Противостояли националисты «центральной» группировке войск ВС РФ менее двух недель.Накануне боевики только успели получить награды с фашистскими приветствиями и встретить Новый год. Даже фотосессию в блиндаже сделали с прослушиванием речи Зеленского. Многие тогда и не знали, что напоследок — перед встречей со своим кумиром Бандерой.«Азов»* — запрещенная в России террористическая и экстремистская группировка

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»