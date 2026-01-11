Через неполные две недели ВС РФ разгромили бригаду спецназначения «Азов» в ДНР
Задействованные в специальной военной операции войска Вооруженных сил России продолжают весьма успешную денацификацию Украины на фронте. Российское Министерство обороны в сегодняшней сводке сообщает о разгроме бригады спецназначения известного еще со времен освобождения Мариуполя националистического формирования «Азов»* в составе Национальной гвардии Украины (НГУ).
Сокрушительное поражение националистам нанесли бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ, ведущие бои в ДНР и Днепропетровской области. Помимо спецназа националистов, наши войска данной ГрВ знатно потрепали три тяжелые механизированные, две десантно-штурмовые и еще четыре «обычные» бригады Нацгвардии противника.
В ходе боев только на этом участке фронта за минувшие сутки враг потерял свыше 400 военнослужащих, американскую БМП «Bradley», французский бронетранспортер VAB, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и британскую 155-мм САУ AS-90. Выявлена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Судя по тому, что Минобороны РФ сообщает о разгромленных бригадах ВСУ и НГУ в ДНР, речь может идти о 12-й бригаде «Азов»* Нацгвардии Украины. Буквально в последние дни прошлого года (30 декабря) они хвалились в своем официальном телеграм-канале, что совместно с 1-м корпусом НГУ заняли оборону на Добропольском направлении, где с подразделениями ВСУ «проводят контрдиверсионные, ударно-поисковые (дословно — автор) действия, а также укрепление линии обороны».
Очевидно, что-то, а вернее всё, пошло не так. Минобороны России сообщает, что бригаду спецназначения националистического формирования НГУ наши бойцы разгромили как раз в районе Доброполья, что к северо-западу от Красноармейско-Димитровской агломерации в ДНР. Противостояли националисты «центральной» группировке войск ВС РФ менее двух недель.
Накануне боевики только успели получить награды с фашистскими приветствиями и встретить Новый год. Даже фотосессию в блиндаже сделали с прослушиванием речи Зеленского. Многие тогда и не знали, что напоследок — перед встречей со своим кумиром Бандерой.
«Азов»* — запрещенная в России террористическая и экстремистская группировка
Информация