Через неполные две недели ВС РФ разгромили бригаду спецназначения «Азов» в ДНР

Задействованные в специальной военной операции войска Вооруженных сил России продолжают весьма успешную денацификацию Украины на фронте. Российское Министерство обороны в сегодняшней сводке сообщает о разгроме бригады спецназначения известного еще со времен освобождения Мариуполя националистического формирования «Азов»* в составе Национальной гвардии Украины (НГУ).

Сокрушительное поражение националистам нанесли бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ, ведущие бои в ДНР и Днепропетровской области. Помимо спецназа националистов, наши войска данной ГрВ знатно потрепали три тяжелые механизированные, две десантно-штурмовые и еще четыре «обычные» бригады Нацгвардии противника.



В ходе боев только на этом участке фронта за минувшие сутки враг потерял свыше 400 военнослужащих, американскую БМП «Bradley», французский бронетранспортер VAB, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и британскую 155-мм САУ AS-90. Выявлена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Судя по тому, что Минобороны РФ сообщает о разгромленных бригадах ВСУ и НГУ в ДНР, речь может идти о 12-й бригаде «Азов»* Нацгвардии Украины. Буквально в последние дни прошлого года (30 декабря) они хвалились в своем официальном телеграм-канале, что совместно с 1-м корпусом НГУ заняли оборону на Добропольском направлении, где с подразделениями ВСУ «проводят контрдиверсионные, ударно-поисковые (дословно — автор) действия, а также укрепление линии обороны».

Бригада «Азов»* значительно усилит огневую мощь и способности корпуса по поиску и ликвидации сил ВС РФ.

Очевидно, что-то, а вернее всё, пошло не так. Минобороны России сообщает, что бригаду спецназначения националистического формирования НГУ наши бойцы разгромили как раз в районе Доброполья, что к северо-западу от Красноармейско-Димитровской агломерации в ДНР. Противостояли националисты «центральной» группировке войск ВС РФ менее двух недель.



Накануне боевики только успели получить награды с фашистскими приветствиями и встретить Новый год. Даже фотосессию в блиндаже сделали с прослушиванием речи Зеленского. Многие тогда и не знали, что напоследок — перед встречей со своим кумиром Бандерой.

«Азов»* — запрещенная в России террористическая и экстремистская группировка



  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:53
    Здраствуй жопа новый год! Последние слова многих азовцев* в этом году .
  2. Тополь Звание
    Тополь
    +1
    Сегодня, 16:00
    На фото некоторые персонажи с какими-то ваххабитскими бородками. Это точно xoxлы?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 16:02
      Уже не важно. На том свете отсортируют.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Тополь
      На фото некоторые персонажи с какими-то ваххабитскими бородками. Это точно xoxлы?

      А разве не видно ? Там за столетия появилось больше турецкой и монголо-татарской крови, чем русской.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:01
    Все там будут, в тылах, если и отсидется, то только вождики и прочие "особо ценные" кадры. Но таких останется не много, потому как дела на ЛБС не айс и под замес отправят большую часть.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 16:03
      Дай то бог . А то бывали случаи когда и от езжали на отдых в Турцию , с новыми айфонами. Ну как вариант возможного развития событий не такой уж и фантастический
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:06
        Особо приближенные, заслуженные сидельцы...
        Где они теперь? Кто пошустрее, по хитрее, просто свалил в туман, а самые одухотворенных, дурные, прикопаны тут и там.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 16:02
    Азову земля стекловатой и сковороды по-жарче!
    Здоровья и удачи нашим доблестным бойцам. Берегите себя. Храни Вас Бог!
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 16:03
    Почему именно "Азовом" назвали? Азов явно не чубатое слово.. Назвали бы тем, что им наиболее ближе и родней- "Сало", "Шкварка", "СвЫня", "Быдло", "Рагуль", "Хуторяне". Да еще и шеврон-немецкий.. "Арии" хуторянские, блин.. Были быдлом, быдлом и остались.. Даже советская власть ничего с этим поделать не смогла...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Андрей Николаевич
      Почему именно "Азовом" назвали? Азов явно не чубатое слово..

      Они не об кaклятину пиарятся, а об арийцев, истинные нацики, а название по некоторым фейковым версиям туда тянется.
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 16:05
    шот арии начали вырождаться)))бородки ваххабитские носы семитские кудри ромалские)))а очкарики похожы на поц
  7. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 16:14
    Самые племенные хахлы пошли на мясо.