Демонический заряд, или как радиация научилась убивать

Злотина начало тошнить еще в карете скорой помощи. Левая рука, ближайшая к источнику радиации в момент инцидента, онемела. В паху появилась опухоль. Его мучили сильнейшая диарея и непрекращающаяся рвота. В больнице Лос-Аламоса состояние ухудшилось. Обессиленный, он беспомощно наблюдал, как его руки наполняются жидкостью, раздуваясь подобно воздушным шарам. Под кожей образовались болезненные волдыри, которые вскоре лопнули.

Подробная схема размещения исследователей в момент трагедии на объекте «Омега» в Лос-Аламосе. Позже это позволило врачам точнее определить соотношение «доза-реакция» для человеческого организма. Кроме Злотина, от последствий лучевой болезни умер только один из присутствующих в лаборатории, но много лет спустя

Реконструкция трагедии: бытовая отвертка удерживает две разновеликие бериллиевые сферы от соединения. Наверняка Злотин проводил подобное десятки раз, но 21 мая 1946 года всё пошло не по плану. Летом этого же года «демоническое ядро» переплавили от греха подальше

Характер поражений правой руки Даглиана, которой он пытался убрать вольфрамовый кирпич с плутониевого шара. Фото сделано за 16 дней до смерти физика

