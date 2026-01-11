Скандинавские страны отвергают слова Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

В странах Северной Европы отрицают существование заявленной президентом США Трампом пресловутой «российской угрозы» в Гренландии.

Как пишет британская газета Financial Times, Трамп попросту использует мнимое присутствие в регионе российских и китайских кораблей и подводных лодок как оправдание своих притязаний на остров, однако при этом скандинавские дипломаты утверждают, что у берегов Гренландии в последние годы не было замечено военной активности РФ и КНР. По их информации, они присутствуют исключительно в российской части Арктики.



В то же время Европу чрезвычайно тревожит упорное молчание НАТО по вопросам, касающимся объявленных Трампом планов аннексировать Гренландию. Отсутствие реакции руководства альянса подрывает доверие Европы к альянсу и его способности в случае необходимости защитить интересы Дании. По данным британского издания, эта ситуация вызывает откровенное раздражение у европейских стран, которые рассчитывали, что руководство НАТО продемонстрирует единство союзников и снизит уровень созданной Трампом трансатлантической напряженности.

При этом ключевая роль США в НАТО существенно ограничивает возможности европейских членов альянса для военного ответа. Одновременно с этим пассивная реакция с высокой долей вероятности даст Трампу «ощущение безнаказанности» и предоставит американскому президенту дополнительные рычаги давления на Европу.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:09
    ❝ При этом ключевая роль США в НАТО существенно ограничивает возможности европейских членов альянса для военного ответа ❞ —

    — Кому вы собрались отвечать, европешки? ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 17:12
      Просто интересно, что будет со странами входящими в НАТО, если оно развалится? Ну это так гипотетически... recourse
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 17:36
        Цитата: marchcat
        Просто интересно, что будет со странами входящими в НАТО, если оно развалится? Ну это так гипотетически... recourse

        Если гипотетически, то часть стран восстановит часть своего суверенитета и вернётся к системе защиты своих интересов собственными силами, а другая часть ожидаемо вляпается в новый союз только под другим наименованием.
        Скорее всего блок НАТО претерпит организационно-структурные изменения как в плане сокращения количества участников, так и в плане военно-политического веса.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 18:28
          Не вляпается. Существуют страны, способные на самостоятельную защиту, хотя бы путём " Неприемлемого ущерба", а есть борзые карлики, и им прилипнуть к кому-нибудь надо обязательно
      2. Юра Звание
        Юра
        +1
        Сегодня, 17:40
        Цитата: marchcat
        Просто интересно, что будет со странами входящими в НАТО, если оно развалится? Ну это так гипотетически... recourse

        Да ничего с ними не случится, каждая из них наконец-то займётся своими внутренними проблемами и обороной своих стран друг от друга, потому как самые большие соперники и противники для них это они сами, так было всегда.
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 18:23
          Нет кораблей- значит есть наркотики, нет наркотиков - значит гренландия - пиратский остров... laughing
          1. Чёрный Звание
            Чёрный
            +2
            Сегодня, 18:31
            И вообще, хватит товарисчи гренландцы отпираться.Белые есть ? Есть. Это символ единой России, значит русские рядом! laughing
            1. Юра Звание
              Юра
              +1
              Сегодня, 18:55
              Цитата: Чёрный
              И вообще, хватит товарисчи гренландцы отпираться.Белые есть ? Есть. Это символ единой России, значит русские рядом! laughing

              Это прикол, суперский! laughing
      3. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 19:04
        Цитата: marchcat
        что будет со странами входящими в НАТО, если оно развалится?

        Меня лично это мало интересует, нам от этого в любом случае только лучше будет.
      4. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:15
        Цитата: marchcat
        Просто интересно, что будет со странами входящими в НАТО, если оно развалится?

        Может станут добропорядочными странами, а может исчезнут, как "404". Мир не терпит пустоты.
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 17:20
    Не на ту лошадь Дон поставил.
    Совсем отстал от жизни. В свое время ему надо было слушать Голос Америки.
    Там всегда фигурировала неубиваемая тема "прав человека". Без разницы где.
    Как там с "правами человека" в Гренландии?
    Почему молчит Эмнэсти Интернешнл?
    Местные диссиденты подтвердят, плохо там с этими самыми "правами".
    Вся надежда на Дона-освободителя.
  3. Стрелок запаса Звание
    Стрелок запаса
    +3
    Сегодня, 17:21
    Цитата: marchcat
    Просто интересно, что будет со странами входящими в НАТО, если оно развалится? Ну это так гипотетически... recourse

    Нато явно развалится сразу после украины, а украина, как нам вещают, разваливается вот уж 12 лет. Ждём.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:21
    Скандинавов 404 ые наверно покусали.А нас то за шо ?И Гренландию отдавать не хотят и умирать за неё нехотят.Трамп пока ты телишься с Гренландией норги с ними заключили соглашение .Выловить в водах Гренландии 500 тонн палтуса ,плюс окунь и треска.Хотя в этой рыбе американцы ни черта не понимают .Гренландцы выловят в Норвегии 2 900 тонн трески.Цены на рыбу в одном магазинчике рыбодобываюшей компании .Цены с прошлого года не изменились .Хорошо живут однако .Всё дешевле на 200 - 500 руб чем в Сочи.
  5. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    +5
    Сегодня, 17:24
    Сами же кричали о российской угрозе, мифические подлодки искали. И тут Трамп с ними согласился, как "неожиданно", но сделал это по своему и как говорится «с особым цинизмом"
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 17:27
    В странах Северной Европы отрицают существование заявленной президентом США Трампом пресловутой «российской угрозы» в Гренландии

    Чего то как Трамп на Гренландию позарился, северяне и прочие трезветь быстро стали. laughing Боятся, как бы и их "охранять" и переделывать не начали? laughing
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 17:28
    Ребяты, давайте будем последовательны. Российская угроза - она или есть, или её нет, независимо от географии. Если нет РУгр Гренландии, то её нет и Скандинавии. А если есть? То всем дрожать. Отчётливо.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 17:29
    Отсутствие реакции руководства альянса подрывает доверие Европы к альянсу и его способности в случае необходимости защитить интересы Дании.

    НичО! "Милые бранятся, только чешутся."© Ворон у ворона дубинку не украдёт...
  9. freddyk Звание
    freddyk
    +1
    Сегодня, 17:35
    Давай Дони, жги.) Только не останавливайся.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 17:37
    Отсутствие реакции руководства альянса подрывает доверие Европы к альянсу и его способности в случае необходимости защитить интересы Дании. По данным британского издания, эта ситуация вызывает откровенное раздражение у европейских стран, которые рассчитывали, что руководство НАТО продемонстрирует единство союзников и снизит уровень созданной Трампом трансатлантической напряженности.

    То ли в газете, то ли в Европе... или и там и там они вместе с Зе одинаковые вещества употребляют.
    Какая должна быть реакция у НАТО на высказывания Трампа, если там рулит амеровский генерал, а секретутке Рютте леща отвесили, чтобы рот не открывал и не наговорил чего лишнего? laughing
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:41
    Неужели они не понимают, что они никто и звать их никак и мнение их никому не интересно.
    1. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 19:02
      Цитата: AK-1945
      Неужели они не понимают, что они никто и звать их никак и мнение их никому не интересно.

      Они делают вид, что не понимают, потому, что иначе нужно воевать, а этого они боятся до непроизвольного мочеиспускания.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 17:44
    Скандинавские страны отвергают слова Трампа о «российской угрозе» в Гренландии
    . Да как так то? Против линии "партии" вякнуть посмели, перечить!!! wink
  13. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 18:11
    В странах Северной Европы отрицают существование заявленной президентом США Трампом пресловутой «российской угрозы» в Гренландии.
    - т.е. как это? я столько готовился, по распределению родился и всю жизнь прожил на севере что бы переехать в Гренландию, мне не нужна акклиматизация, у меня вон и лыжи и унты есть, оленей сказали на месте выдадут, так что зря скандинавы думают что российской угрозы нет - она есть.... bully