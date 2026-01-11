В военном колледже США изучают способность КНР повторить операцию спецназа Delta

От проникновения через границу Венесуэлы до ареста Николаса Мадуро и его жены прошло всего три часа.

Операция «Абсолютная решимость» стала кульминацией многолетней разработки многодоменных операций, уроков, извлеченных из десятилетий глобального взаимодействия — как успехов, так и неудач — и углубленной интеграции разведывательной информации из многих источников.

Несмотря на многолетние усилия по совершенствованию собственных возможностей в проведении операций во всех областях, НОАК по-прежнему с трудом может себе позволить проводить самостоятельные специальные операции, подобные американской модели, вместо того, чтобы действовать силы в рамках более масштабной кампании.

В США решили проанализировать возможности Китая в плане проведения точечных специальных операций, подобных той, что американский спецназ Delta провёл в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.Размышляет на этот счёт Джошуа Аростеги, возглавляющий в Военном колледже США направление по изучению сухопутных сил Китая.В США считают, что силы специальных операций Китая имеют численность до 30 тысяч человек, однако «их возможности ограничены материально-техническим обеспечением и фрагментированной системой командования». Утверждается, что по уровню оснащения они уступают спецназу «Дельта», а китайское командование ССО имеет гораздо меньше боевого опыта, чем американское.Аростеги говорит о том, что в Венесуэле имела место беспрецедентная комплексная спецоперация, в которой был задействован не только спецназ, но также ВВС, ВМС, разведывательные службы и киберподразделения:Джошуа Аростеги:По словам Аростеги, китайская армия велика, хорошо оснащена, но всё же «существует критический разрыв между НОАК и американскими войсками, свидетельствующий о том, что Китай пока вряд ли способен к быстрым многодоменным операциям».Американский эксперт отмечает, что у США есть возможность централизованного (штабного) контроля использования сразу нескольких родов войск для выполнения узконаправленной задачи. Аростеги называет это «обеспечением конвергенции на театре военных действий и спецопераций».Аростеги:В итоге в военном колледже США пришли к выводу, что Китай вряд ли готов повторить на Тайване то, что США осуществили в Венесуэле.