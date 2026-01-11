В военном колледже США изучают способность КНР повторить операцию спецназа Delta
В США решили проанализировать возможности Китая в плане проведения точечных специальных операций, подобных той, что американский спецназ Delta провёл в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Размышляет на этот счёт Джошуа Аростеги, возглавляющий в Военном колледже США направление по изучению сухопутных сил Китая.
В США считают, что силы специальных операций Китая имеют численность до 30 тысяч человек, однако «их возможности ограничены материально-техническим обеспечением и фрагментированной системой командования». Утверждается, что по уровню оснащения они уступают спецназу «Дельта», а китайское командование ССО имеет гораздо меньше боевого опыта, чем американское.
Аростеги говорит о том, что в Венесуэле имела место беспрецедентная комплексная спецоперация, в которой был задействован не только спецназ, но также ВВС, ВМС, разведывательные службы и киберподразделения:
Джошуа Аростеги:
По словам Аростеги, китайская армия велика, хорошо оснащена, но всё же «существует критический разрыв между НОАК и американскими войсками, свидетельствующий о том, что Китай пока вряд ли способен к быстрым многодоменным операциям».
Американский эксперт отмечает, что у США есть возможность централизованного (штабного) контроля использования сразу нескольких родов войск для выполнения узконаправленной задачи. Аростеги называет это «обеспечением конвергенции на театре военных действий и спецопераций».
Аростеги:
В итоге в военном колледже США пришли к выводу, что Китай вряд ли готов повторить на Тайване то, что США осуществили в Венесуэле.
