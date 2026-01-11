В военном колледже США изучают способность КНР повторить операцию спецназа Delta

В США решили проанализировать возможности Китая в плане проведения точечных специальных операций, подобных той, что американский спецназ Delta провёл в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Размышляет на этот счёт Джошуа Аростеги, возглавляющий в Военном колледже США направление по изучению сухопутных сил Китая.



В США считают, что силы специальных операций Китая имеют численность до 30 тысяч человек, однако «их возможности ограничены материально-техническим обеспечением и фрагментированной системой командования». Утверждается, что по уровню оснащения они уступают спецназу «Дельта», а китайское командование ССО имеет гораздо меньше боевого опыта, чем американское.

Аростеги говорит о том, что в Венесуэле имела место беспрецедентная комплексная спецоперация, в которой был задействован не только спецназ, но также ВВС, ВМС, разведывательные службы и киберподразделения:

От проникновения через границу Венесуэлы до ареста Николаса Мадуро и его жены прошло всего три часа.

Джошуа Аростеги:

Операция «Абсолютная решимость» стала кульминацией многолетней разработки многодоменных операций, уроков, извлеченных из десятилетий глобального взаимодействия — как успехов, так и неудач — и углубленной интеграции разведывательной информации из многих источников.

По словам Аростеги, китайская армия велика, хорошо оснащена, но всё же «существует критический разрыв между НОАК и американскими войсками, свидетельствующий о том, что Китай пока вряд ли способен к быстрым многодоменным операциям».

Американский эксперт отмечает, что у США есть возможность централизованного (штабного) контроля использования сразу нескольких родов войск для выполнения узконаправленной задачи. Аростеги называет это «обеспечением конвергенции на театре военных действий и спецопераций».

Аростеги:

Несмотря на многолетние усилия по совершенствованию собственных возможностей в проведении операций во всех областях, НОАК по-прежнему с трудом может себе позволить проводить самостоятельные специальные операции, подобные американской модели, вместо того, чтобы действовать силы в рамках более масштабной кампании.

В итоге в военном колледже США пришли к выводу, что Китай вряд ли готов повторить на Тайване то, что США осуществили в Венесуэле.
  1. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +2
    Сегодня, 17:26
    Потому что китайский юань ещё не достиг такой разрушительной силы как американский доллар.
    1. freddyk Звание
      freddyk
      +2
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Сергей1984
      Потому что китайский юань ещё не достиг такой разрушительной силы как американский доллар.


      Согласен, Спецназ там явно не на первых ролях был. Но сливки снял.)
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Сергей1984
      Потому что китайский юань ещё не достиг такой разрушительной силы как американский доллар.
      - что является причиной того, что ишак с юанями не открывает те двери, которые открывает ишак с долларами.

      А все разговоры про глобальное превосходство ССО США над кем бы то ни было - для внутреннего потребления. Чтобы легче было объяснить гражданам, куда каждый год тратится триллион долларов.
      Мы этого надувания щёк от Трампа насмотрелись и в первый срок, и сейчас.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 18:54
      Что за оружие применил спецназ США ? Поговаривают, что что-то подобное уже есть у Китая, они его в последнем конфликте с Индией испытывали....теперь главное у нас есть такое или мы все слушаем булду по радио КП от двух вечно не трезвых паркетных полковника которые уверяют о громадных потерях среди нападавших ? Вы знаете тут я лично поверю что потерь действительно не было в силу того, что примененное оружие очень эффективно если вырубает тренированную охрану, которое мгновенно нейтрализовало местных военных, вызвав у них кровотечение из глаз и кровавую рвоту.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:32
    Как бы тайваньцы сами не приехали в Пекин с челобитной и дарами.Сколько тайваньцев получают высшее образование в КНР ? Ась?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:33
    ❝ Китай вряд ли готов повторить на Тайване то, что США осуществили в Венесуэле ❞ —

    — Китаю это и не нужно ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Китай вряд ли готов повторить на Тайване то, что США осуществили в Венесуэле ❞ —

      — Китаю это и не нужно ...

      Китайцы, в отличие от Трампа, понимают разницу между "мировым жандармом" и "бандитом мирового масштаба". И уж второго-то они точно для себя не хотят.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:47
    Очевидное... у новой китайской армии боевого опыта... не айс.
    Хотя, в былые времена... бывало разное.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:50
    В итоге в военном колледже США пришли к выводу, что Китай вряд ли готов повторить на Тайване то, что США осуществили в Венесуэле

    В смысле? Купить? feel
    Дельта, не Дельта, лучше Сомали пусть вспомнят или как в Корейскую войну от китайцев огребали, у которых из вооружения почти ничего не было. laughing
    1. Т.А.В. Звание
      Т.А.В.
      0
      Сегодня, 17:55
      Вы о боеспособности подразделения противника судите по каким критериям? Шапками закидаем, да? Они же лохи и пр... ну ну..
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 18:30
      Цитата: alexputnik17
      Дельта, не Дельта, лучше Сомали пусть вспомнят или как в Корейскую войну от китайцев огребали

      Если вспомнить, как мы выхватили в русско-японскую, то по Вашей логике получается, что и Халхин-Гол решительно невозможен, и фашистскую Германию мы победить вообще никак не могли.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 17:51
    Лучше бы изучали как наши "Вымпел" и "Альфа" взяли дворец Амина.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 18:31
      Цитата: AK-1945
      Лучше бы изучали как наши "Вымпел" и "Альфа" взяли дворец Амина.

      Они походу и изучали, и ошибок наших не допустили
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 17:57
    Цитата: Т.А.В.
    Вы о боеспособности подразделения противника судите по каким критериям

    О боеспособности кого? Дельты? Боже упаси...
    Просто боеспособность ССО Китая никто не проверял, ИМХО. Как и у Кима... Только они пришли и показали себя в полный рост, а так хочется минуса лепить, лепите на здоровье.
  8. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Сегодня, 18:00
    Это всё гадание на кофейной гуще. По факту только практика является критерием истины. Вот когда китайцы проведут какую-нибудь операцию, тогда и увидим.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Eugen 62
      Это всё гадание на кофейной гуще.

      Воистину.
    2. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 18:52
      Цитата: Eugen 62
      Вот когда китайцы проведут какую-нибудь операцию, тогда и увидим.

      Китайцы провели свое СВО в Мьянме в 2014 году. Сейчас правительство которое провело карательную операцию против китайцев свергнуто военными, которые улучшили взаимодействие с китайцами. Настоящая успешная спецоперация проходит для мира незаметно. Арест Мадуро и смерть кубинской охраны сделало очень многих политиков врагами США. В том же 2014 году китайские спецслужбы загосили сепаратизм в Синцзяне, хотя Порошенко получил от ЦРУ указание закончить противостояние на Донбассе с русскими в августе 2014 года, чтобы спецназ США получил свободу рук для активных действий против КНР в сентябре2014.
  9. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -1
    Сегодня, 18:11
    в Венесуэле имела место беспрецедентная комплексная спецоперация, в которой был задействован не только спецназ, но также ВВС, ВМС, разведывательные службы и киберподразделения

    Конечно, все они принимали участие, но главное здесь предательство, за которым стоит стоит ЦРУ со своими киберподразделениями.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:50
    комплексная спецоперация, в которой был задействован не только спецназ, но также ВВС, ВМС, разведывательные службы и киберподразделения
    И ещё классический ишак, нагруженный золотом wink
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:59
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Если вспомнить, как мы выхватили в русско-японскую, то по Вашей логике получается, что и Халхин-Гол решительно невозможен, и фашистскую Германию мы победить вообще никак не могли

    Андрей, я лишь говорил, что боеспособность КНР, как и ранее КНДР никто ранее не проверял, потому как страны в этом плане закрыты. Впоследствии, Ким пришёл к нам и доказал.
    Аспекты войны с япами, как и "проигрыш" в Крымской войне обсуждать не берусь, потому что последняя, например имела три театра боевых действий.
  12. Vadim_2 Звание
    Vadim_2
    0
    Сегодня, 19:31
    "Дельта" прошла по щедро удобренной долларами тропинке.
    В противном случае они бы получили Могадишо 1993 года.