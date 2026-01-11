Всё стабильно: мэр Киева показал попытки запустить замёрзший узел водоснабжения

Коммунальные службы украинской столицы прилагают усилия, дабы запустить систему водоснабжения и водоотведения в жилых домах и на предприятиях. В Киеве сохраняются довольно непривычные даже для января морозы, в ближайшие дни температура не поднимается выше минус пяти градусов по Цельсию.

Ранее, как заявляли власти, без электричества, воды и отопления после массированных ударов ВС РФ по столичным объектам энергетики остались около 6000 многоэтажных домов. Мэр Киева Виталий Кличко даже призвал горожан перебираться в частные дома, у кого есть такая возможность. За подобную панику его крепко «отругали» на Банковой.

Теперь столичный градоначальник кинулся исправлять ситуацию. В своем телеграм-канале Кличко пишет, что без тепла в столице остается более одной тысячи домов. Хитрость пропаганды в том, что не уточняется, сколько квартир в этих домах и уж тем более, сколько людей в них проживают, борясь всеми доступными способами с холодом. Но «ситуация стабильная», подключения продолжаются, успокаивает киевлян мэр.

Киевский градоначальник даже посетил один из инфраструктурных объектов, опубликовав в ТГ-канале соответствующее видео. Судя по всему, объект крепко пострадал в результате ударов. Однако коммунальщики показательно пытаются нагреть газовой горелкой небольшую трубу. Скорее всего, так называемую «обратку» для водоотведения.



Главный узел с вентилем греть даже не пытаются. Он капитально обледенел, причем явно был прорыв воды в результате замерзания. Узел наверняка надо менять, а прогрев — это только на видеокамеру, для показухи. Работы по замене возможны только при плюсовой температуре.

Кличко:

Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно.

Однако, признается киевский мэр, ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. Далее для тех, кто любит цитировать «крылатые выражения» бывшего профессионального боксера (дословно в переводе с украинского):

Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и тепло предприятий, и водоснабжение.

Вот так. Оказывается, без электричества воды и тепла не будет. Кто бы знал.

Для замерзающих киевлян в городе открыты более 1200 пунктов обогрева («Пункты несокрушимости»). Большинство в палатках, часть в торговых центрах, для которых электричество и водоснабжение имеются.



Помимо ударов ВС РФ, проблем жителям столичного региона добавляет стихия. Региональное отделение энергокомпании ДТЭК показало последствия снежного апокалипсиса в Киевской области: поваленные деревья, заносы и оборванные ЛЭП. Зафиксированы тысячи аварий.

Во многих местах сначала приходится расчищать поваленные деревья с линий электропередачи и буквально пробиваться сквозь снежные завалы к поврежденным сетям с помощью спецтехники. Только после этого возможны восстановительные работы.



В селе Гореничи Киевской области, где электричества, воды и отопления нет уже четыре дня, люди заблокировали дорогу. Мужчин среди пикетчиков почти нет, в основном женщины и дети. Люди ходят от обочины к обочине, чтобы согреться. Водители в остановившихся автомобилях терпеливо ждут и даже не сигналят.

Украинский премьер Свириденко сообщила, что улучшение с подачей электроэнергии в Киеве ожидается не ранее четверга. При условии, что ВС РФ возьмут паузу и не продолжат нанесение ударов по столичным энергообъектам.

  алек
    алек
    0
    Сегодня, 17:52
    ожидается не ранее четверга. При условии, что ВС РФ возьмут паузу и не продолжат нанесение ударов по столичным энергообъектам.

    Ну, до четверга паузу можно выдержать.
    Монтесума
      Монтесума
      +13
      Сегодня, 18:17
      Читая текст, глядя на фото и видео из Киева, вспоминается сцена из спектакля, поставленного "Кварталом-95" после отключения электричества и перекрытия воды Крыму. Тогда, пока ещё комик Зеленский, очень смешно на сцене изображал жизнь крымчанина в этих условиях. Зал радостно реагировал, зрители дружно аплодировали. Вот просто интересно, из тех зрителей кто-нибудь сейчас вспоминает тот весёлый спектакль?
      Виталий Az
        Виталий Az
        +1
        Сегодня, 19:07
        Они желали блэкаут. Получили. Что теперь вспоминать-то.
  Eugen 62
    Eugen 62
    +5
    Сегодня, 17:53
    Вообщем, цитируя более ранние афоризмы Педалика Кличка : " Пора готовиться к земле".
    Андрей Малащенков
      Андрей Малащенков
      +4
      Сегодня, 18:10
      Я помню как сразу после майдана украинцы говорили да мы снесем Любу власть если она нам не понравится значит нравится ...Впрочем украинец не пойдет майданить даже если будет с голоду помирать при условии если ему не заплатят за это
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 18:27
      Цитата: Eugen 62
      цитируя более ранние афоризмы

      А я другого персонажа припоминаю - Порошенко
      Наши дети пойдут в школы и детские сады - их дети будут сидеть по подвалам.
      Украинцы! Вы этого хотели для нас? За это на Майдане прыгали? Получите-распишитесь...
      Немного не так, как мечталось, правда... Ну, штош... Где-то сбой произошёл. Но в целом-то - всё, что заказывали.

      Вот почему мне "мирных украинцев" совсем-совсем не жалко? Наверное, потому что нет там больше "братского народа".
      И моего двоюродного брата-бандеровца, с которым в советское время росли вместе, одной хворостиной от его матери за кражу вяленой вишни с чердака получали - его тоже для меня нет.

      Броню на лоб закрепил, к принятию камней за мои людоедские взгляды на "братский народ Украины" готов.
  БойКот
    БойКот
    +9
    Сегодня, 17:54
    узел с вентилем греть даже не пытаются. Он капитально обледенел, причем явно был прорыв воды в результате замерзания
    Это задвижка вообще-то. Но не суть, в такой ситуации в первую очередь выдавливает прокладки, потом труба промерзает и гарантирванно лопается. Коппуса запорных арматур тоже. Так что могут танцевать с бубнами до упаду, кроме замены никакой ремонт не поможет.
    BrTurin
      BrTurin
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: БойКот
      Это задвижка вообще-то.

      Цэ европы, чай Киев столица должны уже шаровые стоять... вопрос в том,что судя по видео стен нет, помещение разрушено, а прогревать замерзшие трубы на улице в мороз.... хотя бы сначала нужно внешний контур сделать, восстановить каркас и затянуть чем то...
  Vladlous
    Vladlous
    +5
    Сегодня, 17:54
    Наличие или отсуствие отопления в домах Киева, как и наличие или отсуствие работающего водопровода - это побочный эффект ударо по инфраструктуре. В связи с этим, я бы не преучеличивал значение того, будут украинские бабки и дедки сидеть в протопленных помещениях или будут сидеть там же в тёплой одежде. Это не принципиально.

    А принципиален нанесённый инфраструктуре ущерб. Насколько оне велик? Тут ведь вот что важно: пока их производство работает, пока они делают дроны, снаряды, технику и многое другое - ущерб не критический. Сокращать потребление энергии они ожидаемо будут за счёт мирных жителей.

    Поедут ли те за город, как призывает Кличко? Думаю, что нет. Это больше театральные заявления. В общем работающие или нет батареи отопления - это не показатель. А вот сокращение числа мест производства БПЛА - это показатель. И только он, как всё остальное имеющее отношение к военной промышленности и обеспечению ВСУ, имеет значение.
    Eugen 62
      Eugen 62
      +8
      Сегодня, 17:58
      работающие или нет батареи отопления - это не показатель. А вот сокращение числа мест производства БПЛА - это показатель.
      Те люди, которые работают на производстве и члены их семей, должны где-то жить. На чём-то добираться на работу. Чем-то питаться. Так что здесь всё взаимосвязано.
    topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 18:28
      Цитата: Vladlous
      Сокращать потребление энергии они ожидаемо будут за счёт мирных жителей.

      Ну и много ли мирные жители днем этого электричества потребляли? А то что вечером так это уже после выключения станков на заводах. Так что если нет вечером, значит и днём на производствах то же нет.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 17:55
    Не важно, чем там мэр занимается. Важно, хорошо все у ребят. Привыкайте!
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:17
      Ну,так ехали-веселились.Подсчитали-прослезились.Или скакали...
  Evgenijus
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 18:00
    Без энергоснабжения районов города никакие восстановительные работы на теплосистемах жилых домов невозможны. Теплоузлы в подвалах домов (теплообменники) без электричества не работают. Чтобы вести восстановительные работы, необходимо наличие сотен бригад квалифицированных мастеров. Реально город Киев погрузился в темноту и холод до весны, даже если в срочном порядке война закончится.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:18
      Нет,безусловно добавлять надо.Что бы видели,что такое сизифов труд
    topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 18:30
      Теплоузлы в подвалах домов (теплообменники) без электричества не работают.
      работают, нет там кроме задвижек и труб никакой электроники.
      Чтобы вести восстановительные работы, необходимо наличие сотен бригад квалифицированных мастеров
      Половина этих бригад уже на кладбище, еще 1/3 пока в окопах.
  rocket757
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:01
    Кто то помнит, какие проблемы возникали, от жадности, да и по другим причинам, когда всю структуру жизнеобеспечения отдавали в загребущие руки новых комерсов... впрочем и без комерсов, чиновники, тоже свою "по сильную" лепту вносили устраиваясь катастрофы, то тут, то там...
    Сказать, что все это в прошлом... это вряд ли, но так то, некоторый порядок в этой сфере навели...
    А кукуевским... прилетел бумеранг и вопли, "а нас то за шо", волнуют далеко не всех и не везде.
    Полезные дурни, сами доскакались, допасылались...
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:01
    ❝ В Киеве сохраняются довольно непривычные даже для января морозы ❞ —

    — Русские морозы небось ...
  Andobor
    Andobor
    +1
    Сегодня, 18:02
    Пора уже режим "звирячья побитья" включать, а Педалик всё бахвалится.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:08
    Помню в далёких 80ых траулер пришёл в Мурманск по " зелёной " дубарь за минус 30." Дедушка " как опытный алкоголик приказал слить воду с системы отопления и оставить котёл только на топливо -подготовку.Картина маслом ,утром приходит в МКО вахта в усмерть котёл стоит и кочегар лежит с потухшим факелом лицом к котлу.Я сказал, деда не наказывай его он хотел но не шмог.Поржали ,дед я как воду глядел ,я вас знаю( местный фальклёр).Воду надо было им слить.Проверено . laughing
  Слово
    Слово
    -1
    Сегодня, 18:13
    Ролик понять невозможно, козлячий язык, цэ,мэ,бэ.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:36
    Цитата: dmi.pris1
    Ну,так ехали-веселились.Подсчитали-прослезились.Или скакали

    +Вместо дискотек, про чувствуют, как так на Донбассе с 14-го года.
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 18:44
    Стабильно в Куеве должно стать одно: замёрзшие водопровод, канашка и сдохшее электроснабжение. Всё остальное - от лукавого...
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 18:48
    Цитата: rocket757
    Сказать, что все это в прошлом... это вряд ли, но так то, некоторый порядок в этой сфере навели...

    Плюс. Нет конечно. Вспоминая рыжева... Чтоб ему... Приватизировал значит всю энергосистему РФ, что бы было хорошо... Получилось великое РАО ЕЭС... Потом это хозяйство разбилось на "княжества" и идут постоянные отключения. То обледенения, деревья, подключение новых пользователей, обрывы и прочая фигня. Я полагаю, это из-за отсутствия централизованной (1) конторы. Это только Новая Москва и Подмосковье. Чего в глубинках бывает, подумать не хочется. Тут, если чего - нормально. Генератор сами здоровый подгоняют и запитывают. Если авария серьезная. Тем не менее, спасибо рыжему. laughing
    rocket757
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:08
      "рыжий черт"... это понятно и вроде как БЫЛО, В ПРОШЛОМ... Сказать, что дело его живёт... вроде нет, но наследство такое тяжёлое, что расхлебывать ещё долго, да и "расхлебыватели" не айс, честно говоря.
      Личный опыт, совсем не давний... сильный ветер, аварии, отключения много и ещё больше, а полноценная аварийная бригада, со всем необходимым, только одна на весь район!!!
      Метались по району как угорелые, но... наш посёлок просидел без электричества почти двое суток и это было ДОРОГО... автономный генератор жрёт горючку как не в себя, а без ниго никак, зима однако, холодно!
      Кстати последствия не все устранили до сих пор... электронные приборы учёта сдохли у многих...
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:51
    Ещё бы разок туда долбануть?
    General Failure
      General Failure
      +1
      Сегодня, 19:03
      Пока не надо. Пусть все что смогут починят, пусть разведка вызнает что починили.
      И вот тогда добануть со всем прилежанием. Так, собственно, это и делается.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:10
    Цитата: rocket757
    да и "расхлебыватели" не айс, честно говоря

    В том то и дело, что у чиновника инициатива наказуема... Возврат к хорошему, он всегда, к сожалению, медленный.
  nobody75
    nobody75
    -1
    Сегодня, 19:15
    А помните, как Вы дружно меня ругали?
    Как говорили, что "Война городов" неэффективна?
    С Уважением
  Sanya4544
    Sanya4544
    0
    Сегодня, 19:38
    Посмотрел видео. С каких пор -11 градусов по Цельсию экстремальная температура?))