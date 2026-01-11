Всё стабильно: мэр Киева показал попытки запустить замёрзший узел водоснабжения

Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно.

Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и тепло предприятий, и водоснабжение.

Коммунальные службы украинской столицы прилагают усилия, дабы запустить систему водоснабжения и водоотведения в жилых домах и на предприятиях. В Киеве сохраняются довольно непривычные даже для января морозы, в ближайшие дни температура не поднимается выше минус пяти градусов по Цельсию.Ранее, как заявляли власти, без электричества, воды и отопления после массированных ударов ВС РФ по столичным объектам энергетики остались около 6000 многоэтажных домов. Мэр Киева Виталий Кличко даже призвал горожан перебираться в частные дома, у кого есть такая возможность. За подобную панику его крепко «отругали» на Банковой.Теперь столичный градоначальник кинулся исправлять ситуацию. В своем телеграм-канале Кличко пишет, что без тепла в столице остается более одной тысячи домов. Хитрость пропаганды в том, что не уточняется, сколько квартир в этих домах и уж тем более, сколько людей в них проживают, борясь всеми доступными способами с холодом. Но «ситуация стабильная», подключения продолжаются, успокаивает киевлян мэр.Киевский градоначальник даже посетил один из инфраструктурных объектов, опубликовав в ТГ-канале соответствующее видео. Судя по всему, объект крепко пострадал в результате ударов. Однако коммунальщики показательно пытаются нагреть газовой горелкой небольшую трубу. Скорее всего, так называемую «обратку» для водоотведения.Главный узел с вентилем греть даже не пытаются. Он капитально обледенел, причем явно был прорыв воды в результате замерзания. Узел наверняка надо менять, а прогрев — это только на видеокамеру, для показухи. Работы по замене возможны только при плюсовой температуре.Кличко:Однако, признается киевский мэр, ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. Далее для тех, кто любит цитировать «крылатые выражения» бывшего профессионального боксера (дословно в переводе с украинского):Вот так. Оказывается, без электричества воды и тепла не будет. Кто бы знал.Для замерзающих киевлян в городе открыты более 1200 пунктов обогрева («Пункты несокрушимости»). Большинство в палатках, часть в торговых центрах, для которых электричество и водоснабжение имеются.Помимо ударов ВС РФ, проблем жителям столичного региона добавляет стихия. Региональное отделение энергокомпании ДТЭК показало последствия снежного апокалипсиса в Киевской области: поваленные деревья, заносы и оборванные ЛЭП. Зафиксированы тысячи аварий.Во многих местах сначала приходится расчищать поваленные деревья с линий электропередачи и буквально пробиваться сквозь снежные завалы к поврежденным сетям с помощью спецтехники. Только после этого возможны восстановительные работы.В селе Гореничи Киевской области, где электричества, воды и отопления нет уже четыре дня, люди заблокировали дорогу. Мужчин среди пикетчиков почти нет, в основном женщины и дети. Люди ходят от обочины к обочине, чтобы согреться. Водители в остановившихся автомобилях терпеливо ждут и даже не сигналят.Украинский премьер Свириденко сообщила, что улучшение с подачей электроэнергии в Киеве ожидается не ранее четверга. При условии, что ВС РФ возьмут паузу и не продолжат нанесение ударов по столичным энергообъектам.